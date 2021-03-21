E resmen ‘araklamışsın’ Çağatay

Son 10 yıl içinde müzik dünyasında yeni bir akım başladı. Alternatif bir müzik türü çıktı ortaya. Kimine göre bu yeni tarz çok ‘modern’, kimine göre ise ‘hayli avam’. Ama “üçüncü yeniler” adı verilen bu müzik gruplarının çok geniş kitlelere ulaştıkları da bir gerçek.

Yalnız anlamadığım, grupların isimleri. Yahu nereden buluyorsunuz o isimleri!

Eskiden, 3 Hürel, Moğollar, MFÖ vardı... Yeni Türkü gibi grup isimleri vardı. Besteleri enfes, şarkı sözleri anlamlıydı. Ama bu ‘üçüncü nesil’ ile işler değişti. Bakın mesela...

Mor Lemur:

Madagaskar’da yaşayan memeli bir hayvan türü aslında lemur. Küçük, sivri burunlu, büyük gözlü tatlı bir hayvancağız. Moru falan yok. Ama genç arkadaşlarımızın müzik gruplarının adı ‘Mor Lemur’.

Dolu Kadehi Ters Tut:

Bu alternatif rock grubu, 2014 yılında ‘Lavuks’ ismiyle kuruldu. Ekip sonra grubun adını değiştirme kararı almış ve Ömer Hayyam’dan esinlenip ‘Dolu Kadehi Ters Tut’ diye bir isim bulmuşlar.

Cemiyette Pişiyorum:

Hem grup isimleri hem de şarkılarına verdikleri isimlerle tam anlamıyla beyin yakan bir grup diyebiliriz.