Daha kaç kez şov yapacaksın acaba?

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Kadir Ezildi adında bir sunucu var. Biliniyor, kadınlar seviyor.

Bir Erzurum’da, bir de İstanbul’da nişan töreni yapmış.

Sürekli nişanlanıyor anlayacağınız.

Hatta “İlk nişanımıza 500 bin lira harcadık” falan deyip ikinci nişandan sonra da tek tek altınlarını saymış sosyal medyada.

Yahu siz ne garip insanlarsınız.

Bu gösteriş merakının sonu hiç iyi değil.

Sonunda öyle bir boşluğa düşersiniz ki, neye uğradığınızı şaşırır kalırsınız.

Altın saymak, kim ne taktı isimlerini göstermek falan...

Evlen, mutlu ol, bize ne!

Gözümüze sokma, yeter be kardeşim!

Daya baba ‘C-D-E’yi...

Serum olayında sorun şu:

İşi bilmeyenler, mesleği marangoz olanlar bile bu işi yapmaya başladı.

Azıcık başı ağrıyan, serumcusunu evine çağırmaya başladı.

Yanlış ki ne yanlış.

Uzmanlar “Senin vücudunda ne eksik, ne fazla bilmeden verilen her ilaç tehlikelidir” diyor.

“Ama ben sürekli yaptırıyorum, bir şey olmuyor” diyen kardeşim, ya olursa ihtimalini hiç düşünüyor musun...

Glutatyon tedavisi, gerekli görüldüğü zaman yapılan ozon ve yeni nesil NAD tedavilerinden bahsetmiyorum.

Bunlar da doktor onayıyla yapılabilir.

Benim bahsettiğim, “Koy baba ‘C’ vitaminini, ekle ‘B-D’ vitaminini, biraz da ağrı kesici, yapıştır” olayı...

Şuna da çok eminim...

Bizler hep bir vakadan sonra böyle mevzuları konuşuyoruz, hataların farkına varıyoruz, “Biz ne yaptık” diyoruz.

Ama kısa sürüyor.

Birkaç gün sonra eskiye dönüyoruz, unutup gidiyoruz.

Bu da öyle olacak.

Bakın görün her şey eskiye dönecek.

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İlmek ilmek eğlence işliyorlar

Çok az mekân kaldı İstanbul’da.

Yenileri açılıyor ama patır patır dökülüyor sonra.

Ayakta kalan ve kaliteli iş yapan canlı müzik yerlerinin başında Terzi İstanbul geliyor. Süzer Plaza’nın altındaki mekânın işletme kadrosundan garsonuna kadar her detayında emek var, hissediliyor.

Aksi olsa devamı gelmez.

Sahneye çıkan isimler canlı müzik sektörün en iyi isimleri.

Bir gün Seda Mete’yi görüyorsun, bir gün Dicle Olcay’ı, bir gün Simge Eğrilmez’i.

Birkaç haftada bir ‘gala’ geceleri de yapıyorlar farklı isimlerle.

Vallahi zor dönemde zor işi başaranları hep alkışlamak ve destek olmak lazım.

Bravo Terzi ekibine.

Hayırlı olsun yeni sezonları.

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Pes be abla!

∆ Söz kesiminde, kahve fincanı içine sıfır kilometre bir otomobil anahtarı...

∆ Nişandan önce 200 bin liralık yüzük...

∆ Düğünden önce 3 artı 1 dayalı döşeli ev...

∆ 30 adet Adana burma bilezik...

Bunlar bir gelinin damat tarafından istekleri.

Peki bunları duyan damat ne yapmış?

Nişanı atıp evlenmekten vazgeçmiş.

Hahahahah...

Helal olsun damat kardeşe.

Ben de olsam arkama dahi bakmadan uzaklaşırdım.

“Hayatındaki insana her şey feda olsun” demez mi insan...

Ama bu resmen iş anlaşması, mal alım-satımı gibi bir şeye dönmüş. Böyle ilişki olmaz, evlilik hiç olmaz.

Az bile yaptılar

Gencecik polisimizi şehit eden katilin, üzerine çöp poşeti geçirilip hayvan nakil aracına koyularak adliyeye sevk edilmesini eleştirenler var. Bazı avukatlar buna “kötü muamele suçu” diyor.

“Polisler böyle yapmamalı” diyor.

Pardon?

Bazen yapmalı...

Bazen ibret olmalı...

Yahu geçmişi suç dolu, adam polis öldürüyor.

Kim bilir daha ne suçlar işledi, kimlerin canını yaktı...

Bu adama normal muamele yapamazsın.

Bazı insanlara hak ettiği gibi davranacaksın.

Ben insan yazıyorum, gerisini siz anlayın lütfen.

O yüzden her konunun muhalifleri lütfen sussunlar bu konuda. Az bile yapıldı o caniye.