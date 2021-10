Ece’nin derdi para değil

Son zamanlarda “Ah nerede o eski Beyoğlu!”, “Arap doldu Taksim”, “Eskiden Vakko vardı, kaçtı gitti, acaba geri gelecek mi?” diyenler çoğaldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’la buluşup Beyoğlu’nu gezdim ve merak edilenleri sordum...

Fransız gelsin dükkan açsın

Hepimizden bir anı barındırır Beyoğlu... Sevgilimizle caddelerinde yürüdüğümüz, kitap kafelerinde oturup flört ettiğimiz, sokak lezzetlerini tatmak için sıra beklediğimiz, akşam konserlere gittiğimiz özel bir yer orası. 3 yıldır Beyoğlu’nu yöneten Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile belediye binasında buluşup İstiklal turu yaptık.

◊ Beyoğlu ideolojiyle mi yönetiliyor?

- Beyoğlu’nda ideoloji olmaz. Bunu tartışmak bile o ilçeye ve halkına haksızlıktır. Dünyanın her kıtasından insan var burada. Beyoğlu’nda farklı inançlar, farklı kültürler, farklı yaşamlar hep var olmuş. Bugün özgürlüklerin en geniş manada yaşandığı yer Beyoğlu. İnsanlar başka semtlerde yapamadıklarını Beyoğlu’nda rahatça yapabiliyor.

◊ Neden eski ve yeni Beyoğlu diye ayrım var?

- Eski Beyoğlu’nda olup da bugün olmayan hiçbir şey yok. Beyoğlu daha da modernleşti. Kültürel bir defile alanı burası. Şu an caddeye çıkıp “Where are you from?” (Nerelisin?) diye soralım. Çok kültürlülüğü o zaman anlarız.

◊