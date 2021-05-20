Dağılmanız birleşmenize sebep olsun

Yeşim Salkım sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve sert sözler söyledi.

Yaptığı paylaşım, kısa süre sonra Instagram tarafından ‘topluluk kurallarına aykırı’ olduğu ve ‘yanlış bilgi içerdiği’ gerekçesiyle kaldırıldı.

Salkım’ın hedefinde Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve dolaylı yoldan kural koyucular vardı.

Ne dedi Salkım, hadi çözümleyelim:

Yeşim Salkım: Yaklaşık 1 buçuk senedir insanları mağdur ettiğiniz için...

Yanıtım:

Kim kimi mağdur ediyor? ‘Virüs’ yahu bizleri mağdur eden...

Yeşim Salkım: Bu küresel oyuna dahil olduğunuz, sahte düzene ve Bill Gates’e uyduğunuz için...

