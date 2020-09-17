Doğru kararlar alınıyor

Salı günü açık hava tiyatrolarındaki oyunların yasaklanmasını ama kapalı salonlarda oyunların devam etmesini bu köşeye taşımıştım.
Aynı günün akşam saatlerinde alınan bir karar ile yasak kapsamından tiyatro oyunları çıkarıldı.
Bu sevindirici bir haber. Çözüm için uğraşıldığının net bir göstergesi.
Aynı gün başka bir karar daha dikkatimi çekti...
O da, işletmelerinin faaliyet alanlarını değiştirerek yasağı delmeye çalışan uyanıklarla ilgiliydi.
Peki ne demek faaliyet alanını değiştirmek?
Ne demek yasağı delmek?
Bakın uzun süredir İstanbul’da yasağın uğramadığı bazı mekanlar vardı.
Saat 01:00, müziğin sesi açılmış, içerisi tıklım tıklım...
Saat 02:00, müzik aynen devam ediyor, içerisi daha da kalabalık...
Saat 03:00, içeride adım atacak yer yok...
Saat 04:00, fonda çalan “I Will Survive” şarkısı eşliğinde ışıkların açılması ve kapanış.
Yaz boyunca bazı restoranlar hiç hakları olmadığı halde bunu yaptılar. Hatta bazı işletme sahipleri mekanlarının ruhsatlarını değiştirdi.
İçişleri Bakanlığı yasağın uğramadığı bu mekanlara karşı harekete geçti.
Artık bu restoranların, gece kulübü gibi çalışmasına izin verilmeyecek.
Faaliyetlerine devam edenler hakkında da adli işlem yapılacak.
“Ee ne var yani bu önlemler alındı da korona bitecek mi?” diyen Şevval Şahinciler elbette çıkacaktır.
Aldırış etmeyin.
O kulüplere gidip...
Virüsü kapıp...
Farkından bile olmadan sokaklarda dolaşan saatli bombaların sayısında kesinlikle bir azalma olacaktır.
Korktum Survivor Barış’ın hayran kitlesinden
Nasıl fanatik bir hayran kitlesine sahipmiş “Survivor 2020”nin yıldızı Barış Murat Yağcı.
O kitle ki, Barış’la ilgili en ufak bir olumsuz söz söylenince saniyesinde organize olup linç etmeye başlıyor.
Acun Ilıcalı geçen akşam katıldığı Candaş Tolga Işık’ın programında “Survivor” finali ile ilgili konuştu. “SMS’te Cemal Can hep öndeydi. Cemal Can’ı niye tutayım, babamın oğlu mu?” dedi.
Demez olaydı.
Hemen Twitter’da eleştiri oklarının hedefi oldu Ilıcalı.
#Özürdileacun
#Tv8kapatılsın gibi hashtag’ler açıldı.
Barış fanları saldırdıkça saldırdı. Yahu Barış Murat Yağcı, Acun Ilıcalı ile sık sık görüşen bir isim.
Enerjileri tuttu, yeni projelerde de birlikte olacaklar. Barış hayatından çok memnun anlayacağınız.
Size ne oluyor?
Acun’un dijital platformunun ismi
Madem çok konuşuluyor...
Biraz ipucu vermemin tam yeridir.
Acun Ilıcalı’nın kuracağı dijital platformun isim babasının ünlü reklamcı Ali Taran olduğunu daha önce yazmıştım.
İsmi Acun Ilıcalı açıklayacak.
Ama ben daha fazla dayanamıyorum ve ufak bir ipucu ile isim tartışmasını izninizle başlatıyorum.
Türkiye’nin, her gün 5 yeni içerik eklenecek olan yeni platformunun adı...
E...
EX...
Sadece ilk iki harf benden...
Aslında Acun Ilıcalı’dan ilk harf için izin almıştım ama ikinci harf benim gönlümden koptu...
Şifreleri çözmesi sizden.
Her şeyin
başı sağlık
Apple’ın salı akşamı gerçekleştirdiği etkinliğe yeni Apple Watch’lar damgasını vurdu.
Artık bütçeye uygun bir akıllı saat de piyasaya sürülecek şirket tarafından...
Ama tanıtımda en çok dikkatimi çeken, Apple Watch 6’nın sağlık konusunda attığı büyük adım oldu.
Günceli takip edip, onu yeni ürünlerin geliştirilmesi konusunda kullanma konusunda çok başarılı Apple.
Son özelliği, kandaki oksijen miktarını ölçmek...
Oksijen ölçme özelliği, kullanıcı hareketsizken ve uyurken de arka planda çalışmaya devam edecek.
Ve kullanıcı sağlık uygulaması üzerinden oksijen miktarındaki değişimi görebilecek.
Doğru kararlar alınıyor
Salı günü açık hava tiyatrolarındaki oyunların yasaklanmasını ama kapalı salonlarda oyunların devam etmesini bu köşeye taşımıştım.
Aynı günün akşam saatlerinde alınan bir karar ile yasak kapsamından tiyatro oyunları çıkarıldı.
Bu sevindirici bir haber. Çözüm için uğraşıldığının net bir göstergesi.
Aynı gün başka bir karar daha dikkatimi çekti...
O da, işletmelerinin faaliyet alanlarını değiştirerek yasağı delmeye çalışan uyanıklarla ilgiliydi.
Peki ne demek faaliyet alanını değiştirmek?
Ne demek yasağı delmek?
Bakın uzun süredir İstanbul’da yasağın uğramadığı bazı mekanlar vardı.
Saat 01:00, müziğin sesi açılmış, içerisi tıklım tıklım...
Saat 02:00, müzik aynen devam ediyor, içerisi daha da kalabalık...
Saat 03:00, içeride adım atacak yer yok...
Saat 04:00, fonda çalan “I Will Survive” şarkısı eşliğinde ışıkların açılması ve kapanış.
Yaz boyunca bazı restoranlar hiç hakları olmadığı halde bunu yaptılar. Hatta bazı işletme sahipleri mekanlarının ruhsatlarını değiştirdi.
İçişleri Bakanlığı yasağın uğramadığı bu mekanlara karşı harekete geçti.
Artık bu restoranların, gece kulübü gibi çalışmasına izin verilmeyecek.
Faaliyetlerine devam edenler hakkında da adli işlem yapılacak.
“Ee ne var yani bu önlemler alındı da korona bitecek mi?” diyen Şevval Şahinciler elbette çıkacaktır.
Aldırış etmeyin.
O kulüplere gidip...
Virüsü kapıp...
Farkından bile olmadan sokaklarda dolaşan saatli bombaların sayısında kesinlikle bir azalma olacaktır.
Korktum Survivor Barış’ın hayran kitlesinden
Nasıl fanatik bir hayran kitlesine sahipmiş “Survivor 2020”nin yıldızı Barış Murat Yağcı.
O kitle ki, Barış’la ilgili en ufak bir olumsuz söz söylenince saniyesinde organize olup linç etmeye başlıyor.
Acun Ilıcalı geçen akşam katıldığı Candaş Tolga Işık’ın programında “Survivor” finali ile ilgili konuştu. “SMS’te Cemal Can hep öndeydi. Cemal Can’ı niye tutayım, babamın oğlu mu?” dedi.
Demez olaydı.
Hemen Twitter’da eleştiri oklarının hedefi oldu Ilıcalı.
#Özürdileacun
#Tv8kapatılsın gibi hashtag’ler açıldı.
Barış fanları saldırdıkça saldırdı. Yahu Barış Murat Yağcı, Acun Ilıcalı ile sık sık görüşen bir isim.
Enerjileri tuttu, yeni projelerde de birlikte olacaklar. Barış hayatından çok memnun anlayacağınız.
Size ne oluyor?
Acun’un dijital platformunun ismi
Madem çok konuşuluyor...
Biraz ipucu vermemin tam yeridir.
Acun Ilıcalı’nın kuracağı dijital platformun isim babasının ünlü reklamcı Ali Taran olduğunu daha önce yazmıştım.
İsmi Acun Ilıcalı açıklayacak.
Ama ben daha fazla dayanamıyorum ve ufak bir ipucu ile isim tartışmasını izninizle başlatıyorum.
Türkiye’nin, her gün 5 yeni içerik eklenecek olan yeni platformunun adı...
E...
EX...
Sadece ilk iki harf benden...
Aslında Acun Ilıcalı’dan ilk harf için izin almıştım ama ikinci harf benim gönlümden koptu...
Şifreleri çözmesi sizden.
Her şeyin
başı sağlık
Apple’ın salı akşamı gerçekleştirdiği etkinliğe yeni Apple Watch’lar damgasını vurdu.
Artık bütçeye uygun bir akıllı saat de piyasaya sürülecek şirket tarafından...
Ama tanıtımda en çok dikkatimi çeken, Apple Watch 6’nın sağlık konusunda attığı büyük adım oldu.
Günceli takip edip, onu yeni ürünlerin geliştirilmesi konusunda kullanma konusunda çok başarılı Apple.
Son özelliği, kandaki oksijen miktarını ölçmek...
Oksijen ölçme özelliği, kullanıcı hareketsizken ve uyurken de arka planda çalışmaya devam edecek.
Ve kullanıcı sağlık uygulaması üzerinden oksijen miktarındaki değişimi görebilecek.