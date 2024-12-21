Denim sergisi ve tarih kokan bina

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Geçtiğimiz akşam Cemal Kalyoncu ve eşi Reyhan Kalyoncu’nun vesile olmasıyla Rumeli Caddesi’ndeki Kalyon Kültür’ü ziyaret ettim.





Aslında amaç hem o binayı görmek hem de içerideki yeni sergiyi gezmekti.

Ünlü İngiliz sanatçı Ian Berry dünyada pek eşi benzeri olmayan bir sergi açmış.

Kendisini ‘denim sanatçısı’ olarak tanımlıyor Berry. Bildiğimiz denim kumaşlarından oluşturuyor sergisini...

Bunun da nedeni, o kumaşların zaman içinde aşınarak renk değiştirmesi yani bir bakıma her seferinde başka bir dünyayı sunması.

Mesela dünyanın tanıdığı ‘denim starlarını’ da resmetmiş (bakmayın resmetmiş dediğime hepsini denim kumaşından oluşturmuş) Andy Warhol’dan Bob Marley’e, John Wayne’den Madonna’ya kadar birçok denim efsanesi var sergide...

Görünce ‘bunlar nasıl kot kumaşından yapılmış ki’ diye soruyorsunuz kendinize.

Bir de Kalyon Kültür’e özel hazırlanan ‘Gizli Bahçe’ adında bir eser var...

Biz de Cemal Bey, Reyhan Hanım ve sanatçı Ian Berry ile o gizli bahçede çektirdik fotoğrafımızı.

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13 yaşında bu konakta yazmış

Gelelim Taş Konak’a...

1800’lü yıllarda II. Abdülhamid tarafından inşa ettirilmiş.

‘Kimseye Etmem Şikâyet’ adlı eser, orada yazılmış...

Hece ölçüsünü kullanan ilk kadın şairimiz İhsan Raif Hanım bu konakta büyümüş.

Henüz 13 yaşında kardeşiyle odasında oyun oynarken babasının düşük sınıftaki memurlarından biri odasına girip Raif Hanım’ı kaçırmaya çalışmış.

Kızlar direnince adam kaçmış. Ama konakta laf söz olacak diye ailesi zorla evlendirmiş Raif Hanım’ı.

O da yaşadığı acıyı ‘Kimseye etmem şikâyet. Ağlarım ben halime’ şarkısıyla kağıda dökmüş.

Vay vay vay.

Sonra İzmir’e gitmiş istemediği kocasıyla. Acı içinde geçen 14 yıl sonra 3 erkek evladı varken boşanmış kocasından...

İkinci evliliği ise sadece 1 gün sürer Raif Hanım’ın. Çünkü kocası ilk akşam ona elini öptürmeye çalışır.

Daha sonra ilk aşk evliliğini yapsa da eşi kısa süre sonra vefat eder.

Israrla mutluluğu aramaya devam edip dördüncü evliliğini Fransız biriyle yapar ve Paris’te 49 yaşındayken vefat eder.

Acılarla dolu, tam dizi olacak bir hikâyesi var yani Raif Hanım ve bence Taş Konak’ın...

Mesela 1929 senesinde ünlü iletişimci Betül Mardin’in ailesi yerleşmiş konağa. Hatta ünlü müzik yapımcısı Arif Mardin bu konakta doğmuş.

İşte o konağı artık gençlere ve sanatseverlere adamış Kalyon Holding.

Her şey ücretsiz.

Sergiyi gezmek de, içerideki söyleşilere ve etkinliklere katılmak da... O yüzden sık sık önünden geçtiğiniz bu binaya mutlaka uğrayın...

İliklerinize kadar etkileneceksiniz.

Tutmaz bu iş

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Bebek’teki bir mekânda sabah partileri başlamış.

‘Yurt dışındakiler gibi yapıyoruz artık parti saatleri sabaha kayıyor’ diyorlar.

Olmaz, tutmaz bu iş...

Nedenlerini şöyle sıralayayım:

◊ Sabah o memnuniyetsiz surat ifadesiyle dolu insanları görmek istemem.

◊ Koşudan gelip ter kokanlarla aynı yerde durmak istemem.

◊ Diyelim 2-3 saat kaldın mekânda ve dans ediyorsun. Kaç bardak kahve içebilirsin?

İstemem.

◊ Şortlu, taytlı, eşofmanlı insanlarla dolu bir eğlence hiç hayal etmedim, etmem.

◊ Daha afyonumuz patlamadan bangır bangır müzikle zihnimi kirletmem, olmaz, yapamam.

◊ Ayrıca sabah partisine geceyi gündüze bağlayan, uyumayan birçok insan katılır.

Onları hiç ama hiç çekemem.

Yani özetle ‘pr’ın dozunu kaçırmakta üzerimize yok bizim.

Her şeyin bir yeri bir saati vardır.