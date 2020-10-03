Dışarıda yemek gerçekten riskli mi

Ne olacak bu taksilerin hali diye sohbetlerin ortasına düştüğümüz de çok olmuştur.
Öyle görünüyor ki...
Bizim imtihanımız da, “ne olacak bu haller” diye sohbetlerimiz de daha uzun süre bitmeyecek.
Neden mi?
Taksilere maskesiz binmeye çalışan bir ‘güruh’ var etrafta...
Yanlarında maske taşımadan sağda solda geziyorlar.
Son dönemin popüler formatlarından biri, soru cevap şeklinde ilerleyen, ünlü isimlerin konuk olup ilginç itiraflarda bulundukları programlar...
Ama ne itiraflar.
O koltuğa oturan, asla söylemeyeceği şeyleri bir bir itiraf ediyor.
CNN TÜRK’te yeni başlayan, Merve Şahin’le Melis Özcan’ın sunduğu “Sorgu Sual” ve Armağan Çağlayan ve Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın kendi sosyal medya kanallarından yayınladıkları programlar en çok takip edilenler.
Konuklar simsiyah bir odaya girip, kendilerine ayrılan koltuklara oturuyor.
Normalde geçiştirilecek ya da
O açıklamanın ardından TikTok fenomenleri, Yılmaz’a cevap verdi. Eleştiren de oldu...
“Cem Yılmaz bizi kastetmemiştir” diyen de...
TikTok’ta çok garip şeyler oluyor.
İzlenme uğruna yapılanlar bazen görenlerin canını sıkacak cinsten.
Peki ünlü komedyen TikTok isyanında haklı mı? Bu hafta izlediğim bir Tiktok videosu Cem Yılmaz’ı haklı çıkarır cinsten. İki genç kız Taksim Meydanı’na çıkmışlar, tanımadıkları erkeklerin elini tutup kahkahalar atarak video çekiyorlar.
Pandemi durgunluğunu fırsat bilen bazı uyanıklar, bu güzelim lokasyonda kumarhane işletmeye başladı.
Bu yasa dışı mekanlar tespit edildiği anda polis tarafından yapılan baskınlarla mühürleniyor.
Ama o kadar sık yer değiştiriyorlar ki.
Arnavutköy’ün tercih edilme sebebi, bu kadar yoğunluğun olduğu yerde gizlice bu mekanları açık tutabileceklerini düşünmeleri.
Kumarhaneye gelenler önce kafe ve restoranlarda vakit geçiriyor.
Gecenin ilerleyen saatlerinde ise yürüme mesafesindeki kumarhaneler dolup taşıyor.
Dışarıdan bakıp ‘burası kumarhane’ denmesinin imkansız olduğu yerlere konuşlanmış Arnavutköy’deki bu tip yerler.
Covid-19 testleri pozitif çıkan hastalar karantinada olmalarına rağmen, kendilerini iyi hissettikleri anda dışarıya çıkıyor, kafe ve restoranlara gidip oturuyor, kalabalığa karışıyorlar. Çünkü...
Ateş deseniz yok...
Belirti deseniz o da yok...
Ama virüsü taşıyor...
Ve yayıyorlar...
Bunun önüne geçmenin tek yolu HES kodu.
Çünkü siz Covid pozitifken HES uygulamasında riskli olarak görünüyorsunuz, pozitif biriyle temaslı iseniz de uygulama sayesinde karantinada olmanız gerektiği görülebiliyor. Restoran ve kafeler, rezervasyon alırken veya girişte müşterilerini karşılarken bu koda baksalar birçok kişiyi o kapıdan geri çevirmek zorunda kalabilirler. Şu ana kadar yaklaşık 150 bin kişi HES kodu sayesinde yakalandı. Bunların bir kısmı yurtlara, bir kısmı evlerine karantinaya gönderildi.
“Arkadaş grubumu nasıl buldun?” diye sordu. Gayet anlamsız soru karşısında, “Neden soruyorsun?” dedim.
Verdiği cevapla şoke oldum. Öğrendim ki yanındakiler, parayla tutulan bir arkadaş grubuymuş.
14 yıldır gazetecilik yapıyorum. Gittiğim haberlerde türlü
saçmalıklara şahit olmuşluğum var. Ama bu tip olayların son bulduğunu sanırken, çok acayip detaylar öğrendim...
950 liraya arkadaşlık
Ertesi gün bu işi yapan yerleri araştırıp buldum. Sisteme dahil olmak için bazı kriterleri var bu tip sitelerin;
◊ Üyelerin üniversite mezunu ya da meslek sahibi olup iyi maddi kazançlarının olması
◊ Kafa dengi arkadaşlıklar hedeflemesi
Şiddeti meşrulaştırmak
için çok uğraştılar
Bazı olaylar vardır ki ikiye bölünmek olmaz. O olaylardan biri Halil Sezai’nin komşusuna uyguladığı şiddet.
Her şey apaçık ortadayken, Halil Sezai’nin yanında durup uyguladığı şiddete müdahale etmeyen ve hatta gülen kişi, bir televizyon kanalına konuk alındı. Yayının özeti şuydu:
Halil Sezai’nin şiddet görüntüleri montajlanmış... Aslında ilk tokadı atan, 67 yaşındaki komşusuymuş...
Oysa Halil Sezai komşusunun evine çiçekle gidiyormuş...
Sık sık “Bakın görüntülerde sekme var, kesin montajlanmış, olay göründüğü gibi değil” mesajları verildi. Programın sonlarına doğru film yapımcısı olduğunu söyleyen görgü tanığına stüdyodan bir soru geldi.
Kabul, 1 milyona yakın kişinin ekmek yediği sektörde, artık geçimini sağlayamayanlar var.
Yüzde yüz kabul, bir çözüm yolu bulunmalı...
Kafam bunlarla dolu sokakta yürürken, birçok mekanın işletmecisi olan Tayfun Topal ile karşılaştım.
Tayfun Topal, bitmek üzere olan canlı müzik piyasasını açtığı mekanlarla tekrar canlandırmış bir isim... Ama çok kırgınmış...
Yeni normal ile birlikte restoranlar açılmaya başlayınca, kapattığı People adlı mekanını kısa bir süreliğine tekrardan açmak istemiş. Sanatçı menajerleriyle görüşmeler yapmış. İşte isyanı da bu noktada başlamış.
“Hem sektöre destek olsun diye hem de para kazanamadığımız günlerin ardından biraz iş yapmak için sanatçılarla görüşmeler yaptık. Bir tanesi bile fiyatında indirim yapmadı. Bırakın indirimi, 6 ay önceki fiyatlarının üzerine zam yapmışlar.
İnanamadım.
Aynı günün akşam saatlerinde alınan bir karar ile yasak kapsamından tiyatro oyunları çıkarıldı.
Bu sevindirici bir haber. Çözüm için uğraşıldığının net bir göstergesi.
Aynı gün başka bir karar daha dikkatimi çekti...
O da, işletmelerinin faaliyet alanlarını değiştirerek yasağı delmeye çalışan uyanıklarla ilgiliydi.
Peki ne demek faaliyet alanını değiştirmek?
Akıllara ilk olarak açık hava konserleri gelse de karardan etkilenen sadece konserler değil.
Temmuz ayında tedbirler kapsamında açılan tiyatrolar kısmen yeniden kapandı.
Kısmen diyorum, çünkü bir garip durum var ortada.
Ağustos itibarıyla bazı etkinlik alanları sahnelerini tiyatroya göre düzenlemiş ve bahçe tiyatrosu adıyla oyunlara sahnelerini açmıştı.
Bilinçli tiyatro seyircisi açık havada, tedbirlere uyarak oyunları izliyordu.
Ta ki bu hafta başına kadar...
Artık açık havada tiyatro oyunları oynanmayacak.
Çok konuştuk.
Yeri geldi eleştirdik.
Bu kalabalıkta kontrol çok zor dedik. Ama bir yandan “Buna ihtiyacımız var biraz eğlenmeliyiz” de dedik.
Harbiye Açıkhava konserleri son haftalarda hep gündemimizdeydi.
Cuma akşamı gece yarısından önce alınan bir kararla açık hava konserlerinin iptal edildiği haberi geldi.
Sadece Harbiye konserleri değil
Boğaz’daki teknelerde gerçekleştirilen nişan, kına, düğün etkinleri de koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı.
Arkadaşlarımı görmedim.
Evime kimseyi sokmadım.
Maskemi bir an olsun çıkarmadım.
Ama açık havada yemek yediğim bir mekanda virüse yakalandım.
Üstelik masada sadece üç kişiydik.
***
Ama bu sene bir farklı özeniyorum Harbiye sahnesine.
Çünkü dünyanın başına bela olan koronavirüs Harbiye sahnesine giremiyor!
İçeri girerken kapıda bıraktığınız virüsü çıkışta teslim alıyorsunuz...
Pazartesi günü Hürriyet’in de manşetinde yer alan yukarıdaki fotoğrafı görmüşsünüzdür.
Mabel Matiz konserinde binlerce kişi yan yana, maskesiz, tedbirsiz oturuyor.
Sadece bu fotoğraf karesi değil, konser gecesiyle alakalı sosyal medyadan paylaşılan diğer görüntüler de aynı, hatta daha beterdi.
Bir akşam Bebek’te yemek yerken bir bakmışsınız ertesi gün Bodrum’da sürat teknesiyle koyları geziyor.
Akşam yemeğine Çeşme’de mi olması lazım, teknesiyle 45-50 dakika içinde Bodrum’dan Çeşme’ye gidiyor.
Bu tempoyu çok seviyor Acun Ilıcalı...
Tüm bu koşturmaca arasında sessiz sedasız büyük bir işe imza attı ünlü televizyoncu. Kuracağı dijital platform için tüm hazırlıkları tamamladı.
Projeler netleşti, hatta ünlü isimlerle anlaşmaya bile varıldı.
¡¡¡
“Survivor 2020” yıldızları, Acun Ilıcalı’nın dijital platformunun da yıldızı olmaya adaylar. O isimlerin başında son şampiyon Cemal Can geliyor.
Acun Ilıcalı ve Cemal Can geçtiğimiz gün bir araya gelmiş ama iki isim de o buluşmanın detaylarını açıklamamıştı.
Dışarıda yemek gerçekten riskli mi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Dışarıda yemek yemek riskli. Evinizde ailenizle yemek yiyin. Arkadaşlarınızla, yakınlarınızla aynı masa etrafında bir araya gelmeyin” diye bir açıklama yaptı, ortalık karıştı.
Prof. Özlü’nün uyarısı mutlaka ciddiye alınmalı.
Çünkü;
◊ Mutfakta çalışanların ter damlacıklarını yemeklere ve tabaklara bulaştırma riski var.
◊ Garsonların servis yaparken hastalığı bulaştırma riski var.
◊ Masada yemek yerken yanınızdakinin size virüs bulaştırma riski var.
Baştan sona risk dolu aslında.
Prof. Özlü bu açıdan çok haklı.
Peki uzmanlar bu konuda ne diyor;
- Mümkünse gittiğiniz restoranda mutfağa girip çalışanlara bir göz atın. Maskelerinin uygun şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin.
- Garsonların maskelerini burunlarını kapatacak şekilde takmalarını önemseyin.
- Zor ama, masada yemek yediğiniz arkadaşlarınızla mesafeyi ayarlayın.
(Bu kural çok önemli çünkü ben bir yemek sırasında yanımdaki arkadaşımdan kaptığım koronavirüsle günlerce mücadele ettim.)
- Restoranda tuvalete gidecekseniz masadan kalkarken mutlaka maske takın ve masaya geri geldiğinizde maskenizi değiştirip ellerinizi dezenfekte edin.
Bu zor kurallar uygulanırsa kafe ve restoran gibi virüs bulaşma riski yüksek yerlerde o riski aza indirmiş olursunuz.
Bilim Kurulu Üyeleri’nin bu açıklamalarının bazı işletmecileri rahatsız ettiğini duyunca bu işi uzun süredir yapan Nuri Develi’yi aradım.
Develi; bu uyarıların ciddiye alınması gerektiğini söyledi.
Ama çok önemli bir konunun da altını çizdi: “Bizler kadar restoranlarımıza gelen misafirlerimizin de dikkat etmesi gerekiyor.
Ateşini ölçtürmek istemeyen müşterilerimiz oldu bu süreçte, üzülerek içeriye almadık.
Hem çalışanlarımızın hem misafirlerimizin sağlığına çok önem veriyoruz.”
GIDA İŞİ, KORONA ÖNCESİ DE
VİCDAN İŞİYDİ
Gıda sektörünün aslında pandemiden öncede vicdan işi olduğunu belirten Nuri Develi bu süreçte mutfaklarını gezmek isteyen müşterilerinin sayısının arttığını söyledi:
“Bazı misafirlerimiz içeri adım atar atmaz ‘mutfağınızı gezebilir miyiz’ diye soruyor. ‘Memnuniyetle’ diyoruz ve mutfağa alıyoruz. İçerideki tedbirleri görenler gönül rahatlığıyla yemeklerini yiyor.”
Ama alınan tüm önlemlere rağmen restoranda kalabalık arasında oturmak istemeyenler oluyormuş.
Nuri Develi onlar için de ilginç bir yöntem bulmuş:
“Telefon açıp evde yaşlı aile büyükleri olduğunu belirten müşterilerimiz var. Dışarı çıkmak istediklerini ama kalabalıkta oturmak istemediklerini söylüyorlar.
Kendi ofisimi veriyorum böyle durumlarda. Yemeklerini ofise servis yapıyoruz.”
Edis’ten daha popülerim
“Bu karanlık odalar bizim başımızı yakacak” demiştim geçen günkü yazımda.
Bir özelliği daha ortaya çıktı bu odaların.
Gereksiz özgüven patlaması yaşatıyor bazı konuklara.
Geçtiğimiz gün rap’çi Norm Ender, Okan Bayülgen’in programına konuk oldu. Usta televizyoncu;
“Son şarkında Edis’in ismini şarkının duyulması için mi kullandın” diye bir soru sordu Norm Ender’e...
Cevap hızlıca geldi: “Edis’in popülerliğinden faydalanmadım. Ben Edis’ten daha popüler bir adamım. Edis’ten niye faydalanayım?”
Edis mi Norm Ender mi tartışmasının fitili böyle ateşlendi işte.
Rap severim ama Norm Ender tarzım değil. Pop severim ama Edis de tarzım değil.
Fakat Edis mi daha popüler Norm Ender mi sorusuna cevabım;
Edirne’den Kars’a Edis’tir, nokta.
Son kale de düşüyor
Son kale Beyoğlu’ydu.
Yeni normal sonrası Beyoğlu eski günlerine tam dönüyordu ki kötü haberler art arda gelmeye başladı. Kapanmaz dediğimiz, yıllardır müşterilerini ağırlayan mekanlar bir bir kapılarına kilit vurmaya başladı.
Haberleri duyunca üzüldüm, içim cız etti.
Müdavim olanlar beni anlar.
Eviniz gibi hissettiğiniz yerlerin kapanması, tuttuğunuz takımın bir düzine gol yemesiyle eşdeğerdir.
Sızısı günlerce kalır içinizde...
Ne yani şimdi biz kandırıldık mı
Ajda Pekkan ile Hakan Altun’un aşk yaşadığı iddiası halen konuşuluyor.
Taraflardan bu dedikodulara karşılık ‘biz sadece arkadaşız’ açıklaması geldi.
Günün sonunda, uzun süredir konuşulmayan Hakan Altun bir anda gündeme geldi.
Magazin programlarında ‘bomba aşk’ başlıklarıyla Hakan Altun şarkıları çalındı.
Veee dün Hakan Altun’un yeni şarkısı piyasaya çıktı.
Üzgünüm ama biz sanırım bir şarkının ‘PR’ çalışmasına kurban gittik.
Kandırıldık.
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