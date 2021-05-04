E Antalya’da korona yok muydu?

Her gün hafta sonu artık. O yüzden çalışırken bile kendinize eğlenceli zamanlar ayırın, müziksiz güne başlamayın.
Sabah kahvaltısından sonra bir diğer öğün için en sevdiğiniz restorandan sipariş verin.
“Nereden, ne yemek sipariş etsem?” sorusuyla boğuşmamak için ‘İncili Gastronomi Rehberi’ni sipariş edin.
Kanal D Dijital’in özel dizisi “Girift”in ilk iki bölümü yayınlandı. kanald.com.tr adresine girip seyredin, bağımlısı olacaksınız.
Biletix’te mistik bir turun biletleri var. Rehber eşliğinde online yapılacak ‘Kudüs’ün Mistik Hikayesi Sanal Şehir Turu’na katılın.
“Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar” bu kitap ‘farkındalığınızı’ kuvvetlendirecek. Miraç Çağrı Aktaş’ın kaleminden çıkan kitabı bugün sipariş edin.
◊ “Bak bu Diletta ‘sağlam pabuç’ değil” dedim.
◊ “Boksör eski sevgilisiyle halen görüşüyor” dedim.
◊ “Fotoğrafıyla bile ürküten eski sevgili garip garip mesajlar paylaşıyor” dedim.
◊ “Sen zamanının çoğunu Türkiye’de geçirirken bu ilişki olmaz” dedim.
Dedim de dedim. Peki ne oldu?
Diletta Leotta bir iş insanıyla dudak dudağa fotoğraflandı.
Rap severler için bu akşam ‘JoJo’ sahnesinde ‘No.1’ var. Hayran kitlesi gençlerden oluşan rap’çiyi saat 22.00’de dinleyebilirsiniz.
Profesyonel bir rehber ile Vatikan’ı gezebiliriz. Sistina Şapeli turu saat 21.00’de başlayacak. Biletler ‘biletix’te.
Oyun dünyasını tek bir çatı altında toplamış ‘amazon.com.tr’ bilgisayar donanımından konsollara, aksesuvarlardan ses sistemlerine kadar hepsine bugün ‘Gaming Store’dan bir göz atın.
Akşamın ‘JoJo’ live konser sahnesinde ‘Yaşar’ var.
Saat 22.00’deki konser için bilet alıp konser atmosferini evinizde yaşayın.
Çocukların çok sevdiği kitabın ikincisi ‘Uğur Böceği Daha Sonra Ne Duydu’ maceracı çocuklar için raflardaki yerini aldı.
Arkeolojiden sanata, enerjiden mimariye, edebiyattan çocuk dünyasına... Milliyet’in dergileri sizi karantinada yalnız bırakmayacak.
Büyükler için karantina kitabı önerisi Japon yazar Toshikazu Kawaguchi’den. ‘Kahve Soğumadan Önce’ sizi hem güldürecek hem ağlatacak.
O yüzden ‘bu işte bir şey var’cılar tarafındaydım.
Bunu derken aslında ‘bildiklerim’ olduğunun sinyallerini de veriyordum. Geçen gün ikilinin önce el ele fotoğraflarının hemen sonrasında da Kerem Bürsin’in romantik paylaşımlarını gördük.
Ama dikkat ettiniz mi ortada yine ‘net’ bir açıklama yok.
‘Bu saatten sonra’ sevgili olamazlar mı? Olabilirler...
Ama aylarca süren o ‘bilinmezliğe’ kimse aşklarını gizlice yaşıyorlardı cevabını vermesin. Dediğim gibi bir şey varsa ‘bu saatten’ sonra var.
Neden mi?
Oscar’a damgasını vuran ‘Nomadland’i seyretmek için bugün vakit ayırabilirsiniz.
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Önümüzdeki evlere kapanma dönemi için sağlıklı beslenme planı yapın.
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Bir ‘hurma’ atın ağzınıza ve bunu alışkanlık haline getirin. Tok tutacak, bağışıklığı güçlendirecek ve baş ağrısına karşı etkisini kısa sürede gösterecek.
Pandemi döneminin en yeni restoranı açıldı. Sheraton İstanbul City Center’da konuklarını ağırlayacak olan ‘The Souq’un menüsünde Osmanlı mirası lezzetler var.
Oscar ödülleri sahiplerini buldu. İzlemediyseniz bugünden başlayıp seyredin. Sonra da arkadaşlarınızla eski Oscar kazanan filmleri kıyaslayın.
Çok Güzel Hareketler 2’yi canlı seyretmek isterseniz bugün 16.00’da Beşiktaş Kültür Merkezi’nde olacaklar. Biletler ‘biletix’te.
Usandık!
Usandırdılar!
Ama olay artık farklı bir boyuta gidiyor.
Nasıl bir aşk ki...
◊ Nazar değmesin diye bunca zamandır gizlenmeye çalışılıyor.
◊ İki isim birbirine bakarken sürekli gülümsüyor.
◊ Cümle alemin önünde birbirlerine ettikleri iltifatlar göz yaşartıyor.
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Tüm zararlı besinlerden uzak durun ve 1 haftalık sağlıklı yaşam kampına girin. Vücudunuz ‘yenilenecek’. Adres ‘Vitalica Wellness’.
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Eğitmen Gönenç Sılay eşliğinde ‘Düzenli Yoga Pratikleri’ bu akşam saat 19.30’da. Eğitime katılmak için ‘mobilet.com’u ziyaret edebilirsiniz.
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Eylül ayı için kendinize bir mektup yazın! Ama zamanı gelmeden açıp okumak yok. Bakalım eylül geldiğinde hedeflerinizin kaçını gerçekleştirmiş olacaksınız.
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Bu yaz için karavan kiralama fikriniz mi var? Acele etmelisiniz. Hatta belki bugünden rezervasyon yaptırmalısınız. Karavana talep bu sezon da çok arttı.
Şarkıcı Çağatay Akman’ın “Nasıl Çağatay Akman Oldum” kitabı...
Murat Övüç’ün “Yanık Görümce”si...
Çağrı Taner’in “Hüzünlü bir Ponçik”i...
Ve şimdi de Barış Murat Yağcı’nın ‘Her Şeye Rağmen’ adlı kitabı...
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Türk edebiyatında çok ilginç bir süreçten geçiyoruz.
Şimdi de ‘Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer adlı yeni dijital Tosuncuk benzer işler yapıyor.
“Türkiye’ye döneceğim, ortaklık görüşmeleri için yurtdışına çıktım” falan diyor. Tıpkı Mehmet Aydın gibi kaçtı gitti Fatih Özer.
Kimden akıl alıyorsa böyle açıklamalarla ortamı soğutmaya, olayı unutturmaya çalışıyor.
Thodex Türkiye’de faaliyetlerine başladığı zaman müthiş bir ‘PR’ çalışması yapmış, şarkıcısından oyuncusuna, mankeninden sosyal medya fenomenlerine kadar birçok kişi markayı tanıtmak için kamera karşısına geçmişti.
Uyanık Fatih Özer bu reklam yüzleriyle ‘güven’ kazanmaya çalıştı.
Başardı mı, evet...
Şehrin Meksikalısı ‘Ranchero’ online markası ‘Ranchito’yu yarattı. ‘Evinizdeki Meksikalı’ mottosuyla yola çıkan restorandan hafta sonu için yemek siparişi verebilirsiniz.
Pedagog onaylı tek perde, müzikli çocuk oyunu Erik Çekirdeği ‘Lev Tolstoy’un aynı adlı öyküsünden uyarlandı. Bugün saat 15.00’te başlayacak online oyun için ‘Biletix’ten bilet alın.
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Jojo Live sahnesinde akşam 22.00’de Ufuk Beydemir var. Online konserin biletleri 28 TL’den başlıyor.
İftar sonrası hafif tatlı tercihiniz ‘dondurma’ olsun. Diyetisyenler dondurmayı şerbetli tatlılara göre daha masum görüyor.
İstanbul Cevahir ‘Kukuli’ ile çocuklara bayram şenliği yaşatacak. Saat 14.00’te dans figürlerinin öğretileceği etkinlik ‘Kukuli’ ve ‘Cevahir’ sosyal medyadan takip edilebilir.
Zeynep Bilgehan imzalı ‘Hey Gidi Yıllar’ Hürriyet Kitap’tan çıktı. 28 isim ve 28 hikaye yakın tarihimize ışık tutuyor.
Akşam 21.30’da TRT 2’yi açalım, ‘Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında’ adlı filmi kaçırmayalım.
Dijital platformda gösterime giren
Çocuklar hazır olsun. Türkiye’nin ilk yerli çizgi film karakteri ‘Niloya’ yarından itibaren hafta içi her gün 09.35’te TRT Çocuk ekranında olacak...
‘Pera Müzesi’nin internet sayfasına girin. Artık müzenin ev sahipliği yaptığı kalıcı ve süreli sergiler üç boyutlu gezilebiliyor. İsterseniz sanal gerçeklik gözlüğü ile de evden sergi gezebilirsiniz...
Dünya Dans Günü’ne az kaldı. Bugün internetten hızlandırılmış bir ‘dans programı’na kayıt olabilirsiniz...
‘pahabicilemezistanbul.com’ sitesinde çocukların çizdikleri resimlerle oluşturulan sanal resim sergisini ziyaret edin. Hatta çocuğunuzun çizdiği resimleri de sisteme yükleyebilirsiniz...
Hepimiz bu kurala uyduk.
Ama kısa bir süre uyduk.
Havalar ısınmaya başlayınca, bahar coşkusu, yaz neşesi kana karışınca işler değişti.
Bizler hep birlikte gel-al’ı, gel-‘kal’ a çevirdik.
***
İstanbul’un sırlarını bir tarihçiden dinlemek isteyenler bugün ‘İstanbul’da Kutsal Emanetler’ online etkinliğini kaçırmasın. Biletler ‘biletix’te...
Online Çocuk Festivali büyük bir coşkuyla başlıyor.
Ünlü YouTuberlar, espor ve oyun dünyasının marka isimleri bugün ‘bebetococukfestivali.com’da...
Tatil alışkanlarımız değişti. Kişiye özel programlarla bedeninizi arındırmak için ‘sağlık tatilini’ tercih edebilirsiniz. Hafta sonu için bir ‘detoks tatili’ planı yapın...
Koçluğunu ünlü tasarımcı Dilek Hanif’in üstlendiği ‘Doku Kumaş Tasarım’ yarışmasına başvurular başladı. Adres ‘dokusundasanatvar.org’
Ekşi mayalı ekmeklerini, paskalya çöreğini, el yapımı çimdik mantısını ‘Cüneyt Abay’ın elinden denemediyseniz bugün ‘bifirinekmek.com’u ziyaret edin.
Havuç ve domates ramazanda tüketilmesi gereken besinlerin başında geliyor. Sahur ya da iftar sofrası, tercih sizin.
E Antalya’da korona yok muydu?
Antalya otellerinin bazıları kural tanımazlıkta büyük atağa kalktı. Sanki kapılarından girince Covid yokmuşçasına, her gün yüzlerce insan hayatını kaybetmiyormuşçasına, mutasyon falan umurlarında değilmişçesine partiler yapılıyor otellerde.
Hafta sonu can acıtan görüntüler Manavgat’taki bir otelden geldi. Biz, eski rahat günlerimizi çok özledik derken, birileri çoktan o günlere dönmüş.
Şaşırdık mı?
Ben şaşırmadım.
Çünkü Antalya’ya mayıs ayı itibarıyla Ukraynalı turist akını olacağını duymuştum. Rus turistler gelmeyince tüm umudunu Ukraynalı turistlere bağlayan işletmeler şu aralar onlar ne isterse yapıyor.
Müzik istiyorlar, “hay hay” cevabını alıyorlar...
“Ses kısık açın” diyorlar, “hemen efendim” cevabını alıyorlar...
“DJ’li parti istiyoruz” diyorlar, istekleri akşamına gerçekleşiyor.
E tabii ‘tam kapanmayı’ ‘tam tatil’ algılayan Türkler de fırsattan istifade karışıyor kalabalığın arasına.
Yani o yüzden Manavgat’taki görüntülere çok da şaşırmayın. Maalesef devamı gelecek bu görüntülerin.
Biz burada sinirden kuduracağız ama onlar istedikleri gibi eğlenmeye devam edecekler.
Ne güzel hayat be...
Sevgili otel yetkilileri
Böyle görüntülere izin vermeyin.
“Biz yabancıyız istediğimizi yaparız” diyenlere, “yok efendim öyle bir dünya” deyin...
Türk ise bu kural tanımazlığı yapanlar “sizi otelimizde artık misafir edemeyeceğiz” demekten çekinmeyin.
Bakın her gün bir lokanta, bir kafe, bir restoran iflas ediyor.
Mekanların kapıları kapalı, ne zaman açılacakları ise belirsiz.
Siz bu görüntülere izin verdikçe ‘esnaf arkadaşlarınızın kalan azıcık umutları da kırılıyor’
O yüzden izin vermeyin.
15 gün para kazanacağım diye koca bir sezonu yakmayın.
Yine esecek ‘Şimal’ rüzgarı
Daha ortalıkta Covid yoktu.
Pandemi nedir bilmezdik.
Karantina falan filmlerde görürdük anca.
İşte o günlerde tanıştım ‘Şimal’ ile...
Canlı müzik sevdiğim için Şimal nerede çıksa peşinden gidip dinlerdim.
O Şimal ki, ‘Hey Gidi Karadeniz’ türküsünü bir söylerdi, ‘rüzgarı’ sahneden kafamıza vururdu. Öyle bir ses yani.
Şimal şimdilerde ‘meme kanseri’ ile boğuşuyor. Biraz geç fark ettiği için ‘boğuşuyor’ diyorum. Ama kazanacak savaşı, az bir yolu kaldı.
Çünkü çok pozitif, morali en üst seviyede, sevenleri her gün yanında.
Kazandıktan sonra da bu hastalık nasıl yenilir herkese anlatacak eminim.
Bilenler bilir, ‘Ferman’ diye bir şarkısı vardır Şimal’in.
İşin özeti o ‘ferman’ artık Şimal’in elinde. Kuralları kendisi koyuyor hastalığa ‘aman vermiyor...’
Hayat eve mi Vitalica’ya mı sığar?
Biz hayatı eve sığdıracaktık ama olayı çok yanlış anladık.
Artık çok geç, çünkü herkes anladığı şekliyle ya da imkanı dahilinde bu süreci atlatmaya çalışıyor.
Mesela bir tarafta evde dört duvarı seyredenler, yatak odası ile salon arasında mekik dokuyanlar var...
Diğer tarafta ise Bodrum’un enfes bir koyunda kampa girenler...
Yeni nesil kamplar pandemi döneminin modası oldu. Mesela, Bodrum’da Le Meridien Otel’in içinde yer alan sağlıklı yaşam merkezi Vitalica Wellness bunun örneklerinden.
Kimi görsem, orada kampta.
Kiminle konuşsam, orada detoksta.
Hangi hesabı ‘stalk’lasam, Vitalica’da yoga seansında.
Berrak Tüzünataç, Ece Sükan, Alican Yücesoy gibi isimler ‘tam kapanma’dan hemen önce kendini sağlıklı yaşam merkezine atan isimlerden sadece birkaçı.
Peki ne yapıyor bu ünlüler orada?
Sıkı bir beslenme programı var, onun dışına çıkamıyorlar.
Gün geliyor sadece kraker ve sıvılarla besleniyorlar.
Sık sık bağışıklık güçlendirici ‘ozon terapisi’ alıyorlar.
Ve yaşam merkezinin direktörü Dr. Koshlendra Pratap ile yoga dersine katılıyorlar.
Yani deyeceğim o ki, Bodrum’da hayatı, “deniz-yoga-ozon-glutatyon”a sığdırmak çok kolay...