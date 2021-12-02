Demet ile Oğuzhan ve kem gözler

Pusuya yatıp bekledim.
Bakalım kimler girecek topa dedim.
Hürriyet Hafta Sonu eklerinde gastronomi yazıları yazan Ebru Erke ve Habertürk yazarı Kübra Par dahil oldu olaya.
Ebru; “Baklava yorumlanacaksa yorumlansın ama bunun yorum bir lezzet olduğu belirtilsin” diyor.
Yorumlansın demesinin sebebi ise baklavayı geniş kitlelere ulaştırmak.
Kübra Par, “Modaya kurban etmeyin baklavayı, anam babam usulü olarak kalsın baklava” diyor.
Hatta bunu derken, son zamanlarda moda olan, çikolatalı, sütlü, soğuk mu soğuk baklavalar yapıp satanlara da sözü getirmiş.
Halk eserlerini kendi tarzında seslendiren Ahmet Aslan, bu akşam solo konseriyle Trump Sahne’de. 20.30’da başlayacak konser için planınızı yapabilirsiniz.
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İstanbul yeni bir konser mekanı kazandı. ‘Dorock XL Venue’ müzik tutkunlarını ağırlamaya başladı. Bu akşam sahnede Pentagram, yarın ise Cem Adrian olacak.
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Yaz için bugünden rezervasyon yaparsanız bütçenize iyilik yaparsınız. Bodrum’daki Mivara Luxury Resort sezon bitmesine rağmen dünyanın önemli ödüllerinden birini aldı. Otel artık ‘Mükemmellik Mührü’ ödülünün sahibi.
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Eyüp Sabri Tuncer, Türkiye Alzheimer Derneği ile bir çalışma yaptı ve ‘Hatıraları Tazeler’ projesini hayata geçirdi. Hatıralar kolonyalarından satın alıp katkıda bulunun.
Arada toplumun nabzını yoklayacak ve kendi toprağının insanlarını düşündüğünü göstereceksin.
Bakınız Burcu Biricik.
Bakınız Elçin Sangu.
İki ünlü isim İstanbul’u esir alan fırtına sırasında sosyal medyalarını çok faydalı bir mevzu için kullandı. Kuryeler ile ilgili paylaşım yaparak “Böyle havalarda dışarıdan sipariş vermeyelim” mesajı verdiler.
“Ne var yani bir mesaj paylaştılar da ne oldu” demeyin.
İşe yarıyor.
Evde tiyatronun mucidi Metin Zakoğlu’nu, oyunlarından birini seçerek evinize davet edebilirsiniz.
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Genç sanatçıların eserlerine yer verecek olan “Humano Sergisi” Etiler’deki “Loft Art”ta kapılarını açtı. 2 Ocak’a kadar sergiyi gezebilirsiniz.
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Fener-Balat Kültür Turu biletleri satılıyor. Bir arkadaşınıza hediye edip keyifli bir gün geçirebilirsiniz.
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Gibi kalıpları sık sık sosyal medyada duyuyoruz. Bu kelimeleri kullanan demek istiyor ki...
◊ Aşka düştüm...
◊ Fena halde aşığım...
◊ Herkesin aşkı var bi’ benim yok...
Bu konu gündeme gelmeye devam edecek çünkü astrologlara göre 20 Aralık “Love kıtlığı”nın başlangıcı olacakmış.
Diyorlar ki...
◊ Herkes elindekine sahip çıksın...
İlişkiniz var mı? sorusuna “İlişkim olursa haberiniz olur. Ayrıca kriterim falan yok artık. Yaşım 36” cevabını verdi.
◊ “Yani bu zamana kadar kriter aradım da ne oldu?” demek istiyor.
◊ Kriterlerime uyan herkes bir şekilde canımı sıktı diyor.
36’lıklar bunalımda...
36’lıklar kara kara düşünüyor şu an...
‘Biz de mi çıtayı düşürelim de kriter aramayalım’ diye tartışılıyor eminim.
Hakkındaki iddialar çok can sıkıcıydı ünlü ismin.
“Katıldığı bir doğum günü yemeğinde masada oturan birini bıçakladığı söyleniyordu.”
Açıkladı olanı biteni.
Olay hiç de anlatıldığı gibi değilmiş. Ortada bıçak, yaralama, darp falan yokmuş.
Ortada iftira varmış. Bu kadar kolay olmamalı ama maalesef kolay birine iftira atmak. Üstelik o isim ünlüyse daha da kolay.
◊ At iftirayı, gel gündeme
Türk mutfağı eğitimleri başlıyor. Aralarından en kapsamlı kursu seçip kayıt olabilirsiniz. 3-5 ay içinde mutfakta harikalar yaratmak elinizde.
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Niloya ve arkadaşı Tospik’in ‘Sürpriz Yumurta Müzikali’ cumartesi günü saat 12.00 ve 14.00’te çocuk seyircilerini bekliyor. Fakat bugünden bilet almanız gerekebilir.
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SPA kış aylarında girerken ayrı bir önem taşır. Gündelik yaşamın yorgunluklarından arınmak için Address İstanbul Hotel içindeki The SPA’yı deneyin. Yeni açılan yer kampanyalarla dolu.
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Kartalkaya’yı gastronomi ve eğlence anlamında doyurmak için yola çıkan Palazzo Lounge açıldı. Bu yeni buluşma noktasına yolunuz düşerse çok keyif alacaksınız.
Tıpkı Squid Game gibi o da Kore yapımı. 24 saatlik izlenme sayısı, Squid Game’i geride bırakmış. Yok daha iyi diziymiş de, yok ortalığı yıkıp geçecekmiş falan da...
İyi bir Kore dizisinden sonra yayına giren bir başka Kore dizisi her zaman izlenir.
Çünkü insanlar bir önceki heyecanı ararlar. Bu yüzden şans verirler. Fakat günün sonunda hayal kırıklığı garantidir.
Tıpkı uzun bir ilişkiden sonra yaşanan ilk ilişkinin dikiş tutmaması gibi.
Son zamanlarda dizi ‘alt metinleri’ seyircileri çok etkiliyor. Yani yapımcı, yönetmen, senarist tarafından açıkça belirtilmeden kavranan olayları seviyoruz biz. Bu son Kore dizisinde de var alt metinler ama Squid Game kadar düşündürücü değil.
Özetle...
Çok kişiyi ikiye bölecek bir yazıdır;
◊ Bu kadar da değişim normal mi?
◊ Değişirsem Zeynep gibi mi değişmeliyim?
Sorularını tartışmaya açacak bir yazıdır. Pazartesi akşamı ‘Ayaklı Gazete Ödül Töreni’ yapıldı.
Gecenin sunucularından biri oyuncu Zeynep Koçak’tı. ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ programından tanırsınız onu.
Tanırsınız dediğime bakmayın, tanıdığımız halinden eser yok. Gerçekten yok. Mesela kilo almış Zeynep. Çok da yakışmış ama kilo dışındaki değişim tam anlamıyla estetik mucizesi.
Çok barışık kendisiyle. Yakın çevresi, çok komik ve neşeli olduğunu söyler hep.
Ama ‘renk’ de bir yere kadar...
Arabesk gecesi konseptli “Şarkılar Bizi Söyler” programına katılan Serttaş, simli lacivert bir ayakkabı giydi. Aslında ayakkabı mı diyelim, terlik mi, ‘babet’imsi bir şey mi... Bilemedim.
Bu tarz ayakkabıları her gördüğümde ‘umarım moda olmaz’ diye söylenirim kendi kendime ama sanırım geliyor gelmekte olan.
Fotoğraftan anladığım kadarıyla, bir de babet çorabı giymiş Serttaş. Çok kısa bir çorap olduğu için asla belli olmuyor.
Ayağımı da göstermeyeyim diye düşünmüş ve pantolonunun paçalarını uzun tutmuş. Fakat kapatamamış ayak bileğini ve son tahlilde çok ‘sakil’ bir görüntü çıkmış ortaya.
Kim bu kendisiyle dalga geçiren ‘Z’ kuşağı mensupları?
İstanbul’un başarılı İtalyan restoranı ‘Il Cortile’in ‘Creme Brulee’sini denemeniz lazım. Tatlı sevmeyenlerin alışkanlık değiştirmesi muhtemeldir.
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Ayşe Ayşen Bulut’un ilk kitabı “Rengine Yolculuk” rafınıza girmeyi hak ediyor. Renklerin anlam dünyasını keşfedecek ve gerçekliği anlamanıza rehberlik edecek bir kitap.
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Jolly Joker Gümüşsuyu’nda, CVK Park Bosphorus Hotel’in terasında “Jolly Joker Private” adlı kulüp açılacak. Ünlü isimlerin sahneye çıkacağı ‘private’ sahnesinin programlarını takip edin.
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Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde “Tomris” oyunu sahnelenecek. Oyunu izlerseniz çok keyif alacaksınız. Biletler Biletix’te.
İnternetten izlemeye alıştığınız “İbrahim Selim ile Bu Gece” programını canlı seyretmeye ne dersiniz? İbrahim Selim bu akşam Zorlu PSM’de olacak.
Cıvıl cıvıl enerjisi olan insanlara destek verelim. Şarkıcı ‘Alya’yı takip edin mesela. Her hafta bir mekanda mutlaka sahneye çıkıp enerjisini bizlere kadar ulaştırıyor.
“Hope Alkazar” Nike’ın desteğiyle halka açıldı. Sosyal iyilik amacıyla açılan merkeze bir Beyoğlu turunuzda mutlaka uğramanız gerekiyor.
Nurettin Korkmaz bir sevda hikayesi daha yazmış. “Aşktan Kaçtım”, “Aşktan Yandım”, “Aşktan Bittim”; şimdi de “Aşktan Yazdım”. Kitaplardan birine başlayın, zaten devamını isteyeceksiniz.
DaDa Salon Kabarett’in haftalık programlarından kendinize birini seçin. Mesela çarşamba akşamı “Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası” için bilet alabilirsiniz.
TRT 2 film kuşağı bu akşam “Eski ve Yeni” (Old and New) filmini yayınlıyor. Başlama saatini artık hepimiz biliyoruz; 22.00.
Beşiktaş’ta işiniz mi var... “Nerede soluklanayım” mı diyorsunuz? Ihlamur Kasrı’na gidip çay içerseniz “ben buraya daha önce niye gelmedim” diyebilirsiniz.
40 kategorideki adaylar tek tek değerlendirildi, jüri kendi oylarını da kullanarak bu yılın birincilerini belirledi.
Bu yılki jüride, oyuncular Demet Akbağ ve Nurgül Yeşilçay, Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Hale Soygazi, yönetmen Andaç Haznedaroğlu, ünlü popçu İzel ve yapımcı Yağmur Ünal, Kelebek Magazin Müdürü Selim Akçin, Hürriyet yazarı Kanat Atkaya, röportajlarıyla ses getiren Hakan Gence, Kelebek yazarlarından Savaş Özbey, Onur Baştürk ve ben vardık.
Benim için bu işlerde kritik aşamalar vardır.
- Oylama başlangıcı...
- İkinci tur oylamaya geçiş...
- Jüri toplantısı...
Zuhal Olcay aynı kıyafeti 3-4 kez giymek lazım sözüne cevap Simge Sağın’dan geldi.
“Sahnede giydiğini bir daha giymek profesyonelce değil” dedi Simge.
Simge, ya Zuhal Olcay’ın sözlerini tam anlamamış ya da kendine yöneltilen soruyu geçiştirmek için hızlıca bir cevap vermiş.
◊ Yahu sen geçen sene giydiğin kıyafeti bu sene tekrar giysen...
◊ Onun altına üstüne ufak eklemler yapsan...
◊ Kol kısmını kessen, dekolteyi değiştirsen...
Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun şiir imgesinden yola çıkılarak derlenen “Al Gözüm Seyreyle” sergisi bugünden itibaren Galeri Selvin Nişantaşı’nda gezilebilir.
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Dijital müzik platformlarına göz attınız mı? Bugün yeni şarkıların piyasaya çıkma günü. Günlük 1 saatinizi müzik seçimine ayırabilirsiniz.
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Sapanca tıpkı İğneada tarzında bungalov otellerle dolmuş. Doğa içinde kafa dinlemek için bugünden plan yapın.
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Swissotel The Bosphorus’un Gabbro adlı mekanı yeni sezonu açtı. Canlı müzik sahnesinde bu akşam Jabbar var.
◊ Pozitifliğin yanında keyif gözyaşı dökmek istiyorsanız...
◊ “İşte şu neşenin birazı bile bize yeter” diyeceğiniz bir itici güç arıyorsanız...
İnternette Küçükçekmece’deki bir okulun teneffüsünde yaşananları izleyin. Ben o 45 saniyelik videoya kalbimi bıraktım.
Yaşları 7 ila 9 arasında olan ilkokul öğrencileri teneffüsteyken, okulun bahçesindeki hoparlörlerden bangır bangır Sefo’nun “Bilmem mi” şarkısı çalıyor.
Çocukları görmeniz lazım.
Şarkıya hep bir ağızdan eşlik edip dans ediyorlar.
Videoyu tekrar tekrar izlemek gelecek içinizden.
Ara tatilde çocuklarınızı ihmal etmeyin. Maksimum Uniq bugün ‘Dans ve Hareket Atölyesi’ ile ‘Kitap Temelli Ebeveyn’ atölyeleri düzenleyecek.
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Akaretler’deki W Hotel, akşamları yemek ve müzik için alternatifler sunuyor. Programlarına bir göz atmakta fayda var.
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Dronemarket Akademi’de MEB onaylı İHA-1 eğitimleri var. Kasım ayında hafta sonları devam eden etkinliklere katılıp bu eğlenceli işi öğrenin.
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Çin restoranı deyince Shang Palace akla gelir. Mekan, Shangri-La Bosphorus’ta misafirlerini ağırlamaya başladı.
Magazinciler gecenin bir yarısı Kaan Yıldırım’ı kız arkadaşıyla görüntüleyip, soru sormak istemiş.
Ama adı bundan sonra hep “Kaan Yıldırım’ın şoförü” olarak kalacak kişi onları görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Şoförlük mesleğini her önüne gelene verirseniz olacağı budur. Bu önemli işi yapmak için sadece araba kullanmayı bilmek yetmiyor. Burada iki nokta mühim bana göre...
◊ Kaan Yıldırım’ın şoförü kraldan çok kralcı mı?
◊ Yoksa yaşanan her şey Kaan Bey’in talimatı mı?
İlk sözüm Kaan Yıldırım’a...
Eğer size soru sorulmasını istemiyorsanız, sorulduğu zaman gerekli sabrı gösteremiyorsanız, bu işi yapmayacaksınız.
Yerleşin bir sahil kasabasına, keyfinize bakın.
Bir diğer sözüm ise Kaan Yıldırım’ın şoförüne...
Demet ile Oğuzhan ve kem gözler
Magazin muhabiri arkadaşlar Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’u ne zaman görseler, ‘ayrılık’ konusunu soruyorlar.
◊ Ne zaman ayrılacaksınız?
◊ Geçen ayrılmıştınız?
◊ Ne ara barıştınız?
Geçen gün bu soruları ti’ye aldı Demet ile Oğuzhan.
Sabırla soruları dinleyip, kendi tarzlarında eğlendiler cevapları verirken.
Bazı ilişkilerin sonunu göremezsin (iyi anlamda), işte bu çiftin öyle bir ilişkisi var. Yolları uzun ama nereye bağlanır bilinmiyor, öyle uzun yani.
Çünkü eğleniyorlar, birbirlerinin hayatlarına saygıları var, kıskançlık en düşük seviyede. Buyurun size ‘aranılan ilişki’.
Ben eminim, şu dönemin en kıskanılan çiftlerinin başında geliyorlar.
Birileri var, ‘ayrılsınlar’ istiyor.
Yine o birileri, Oğuzhan iyi şarkı yapamasın, Demet iyi projelerde rol alamasın diye adak adıyor. Her seferinde de duvara tosluyorlar.
O yüzden onların ilişkisi ‘kem gözlere karşı ayakta kalma mücadelesidir’ benim için.
Artık kıskanmak yerine ders almayı öğrenme vakti gelmedi mi?
Özge’nin duaları kabul oldu
Özge Özpirinçci, doğacak kızı Akrep burcu olmasın diye çok dua etmişti. “Galiba tutturamayacağım” dediği bir dönem bile olmuş, pes edip “Yapacak bir şey yok, sağlıklı olsun yeter” demeye başlamıştı.
Hatta bu işi anlamayan ben, hemen astrologlara koşup “Neden bir kız çocuğu Akrep olmamalı? Neden Yay burcu tercih sebebi?” falan diye sormuştum.
Özetle, yorulurmuş Akrep burcu kadını. Yorulurken fazlasıyla yorarmış da...
Ben hemen ikna oldum ve “İnşallah Özge’nin kızı Yay burcu olur” demeye falan başladım. Bu dua zincirine katılmamın bir etkisi oldu mu bilmem ama istediği oldu Özge’nin. Kızı sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi ve Yay burcu oldu. Hadi herkesin gözü aydın.
İyi sesi anlama testi
Bir şarkıcının ‘şarkıcılığını’ sorgulamak isterseniz, ona Yıldız Tilbe’den ufak sürprizler yapın ve şu iki şarkıyı söyletin:
◊ Dayan Yüreğim
◊ Delikanlım
Bunu zaman zaman televizyonlarda görüyoruz. Şarkıyı söyleyenler ya rezil oluyor ya da alkışlanıyor.
Ortası yok bu işin, test şarkısı bunlar.
“Dayan Yüreğim” şarkısını söylerken, ‘Anlar mı hiç seni, yanarak mum gibi eridiğini’ kısmındaki yükselişten...
“Delikanlım”ı söylerken; “Kalbim duraksız haykırışlarda, ne yapsam ayrılamam senden asla” bölümündeki haykırıştan alnının akıyla çıkarsa, notunu vermemiz için yeterli malzemeyi elde etmiş oluyoruz.
Çıkamazsa, zaten sosyal medya gereğini yapıyor.
Tam olarak ne zaman?
◊ “Estetik yaptırdım” açıklamasını itiraf...
◊ Makyajsız yakalanmayı ifşa...
◊ Arkadaşıyla baş başa yemek yemeyi yakalandılar...
◊ Hafif kilosal hareketleri “kilolarıyla şoke etti” diye anlatmaktan...
Tam olarak ne zaman vazgeçeriz?
Fikri ergen vicdanı şovmen irfanı zırtapoz
Canlı müzik ile yaşam kalitesi arasındaki bağ araştırılmış ve sonuç pozitif çıkmış.
Yani canlı müzik yaşam kalitemizi artırıyor.
Azıcık stresli misiniz, koşun müziğe.
Az biraz kafanız mı bozuk, sevdiğiniz sesin sahnesine gidin.
Tepeniz atmak üzere mesela, bırakın kendinizi favori sanatçınızın orkestrasının tınılarına.
Özellikle İstanbul’da gece hayatının ‘müdavimleri’ değişti farkındayım.
Edebiyle müzik dinlemeye gidenleri rahatsız edecek ‘fikri ergen, vicdanı şovmen, irfanı zırtapoz’ çok tip var biliyorum.
Ama yaşam kalitesini artırmak, ruhu beslemek için onları görmezden gelmeye çalışmak gerekiyor. O yüzden pes etmek yok...
Günün sonunda kazanan ‘eski İstanbul hanımefendiliği-beyefendiliği’ olacak.
Kemençe ve Beyonce
Yeni dönemde kemençe deyince akla gelen ilk isimlerden biri Ekin Uzunlar.
Uzun dönemde kemençe ustaları arasında yer alacak çok belli. Ekin’i izlemesi heyecan, dinlemesi keyif veriyor.
Geçenlerde hayallerini sormuşlar Ekin Uzunlar’a, o da “Beyonce’ye kemençemle eşlik etmek istiyorum” demiş.
Yani zor tabii ama imkansız mı derseniz, değil. Zaten adı üzerinde; hayal bu. Gerçekleşirse ne âlâ, gerçekleşmezse “sağlık olsun” deyip geçeriz.
İşin kötü yanı bizim aklımıza da soktu Ekin Uzunlar bu fikri.
Bir yanda Beyonce hemen yanında Ekin ve kemençesi.
Enfes olmaz mı?
Bağırarak gülün
Aşı karşıtları
bu sefer şunu
diyormuş:
“Yeni varyant Omicron, aşı olanlar yüzünden çıktı.”
Fakat bu tipler...
◊ Kendilerinin bir varyant fabrikası olduğunu anlayamıyor...
◊ Aşısız halde bizlerle aynı restoranlara, kafelere gelmekten de asla geri durmuyorlar.
Yani istiyorlar ki, hem şoför mahalli hem cam kenarı olsun!