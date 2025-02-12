Çok şükür içimizi ısıttı kraliçeler

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Canı sıkılan şarkı çıkarıyordu müdahale ettiler.

Vallahi bize umut oldular.

Sezen Aksu ve Göksel albümlerini tamamlamış ve dinleyicilerle buluşturmak için gün sayıyormuş.

Sezen haberini Kelebek’te Mehmet Üstündağ’dan okudum.

Günün hatta son zamanların en tatlı haberlerinden birini almış gibi sevindim.

Herkes kimlerden bahsettiğimi zaten anlayacaktır, resmen bataklığa doğru gidiyordu sektör.

Böyle önemli isimlerin şarkı çıkarması gerçekten bir hayat öpücüğü oluyor.

Ben zaten hep derdim ki kendileri dinliyor, çevreleri dinliyor oh ne şanslılar.

Peki ya bizler?

Hatta Sezen Aksu bir saygı hamlesi ile Ferdi Tayfur’un bir şarkısına da yer vermiş albümde.

Göksel de zaten hakkını vere vere kaydetmiştir tüm şarkılarını eminim.

Bize artık beklemekten başka yol görünmüyor.

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Çirkin şeyler konuşuluyor

Timur Turanbayburt... Ferdi Tayfur’un oğlu. Ona böbreğini veren oğlu. O kadar çirkin şeyler konuşuluyor ki son günlerde. Çok yazık ve bir o kadar da ayıp oluyor.

İddiaya göre oğlu Ferdi Tayfur’a sosyal medyasından hakaret etmiş, Ferdi Tayfur da onu vasiyetinden men etmiş.

Timur Bey bunların hepsini yalanladı.

Diyelim ki o hakaretleri de etti Timur Bey.

Diyelim ki iddialar doğru...

Eğer söylendiği gibiyse ve vasiyetinde yer vermediyse olmamış bu hareket Ferdi Baba.

Ne olursa olsun bırakmak lazımdı ona da bir şeyler.

Böbreğini vermiş çünkü oğlun sana.

Tekrar belirteyim bunların hepsi iddia. Belki de birileri ortalığı karıştırıyor Ferdi Baba’nın arkasından.

Ben onun böyle anılmasını, bilinmesini istemiyorum o yüzden açıklasınlar da olanı biteni şu sağda solda konuşan tipler bir sussa artık.

‘Piyasa’ karışacak!

Az kaldı yakında bir Münevver tanıyacağız.

Onu çok sahiplenip, evimize her hafta misafir edeceğiz.

Çok az kaldı yakında Kenan’ı tanıyacağız.

Ona kızacağız ama çocuklukta yaşadıklarını görünce, aramızdaki birçok insanla aynı ruh durumunda olduğunu göreceğiz.

Bir Ahsen girecek hayatımıza.

Neler çektirmiş ve çektirdiği kadar da çekmiş. Belki fazlasını.

Onun mücadelesini heyecanla izleyeceğiz.

Kanal D’nin yeni dizisi “Piyasa”dan bahsediyorum.

İlayda Alişan, Alp Navruz, Zuhal Olcay, Ayça Bingöl gibi isimler var kadroda. Bursa’nın o nefis Cumalıkızık Köyü var dizide...

“Kınalı Kar” dizisinden hatırlarsınız o köyü. Aradan yıllar geçmişti görmeyeli.

Her şeyi geçtim hayatımızdan ‘sahneler’ olacak dizide.

En çok da Münevver’in yani İlayda Alişan’ın hem türbanlı hali hem de yaşadıkları etkileyecek izleyicileri.

Mutsuzsunuz

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Etraf gergin dolu. İşinde mutsuz. Evinde huzursuz.

Özel hayatında dikiş tutturamamış.

Hem cinsleri evlenip barklanmış o bakakalmış.

Şimdi öncelikle sağı solu yargılamak sizin haddinize değil kendinize gelin!

Eleştirin ama dozunuzu aşmayın! Siz otorite değilsiniz saçmalamayın.

Etrafa gülücük saçıp kapalı kapılar ardında tırnaklarınızı yemeyin! Neyse ki su gerçekten zamanla yolunu buluyor. Bazen geç oluyor ama buluyor!

Sağlığın kampanyası olmaz

Haberleri gördünüz mü? Mide kampanyası ameliyatlarıyla doluymuş her yer.

Mide botoksu bilmem kaç lira.

Tüp mide de büyük indirim bilmem şu kadar lira.

Sağlığın indirimi mi olur, ne kampanyası.

Ne sizler böyle numaralara kanın ne de bu kampanyaları yapanlar insanları kandırsın!

Bakın bu yüzden hayatını kaybedenler var, bu yüzden geri dönüşü olmayacak hasarlarla yaşayanlar var.

Fiyata göre karar verilmez böyle şeylere. “Bu iş sağlık kandırmaca olmaz” demeyin görüyorsunuz etraf ‘vicdansız’ dolu. O yüzden güvenmediğiniz yerlere gitmeyin bu devirde!