Dersi Ajda verdi

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Yine ismine yakışır bir konserdi. O konserin ortalarında bir ders verdi protokolde oturanlara.

Çünkü o en önde oturan grup, Ajda sahnedeyken ayağa kalktı ve kulise doğru gitmeye başladı.

O isimlerden biri de kardeşi Semiramis Pekkan’dı. Kalkıp kulise doğru yöneldi Pekkan.

Bunları gören Ajda ise; “Bir daha ön sıradan hiçbirinize yer vermeyeceğim evinizde oturun. Ben sizin konserinize gelsem en önde protokolde otursam ve sonra da çekip gitsem ne dersiniz? Bunu hiç affetmeyeceğim. Protokol bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin” dedi.

O zarif üslubuyla söyledi bu sözleri ama anlayana çok ağırdı sözler.

Çok haklı Ajda!

Kardeşi de olsa uygunsuz hareketleri affetmeyeceğini açık açık söylemiş.

Konser bitmeden size verilen o özel yeri terk etmek çok ayıptır.

Hoş ben ilk yarıda yerlerini terk edenleri de biliyorum. Çünkü onlar ilk yarıda çekecekleri fotoğrafları çekiyor, paylaşımlarını yapıyor ve sağa sola “bakın protokoldeyim” mesajını

zaten veriyor. Sonrasında “niye durayım ki” diyorlar.

Hatta grup, Ajda Pekkan konserinden belki de ‘Instagram kapalı, zaten paylaşım falan yapamıyoruz’ diye kalkmış bile olabilir.

Haydi artık!

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Ünlülerin fotoğraflarının altına kin kusmak için bekleyenler.

Dedikodu ve iftira konusunda uzman olanlar.

Eleştirmeyince uyuyamayanlar.

Bakın bence sabredin.

Bakanlıktan da açıklamalar gelmeye başladıysa bu iş çözülecek ve Instagram açılacaktır, eli kulağında.

Hiç fark etmediğimiz emekçilerin de ekmek kapısı orası son yıllarda.

O yüzden onlar da zor durumda kalıyor.

Şarkıcı sahnesini oradan duyuruyor.

Emlakçı ev ilanlarını oradan paylaşıyor.

Oyuncular reklamlarını o mecralardan yapıyor.

Köydeki teyzemiz, amcamız ürünlerini artık oradan satıyor.

Küçük hatta küçücük işletmeler Instagram’dan gelen müşterilerle ayakta duruyor.

Hatta baksanıza turizm bile etkilenmiş.

Bodrum ve Çeşme’deki bazı oteller, Instagram kapalı olduğu için “rezervasyonlar iptal ediliyor” diye açıklama yapmış.

Muhtemelen gittiği yeri gösterme meraklılarıdır o iptalleri yapanlar. Neyse sonuç olarak tamam artık!

Haydi anlaşın ve açılsın Instagram. Cümbür cemaat bekliyoruz!

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Ahkam kesmeyin

Mesleği insanları birbiriyle tanıştırmak olan bazı isimlerin -ki maalesef bunların arasında benim tanıdıklarım da var- kestikleri ahkamları okudum.

Nasıl uzunca yazılar yazmışlar, “Bizler akıllıyız, influencer’lık bitmez. Kaldı ki çok paramız var” demişler.

Arkadaşlar içerik üretme yeteneğine sahip herkese saygımız sonsuz.

Ama o ahkam kesenlerin bazılarını okurken kahkaha attım.

E işi çünkü çok başka onların.

İyi analiz edin lütfen.

Böyle tiplerin hep birileri vardır yanlarında.

Muhakkak onlarla dışarıya çıkarlar.

İçerik üretmezler, içerik çalarlar.

Sadece ve sadece mekan, otel, bar vesaire paylaşırlar.

O yüzden olanı biteni biraz görebilenler için böyle insanların ahkam kesmesi komik geliyor.

Güldürüyorsunuz kendinize, yapmayın, etmeyin.

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Peki nedir bu ‘abi’cilik

Bu, son zamanlarda türedi aslında.

Bazı isimlerin yanında hep bir ‘abi’leri oluyor.

Yemeğe onlarla gidiyorlar, arkadaşlarıyla eğlenceye gidilecekse abileri mutlaka çağrılıyor.

Tatil mi?

Kesin abi ile gidiliyor.

Çünkü para ödemek istemiyor.

Çünkü gittiği yerde saygı duyulacak bir işi, gücü yok.

Böylece ‘abi’ler de bayram ediyor tabii.

Bakalım ne zaman bitecek bu abicilik ve ne zaman insanlar kendi ayakları üzerinde durup işine gücüne bakmaya başlayacak!

Eli cebinde

Eli cebinde durmak sadece olimpiyat madalyası sahibi sporcumuz Yusuf Dikeç’e yakışıyor.

Eli cebinde durmak bir ödül gecesindeki sunucuya yakışmıyor.

Kerem Bürsin bir ödül töreninde eli cebinde mikrofonla konuşunca çoğu kişinin tepkisini çekti.

Seyrettim ben de o görüntüleri. Seyretmez olaydım. Birkaç saniye dayanabilip kapadım hemen. İtici gerçekten. Bence o da farkına varmıştır seyredince.

Geçtim saygısızlığı falan hiç ama hiç gerek yoktu öyle durmasına.