Duydum ki ‘Georgina’yı kıskanıyormuşsunuz

Alişan ve Buse Varol’dan önce Whatsapp gruplarının haberi oldu çiftin boşanma iddialarından....

Mahkemeden önce karar gruplarda verildi.

Şunlar konuşuldu...

∆ Buse haklı. “Ben bu yası daha ne kadar tutabilirim” dedi ve pes etti.

∆ Alişan haklı. Adam “bizler göz önünde insanlarız, ünlüyüz. Kızgınlığını, kırgınlığını belli etme. Milletin gözüne sokma” dedi.

∆ Buse haklı. “Benim de çocuklarım var, onlarla hiç ilgilenmiyorsun Alişan” dedi belki ve ipleri kopardı.

∆ İki tarafın da haklı yanları var. Ama biz zaten Alişan’ın kaybı sonrası bu iş biter demiştik.

Böyle konuştu Whatsapp jürileri...

Alişan kardeşini kaybettikten sonra bizim gördüğümüz kadarıyla çok zor günler geçirdi.