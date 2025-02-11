Çok yazık çok!

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Baksanıza dünyaca ünlü spor siteleri Marca, Corriere della Sport gibi spor gazeteleri hepsi yazdı pazar akşamki rezaleti.

Rezalet diyorum çünkü adı gerçekten rezalet. Bir çukur açılmıştı Türk futbolunda, şimdi o çukur iyice derinleşiyor.

Batıyoruz alo...

Adana Demirspor-Galatasaray maçında olmayacak bir penaltı verildi Galatasaray’a.

Aradan 15-20 dakika geçti ve sahadan çekilme kararı aldı Adana. Sonrasında da karıştı zaten ortalık.

Okan Buruk ve Galatasaraylı yöneticilerin açıklamalarını dinledim. Hepsi ortak bir metni okur gibiydi. İlk sözleri ‘bunu planlı yapmışlar, tweet’leri hazırlamışlar’ oldu.

Çıkın ‘penaltı değildi’ deyin, ‘biz de bu acemilikten payımızı alıyoruz ve canımız sıkılıyor’ deyin. Deyin ki alkışlanın...

Böyle gitmez bu iş.

Çok yazık ediyoruz hep birlikte futbola...

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Ciro seni seviyorum ama baban

Galatasaraylı Mertens’in oğlu Ciro. Fazla tatlı. Çok seviliyor zaten taraflı tarafsız herkes tarafından.

Fakat babası Mertens’in olmayan pozisyonda kazandırdığı penaltı ve maç sonrası hareketleri çokça tepki çekti.

Ciro ile beraber sahada koşturup durdu Mertens.

Sadece o değil birkaç Galatasaraylı futbolcu da sahada taraftarları coşturmaya çalışıyordu.

Yani bu ortamda böyle şeyler yapılmasa daha iyi olmaz mı...

Bence yapılmamalıydı.

Yabancı umursamaz seni

Bir süredir yabancı ‘VAR’ hakemleri görev yapıyor futbol maçlarımızda. Ama şunun ne zaman farkına varacağız acaba?

Akıllara bir çirkinlik yapmak gelirse, yabancı hakemle daha kolay yapılır!

“Bak kardeşim sen bu maçta bizim taraftan ol, şu şu kararları al, bunu yap. Al sana şu kadar para” denir.

Yabancı hakem de bir daha gitmem Türkiye’ye olur biter mantığıyla düşünür.

Ama Türk hakemleri böyle bir riske daha zor girer.

Bence yabancı ‘VAR’ konusu bir kez daha gözden geçirilmeli.

E ne bekliyordunuz?

Hadise’nin Gain’de yayınlanan “Esas Oğlan” dizisi IMDb’den 2.1 puan almış ve tarihin en kötü dijital platform dizisi seçilmiş.

Zaten ne bekliyordunuz ki ben anlamıyorum.

Diziye giren Hadise bir domino etkisi yarattı ve tüm sistemi çökertti bence.

Evet merak edip izleyenler oldu ama onların da zor tahammül ettiğini duydum.

Sırf bir isim popüler diye diziye, filme sokarsanız, olacağı budur.

Umarım devamı gelmez ve umarım herkes bildiği işi yapar.

Biz Hadise’yi seviyoruz ama sahnelerde!

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Adam bizimle eğleniyor

Survivor ünlüsü Turabi bir süredir şarkı çıkartıyor.

Daha doğrusu saçmalıyor. Ama saçmaladığı için ve bunun da karşılığı günümüzde konuşulmak olduğu için amacına ulaşıyor.

İlk çıkardığı şarkıdan sonra, şarkının sözleri nedeniyle hakkında yakalama kararı da çıkartıldı, erişim engeli de getirildi şarkısına.

Ama adam ne yakalama kararını dinliyor ne de erişim engelini. Eğleniyor resmen bizimle. Hafta sonu bir şarkı daha salmış ortalığa. Yine bel altı ve anlamsız sözler içeriyor.

“Dur abi git abi” falan diyor şarkıda. Biri lütfen sustursun artık Turabi’yi de artık şarkı markı çıkartmasın...

Kanmayın ‘tek’ gün meselesine

Kendimi bildim bileli inanmam özel günlere. Onlardan biridir Sevgililer Günü.

Ne yani bir güne mi sığdıracak insanlar sevgisini?

Sadece o gün mü alacaklar hediyelerini.

Bana hep komik gelmiştir 14 Şubat’larda ellerinde poşetlerle yürüyen erkekler. Yahu yapmayın bunu kendinize.

Ha illa diyorsanız kutlarım, o zaman hediyelere, yemeğe, konaklamaya, eğlenceye 2-3 kat ödemeyi de kabul ediyorsunuz demektir.

Siz bilirsiniz.