Değer miydi Defne

Yılın ilk dolunayı bugün gerçekleşiyor. Örtbas ettiklerimiz gün yüzüne çıkabilir, dikkat edelim.
Her sabah aç karna organik bal yemeye bugün başlayabilirsiniz. 1 ay içinde farkını hissedeceksiniz.
Balıkçınız varsa bir uğrayın bugün. Hamsi yok gibi ama istavrit dolu tezgahlar.
Çocuklara bu sıra eğlence çok. “Bencilin Bahçesi” adlı oyun saat 16.00’da online gösterilecek. Biletler biletix’te.
Günlük sebze ihtiyacı için... Fırında kızarmış balkabaklı ve pancarlı kinoa salatası yapalım.
Gün içinde önceliklere yer vermeye çalışın. Ailevi konuları ertelemeyin!
O zaman şarkımız, Alfredo Tejada & Paco Vidal– “Seguiriya de la Muerta”.
Kahvaltıyı evde yapacaksak 7-8 adet zeytin sofrada yer alsın...
Dışarıda yarım bıraktığımız bir işimiz var mıydı? Bugün, tamamlayalım.
Sosyal medyada görünce açıp izledim. Midem bulandı.
Adam bildiğin Bağdat Caddesi’nde ‘dört ayak üzerinde’ yürüyor. Yetmiyor ‘hav’lıyor.
İnsanların önünden geçiyor, ağaçların dibine gidip ‘tuvaletini yapıyormuş’ gibi ayağını kaldırıyor falan.
Öyle iğrenç yani.Bir insan neden böyle bir şey yapar? Amaç ‘tık’ almak, YouTube kanalının abone sayısını yükseltmek evet. Ama böyle mi olur bu iş kardeşim?
Hiç mi araştırmadın, hiç mi bakmadın bu dünyada işler nasıl yürüyor diye.
Niye kötüleri örnek aldın.
¡¡¡
Bu saatten sonra Barış ne yaparsa yapsın dikiş tutmaz artık. İzleyenlerde açtığı o yara kapanmaz.
Anlatması da zor inanın
Ama deneyeceğim...
Manken Ece Gürsel’in bir ablası var. Adı Burçe Gürsel...
Sevgilisinden bahsederken şöyle diyor:
“Biz 8 yıldır ayrı yaşıyorduk. Rıfat Bey’in zaten kendi evliliği var ve kendi evinde yaşıyor. Son zamanlarda göz önünde olmayınca ayrıldık zannedildi.”
Pardon ama yuh!
Bu normal bir açıklama mı?
Bu zihniyet kötü...
Olayımızın üç kahramanı var.
Üç başarılı kadın kahraman...
Işın Karaca, Tuğba Özerk ve Merve Boluğur...
Önce Işın Karaca çıktı ortaya ve albüm çıkaracak olan Merve Boluğur’a ‘ bir sen eksiktin güzel kız’ dedi. (Dikkatinizi çekerim buradaki ‘güzel kız’ tamamen dalga geçme anlamıyla kullanılıyor.)
Neyse, birkaç günlük sessizliğin ardından Merve Boluğur’un; “Işın’ın derdi benim zayıf olmam, o zayıf kadınlara her zaman düşmandır. Kilo vermek için kapı kapı dolaşıyordu” dediği iddia edildi.
İşte tam bu noktada Tuğba Özerk topa girdi ve “Işın Karaca’nın kilosunun değil sesinin altında ezilirsin güzel kız!” dedi.
Tarçınlı, zencefilli, az yağlı sıcak süt ile güne başlayalım mı? Bağışıklığı daha iyi ne sağlam tutar ki...
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Bugün “Gülümse Günebakan” adlı tiyatro oyunu var. Online sergilenecek masala çocuğunuzla evden katılabilirsiniz.
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Ne kadar uzun zaman oldu aile büyüklerini aramayalı değil mi? Bugün uzun uzun telefon görüşmeleri yapalım...
***
Sokağa çıkma yasağı öncesi dışarı çıkıp temiz havayı içimize çekiyor, yarım saat yürüyoruz. Bugün bunu atlamayalım.
TikTok platformu çıkaracağı albüm için Ferhat Göçer ile yetenek avına çıktı. Göçer’in seçtiği bir şarkısına düet yapacak kullanıcılar arasından 10 kişi albüm için tercih edilecek.
Doğal bir arı ürünü olan ‘polen’ bağışıklık için öneriliyor. Yetişkinler günde 2-4 tatlı kaşığı tüketebilirler.
Babalar ve Çocukları temasıyla düzenlenen Ahmet Turgut Fotoğraf Kupası için başvurular başladı. ‘photocup.com’ adresine girebilirsiniz.
Müteşekkir mi müteşekkil mi? Her ikisi de doğru ama anlamları farklı. Bu tür kafa karıştıran kelimeler için Instagram’da “TDK Türkçe Sözlük” hesabını takip edin.
İşin ciddiyetinin farkına varmak lazım. O yüzden bugün kısa bir zamanımızı “Türkiye’de Suyun Geleceği” araştırması yapmaya ayıralım.
Bence çocuğunuzla bile seyredebilirsiniz. Online düzenlenecek “Disneyland Sanal Gezisi”nde ünlü parkın tarihi anlatılacak. Biletler ‘biletix’te.
Aralık ayında boşanma dedikoduları çıktı ve geçtiğimiz gün de boşandılar.
Halen sosyal medya hesaplarında birbirleriyle olan fotoğrafları duruyor.
İlk kimin eli gidecek, kim geçmişi silecek göreceğiz.
Ama dikkatimi çeken başka bir nokta var...
Mesela Hazer Amani’nin henüz 3 ay önce paylaştığı ve Sıla ile çok mutlu göründükleri fotoğrafları var.
Anlıyoruz ki, bu boşanma kararı üzerinde öyle uzun süre düşünülmemiş.
Hızlıca alınmış bir karar sonrası boşanmış ünlü çift.
Kısık sesle ‘Ege şarkıları’ açalım çalsın fonda akşama kadar. Missss...
Gülümseyin ve sosyalleşin. Bu dönemde nasıl sosyalleşeceğim diyeceksiniz. Facetime, Zoom... Artık hangisini tercih ederseniz...
Online konserlerde aradığınızı bulamazsanız konser arşivlerine bir göz atın. Konsere gitmeyi çok özledik çünkü...
Çok gittik sağa sola. Şimdi kendi topraklarımızda gezelim. Bir rehber eşliğinde Topkapı Sarayı ve Harem gezisi için bilet alalım bugün..
5. nesil kahveciliğin temsilcisi ‘Kaave Roastery’ kış ayları için bir kahve çıkardı ‘Snow White Latte’... Hadi battaniye altına girip yudumlayalım...
Yağ tüketiminizi mümkün olduğunca azaltın. Sabah erken saatlerde yağ yakıcı içecekler içelim...
Çocuklarınız evdeki basit malzemelerle deneyler yapabilecek. ‘Henkel’in YouTube kanalında ‘keşif dünyası’na girin ve evde deney keyfini çocuklarınıza yaşatın.
Akşam BBC Earth kanalında ‘
Yeniliklere kapımızı açacağımız bir gün olsun. Katı kurallarınızı yumuşatın. Ben demiyorum, astrologlar uyarıyor.
1951 yılında basılan, Salinger’in ilk ve tek romanı olan “Çavdar Tarlasında Çocuklar”ı okumadıysanız bir çırpıda okuyacaksınız.
İstanbul’da “Esteban”ın hamburgeri çok farklı, çok lezzetli çok çok çok...
Pandemi koşullarının sanat üzerindeki dönüştürücü etkisini vurgulayan “Acı Reçete #02” sergisi 31 Ocak’a kadar devam ediyor.
Haydi kendinize 28 günlük bir “kişisel gelişim planı” yapın ve gün gün uygulayın.
Yalıkavak ve Yeniköy’de şubeleri olan Eskiyer Restoran’ı arayın.
Kontrollü açılış, mutasyonlu virüs, aşıdaki gecikme derken şubat başına kaldı gibi gözüküyor.
Eğer bu süreç biraz daha uzar ve restoranlar 1 ay daha kapalı kalırsa koca bir yılın yarısını kapalı geçirmiş olacaklar.
Bazı esnaflar seslerini duyurmaya çalışıp tedbirlerle hemen dükkanlarımızı açalım diyor.
Bazılarının ise hiç sesleri çıkmıyor.
Neden sesleri çıkmıyor biliyor musunuz?
Çünkü hallerinden memnunlar.
Çünkü onlar gemilerini bir şekilde yürütüyorlar.
Kimse kusura bakmasın ama bu işin önüne geçmek artık zor.
-Kahvaltıda ‘avokadolu ve çedar peynirli göz yumurta’ yapın. İsmi kafa karıştırmasın, yapımı çok kolay
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-Sabah suyumuzu içtikten sonra bir avuç ceviz yemeyi unutmamak lazım.
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-Geçin ayna karşısına, ‘gülme egzersizi’ yapın. Evet evet, sebepsizce gülün.
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-Unutmayın her rock star’ın bir ekibi olur. Yardım istemekten çekinmeyin. Arkadaşlarınızdan fikir alın. Aranızdaki güven bağlarını güçlendirin.
***
Gördük işte son bölümde Volkan’ı. Asya’nın kapısına dayandı. Ağladı.
Asya’ya “Şehrimi terk et, seni görmek istemiyorum, ben sensiz iyiyim” dedi. Saçmaladı.
Volkan, Asya’sız iyi falan değil aslında.
Olay Volkan ile Asya da değil.
Biziz.
Bu, erkeklerin genel bir tavrı.
Bir ilişki yürürken “Nasılsa beraberiz, beni bırak(a)maz” deyip öyle hoyratça davranıyoruz ki...
Arayıp sormama, aynı sofrada yemek yememe, eve geç gelme, sağda solda hayatındaki kadın hakkında küçük düşürücü konuşmalar, hatta aldatma...
Eros Ramazzotti sokakta yürüyüşe çıksa böyle bir kalabalık toplayamaz...
Andrea Bocelli bu denli agresif bir hayran kitlesine sahip değil...
Giorgio Armani ile aynı mekanda kahve içse Can Yaman, kalabalık Can’a doğru koşar,
o derece.
Bu olan bitene ‘PR’ çalışması mı dersiniz, yoksa İtalyanların akıl tutulması mı bilemem.
Zaten konumuz da bu değil.
Çünkü söylenenlere göre Can Yaman için
Perdeleri açıp yağan yağmuru belki de kar yağışını izleyip yarım saat egzersiz yapalım...
Eğer izlemediyseniz, akademi ödüllerinde 8 ödül sahibi ‘Slumdog Millionaire’ bugün TRT 2’de...
Dünya sarılma gününe az kaldı. Sahi en çok kime sarılmayı özlediniz? Hadi fotoğraflarınızı kurcalayın ve paylaşın...
Zaten evdeyiz. O yüzden üşenmeyelim. Hiç açmadığımız bir dolap varsa açıp baştan sona düzene sokalım...
10 öykülük özel bir seçkiden oluşan “Ölümsezen” Mehmet Erkan’ın kaleminden piyasaya çıktı. Şehir insanının yalnızlığını ele alan kitap, çok “biz”den.
Milano Moda Haftası başlıyor bugün. İzlemek için adres https://www.cameramoda.it/
Taşların iyileştirici etkisine inanıyorsanız burcunuza özel, doğal taşlardan yapılmış bir bileklik alın.
“Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak” Netflix’in yeni mini dizisi. Ekran karşısında hop oturup hop kalkmayı sevenlere önerimdir.
Değer miydi Defne
Sizden ricam şöyle bir hayal kurmanız...
Bir villada yaşıyorsunuz;
Havuzunuz var.
Bahçeniz var.
Önünüz alabildiğine yeşillik yani.
Kira?
Yok yok ne kirası?
Bedava. Yaşadığınız sitede güvenlik üst düzey.
Otopark alanınız büyük.
Ailenizi, arkadaşlarınızı ağırlayacak kadar geniş bir salonunuz, evde çalışanlarınız var. Kira mı?
Yahu yok yok, kira mira yok.
Bedava.
Şimdi bizler bu rüyadan uyanabiliriz.
Gerçek dünyada böyle bir düzen yok.
En azından bizler için yok.
Ama Defne Samyeli hariç.
Bir çeşit ‘sivil itaatsizlik’ çalışması mı yapıyor bilmiyorum ama 2 yıldır oturduğu evin kirasını ödemiyor Defne Samyeli.
İlk başlarda “eve tadilat lazım, zemin kötü, bahçe bozuk, havuz su almıyor” gibi bahanelerle ötelemiş kira ödemelerini.
Sonra iş çığırından çıkmış.
Samyeli, 16 bin 720 liralık kirayı ödemesini isteyen ev sahibine her seferinde “eski eşim Eren Talu” ödeyecek demiş.
Ama Eren beyin durumdan haberi yok.
Ödememiş kirayı.
Ev sahibi iki isim arasında gidip gidip gelmiş.
Siz güvenip evinizi ünlü birine veriyorsunuz, ne de olsa öder diyorsunuz ama paranızı alamıyorsunuz.
Ne kötü...
Peki tüm bunlara değer miydi?
‘Kirasını ödemeyen ünlü’ diye anılacağına ödeseydin düzenli kiranı, hiç adın çıkmasaydı bu şekilde daha iyi olmaz mıydı Defne Samyeli?
Parası yok tezine katılmam mümkün değil. Paran yoksa ona göre yaşamak lazım.
Çok daha uygun bir yerde oturman lazım.
Kaldı ki pandemi öncesi sahneye çıkmak için mekanlardan 2 saat için 80 bin liraya varan ücret istiyordu Samyeli.
Ve her hafta en az 2 sahnesi oluyordu.
E şimdilerde de bir dizide oynuyor. Yani parasını kazanıyor.
Ama nedense kirasını
ödemiyor.
Ben ev sahibi olsam, evimi tutmak isteyen Defne Samyeli olsa, evin kirasının 3 katını da teklif etse vermem artık evimi Samyeli’ye.
Kadına hakareti unutmayalım
Çağla Şıkel hakkında ağza alınmayacak sözler söylemişti Arto.
Şıkel’in bir canlı yayında başına gelen talihsiz bir olayın fotoğrafını paylaşıp dalga geçmişti.
‘Adaplı ol Çağla’ diye parmak sallamıştı.
Şıkel açtığı davayı kazandı, 10 bin lira tazminat alacak Arto’dan. Ama Arto’nun yaptığı ‘terbiyesizliğin’ bedeli ne 10 ne de 100 bin lira aslında. Hakaretin bedeli olmaz.
Şüphesiz toplumca bazı şeylerde hemfikiriz;
“Sen nereden çıktın yahu?”
“Neden bu kadar iticisin?”
“Neden bir kadına ‘yol yordam’ öğretmeye kalkıyorsun?”
“Bu hakkı kendinde nasıl buluyorsun?” gibi gibi türlü sorular soruyoruz Arto’ya.
Çünkü kendisi ekrandan haftada üç-dört kez yargı dağıtıyor.
Gazetecilere mesleğini öğretmeye kalkıyor. Konuşurken araya sıkıştırdığı İngilizce kelimelerle bir Şevval Şahin esintisi yaratıyor. 20-30 milyon kişinin aynı anda kendisini seyrettiğini falan zannediyor. Çağla Şıkel’e minnettarım.
İyi ki bırakmamış bu işin peşini.
Oysa bu ‘akılsız halk’ çok sevmişti seni
İlyas Salman ne diyor;
Hepimize akılsız diyor.
Bu halk değilmiş gibi onu sinema tarihinin unutulmazları arasına sokan hakaret ediyor bizlere.
Bu sözleri söylerken neyi hedefliyor?
Amaç Şener Şen’i eleştirmek mi...
İlyas Bey, hiç kalkışmayın o işe...
Çünkü o Şener Şen ki;
- Çizgisini hiç bozmadı.
- Her filmiyle ‘helal be’ dedirtmeye devam ediyor.
- Nerede nasıl davranması gerektiğini, ne konuşması gerektiğini çok iyi biliyor.
- Aldığı tüm ödülleri hak ediyor.
- İsminin önüne 5 yıldızı sonuna kadar hak ediyor.
- Tam bir beyefendilik abidesi Şener Şen.
Ama siz değilsiniz İlyas Bey. Aynı İlyas Salman, yıllar önce Cem Yılmaz’a ‘saray soytarısı’ demiş.
Sonra ünlü komedyen ile bir törende karşılaşınca, hakaretlerini ünlü komedyenin yüzüne söylemeye devam etmişti.
O gün anlamalıydık, o gün vazgeçmeliydik İlyas Salman’dan...
Yapamadık.
Bugüne kısmetmiş.
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