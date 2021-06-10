E hani ‘yaşanmışlık’ vardı

İstanbul Modern’de ‘yağlıboya tekniği atölyesi’ var bugün. Çevrimiçi etkinliğe katılın.
Zamanın ötesinde sanat eserlerini seviyorsanız ajandanıza 15 Haziran’ı not edin. Çağdaş sanatçı Lara Kamhi ‘Dijital Sanat Festivali’nin başlangıç sergisinde sanatseverlerle buluşacak.
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Fiyatını bilmiyorum ama Epson’un bu yeni projeksiyonu harikalar yaratıyor. Bir araştırın, bütçenize uygunsa Euro 2020’yi dev ekran izleyin.
Cuma akşamı milli maç keyfi Zorlu PSM’deki Vestel Amfi’de yaşanacak. Şimdiden yer ayırtmak lazım.
Bugünün detoks çayı tarifi: ‘Papatya, gül, zencefil ve tarçın’. İstediğiniz kadar içebilirsiniz. Ödem atmanızı sağlayacak.
Bugün online bir ödül töreni var. ‘Sosyal medya ödül töreni’ Marketing Türkiye internet sitesinde canlı yayınlanacak.
Eğer kripto para ile ilgileniyorsanız geç olmadan kendinize bir ‘soğuk cüzdan’ alın. Detaylar internette var.
Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesi ‘Amadeus’ oyunu için biletleri aldınız mı? Yok satıyor yok. Kaçırmayın derim.
Saat 21.00’de TRT 2’yi açarsanız pişman olmazsınız. Kömür (The Charcoal) adlı film gösterilecek
◊ Bu Erkan Petekkaya hayatını düzene soktu.
◊ Adamın son dizisindeki performansı da iyi.
◊ Sesi de güzelmiş fena türkü söylemiyor.
◊ Aile hayatı desen o da iyi gidiyor.
◊ Tam çok üstüne gittik diyordum ki...
Yine yaptı yapacağını.
TV8’de bir ödül gecesi düzenlendi.
Bebek, Kireçburnu ya da Salacak sahile gidip 45 dakika yürüyün. Sonrasında yeni açılan kahvecilerde keyif yapmak serbest.
Melisa, çarkıfelek otu, tarçın, karabiber ve kakule. Buyurun size özel bir ‘detoks çayı’ tarifi.
Zorlu PSM açık havada stand-up gösterisi var. ‘Tuz Biber’ adlı gösteri için saat 18.00’de PSM’de olun.
Alaçatı’da 5’inci senesinde olan ‘Limon Köyiçi’ bu sezona damga vuracak gibi. Alaçatı ziyaretçileri programlarına eklesinler.
Folie Restaurant&Sea alışılmış ‘beach’ konseptini değiştirmek için sezona başladı. Bodrum Mett Hotel içindeki mekanda sabahtan günbatımına kadar vakit geçirebiliyorsunuz.
Hocapaşa Mevlevileri’nin
Sokak lezzeti sevenlerden misiniz? O halde Beşiktaş’taki ‘Strassen Gang’dan sipariş verin.
24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı. Ankaralılar ‘Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde seçkin filmleri seyredebilir.
Bugün evcil dostunuza bir sürpriz yapın. Ona ufak oyuncaklar alın ve mutluluğunu seyredin.
Evinizde tart yaptınız mı? Eğer yapmadıysanız ‘USLA’da ‘Eğlenceli Lezzetler’ eğitimi var. Tart yapmayı öğretecekler.
Adalara gitmenin tam havası. Burgazada ya da Heybeliada’da bir gece kalmak için plan yapsanıza.
BÜMED Akademi ‘İyi Olma Hali Bilgeliği’ eğitimi veriyor. Zoom üzerinden gerçekleşecek eğitim için biletler ‘mobilet.com’da.
Zorlu PSM’nin açık hava amfisinde ücretsiz bir konser var bugün. Kürşad Deniz Quartet feat. Sibel Köse konserini izlemeye gidebilirsiniz.
Bu öne çekiş, bu olağanüstü kabine kararı bana ister istemez ‘acaba’ dedirtti...
Diyorum ki
ACABA...
∆ 21.00’de kapanma kararı verilen mekanlarla ilgili yeni bir saat düzenlemesi mi gelecek?
∆ Tam da Euro 2020’den bir gün önce yapılacak kabine toplantı-sından sonra, milli takımımızın maçlarını topluca seyredebilecek miyiz?
∆ Acaba müzisyenler için bir acil eylem planı mı
Bugün ‘Dünya Çevre Günü’. Evimizi yeşilliklerle süsleyelim mi?
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Kanton mutfağı restoranı Hakkasan, Bodrum’a geliyor. 15 Haziran’daki açılış öncesi rezervasyonlar şimdiden alınmaya başladı...
Tatile gideceksiniz ama çocuğunuzu düşünüyorsunuz. Çözüm Caresse Bodrum’dan geldi. Le Petit 100 markası ile artık otelde çocuklar için kafe, mağaza, oyun alanı ve bahçe gibi alternatifler var...
Sokağa çıkma yasağı başladı ama eğlence sürdü.
Gecenin sonunda polisler geldi ve ceza kesip ekibi dağıttı.
Peki gecenin manşeti ne oldu?
İrem Derici’nin “cezamız neyse öderiz abi” sözleri...
Peki gecenin eleştirileri nasıl oldu?
◊ Size yazıklar olsun!
Müzisyenlerin zor günler geçirdiğinin geç de olsa farkına varan, Candan Erçetin’in başkanı olduğu MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği), MÜYORBİR (Müzik Yorumcuları Meslek Birliği) ve MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) müzisyenler için büyük bir destek kampanyası başlattı!
Büyük bir üzüntüyle, şaşkınlıkla ve “Pes artık!” diyerek tam olarak şunu yazıyorum: Müzisyenlerin üyesi olduğu hiçbir birlik kılını kıpırdatmıyor, olanı biteni görmezden gelmeye devam ediyorlar...
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın müzisyenler için başlattığı kampanyaya meslek birlikleri dahil olmadı mı diyeceksiniz?
Oldular. Toplantılara katıldılar.
Bakanlığa üye listelerini verdiler.
Fikirlerini söylediler.
AMA...
Bugün yürüyüş sonrası kahvaltıyı dışarıda yapabiliriz. Mekan tercihi size kalmış. Uzun zamandan sonra çok iyi gelecektir.
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Salt Online YouTube kanalında ‘Anlatı Düğümleme’ atölyesi var. Olaylar ve odak noktası arasındaki etkileşimi anlatacaklar.
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Hazır Atiye’nin üçüncü sezonu yaklaşmışken son sezonu tekrar izleyebilirsiniz bugün.
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Haziran geometrik formdaki çantaların satışa çıkma ayı oldu. Tasarımcı Mine İnce’nin ‘Geomi’ koleksiyonuna göz atın.
Enginar ve avokado bu hafta sofranızdan eksik olmasın.
Hem sağlıklı hem doyurucu yemekler yapabilirsiniz.
“Bench Cinema” (Sinema Tezgahı) adlı film bu akşam TRT 2’de olacak. Ailece geçin ekran karşısına.
Hem heyecan verici hem de çocuk haklarına dikkat çeken bir kitap arıyorsanız, Mehmet Erkan’ın “Kaju Adası Kardeşliği” raflardaki yerini aldı.
Yaklaşık 35 eserin yer aldığı karma sergi 15. Contemporary İstanbul bugün Galeri Diani’de başlıyor.
‘MUBI’ uygulamasında Nuri Bilge Ceylan seçkileri var. Bir akşamınızı ayırabilirsiniz.
Eskişehirspor önemli bir kampanya başlattı.
Ama kim karıştırdı derseniz bilmiyorum.
Ortalık daha da karışacak.
Ama kimler dahil olacak derseniz inanın hiçbir fikrim yok.
Olaylar nasıl son bulacak, intikam alınacak mı diye sorarsanız...
En sürprizli dizinin son sezonunu bekler gibi bekliyorum.
Olay şu...
Demet Akalın ile Alişan’ın televizyon programı yeni sezonda olmayacak, yerine Seda Sayan olacakmış.
Televizyonculuk dünyasında
Rahatına düşkün olanlar
@spongeseat instagram hesabına bir göz atsınlar.
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Evde forma girmek isteyenler için ‘Fitify Apps’ çıktı. İndirin ve talimatları uygulayın yeter...
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Düğün sezonu için Kelebek Mobilya evlilik paketleri yapmış. İnternet sitelerine göz atarsanız pahalı mobilya algınız değişebilir...
Bir otel, “E burası da ev gibiymiş” dedirtebilir mi?
Dedirtiyormuş.
Her hafta otel yazdığımı göremezseniz.
Göremeyeceksiniz de...
Ne kıymeti kalır ki bu köşeyi her yazıda bir otelle süslesem...
Ama işler değişti.
Bu pandemi var ya...
İyice ayarlarımızı bozdu.
Hande Doğandemir, Demet Özdemir, Saba Tümer, Aslı Bekiroğu gibi ünlü isimler muhtemelen ‘amaaaan’ diyerek havlu attılar.
Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Mine Tugay tayfası ise kalenin son koruyucuları.
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Birini kilo almış-kilo vermiş diye eleştirmem.
Akıllı saati aratmayan özellikleriyle öne çıkan “HONOR Band 6” piyasaya çıktı. Daha düşük bütçeli ama kullanışlı akıllı bileklik isteyenlere önerimdir.
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Euro 2020 için son günler. Milli forma siparişi vermek için halen geç değil. Takımımızı formalarla destekleyelim.
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Adidas’ın “Creators Club” programında özel hediyeler var. Beckham imzalı tişört ya da Şampiyonlar Ligi’nde oynanmış maç topu. Bugün çekiliş için son gün. Katılın.
“Gülinler ile Bir Masada Oturduk” bu akşam mini bir konserle evlerimize konuk olacak. Zorlu PSM YouTube kanalındaki konser saat 20.00’de.
Bilkent Center’da açık havada alışveriş etkinliği için bugün son gün. Ankaralılar kaçırmasın.
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Yaz boyunca Club Marvy hem tatil yaptıracak hem de sanata doyuracak. “Yeşilmişik” karma sergisi bugün Atelier Marvy’de açılıyor.
Akşam saat 17.00’de Türkiye’nin ‘mantar’ uzmanı Jilber Barutçiyan, Öğretmen Akademisi’nin YouTube kanalına konuk olacak. Mantar dünyası çok ilginç. Kaçırmayın.
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Açık hava konserleri başlıyor. Antalya, Konya, Diyarbakır, Bodrum... Sevdiğiniz sanatçının biletini bugünden alın.
Zorlu PSM’de bugün tiyatro günü. Sahnede ‘Eylül’ adlı oyun olacak.
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Başta ben...
‘Eyy Sermiyan Midyat’ ile başlayan eleştiri cümleleri kurdum.
Aynı yerde oturmamıza, zaman zaman aynı kafeye gitmemize rağmen söyledim ona bu sözleri.
İnandığım bir olayı bu köşede yazarken tanıdık olması beni pek ilgilendirmez çünkü.
Zaman geçti.
Ve Sevcan Yaşar ile Sermiyan Midyat davası sonuçlandı.
E hani ‘yaşanmışlık’ vardı
Ne demişler, bir ayrılığın hemen sonrasında eski sevgiliye ithafen dövme yaptırma...
Büyük laflar etme...
Bu iki yapılmaması gerekeni yapan bir isim var:
Hazer Amani.
Bir röportajda eski eşi Sıla’yı sordular Hazer’e...
O da, “Sıla ile fotoğraflarımı silmedim çünkü yaşanmışlıklar var” dedi. Üstelik daha yeni, yani 2-3 gün önce söyledi bu sözleri. Ben de dün instagram hesabını biraz kurcaladım Amani’nin. Ne yapmış biliyor musunuz?
Silmiş fotoğrafları.
E hani yaşanmışlıklar vardı? Hani fotoğraflar silinmezdi?
Zaten Sıla cephesinde işler tamamen farklı. Bırakın instagram hesabında Hazer ile fotoğraflarını tutmayı takip bile etmiyor Sıla.
O yüzden Amani’nin, fotoğrafları tutma ısrarı, takip etmeyi sürdürme enerjisi çok mantıksız geliyor bana.
Bence sen...
Boşver be Hazer şef!
Hadi, gel vazgeç artık...
Ve ayrılık sonrası ‘arkadaş kalma’ inancını da kaybet olur mu...
Önüne bak.
Sen Paper Moon’sun kendine gel
Paper Moon deyince...
İstanbul’un en kaliteli mekanlarındandır.
Tamam, İtalyan mutfağının hakkını veren ender yerlerdendir.
Kabul, müşteri kitlesiyle parmak ısırtan restoranlardandır.
Bu sezon Bodrum’a taşındı ünlü İtalyan ve Bodrum’da lahmacun işine girdi.
Sanırım Bodrum’da lahmacun satılmazsa ‘batacağız’ diye bir inanış var.
Nereye gitseniz lahmacun...
Yahu...
Kafesinde lahmacun...
Plajında lahmacun...
Yeni nesil kahvecisinde lahmacun...
Şimdi de İtalyan restoranında lahmacun...
Lahmacuna karşı değilim...
Ama bu da olmaz be kardeşim...
Ben Paper Moon’la lahmacunu pek bağdaştıramıyorum.
Olmuyor bir türlü.
Paper Moon’daki lahmacunun fiyatı ise 90 lira.
Ee İtalyan restoranındaki lahmacun 9 lira olacak değil ya.
Bit top dondurma 20 lira
Bodrum’da dondurmanın tadı da sunumu da bir başkadır.
Benim dondurmayla pek aram yok ama yine de Bodrum’a gelmişken Yalıkavak’taki bir dondurmacıya uğradım.
Keyfim kaçtı.
Tadım tuzum kalmadı.
Bir top dondurma 20 lira olur mu?
Oluyormuş...
Şöyle bir hesap yapalım...
Dondurma aşığısınız ve tek seferde 3 top dondurmayı rahatlıkla yiyorsunuz.
Ne yaptı?
60 lira.
Eşiniz ve 2 çocuğunuz var diyelim.
Onlar da 3’er top yese.
Şimdi ne yaptı?
180 lira.
Dondurmadan önceki yemeği, yemek sonrası yenecek tatlıyı, içilecek kahveleri falan saymıyorum.
Sadece evinize ya da otele doğru yürürken yenecek dondurmadan bahsediyorum.
İşin özeti...
Geçenlerde Bodrum’daki fiyatlara isyan eden Çağla Şıkel ve hemen sonrasında “bu fiyatlar ne böyle” diyen Özlem Yıldız’la aynı çizgideyim artık.
Göz, kulak kabine toplantısında
Bodrum’da, işletme sahiplerinin, restoran müdürlerinin, kulüp işletmecilerinin, dondurmacının, kahvecinin ve tabi lahmacuncunun gözü kulağı kabine toplantısında.
Herkes yeni bir karar bekliyor, herkes saatlerin biraz daha esnetilmesini istiyor.
Aslında o kararlar bugün bekleniyordu ancak bugün yapılması planlanan kabine toplantısı 21 Haziran’a ertelendi.
Alınması muhtemel kararlar için biraz daha beklemek gerekecek.
Çok büyük ihtimalle 21 Haziran’dan sonra restoran ve kafelerin kapanma saati 21.00’den 22:00’ye uzayacak.
Yetmeyecek belki ama bu kararla az da olsa bir rahatlama olacak.
Bundan büyük kanıt olur mu?
Kibariye’nin eşi tatil yaptığı otelde bir kadınla el ele görüntülendi.
Kibariye bir açıklama yapıp “Gözümle görmeden inanmam. Belki iş arkadaşıdır” demiş.
Fotoğraflar var!
Gözle görmek bu değilse nedir?
Adam hiç umursamadan herkesin içinde el ele geziyor.
Bu demek oluyor ki, görüntülenmek istiyor.
İlişkisi Kibariye’nin kulağına gitsin istiyor.
Boşanmak istiyor belki de.
Ama Kibariye yine de, “Belki iş arkadaşıdır” diyebiliyor.
Kim iş arkadaşıyla el ele gezer?
Eşi Ali Küçükbalçık’tan çok çekti Kibariye.
Halen de çekmeye devam ediyor. Üzücü.
Bakın Ali Bey...
Bu yaptığınız ayıptan bile öte...
Karınızı bu duruma düşüremezsiniz.
Kibariye dünya tatlısı biri belli.
Ona bunu yaşatamazsınız.
O yüzden bence siz Kibariye’nin hayatından bir an önce edebinizle gidiniz...
Eskiden
◊ 5 liraya lahmacun yediğimiz günleri...
◊ Ücretsiz girdiğimiz halk plajındaki ‘anne patatesini’...
◊ 2 top alana 3’ncü topu ikram eden dondurmacı amcayı...
◊ Plajlarda ‘süt mısıııııır’ diye gezen mısırcıları...
Yani o eski günleri çok özlemedik mi?