Çocuklarına 250 hologramına 370 bin TL

‘Yolum Uzun’ Kezzo ve Eypio’nun dün çıkan yeni şarkısı. 5 yıldız benden...
“Sağlıklı mı sağlıksız mı” sorusunun cevabını arayan, ezber bozan bir kitap Robert L. Shewfelt’in “İşlenmiş Gıda Yanılgısı” kitabı. Hafta sonu bitirilebilir.
Akşam yemeğine kadar evdeki malzemelerden kendinize ‘takı’ yapabileceğinizi biliyor musunuz?
Yarım saat ip atlarsanız ‘kilonuza göre değişiyor ama’ ortalama 400 kalori yakabilirsiniz...
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Kahvenin kokusunu tarihiyle keşfetmek için bu akşam ‘Kahve: efsunlu içeceğin yolculuğu’ etkinliği var. Biletler, biletix’te...
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Akşam için şimdiden not alın. Saat 20.30’da TRT 2’ de ‘Yasak Şehir Konseri Carmina Burana’ var. Asla kaçmaz.
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Tarihi Kuzguncuk Fırını’na yolunuzu ne yapın edin düşürün bugün. Navigasyonumuz tabii ki ekmeklerin kokusu olacak...
Yılın ilk dolunayı bugün gerçekleşiyor. Örtbas ettiklerimiz gün yüzüne çıkabilir, dikkat edelim.
Her sabah aç karna organik bal yemeye bugün başlayabilirsiniz. 1 ay içinde farkını hissedeceksiniz.
Balıkçınız varsa bir uğrayın bugün. Hamsi yok gibi ama istavrit dolu tezgahlar.
Bir villada yaşıyorsunuz;
Havuzunuz var.
Bahçeniz var.
Önünüz alabildiğine yeşillik yani.
Kira?
Yok yok ne kirası?
Bedava. Yaşadığınız sitede güvenlik üst düzey.
Çocuklara bu sıra eğlence çok. “Bencilin Bahçesi” adlı oyun saat 16.00’da online gösterilecek. Biletler biletix’te.
Günlük sebze ihtiyacı için... Fırında kızarmış balkabaklı ve pancarlı kinoa salatası yapalım.
Gün içinde önceliklere yer vermeye çalışın. Ailevi konuları ertelemeyin!
O zaman şarkımız, Alfredo Tejada & Paco Vidal– “Seguiriya de la Muerta”.
Kahvaltıyı evde yapacaksak 7-8 adet zeytin sofrada yer alsın...
Dışarıda yarım bıraktığımız bir işimiz var mıydı? Bugün, tamamlayalım.
Sosyal medyada görünce açıp izledim. Midem bulandı.
Adam bildiğin Bağdat Caddesi’nde ‘dört ayak üzerinde’ yürüyor. Yetmiyor ‘hav’lıyor.
İnsanların önünden geçiyor, ağaçların dibine gidip ‘tuvaletini yapıyormuş’ gibi ayağını kaldırıyor falan.
Öyle iğrenç yani.Bir insan neden böyle bir şey yapar? Amaç ‘tık’ almak, YouTube kanalının abone sayısını yükseltmek evet. Ama böyle mi olur bu iş kardeşim?
Hiç mi araştırmadın, hiç mi bakmadın bu dünyada işler nasıl yürüyor diye.
Niye kötüleri örnek aldın.
¡¡¡
Bu saatten sonra Barış ne yaparsa yapsın dikiş tutmaz artık. İzleyenlerde açtığı o yara kapanmaz.
Güne yumurta ile başlayın ama 2-3 yumurtayı geçmesin. Tıpkı yeşil çay gibi abartmamak gerekiyor.
Aceleniz var ve kahvaltı yapmadan dışarı çıktınız. Beşiktaş, Kadıköy ya da Bostancı’dan vapura bineceksiniz simit almayı ihmal etmeyin. Sıcak olsun.
Ordulular ne şanslı. “Ulugöl Tabiat Parkı”na gitmeyeniniz varsa hafta sonu için plan yapabilirsiniz belki...
Anlatması da zor inanın
Ama deneyeceğim...
Manken Ece Gürsel’in bir ablası var. Adı Burçe Gürsel...
Sevgilisinden bahsederken şöyle diyor:
“Biz 8 yıldır ayrı yaşıyorduk. Rıfat Bey’in zaten kendi evliliği var ve kendi evinde yaşıyor. Son zamanlarda göz önünde olmayınca ayrıldık zannedildi.”
Pardon ama yuh!
Bu normal bir açıklama mı?
Bu zihniyet kötü...
Olayımızın üç kahramanı var.
Üç başarılı kadın kahraman...
Işın Karaca, Tuğba Özerk ve Merve Boluğur...
Önce Işın Karaca çıktı ortaya ve albüm çıkaracak olan Merve Boluğur’a ‘ bir sen eksiktin güzel kız’ dedi. (Dikkatinizi çekerim buradaki ‘güzel kız’ tamamen dalga geçme anlamıyla kullanılıyor.)
Neyse, birkaç günlük sessizliğin ardından Merve Boluğur’un; “Işın’ın derdi benim zayıf olmam, o zayıf kadınlara her zaman düşmandır. Kilo vermek için kapı kapı dolaşıyordu” dediği iddia edildi.
İşte tam bu noktada Tuğba Özerk topa girdi ve “Işın Karaca’nın kilosunun değil sesinin altında ezilirsin güzel kız!” dedi.
Tarçınlı, zencefilli, az yağlı sıcak süt ile güne başlayalım mı? Bağışıklığı daha iyi ne sağlam tutar ki...
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Bugün “Gülümse Günebakan” adlı tiyatro oyunu var. Online sergilenecek masala çocuğunuzla evden katılabilirsiniz.
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Ne kadar uzun zaman oldu aile büyüklerini aramayalı değil mi? Bugün uzun uzun telefon görüşmeleri yapalım...
***
Sokağa çıkma yasağı öncesi dışarı çıkıp temiz havayı içimize çekiyor, yarım saat yürüyoruz. Bugün bunu atlamayalım.
TikTok platformu çıkaracağı albüm için Ferhat Göçer ile yetenek avına çıktı. Göçer’in seçtiği bir şarkısına düet yapacak kullanıcılar arasından 10 kişi albüm için tercih edilecek.
Doğal bir arı ürünü olan ‘polen’ bağışıklık için öneriliyor. Yetişkinler günde 2-4 tatlı kaşığı tüketebilirler.
Babalar ve Çocukları temasıyla düzenlenen Ahmet Turgut Fotoğraf Kupası için başvurular başladı. ‘photocup.com’ adresine girebilirsiniz.
Müteşekkir mi müteşekkil mi? Her ikisi de doğru ama anlamları farklı. Bu tür kafa karıştıran kelimeler için Instagram’da “TDK Türkçe Sözlük” hesabını takip edin.
İşin ciddiyetinin farkına varmak lazım. O yüzden bugün kısa bir zamanımızı “Türkiye’de Suyun Geleceği” araştırması yapmaya ayıralım.
Bence çocuğunuzla bile seyredebilirsiniz. Online düzenlenecek “Disneyland Sanal Gezisi”nde ünlü parkın tarihi anlatılacak. Biletler ‘biletix’te.
Aralık ayında boşanma dedikoduları çıktı ve geçtiğimiz gün de boşandılar.
Halen sosyal medya hesaplarında birbirleriyle olan fotoğrafları duruyor.
İlk kimin eli gidecek, kim geçmişi silecek göreceğiz.
Ama dikkatimi çeken başka bir nokta var...
Mesela Hazer Amani’nin henüz 3 ay önce paylaştığı ve Sıla ile çok mutlu göründükleri fotoğrafları var.
Anlıyoruz ki, bu boşanma kararı üzerinde öyle uzun süre düşünülmemiş.
Hızlıca alınmış bir karar sonrası boşanmış ünlü çift.
Kısık sesle ‘Ege şarkıları’ açalım çalsın fonda akşama kadar. Missss...
Gülümseyin ve sosyalleşin. Bu dönemde nasıl sosyalleşeceğim diyeceksiniz. Facetime, Zoom... Artık hangisini tercih ederseniz...
Online konserlerde aradığınızı bulamazsanız konser arşivlerine bir göz atın. Konsere gitmeyi çok özledik çünkü...
Çok gittik sağa sola. Şimdi kendi topraklarımızda gezelim. Bir rehber eşliğinde Topkapı Sarayı ve Harem gezisi için bilet alalım bugün..
5. nesil kahveciliğin temsilcisi ‘Kaave Roastery’ kış ayları için bir kahve çıkardı ‘Snow White Latte’... Hadi battaniye altına girip yudumlayalım...
Yağ tüketiminizi mümkün olduğunca azaltın. Sabah erken saatlerde yağ yakıcı içecekler içelim...
Çocuklarınız evdeki basit malzemelerle deneyler yapabilecek. ‘Henkel’in YouTube kanalında ‘keşif dünyası’na girin ve evde deney keyfini çocuklarınıza yaşatın.
Akşam BBC Earth kanalında ‘
Yeniliklere kapımızı açacağımız bir gün olsun. Katı kurallarınızı yumuşatın. Ben demiyorum, astrologlar uyarıyor.
1951 yılında basılan, Salinger’in ilk ve tek romanı olan “Çavdar Tarlasında Çocuklar”ı okumadıysanız bir çırpıda okuyacaksınız.
İstanbul’da “Esteban”ın hamburgeri çok farklı, çok lezzetli çok çok çok...
Pandemi koşullarının sanat üzerindeki dönüştürücü etkisini vurgulayan “Acı Reçete #02” sergisi 31 Ocak’a kadar devam ediyor.
Haydi kendinize 28 günlük bir “kişisel gelişim planı” yapın ve gün gün uygulayın.
Yalıkavak ve Yeniköy’de şubeleri olan Eskiyer Restoran’ı arayın.
Kontrollü açılış, mutasyonlu virüs, aşıdaki gecikme derken şubat başına kaldı gibi gözüküyor.
Eğer bu süreç biraz daha uzar ve restoranlar 1 ay daha kapalı kalırsa koca bir yılın yarısını kapalı geçirmiş olacaklar.
Bazı esnaflar seslerini duyurmaya çalışıp tedbirlerle hemen dükkanlarımızı açalım diyor.
Bazılarının ise hiç sesleri çıkmıyor.
Neden sesleri çıkmıyor biliyor musunuz?
Çünkü hallerinden memnunlar.
Çünkü onlar gemilerini bir şekilde yürütüyorlar.
Kimse kusura bakmasın ama bu işin önüne geçmek artık zor.
-Kahvaltıda ‘avokadolu ve çedar peynirli göz yumurta’ yapın. İsmi kafa karıştırmasın, yapımı çok kolay
***
-Sabah suyumuzu içtikten sonra bir avuç ceviz yemeyi unutmamak lazım.
***
-Geçin ayna karşısına, ‘gülme egzersizi’ yapın. Evet evet, sebepsizce gülün.
***
-Unutmayın her rock star’ın bir ekibi olur. Yardım istemekten çekinmeyin. Arkadaşlarınızdan fikir alın. Aranızdaki güven bağlarını güçlendirin.
***
Gördük işte son bölümde Volkan’ı. Asya’nın kapısına dayandı. Ağladı.
Asya’ya “Şehrimi terk et, seni görmek istemiyorum, ben sensiz iyiyim” dedi. Saçmaladı.
Volkan, Asya’sız iyi falan değil aslında.
Olay Volkan ile Asya da değil.
Biziz.
Bu, erkeklerin genel bir tavrı.
Bir ilişki yürürken “Nasılsa beraberiz, beni bırak(a)maz” deyip öyle hoyratça davranıyoruz ki...
Arayıp sormama, aynı sofrada yemek yememe, eve geç gelme, sağda solda hayatındaki kadın hakkında küçük düşürücü konuşmalar, hatta aldatma...
Çocuklarına 250 hologramına 370 bin TL
Emrah’ı tanıyan da tanımayan da bir özelliğini çok iyi biliyor. Eli biraz sıkı ünlü şarkıcının. Yani ‘cimri’ diyebiliriz.
Peki son çıkan haber neydi...
‘Davet edildiği televizyon programlarına pandemi nedeniyle gitmek istemeyen Emrah artık stüdyolara hologramını yollayacakmış.’
Hologram teknolojisi uzun yıllardır dünyada kullanılıyor. Örneğin Snoop Dogg hayatını kaybeden Tupac ile, Celine Dion müziğin efsanesi Elvis Presley ile sahnede bu teknoloji sayesinde bir araya gelmişti zamanında.
Yapılan bir ilk falan değil yani.
Daha doğrusu yapılacağı söylenen...
5 dakikası 370 bin lira olan bu teknoloji için Danimarkalı bir firma ile anlaştığı iddia ediliyor Emrah’ın.
Bakın mümkün değil
İmkansız yahu olmaz. Olamaz...
Emrah’tan değil 370 bin lira, 37 lira alamazsınız.
Bir süredir boşanma davası devam eden ünlü isim, mahkeme daha nafaka miktarını belirlemeden önce 2 çocuğu ve eşine 750 TL yolluyordu.
Dekont açıklamasına da ‘nafaka’ yazıyordu.
Günlük ya da haftalık 750 TL değil.
Aylık!
Yani Emrah 3 kişi için 250’şer lirayı yeterli buluyor, ‘geçinirsiniz bununla’ diyordu.
Mahkeme geçen hafta nafaka kararını verdi.
Emrah artık aylık 8 bin lira nafaka ödemek zorunda.
Ama olay, Emrah’tan bu parayı alabilmek. İşte bu yüzden, Emrah’ın hologramını yaptırması, 5 dakikasına 370 bin lira vermesi pek mümkün gelmiyor bana.
Ayda 3 programa yollasa hologramını, 1 milyon lirayı geçen bir fatura gelecek önüne.
Yayın kazasıydı falan derken 5 dakikayı biraz geçse süre, geçmiş olsun.
Eğer doğruysa, Emrah çocuklarına 250 TL yollarken bu hologram işine para verirse;
- Çok üzülürüm
- Çok ayıplarım
- Büyük vicdansızlık olarak görürüm bu olayı.
Varsın hologramın çıkmasın programlara...
Çok istemiyorsan sen de çıkma.
Bekle ortalık sakinleşsin, çağıran olursa çıkarsın.
Ama sen böyle varlık içindeyken çocuklarına yokluk yaşatma.
Efsaneydin Demi Moore
Ben 10 yaşındaydım.
Demi Moore dünyanın en güzel 50 kadınından biri seçilmişti.
O zamanki seçimler şimdilerdeki gibi uyduruk değildi. 50 ismin 50’si arasında birinciye karar vermek günler hatta haftalar sürüyordu. Hakkıydı yani o listede olmak.
Neyse...
“Hayalet” filmiyle hafızalara kazıttı ismini.
“Ahlaksız Teklif” filminde Robert Redford ile muazzam bir iş çıkardı.
“Mr. Brooks” 2007’nin en çok izlenen filmleri arasına girdi.
Yani Demi Moore diye bir gerçek vardı hayatımızda. Ta ki Paris’te çekilen o son görüntülere kadar.
Bir defile için podyuma çıkan dünya starı, değişen yüz yapısıyla defilenin en çok konuşulan ismi oldu.
- Yanak altındaki çökmeler
- Anlamsız elmacık kemikleri
- Boş bakışlar...
Daha önce estetiğe karşı olduğunu söyleyen Demi Moore’un estetik yaptırdığı çok açık belli oluyordu.
Tabii ki yaptırabilir ama bu nedir...
¡¡¡
Neyse ki uzmanlara göre, Moore’un yüzünde ‘geri dönüşü olmayan’ bir işlem yok.
Ha gayret Özge Ulusoy
Biz Demi Moore ne yaptı kendine diye söylenirken, benzer bir görüntü ülkemizden geldi. Özge Ulusoy bakım için gittiği bir klinikte maskesiz görüntülendi.
E maske düşünce Ulusoy’un estetikleri de ortaya çıktı. Uzman olmaya gerek yok günümüzde, herkes anlıyor nerede botoks var, dolgu nerelere yapılmış...
Özge Ulusoy’u görünce Demi Moore tekrar geldi aklıma.
Eğer böyle devam ederse Moore’un yaşadığı talihsizlikleri yaşaması yakındır Ulusoy’un.
Aman Özge!
Gözünü seveyim dikkat et. Dışarıdan ve seni tanımayan biri olarak söylüyorum.
Hatta diyorum ki Özge Ulusoy güzelliğinde birinin ‘doğal yaş alma’ yolunu seçmesi lazım...
Durun yapmayın!
Önce Pamela Anderson bıraktı sosyal medyayı.
Sonra Deniz Akkaya, “Bırakıyorum, gidiyorum buralardan” dedi.
Bu ikisi arka arkaya çok ağır geldi bana.
Hangisine üzülsem.
Hangisini kendime dert etsem bulamadım.
Bulamıyorum.
İki isimden birine “gitme, kal” deme hakkım olsa...
Sahi kimden yana kullanırdım o hakkımı acaba...
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