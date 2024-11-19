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Ati242 isimli bir rap’çi var.

En iyi çıkış yapan listesinde ikinci tur oylamada var ismi. İlk tur oylamada yoktu.

Ve ‘diğer’ kategorisinden geldi ikinci tura.

Ne demek bu?

Yani fanları yüklendi ve ismini yazarak listeye soktular onu.

Bu arkadaş hafta sonu o listeyi paylaşmış ve bir emoji koymuş.

Yani “Hadi oradan” falan diyor kendince.

Kardeşim, sizler yemeklerinize, suyunuza bir şeyler mi karıştırıyorsunuz, ben anlamadım ki...

İlk listeler açıklandığında bu Ati denen arkadaşın menajeri, eşi, dostu, bizleri arayıp “Biz neden yokuz, keşke ismimiz listede olsa, lütfen ekleyebilir misiniz” demedi mi?

Bunları mı konuşalım?

Çok ayıp ama artık.

Sen tanımıyorsun diye...

Yapılan Altın Kelebek paylaşımlarının altında bazı yorumlar var. Mesela bazı isimler için “Bu kim yahu” falan yazıyorlar.

En iyi çıkış yapanlarda Bengü Beker’in ismini görenler “Bengü kim” diye yazmışlar. Be kardeşim sen bilmiyorsun diye listede olmayacak mı bu isimler?

Bir gir bak müzik sitelerine.

Bak bakalım şarkılarına.

Kaç dinlenmesi var, müzik listelerine kaçıncı sıralardan girmiş bir öğren önce.

Sonra yap eleştirini.

Ne boş konuşuyorsunuz yahu.

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Bak sen şu utanmaza!

Tilaverrrrr... Ne boş konuştun be birader...

İbrahim Tilaver isimli bir müzik yapımcısı varmış.

Bu geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yapıp “Boşuna oy vermeyin, bana sonuçlar önceden geldi” demişti.

Hatta en iyi albüm ödülünün Tarkan’ın “Kuantum 51” albümüne verileceğini yazmış.

Haberi bile yok ‘en iyi albüm’ kategorisi olmadığından.

Şimdi de diyor ki, “Oylamanın bitmesine bir hafta kala üç oy sahibi değişti...”

Sen kimsin Tilaver?

Daha oylama devam ediyor, ödülleri kimin alacağını, sen nasıl bilebilirsin ey Tilaver?

Ah be Tilaver, kendini mis gibi rezil ettin ama cahilliğinden farkında bile değilsin.

Bu adamın mesnetsiz açıklamalarına inanmayın.

Olmayan kategorileri yazıyor, aday olmayan isimlere kendince ödül veriyor, yani tamamen bir şuursuz kendisi.

Çamur at izi kalsın(cılar)

Ben geçen hafta bazı televizyon programlarında gördüm, bazı sohbetlerde tanıklık ettim...

Diyorlar ki, “Ödüller kendi elemanlarına gidiyor, jüri üyeleri bile kendi elemanları, kendi yapımcıları...” Buyurun size külliyen bir yalan daha.

Jüri toplantımız bu pazar günü olacak. Toplantı bitsin, kimlerin jüri olduğunu herkes görecek zaten.

Hepsinin nasıl tarafsız isimlerden oluştuğu belli olacak. Yahu en iyi erkek, en iyi kadın oyuncu kategorilerinde ilk 10’a kalanları görmediniz mi?

Eğer bu işin içinde sizlerin dediği gibi şeyler olsaydı, o kategorideki adaylar bambaşka olmaz mıydı?

E utanacaklar mı günün sonunda? Hayır, utanmayacaklar.

Onların yaptığı tamamen “çamur at izi kalsın”, “günü kurtarma” ve “Biraz konuşulmak”tır.