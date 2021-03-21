E resmen ‘araklamışsın’ Çağatay

Meslek birliğinin üyelerinden olan Çılgın Sedat, başkan Candan Erçetin’e okkalı bir sitem etti. “Siz benden sorumlusunuz, insan bir arar. Bizim sizin gibi insanlara ihtiyacımız yok” dedi.
Yahu adamın evi gözlerinin önünde yandı.
Kül oldu koca ev.
Her şeyi geçtim Candan Hanım, etmeyin yardım tamam...
Ama bir telefon da edilmez mi?
Bir geçmiş olsun denmez mi?
Bu akşamın online konserinde sahnede ‘İlyas Yalçıntaş’ var. ‘JoJo’ sahnesindeki konser saat 22.00’de, biletler Biletix’te.
‘Yok Öyle Kararlı Şeyler’in yeni albümü ‘Olasılıklar’a vakit ayırın.
Akbank Sanat Dans Atölyesi “düetler” gösterileri devam ediyor. Sesin ve hareketin büyülü dünyasına kendinizi kaptırmak için ‘Akbank Sanat’ YouTube kanalına girebilirsiniz
Okurken heyecandan yerinizde duramayacağınız bir kitap, Tim Maughan’ın ‘Sonsuz Ayrıntı’ romanı The Roman Yayınları etiketiyle raflarda.
‘Kliktag.com’
Detaylar ‘Biletix’te...
Cihangir’in ara sokaklarında ufak ufak kafeler var.
Alın kahvenizi, dışarda arkadaşlarınızla sohbet edin...
Kadıköy Moda sahili, Moda parkı, çevredeki kafe ve restoranlar eski günlerine dönmeye başladı.
Bu özel yerleri ziyaret edin...
Eskişehir’de bugün ‘heykel’ atölyesi yapılacak. Adres ‘Masterpiece Eskişehir’...
Bugün ‘
‘Evde Kal Fest’ sahnesinde bu akşam Gaye Su Akyol var. 22:00’deki konser için detaylı bilgi @kendinehasonline instagram sayfasında...
Cif Ultra Serum diye bir ürün yapmış. Hem mutfak hem banyoda devrim yaratmış. Sprey şişeleri artık evde tekrar tekrar doldurup kullanabilirsiniz. Biraz doğaya ve bütçeye katkımız olsun...
‘Hayatımda olumsuzlukları tecrübe etmek istemiyorum’ diyenlerdenseniz uzmanlar ‘thetahealing’ eğitimlerine başvurmanızı öneriyor...
Yatak odanızda gece lambası var mı? Hemen atın hemen. Çünkü uyumanızı engelleyen en büyük etkenlerden biri gece lambaları...
Yeniköy Emek Cafe’ye halen gitmediyseniz kahvaltı için bugün vakit ayırın...
İstanbul manzarası eşliğinde, Ulus Parkı’nda öğlen kahvesi için güzel bir gün...
Sembollerin gücüne inananlar varsa kendinize bir sembol seçin. Kolye ya da bileklik olarak yanınızda taşıyın...
Minik dokunuşlarla mucizevi değişiklikler mümkün. Bugün yatak odanıza minik bir dokunuş yapın...
Türkiye’nin ilk ‘Dome Glamping’i Sapanca’da. Eğer izole bir tatil isterseniz ‘Hypnos Sapanca’nın lüks çadırlarına gidebilirsiniz...
‘Mubi’ üyeliğiniz varsa ‘Charlie Chaplin’ filmleri arşivine girip ‘Chaplin’ gecesi yapın bugün...
Modası geçti diye düşünmeyin ‘
Kuruçeşme Park Fora İncili Gastronomi Rehberi’nde ‘3 İnci’ sahibi. Öğle balığı için adresimiz olsun.
***
İzmir Tire’de ‘3 İnci’li ‘Gastrotire’nin yemek malzemeleri Tire pazarındaki yerel üreticilerden geliyor.
***
Ankara’nın ‘4 İnci’ sahibi restoranı ‘Asmani’ hem yerel hem de dünya mutfakları menüsüne sahip.
Yalnız anlamadığım, grupların isimleri. Yahu nereden buluyorsunuz o isimleri!
Eskiden, 3 Hürel, Moğollar, MFÖ vardı... Yeni Türkü gibi grup isimleri vardı. Besteleri enfes, şarkı sözleri anlamlıydı. Ama bu ‘üçüncü nesil’ ile işler değişti. Bakın mesela...
Mor Lemur:
Madagaskar’da yaşayan memeli bir hayvan türü aslında lemur. Küçük, sivri burunlu, büyük gözlü tatlı bir hayvancağız. Moru falan yok. Ama genç arkadaşlarımızın müzik gruplarının adı ‘Mor Lemur’.
Dolu Kadehi Ters Tut:
Bu alternatif rock grubu, 2014 yılında ‘Lavuks’ ismiyle kuruldu. Ekip sonra grubun adını değiştirme kararı almış ve Ömer Hayyam’dan esinlenip ‘Dolu Kadehi Ters Tut’ diye bir isim bulmuşlar.
Cemiyette Pişiyorum:
Hem grup isimleri hem de şarkılarına verdikleri isimlerle tam anlamıyla beyin yakan bir grup diyebiliriz.
Jojo’nun online konser sahnesinde bu akşam ‘Koray Avcı’ var. Saat 22.00 için hazırlanın.
‘Helpimal’ adlı uygulama sokak hayvanlarının dijital sesi oluyor. Hemen indirip destek olabilirsiniz.
Vapurda kahvaltı yapmak isterseniz ‘levapeurmagique’ adlı web sitesini ziyaret edin ve Sarayburnu’ndan Boğaz’a açılın.
Erol Evgin ‘Sevdiklerim’ adını verdiği yeni albümünü çıkardı. 9 şarkılık bu anma albümü hemen dinlenmeli.
Dünyaca ünlü ‘yönetim uzmanı’ Henry Mintzberg ‘Yöneticilere Öyküler’ kitabında ezber bozan yönetim dersleri veriyor.
Dışarıda yemek yiyip eve dönecekseniz, gizli müfettişlerin oylarıyla belirlenen İncili Gastronomi Rehberi’nde ‘
Yeni nesil müziğin temsilcilerinden Sedef Sebüktekin, bu akşam “World Akustik” sahnesinde. İzlemek için adres @yapikredibomontiada Instagram sayfası.
Öğrencilerin görsel ve edebi eserleriyle katıldıkları, Yeşilay’ın “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” yetenek yarışması için başvurular devam ediyor. Çocuğunuzun yeteneğini keşfetmesini sağlayın.
Balat’ta ‘Yona Grunberg’ tarafından açılan ve bölgede fark yaratan ‘Forno Balat’ın pizza ve pidelerini denemelisiniz.
Çikolatanın binbir türlü hali için Mi’cao Chocolates ziyaret edilecek ender yerlerden.
Yüksel Balık hem Yeşilköy’de hem de Tarabya’da müşterilerini ağırlıyor. Mevsiminde bir kalkan balığı yemek için doğru adres.
Birileri onları yılda iki-üç kez ayırmaya çalışıyor.
Geçen hafta başlayan “ayrıldılar” dedikodusu öyle büyüdü ki, çift ilk gördükleri yerde mikrofonlara konuşmak zorunda kaldı.
Ayrıldılar haberlerine güzel bir cevap verdi Çağatay Ulusoy, “Kalplerimiz nasırlaştı, gülüp geçiyoruz” dedi.
İki insan kalbini birbirlerine karşı değil ama etraftaki kötülüklere karşı nasırlaştırmayı başarırsa, önlerine çıkan her engeli de rahatlıkla aşar.
Söylenenleri duymazdan gelir, etraflarında dönen dolapları görmezler...
Bazen iyidir yani ‘kalpleri nasırlaştırmak’.
Zaten görünen köy kılavuz istemez, iki ismin ilişkisinin nereye doğru gittiği çok belli.
Hem son günlerde konuşulanlar hem de
Spotify’da “Spiritüller” adında bir podcast var. Her bölümü 5-6 dakikadan oluşan eğitimleri dinleyin...
Kendinize ‘şık’ kıyafetler alın bugün. Yaz alışverişi için zaman geldi çünkü...
Gün içerisinde ‘en az bir saat ekransız kalın’ ve ailenizle vakit geçirmeye başlayın...
Stresin panzehiri nedir? Cevabı merak ediyorsanız 1 saatlik online eğitime ‘biletix’ten bilet alarak katılabilirsiniz...
Masterpiece Galata’da öğretici atölyeler var. Mesela bugün ‘heykel’ günü. Öğrenmek istiyorsanız Galata’yı ziyaret etmeniz yeterli...
En son ne zaman bir barınağa gittiniz? Minik dostlarımız bizi özlemiştir vakit de varsa bir uğrasak mı bugün?
Sabine Stading’in “Petronella Elmapüresi-Büyülendi ve Dondu Kaldı” kitabı minik okurları çok mutlu edecek...
***
Sultanahmet’e son zamanlarda uğramadıysanız ilk fırsatta uğrayın.
Değişimi fark edecek ve tam bir günü Sultanahmet sokaklarında geçireceksiniz...
***
Bir vapura atlayıp Heybeliada Mavi Restoran’da güneşi batırmak bugünün en keyifli ‘an’ı olabilir...
***
Olabilir, bizleri ilgilendirmez de zaten.
Ama sonrasında bir magazin programında bu konuyu konuşanların ‘kin ve nefret’ dolu söylemleri hepimizi ilgilendirir.
Kendi özel hayatlarındaki mutsuzluklarını tüm ülkeye saçan kahramanlarımızın isimleri, Bircan, Arto ve Seren. Dermancıoğlu ile Balcı’nın fotoğrafı ekrandayken aynen şu diyaloglar geçiyor kahramanlarımız arasında.
Bircan: “Fotoğrafta arkadaşlık dışında bir şey yok.”
Arto:
“Siz kadınlardan her şey beklenir. Esra mantalite olarak çok değişik bir kadın, çok açık görüşlü.”
Çok işim var diye kahvaltıyı geçiştirmeyin. Nerede olursanız olun mutlaka kahvaltıya vakit ayırın...
Vadistanbul’a giderseniz Michelle Brasserie’de nutellalı ve çilekli pancake deneyin...
Nuray Şahin’in “Gün Gibi Yeniden” kitabını okumalısınız. Genç yazarın satırlarında pozitifliğin formülü gizli...
Nuray Karadeniz ismini bir yere not edin. Yazar, “Susma” ve “İşşa” kitaplarıyla kadınların sesi olmayı başarmış...
157 yıl önce Eminönü’nde açıldı ‘Hafız Mustafa 1864’ ve halen tarih kokuyor içerisi. Osmanlı Sarayı’nın tatlıcısına bir uğrayalım...
Siz hiç hayatındaki kadının güzel görünmesini istemeyen bir erkek tanıdınız mı? Çok var aslında. Bunu bazıları açık açık söylerken, bazıları da hiç dillendirmeden uyguluyor planını. Çok can sıkıcı bir durum bu.
Ayrıldıktan sonra ‘nefes almak’ diye bir gerçek var.
Aslında erkeği kadını yok bu nefes almanın.
Kendini bir ‘kafesin içinde’ gören herkes, o kafesten kurtulduktan sonra ‘iyileşmeye’ başlıyor.
Neyse...
Bunlar aklıma Deniz Seki’nin yeni imajını görünce geldi.
Nasıl değişmiş güzel şarkıcı.
E resmen ‘araklamışsın’ Çağatay
Çağatay Ulusoy’un yaratıcı yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği ‘Kağıttan Hayatlar’ beni fazlasıyla tatmin etmişti aslında. Sonra kafamı bir şeyler kurcaladı ve dost tavsiyesi ile Umut Evirgen’in yazıp yönettiği ‘Ben Bir Denizim’ filmini seyrettim.
AMAN TANRIM!
‘Kağıttan Hayatlar’da kağıt toplayan genç Mehmet’in hikayesi anlatılıyor.
‘Ben Bir Denizim’ filminde de ne tesadüftür ki kağıt toplayan genç Deniz’in hikayesi var.
Hatta bir kez daha ‘ne tesadüftür ki’ kağıt toplayıcılarının gün sonunda uğradıkları depo, ‘Kağıttan Hayatlar’da da, ‘Ben Bir Denizim’de de sık sık gösteriliyor.
Kağıt toplama araçlarıyla yarışma sahneleri, dükkan dekorları, filmin geçtiği mekanlar, kasadan para alınması...
Gibi gibi gibi...
‘Kağıttan Hayatlar’ filminde, ‘Ben Bir Denizim’ ile benzer çok fazla sahne ve karakter var.
Belli ki Umut Evirgen’in filminden biraz fazla ‘esinlenmiş’ Çağatay Ulusoy.
Bu kadar da olmaz dedirtecek kadar ‘esinlenmiş’ hatta.
Evirgen ile Ulusoy’un arasının bozuk olduğu son zamanlarda konuşuluyordu.
Meğer küsme nedenleri bu filmmiş.
Çağatay Ulusoy’a ‘benim senaryomu çaldın’ diye sitem etmiş Evirgen.
‘Ben Bir Denizim’ festival filmiydi. Öyle milyonlara falan ulaşmadı yani. Bu da Çağatay Ulusoy ve yapım ekibini çok rahatlatmış. Muhtemelen senaryo toplantısında şu diyaloglar geçmiştir;
◊ Kağıt toplama arabaları mı... Hmmm. Yarıştır abi bir şey olmaz.
◊ Dekor mu? Yapıştır abi kimse anlamaz.
◊ Yahu bu depo sahnesi ‘Ben Bir Denizim’de de çok sık vardı? Ne yapsak? Olsun abi, sen bırak o filmi. Yaz yaz yaz.
Kimse kusura bakmasın ama bunun adı artık esinlenmek de olmuyor.
Sektörde ‘araklamak’ deniyor bunun adına.
Özgün olmamız gerek derken şu olanlara bakın.
Eyyy Çağatay Ulusoy...
◊ Neden en yakın arkadaşının senaryosuna ‘öykündün’?
◊ Neden böyle bir projeye dahil oldun?
◊ Haydi dahil oldun. Yaratıcı yapımcılık görevin var neden birkaç sahneyi değiştirmedin?
◊ Oysa ne güzel oynamıştın filmde.
Gerek var mıydı böyle kafa karıştırıcı işlere?
Balat’ın yenileri
Yıllar olmuştur Balat sokaklarında kaybolmayalı.
Geçen hafta dayanamadım ve yanıma bir arkadaşımı alıp sokak sokak gezdim.
Yaşıyor Balat.
İnsanlar mutlu orada.
Çocuklar gibi bir kafeden çıkıp diğerine giriyor Balat’ın ziyaretçileri.
Antika dükkanları, mezatçılar hatta leblebi tozu satan dükkanlar bile var Balat’ta.
İlk uğradığım yer ‘Popstel’ adındaki yeni mekan oldu.
Çok duymuştum ismini, gitmeden olmaz dedim.
Rezervasyonsuz gitmek gibi bir düşünceniz olmasın çünkü yer bulamazsınız.
Otel yapılması düşünülen bir binanın en üst katındaki kafenin taze kruvasanları ve kahvaltısı meşhur. Misafirleri ise genelde yabancı turistler.
Popstel’in fotoğraf çekmeden duramayacağınız bir terası var. Hatta profesyonel fotoğrafçılar sık sık mekana uğrayıp fotoğraf çekip çıkıyorlar.
Bir tarafta Meryem Ana Kanlı Kilise diğer tarafta Haliç’in manzarası var Popstel’de. Tek eksikleri demleme çaylarının olmaması.
***
Neyse...
Dedim ya, yeniyim ben Balat sokaklarında. Nereye gideceğimi bilmiyorum.
Oraya mı buraya mı derken ‘leblebi tozu ve gazoz’ yazısını gördüm.
Hemen oturdum.
‘Ağustos Cafe Antika’ adlı mekanda eski gazozlardan sipariş ederek leblebi tozu yeme şansınız var. Eskiler bilir leblebi tozu vazgeçilmezimizdir.
“Kalkayım da biraz dolaşayım” dediğiniz anda kendinizi yeni bir kafede buluyorsunuz.
Sayısız ‘otur-kalk, çay iç - kahve iç’ten sonra akşam saatlerinde anca çıkabildim Balat’tan.
İlk boş vaktiniz de zaman ayırıp gezin Balat sokaklarını. Hiç pişman olmayacaksınız.
Zoru başarmış bir girişimci
Çok iddialı gelmişti bana ‘etin en iyisi’ ismi. Son aylarda ‘çiftlikten sofranıza’ sloganıyla sayısız marka çıkınca, ‘bu işin tadı kaçıyor mu’ diye düşünmeye başlamıştım. Kaçmıyormuş tadı falan. Aksine rekabet iyice kızışmış...
‘Etin en iyisi’ markasının kurucusu Şef Sidar Budak yeme içme dünyasının eski isimlerinden. Vatandaşın internet üzerinden ‘taze ve sağlıklı ete’ ulaşmasını sağlayan markasını kurmuş.
Hayvanların çiftlikteki her aşaması takip edilince, yedikleri, içtikleri kontrol altında tutulunca bu soframıza gelen etlere de yansıyor.Alternatif çok ama ben ‘burger’lerine bayıldım.