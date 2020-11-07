Cem Yılmaz’ın istekleri

Şimdilik bu yasakların aralık ayının ortasına kadar devam etmesi planlanıyor.
Yani öyle 1-2 haftalık bir yasak değil bu.
Yeni normale geçtiğimiz ilk günlerde de 22.00’de mekanlar kapanıyor ama neredeyse her gün türlü aksilikler yaşanıyordu.
Neydi bu aksilikler:
◊ Siz kepenkleri kapatın, biz içeride sessizce oturmaya devam edelimciler...
◊ Mekan çalışanlarına zorluklar çıkaran, işletmecilerin ceza yemesine neden olan müşteriler...
◊ “Abi bir 5 dakika daha be” diyen tipler...
Para kazanma hırsıyla hem kendimizin hem de çevremizdekilerin sağlığını hiçe sayıyoruz.
Üstelik bazılarımız bunu yaparken gizlenmeye gerek bile duymuyor.
Geçtiğimiz hafta çarşamba günüydü.
Saatler gece yarısını geçeli baya bir vakit olmuş, biz dört arkadaş evlere dağılmak üzere, Nevizade civarlarından Taksim Meydanı’na doğru yürüyorduk.
Maskelerimiz takılı birbirimizin ne dediğini zar zor anlarken önümüzü biri kesti...
‘Rock müzik var, pop var, arabesk var’ gibi cümleleri hızlıca söylemeye başladı.
Normal saatlerde Taksim Meydanı ve çevresinde görmeye alışık olduğumuz, yoldan geçenleri restoran ve barlara davet eden kişiler vardır.
Kentçizer Tarık Tolunay, ‘Fractal İstanbul’ projesiyle bir haritaya yüzlerce hikaye sığdırmayı başarmış.
Bu görsellere sıkılmadan saatlerce bakabilirsiniz.
Her baktığınızda geçmişten günümüze bambaşka hikayelerle karşılaşabilirsiniz.
Fractal İstanbul’un illüstratif haritalar serisini inceleme fırsatı buldum.
Üç kısımdan oluşan haritaların son kısmı ‘pandemi’ dönemini anlatıyor.
Eminönü, Galata Köprüsü ve Karaköy’ü kapsayan haritalar bildiklerimizden çok farklı. Bilimsel bir harita değil.
Okumadıysanız vakit kaybetmeden okuyun derim.
Öyle keyifli, öyle akıcı bir röportaj olmuş ki, tekrar tekrar okuyası geliyor insanın.
Gedik’in çalıştığı ünlü isimler ile ilgili açıklamalar yaptığı bir bölüm var. Tamam dedim, şimdi ne skandallar okuyacağım, o ünlü isimlerin kirli çamaşırlarını öğreneceğim...
Çok büyük yanıldım.
Meğer eskinin ünlü isimleri ne dürüst, ne egosuzmuş.
Türkan Şoray,
Fatma Girik,
Son yaptığı hareketle skandallar tarihine geçti.
Satın aldığı otelin reklamını yapmak için bir video çeken ünlü kasap, yatağa bornozla iç çamaşırsız atlayınca olanlar oldu. Hadi diyelim bir hata oldu.
Fark edildiği anda silinmesi gerekmez miydi?
Silmedi Nusret.
Meydan okurcasına devam etti. E ama neye, kime bu meydan okuma?
Milyonlarca takipçisi olan Nusret’i izleyen çocuklar da var.
Ayıptır.
Aleyna Tilki.
Çünkü konuşunca olmuyor.
Sosyal mesaj vermeye kalkınca ortalık birbirine giriyor.
Yine bir bomba patlattı Aleyna.
Dedi ki;
◊ Nevzat Bey, ortalık sallanıyor bu sahneyle, siz bir nöropsikologsunuz, yorumunuz önemli. Bir insan iki kişiyi aynı anda sevebilir mi?
- Sevgi duygusu masum değildir. Bir insan “parayı çok seviyorum” diye kuyumcuya gidip bütün altınları alamaz. Evli birisini seviyorsun diye eşiyle arasını bozup onunla birlikte olamazsın. Sevgi ham bir duygudur, o duyguyu olgunlaştırıp sevgiye dönüştürmek gerekiyor. Aynı anda iki kişiye sevgi duyabilirsiniz. Tabii erkek için de kadın için de geçerli bu.
◊ Benim kafam karıştı. “Sevgi duygusu masum değildir” dediniz, biraz açar mısınız?
- Şöyle açıklayayım... Bakın “olgunlaşmamış aşk” ve “olgun aşk” vardır. Olgun aşklar yararlıdır, fakat ilkel aşklar zararlıdır. Vahşi bir at gibidir sevgi. Vahşi atı iyi yönetirsen sana hizmet eder, yönetmezsen seni yanlış tarafa çeker.
◊ O zaman iki kişiyi sevmeyi buna mı bağlıyorsunuz?
- Evet vahşi bir duyguya sahipsen iki kişiyi sevebilirsin. Beş kişiyi de sevebilirsin.
◊ Hiç böyle bir vakanız oldu mu?
- Bir genç hastam vardı. “Üç sevgilim var” diye geldi bana. Üçünü de sevdiğini söyledi. “Evlenecek misin?” dedim. “Hocam biriyle evleneceğim” diye cevap verdi. Şaştım kaldım.
“Hafta içi akşam saatlerinde dışarı çıkılmayacak.”
“Aile bireyleri dışında kafe ve restoranlarda toplu olarak oturulmayacak.”
Tekrar tekrar önümüze geliyor bu uyarılar son günlerde.
Gidişata göre masada olan ve alınması muhtemel önlemler şu şekilde:
◊ Tüm Türkiye’yi kapsayan bir sokağa çıkma yasağı düşünülmüyor.
◊ Önlemler illerdeki duruma göre alınacak.
◊ Eğer vaka sayısındaki artış böyle devam ederse daha önce yazdığım gibi, kafe ve restoranlara girişte HES kodu uygulaması devreye sokulabilir.
Yağmur çamur dinlemeyen yüzlerce kişi, kapıda içeriye girmek için sıra bekliyor, bu nasıl olur diyordum...
İçeride bedava dağıtılan bir şey de yok üstelik diye hayret ediyordum...
Kısmen bazı cevaplara ulaştım...
İddialara göre (aslında bu iddiaları yazıyı yazmadan önce sağlam kanıtlara dayandırdım) Nusret’in, Etiler ve Nişantaşı’ndaki şubelerinde kapılarda figüranlar bekliyormuş.
Bir düşünsenize...
Nusret’in restoranına gidip, içeceğinden salatasına...
Ara sıcaklardan ana yemeğe bir ziyafet çekecekseniz eğer...
Ne olursa olsun...
Tahrik edilmiş de olsa...
Bu tahrik aylardır devam da etse...
Komşusunun küfürlerine de maruz kalsa, şiddete başvurmamalıydı Halil Sezai.
Ünlü sanatçı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması 30 Ekim’de yapılacak.
Sahnelerden uzak kalanlar için bu acımasız cümleleri kuranlar var. İnanması güç ama var.
Çaresizliklerinden mutlu olan...
Parasızlıklarına sırıtan...
◊ İşsiz kalmalarına “oh olsun” diyenler...
◊ Son olarak şarkıcı Jehan Barbur’un bir mesajı çekti dikkatimi.
◊ “Biz müzisyenler daha kaç gün kaç ay susacağız. Ne kadar zaman daha işsiz kalacağız. Ve her şeye rağmen daha ne kadar süre faturalarımızı, kiramızı, kredilerimizi, kartlarımızı ödemek için debeleneceğiz. Sahneden daha kaç zaman uzak kalacağız” diye ‘haykırdı’ Jehan Barbur.
Bir kesim var ki, kimsenin mutluluğunu istemiyor.
O kesim ki, biri iyi bir iş yapınca, hele mutlu bir ilişkiye başlayınca ‘keşke benim olsa’ edasıyla dişlerini sıkıyor.
Üstelik bunu çoğunlukla arkadaşlar birbirine yapıyor.
Bıraksanıza uzayan kol bizden olsun.
İnsanların mutluluğuyla mutlu olmayı denesenize.
Hadise’den ne istersiniz anlamadım.
Kadın işinde gücünde, e gözüktüğü kadarıyla mutlu da bir ilişkisi var.
Dünya starı adaylarımızdan biri bence.
Hatta sosyal medya hesabının sıkı takipçisiyim, attığı anlamsız mesajlarla çok eğleniyorum.
Ama bazen olmadık işler yapıyor Aleyna.
Ünlü model Kylie Jenner’ın geçtiğimiz günlerde giydiği bir kıyafeti gören Aleyna Tilki, aynı kıyafeti daha önce kendisinin giydiğini belirten bir paylaşım yaptı.
Aleyna o paylaşımında; “önce ben giymiştim Kylie” yazdı.
Ben fotoğrafa baktım. Hatta öyle çok baktım ki, yazımı her zamankinden daha geç göndermek zorunda kaldım.
Son olarak güzel oyuncu Nesrin Cavadzade alfa erkeği mevzusunu gündeme getirmiş, “Alfa erkeği yok ki sevelim” demişti.
Ben tam alfa erkek-alfa kadın muhabbetini unutmuşken, bir grup girişimcinin farkındalık yaratmak için “ALFA” adında bir proje üzerinde çalıştığını duydum. Detayları önümüzdeki günlerde öğrenir öğrenmez açıklayacağım. Ama gelin biz şimdi şu alfa konusunu biraz açalım...
Bir kere sadece erkekler için kullanılmaz alfa tanımı.
Alfa erkeği varsa alfa kadını da vardır.
Alfa erkeği;
◊ Maço değildir. Maçovari hareketler yapmasına gerek kalmadan zekasıyla çözer sorunları.
◊ Eski usulleri benimsemiştir ve gelenekçi tavrı ön planda tutar.
Sonra binge eating mode’u (tıkınma modu) başlar.
Chill yaparken (dinlenirken) ice cream (dondurma) yer.
Akşam oldu mu chips (cips), chocolate (çikolata) keyfi yaparken junk food’u (abur cubur) da unutmaz.
Bir diğeri;
Eating disorder’ının (yeme bozukluğunun) progress (ilerleme) göstermişken relapse etmesini (nüksetmesini) istemez.
Eşiyle kameraların karşısına geçen Özer’e, hayat arkadaşı Pınar Dura destek verdi “Cem, o kadınla minik bir birliktelik yaşamış” dedi.
Buyurun tartışmaya.
Birlikteliğin miniği, daha doğrusu aldatmanın miniği olur mu?
Bu olayda yepyeni bir kendini savunma biçimi gördü Türkiye.
Cem Özer kendini savunmaya çalıştıkça battı.
Bu isimler son dönemde sosyal medyadaki uygunsuz mesajlarıyla gündeme geldi.
Cem Özer’in mesajlaştığı kişiye fotoğraflarını da yolladığı ortaya çıktı. Birini mesajla rahatsız etmek suçtur.
Birine taciz boyutuna ulaşan mesajlar göndermek ahlaka aykırıdır.
Ama unutmayalım ki ‘ifşa’ da bir suçtur.
Bu ifşa olaylarında sanki bir şeyler gözden kaçıyormuş gibi gelmiyor mu size de?
Adı üstünde mesajlaşma.
Karşılıklı yani.
Evlilik hazırlığı yaptığı kız arkadaşını darp eden Rubato grubunun solisti Özer Arkun bu yazın bol bol iş yapan isimlerindendi.
Neredeyse haftanın her günü Çeşme-Bodrum arası gidip geldi.
Sayısız konser verdi. Şiddet iddiasından sonra bu iş temposu olur şey değildi.
Ama oldu.
Mekanlar doldu, hatta maalesef onu izlemeye gelen kadınlar tarafından zaman zaman ayakta alkışlandı Özer Arkun.
Ücretinde indirim yaptığını düşünenlere hemen söyleyeyim bir kuruş bile indirim yapmadı.35-40 bin lira arasında bir ücret ile sahneye çıktı.
Prof. Özlü’nün uyarısı mutlaka ciddiye alınmalı.
Çünkü;
◊ Mutfakta çalışanların ter damlacıklarını yemeklere ve tabaklara bulaştırma riski var.
◊ Garsonların servis yaparken hastalığı bulaştırma riski var.
◊ Masada yemek yerken yanınızdakinin size virüs bulaştırma riski var.
Baştan sona risk dolu aslında.
Prof. Özlü bu açıdan çok haklı.
Cem Yılmaz’ın istekleri
Cem Yılmaz’ın magazin basınını beğenmediği ortada. Ünlü komedyen sık sık eleştiriyor camiayı. Bazen eleştirinin de ötesine geçiyor, tavırlarını ciddileştirip sözlerini sertleştiriyor.
Cem Yılmaz istiyor ki;
Magazin muhabirleri onu gittiği yerlerde rahat bıraksın, görüntülemesin...
Evinin önünde asla muhabirler beklemesin...
Bir aşkla gündeme gelecek olursa, konu bir-iki dedikodudan sonra hemen kapatılsın...
İzole bir hayat istiyor kısaca...
Ama olmaz.
Çünkü;
Fazla ünlü Cem Yılmaz, attığı adımları magazin muhabirleri görmezden gelemez, muhabirler o sokaktan ayrılamaz.
Cansu Dere, Serenay Sarıkaya, Defne Samyeli gibi isimlerle birlikte oluyor Cem Yılmaz, bu nedenle aşk iddialarının üzeri kapatılamaz.
Ben olsam...
Evimin önündeki kameralardan rahatsızsam, güvenlikli bir sitede ya da korunaklı bir yerde otururum...
Bir gün gülücükler saçıp ertesi gün agresif davranmayı bırakırım.
Tavrım her daim net olur.
Çok zekiysem, çok iyi filmler çekip, izleyenlerin beğenisini kazanan bir stand-up gösterisi yapıyorsam sadece onlarla gündeme gelirim.
Sosyal medyadan şahsıma yazılanları hiç ama hiç umursamam, herkese cevap yetiştirmem.
Cem Yılmaz ve Saadet gerçeği
Sunucu Saadet Özsırkıntı ve Cem Yılmaz’la ilgili aşk dedikoduları çıkar çıkmaz, Kanal D’de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programında olayı kısmen de olsa açıklığa kavuşturan bir detaydan bahsedildi.
Sunucu Nur Tuğba Namlı, “Saadet arkadaşımdır, konuştum ve bana dedikoduları yalanlamadı” dedi.
“Ben de kendisine mutluluklar diledim” diye de ekledi başarılı sunucu.
Peki sonra ne oldu?
Benim hiç aklıma gelmeyecek bir şey oldu aslında.
Nur Tuğba’nın ‘arkadaşım’ dediği Saadet, artık kimin, neyin etkisinde kaldı bilemem, programda söylenen o sözleri yalanladı.
Üstelik sıradan bir yalanlama değildi bu.
Arkadaşını kendisi üzerinden prim yapmakla suçladı. “Yanlış bilgi veriyor” dedi.
Yahu sanırım kimse Saadet Özsırkıntı üzerinden prim yapmaya çalışmaz.
Açıklamasında “Her selamlaştığım aşka evrilmesin” diye de eklemiş Saadet Hanım.
Pek fazla kişi tarafından tanınmadığın için herkesle selamlaşabilirsin, kimse “Aa Saadet’e bak, aşk yaşıyor herhalde” demez.
(Söz konusu kişiler Cem Yılmaz gibi isimler olmadığı sürece.)
Sana mutluluklar dileyen bir arkadaşına...
Emoji’lerle cevap veriyorsan ya da cevapsız kalıyorsan...
Hele ki o arkadaşın her sabah televizyon programı yapan biriyse...
Ertesi gün bunu çıkıp konuşması kadar normal bir şey yoktur.
Madem istemiyorsun konuşmasını, o zaman bunu belirtir “Aramızda kalsın lütfen” dersin.
Biz buradan açık açık şunu anlıyoruz;
Çıkan söylentiler yalan değil.
Cem Yılmaz’ın dediği gibi paspallık hiç değil.
Bz buradan açık açık şunu anlayamıyoruz;
Bir taraf onayladıktan ve kendisine dilenen mutluluk dileklerini kabul ettikten 12 saat sonra neden çıkıp bunu yalanlar?
1 milyon TL’ye gökyüzünde düğün
Malum pandemi süreci devam ediyor. Her gün birbirinden ilginç haberler de önümüze geliyor bu süreçte.
Son bomba, gökyüzünde özel jet ile düğün trendi oldu.
Dünya çapında uçak kiralama hizmeti veren bir firma, özel jette düğün hizmeti başlattı.
Düğün paketi, alınacak hizmete göre 250 bin liradan başlıyor, 1 milyon liraya kadar çıkıyor.
Ancak uçakta nikâh kıyılması mümkün değil.
O yüzden çiftler karada nikâhı kıyıp davetlilerle birlikte havalanmak zorunda.
Uçağa alınacak kişi sayısı sınırlı olduğu için sağda solda yapılan korona partilerinden daha güvenli olacağı kesin.
Polis baskını, ceza yeme riski, kameralara yakalanıp toplum önünde rezil olma endişesi falan da yok.
Şevval Şahin?
Yiğit Marcus?
Merve Boluğur?
Duydunuz mu?
Öğrencilerin e-ticareti
Lojistik dünyasının önemli isimlerinden biriymiş iş insanı Erkan Gül...
Önüme gelen basın bültenini bir süredir inceliyorum.
Tekrar tekrar okudum.
Defalarca araştırdım.
Şu dönemde alkışlanacak bir işe imza atmış.
Dünyada ses getirecek bir alışveriş portalı kuran Gül ve ekibi sayesinde artık evlerimizden dünyanın popüler e-ticaret sitelerinde ürün satışı yapabileceğiz.
Malum, bazı sitelere kayıt olmak, ürün satışı yapmak oldukça zor.
Bu zorluğu ortadan kaldırmışlar.
Ama en çok ilgimi çeken e-ticaret ve e-lojistik sektörüne her yıl 500 stajyer alacak olmaları...
Öğrenciler, üniversitedeki son senelerini yurtdışında anlaşma sağlanan 4 üniversiteden birinde tamamlaya-bilecek.
Öğrenci arkadaşlar;
Şu dönemde hem okuyacak hem para kazanacaksınız.
Gelecek artık kapımızda...
O yüzden başında ‘e’ olan işlere saldırın.
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