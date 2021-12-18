Canlı müziğe profesyonel dokunuş

Bana kalkıp, “Üç beş kişinin yaptığı terbiyesizlik bölgeyi etkilemez”, “Burada böyle şeyler olmaz bu tamamen tesadüf”, “O insanlar buranın insanı değil” demeyin...
İstanbul’un o güzel semti Moda’ya çok uzun zamandır mesafeliyim ben.
Kabuk değiştiren yerler ‘kendilerini bulana’ kadar güvensizdir, her türlü can sıkıcı olaya, huzursuzluğa açıktır oraların kapıları.
Kontrolü zordur öyle yerlerin.
Bakınız Moda...
Semtte ruhsatlı 470 mekan var.
Derin ve Deren Talu’nun iddialı kıyafetlerini tartışıyorduk ama Defne Samyeli yıktı geçti ortalığı. Sahne kıyafetiyle yine konuşturmayı başardı kendinden. “Pisti açın, ben de buradayım” dedi.
Samyeli’nin katıldığı özel bir gecede giydiği kıyafet bugünlerde herkesin dilinde.
O elbiseyi taşımak da bambaşka bir olay.
Yapıyor ve seviyor bu işi Samyeli.
Haliyle görselliği sesinin önüne geçiyor.
Şimdi bambaşka bir konuyu açıyor bu yazı: Ses mi, görsellik mi?
Öyle bir meslek var işte gündemde.
Meslek adı:
Kim Kardashian’ın piyanistliği.
Maaşı:
Bilinmiyor.
İstanbul’un açık hava sosyalleşme mekanı olan ‘Dekk’ aralık ayına özel programlar hazırlamış. İster buz pistinde keyifli vakit geçirin, ister DJ performanslarını dinleyin, isterseniz de mekanda bulunan atıştırmalıkların tadına bakın. Tercih sizin.
Çocukları için en iyisini yapmaya çalışırken kendilerini bir çatışma içinde bulan bir ailenin komedisini anlatan ‘Fanatik’ bu akşam 20.30’da Trump Sahne’de olacak.
İstanbul Gönüllüleri ‘Kadın Emeği’ projesini hayata geçirdi. Beşiktaş Kadın Emeği Pazarı’nı bugün ziyaret edin.
21’incisi düzenlenen Antalya Piyano Festivali başladı. Bugün, Türk müziğini klasik Batı müziğiyle harmanlayan Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner ikilisini dinleyebilirsiniz.
Havalar soğudu. İçinizi ısıtacak bir geziye ne dersiniz? Yakınınızdaki bir barınağa gidin ve oradaki hayvanların heyecanını gözlerinizle görün.
Sapanca sezonu açıldı. Yağmur eşliğinde orman yürüyüşü için en ideal yerlerden biridir Sapanca. Otel alternatifi çok fazla. Eğer uzaktan çalışıyorsanız yola koyulun derim.
◊ “Seviyor kızcağız, karışmayın” diyorlar.
◊ “Adam pişman, ikinci şansı hak eder” diyorlar.
Berfin Özek yüzüne kezzap atıp hayatını altüst eden kişiyle evlendi geçen gün.
Hatırlayın yaşanan bu can sıkıcı olay sonrası ‘bazı’ sosyal medya primcileri kendilerini ortaya atıp “Berfin’in yanındayız, bu zulme sessiz kalmayacağız” mesajları paylaşmıştı.
Zamanla hem Berfin unutuldu hem de ona verilen destek azaldı.
Neden biliyor musunuz?
Çünkü o primciler, başka popüler olaylara yöneldiler, o olaylar için geçtiler klavye başına.
Onlar için önemli olan gündeme gelmek, gündem olan konular hakkında yorum yapıp takipçi kazanmak olduğu için hızlıca terk ettiler Berfin’i.
Divan pastaneleri, otelleri ve Divan restoranları yeni yıl konseptine geçti. “Senin Zamanın Senin Yılın” temasıyla müşterilere farklı bir deneyim yaşatıyorlar. Lezzetlerde zamanda yolculuk, mekanlarda yeni yıl coşkusunu hissetmek için bir Divan Pastanesi’ne uğrayın.
En sağlıklı atıştırmalıkları üretmek için yola çıkan Çise Ulus aile bahçesinde yetişen mandalinaları ‘jeotermal’ teknolojisiyle kuruttu ve ortaya 12 ay yenebilen mandalinalar çıktı. Kurutulmuş mandalina siparişi verin bugün. Çok memnun kalacaksınız.
Çocukların en sevdiği karakterlerin başında gelir “Niloya”. İşte bu eğlenceli oyun bugün Kayseri’de olacak. “Niloya Sürpriz Yumurta Müzikali” için bilet alın.
İş Sanat Masal Tiyatrosu’na gidebilirsiniz. Eğer planı bu akşama yapacaksanız sahnede “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” oyunu olacak.
Zerrin Tekindor’un tek kişilik oyunu “Toz” çok sevildi. Tekindor, Zorlu’daki performansı sonrası bugün de Uniq Box’ta.
Katliamı nasıl meşrulaştırmaya çalışıyorlar dedim.
Sonra birkaç vicdan sahibi arkadaşıma sordum. Boğazları düğümlendi, konuşamadı hiçbiri. Özetle ben izlerken insanlık adına utandım.
Gülşah Saraçoğlu ve İpek Tanrıyar, “2. Sayfa” programına katıldı.
Programda tüyleri diken diken eden açıklamalar yaptılar.
Bu korku filmi senaryosunu size özetleyeyim ben:
◊ “İnanın hiçbir materyal sizi o soğukta kürkten sıcak tutmuyor.”
Kaliteli ödül törenlerini bu yüzden çok önemserim ben. Oraya gelip saatlerce oturup, sahneye çıkanları, ödül alanları alkışlamak kendi başına alkışı hak eden bir durumdur.
Neyse konumuz ödül törenleri değil. Konumuz İrem Derici’nin sözleri...
“Türkiye’de sahnede şıklık yarışı başladıysa bu Gülşen sayesindedir. O bizim kraliçemizdir. Onu gördükçe bizler de özen gösteriyoruz” dedi.
◊ İki isim de şarkı söylüyor...
◊ İki isim de aynı işten para kazanıyor...
◊ Üstelik kulvarları da aynı...
Bu övgü dolu sözlerin söylenmesini üstteki bu maddeler zorlaştırıyor aslında.
Kendinize zaman ayırıp değerli bir kitap okumak istiyorsanız, Uzm. Dr. Ece Balkuv’un “Beyniniz Hayatınızı Nasıl Şekillendirir” kitabını alabilirsiniz.
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Jolly Joker Private sahnesine bu akşam Ayta Sözeri konuk oluyor. Jolly Joker’in bu yeni mekanı yemekli. Planınızı ona göre yapın.
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Bomontiada’da bulunan The Populist aralık ayına özel programlar hazırladı. Eğer güzel yemek ve iyi müzik istiyorsanız Bomontiada bu ay tercihiniz olsun.
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Caz severler, beş müzisyenden oluşan Spin adlı grubu yakın takipte. Spin bu akşam 21:00’de Zorlu PSM içindeki Touche’de sahne alacak.
Bu, bir tespit ve yakın geçmişe ışık tutma yazısıdır.
Altın Kelebek’te İbrahim Tatlıses’e ‘yaşam boyu onur ödülü’ verilmesi tartışması birkaç gündür devam ediyor.
Pek bilgi sahibi olmadığını anladığım kişilere şunu hatırlatmak isterim...
◊ Sene 2012... İbrahim Tatlıses, Kral TV Müzik Ödülleri’nde ‘yaşam boyu onur ödülü’nün sahibi oluyor. Ödülü Orhan Gencebay veriyor.
Uğradığı silahlı saldırı sonrası ilk kez sahneye ayak basan Tatlıses, orada elindeki bastonu yere fırlatıyor. Salonda bir alkış tufanı kopuyor. Tüm müzik dünyası o gece orada Tatlıses’i ayakta alkışlıyor. Aralarında şimdi yapılan Altın Kelebek ödül törenini eleştirenler de var.
◊ Sene 2018... Tatlıses bu kez 55’inci Altın Portakal Film Festivali’nde ‘yaşam boyu onur ödülü’ alıyor. Üstelik Ömer Vargı, Ferzan Özpetek, Cem Yılmaz gibi isimlerle birlikte. 3-5 gündür Altın Kelebek’i eleştirenler nedense Altın Portakal sonrasında hiç ses etmemişti...
O dönem konuşmayan zat-ı muhteremler neden şimdi saldırıyorlar, anlamakta güçlük çekiyoruz doğrusu.
O isimler, neden günlerdir anlamsız bir linç kampanyası yürütüyor, çok ama çok ilginç buluyorum açıkçası.
Ödül alan da ödül veren de kalakaldı o büyülü sahnede.
Her çıkanın gözleri doldu.
Geceye konuşamamaları damga vurdu. Yılların televizyoncusu Müge Anlı ağladı,
“Sadakatsiz” dizisinin o soğukkanlı ‘Derin’i Melis Sezen titredi. Daha önce o sahneye defalarca çıkan Hadise derin bir ‘ohhh’ sonrası konuşabildi.
◊ Kim olursanız olun...
◊ Ne kadar fazla sahne deneyiminiz olursa olsun...
◊ Yüzlerce kişinin gözlerine bakıp konuşmaya alışık bile olsanız...
1 sene boyunca kimleri dinledik, hangi şarkıyla gülüp hangisiyle hüzünlendik bakma vaktidir. Spotify’ın listesinden Türkiye’nin müzik zevkini de şak diye anlıyoruz.
◊ Türkiye’de pop müziği geride bırakan bir rap tutkusu var.
◊ Hiç değişmeyecek bir Sezen Aksu bağlılığı var.
◊ Rap müziğin agresif hali sakin halinden daha fazla tercih ediliyor mesela.
◊ Sessiz sedasız, gizli gizli yükselmekte olan bir Zeynep Bastık atağı var.
◊ Giderek yükselen bir Edis sevgisi görülüyor.
Pusuya yatıp bekledim.
Bakalım kimler girecek topa dedim.
Hürriyet Hafta Sonu eklerinde gastronomi yazıları yazan Ebru Erke ve Habertürk yazarı Kübra Par dahil oldu olaya.
Ebru; “Baklava yorumlanacaksa yorumlansın ama bunun yorum bir lezzet olduğu belirtilsin” diyor.
Yorumlansın demesinin sebebi ise baklavayı geniş kitlelere ulaştırmak.
Kübra Par, “Modaya kurban etmeyin baklavayı, anam babam usulü olarak kalsın baklava” diyor.
Hatta bunu derken, son zamanlarda moda olan, çikolatalı, sütlü, soğuk mu soğuk baklavalar yapıp satanlara da sözü getirmiş.
Halk eserlerini kendi tarzında seslendiren Ahmet Aslan, bu akşam solo konseriyle Trump Sahne’de. 20.30’da başlayacak konser için planınızı yapabilirsiniz.
***
İstanbul yeni bir konser mekanı kazandı. ‘Dorock XL Venue’ müzik tutkunlarını ağırlamaya başladı. Bu akşam sahnede Pentagram, yarın ise Cem Adrian olacak.
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Yaz için bugünden rezervasyon yaparsanız bütçenize iyilik yaparsınız. Bodrum’daki Mivara Luxury Resort sezon bitmesine rağmen dünyanın önemli ödüllerinden birini aldı. Otel artık ‘Mükemmellik Mührü’ ödülünün sahibi.
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Eyüp Sabri Tuncer, Türkiye Alzheimer Derneği ile bir çalışma yaptı ve ‘Hatıraları Tazeler’ projesini hayata geçirdi. Hatıralar kolonyalarından satın alıp katkıda bulunun.
◊ Ne zaman ayrılacaksınız?
◊ Geçen ayrılmıştınız?
◊ Ne ara barıştınız?
Geçen gün bu soruları ti’ye aldı Demet ile Oğuzhan.
Sabırla soruları dinleyip, kendi tarzlarında eğlendiler cevapları verirken.
Bazı ilişkilerin sonunu göremezsin (iyi anlamda), işte bu çiftin öyle bir ilişkisi var. Yolları uzun ama nereye bağlanır bilinmiyor, öyle uzun yani.
Arada toplumun nabzını yoklayacak ve kendi toprağının insanlarını düşündüğünü göstereceksin.
Bakınız Burcu Biricik.
Bakınız Elçin Sangu.
İki ünlü isim İstanbul’u esir alan fırtına sırasında sosyal medyalarını çok faydalı bir mevzu için kullandı. Kuryeler ile ilgili paylaşım yaparak “Böyle havalarda dışarıdan sipariş vermeyelim” mesajı verdiler.
“Ne var yani bir mesaj paylaştılar da ne oldu” demeyin.
İşe yarıyor.
Evde tiyatronun mucidi Metin Zakoğlu’nu, oyunlarından birini seçerek evinize davet edebilirsiniz.
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Genç sanatçıların eserlerine yer verecek olan “Humano Sergisi” Etiler’deki “Loft Art”ta kapılarını açtı. 2 Ocak’a kadar sergiyi gezebilirsiniz.
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Fener-Balat Kültür Turu biletleri satılıyor. Bir arkadaşınıza hediye edip keyifli bir gün geçirebilirsiniz.
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Gibi kalıpları sık sık sosyal medyada duyuyoruz. Bu kelimeleri kullanan demek istiyor ki...
◊ Aşka düştüm...
◊ Fena halde aşığım...
◊ Herkesin aşkı var bi’ benim yok...
Bu konu gündeme gelmeye devam edecek çünkü astrologlara göre 20 Aralık “Love kıtlığı”nın başlangıcı olacakmış.
Diyorlar ki...
◊ Herkes elindekine sahip çıksın...
İlişkiniz var mı? sorusuna “İlişkim olursa haberiniz olur. Ayrıca kriterim falan yok artık. Yaşım 36” cevabını verdi.
◊ “Yani bu zamana kadar kriter aradım da ne oldu?” demek istiyor.
◊ Kriterlerime uyan herkes bir şekilde canımı sıktı diyor.
36’lıklar bunalımda...
36’lıklar kara kara düşünüyor şu an...
‘Biz de mi çıtayı düşürelim de kriter aramayalım’ diye tartışılıyor eminim.
Canlı müziğe profesyonel dokunuş
Cümüşsuyu’ndaki CVK Park Bosphorus Hotel’in terası gecesiyle de gündüzüyle de ‘muazzamdır’. İstanbul’a en hakim noktaların başında gelir.
Hatta o büyük terasta ‘İzaka’ adında çok da iyi bir restoran vardır. Daha ne cevherler varmış o terasta yeni öğrendim.
Canlı müziğin köklü markalarından olan Jolly Joker, konsept değiştirerek Jolly Joker Private adında bir mekan açmış otelin terasına.
Farklı diyorum çünkü mekan müziğin yanına yemek eklemiş.
Mekanı şık masalarla donatmış, özel localar yapmış.
Son dönemde çok konuştuğumuz ‘gazino’ konseptine geçmiş.
◊ Eğer canlı müzik küllerinden doğacaksa, eğer gazino günlerini özleyenlerin derdine deva olacaksa bir mekan, bunu sanırım bu ‘private’ Jolly Joker başaracak.
Çünkü...
◊ O arayıp bulamadığımız yüksek tavana sahipler.
◊ Eskide kaldı dediğimiz ‘efendi’ müşteri kitlesini ağırlıyorlar.
◊ Dip dibe oturmaktan bıktım diyenlere geniş masalar sunuyorlar.
◊ İşletme ve strateji gibi önemli noktaları da profesyonellerin eline bırakmışlar.
Mesela iletişimci Özgür Aras’ın dokunuşları var mekanda.
Ben perşembe akşamı Simge Sağın’ı dinlemeye gittim. Simge’yi oturarak ilk kez dinledim.
◊ Sen gel o sahnede devleş...
◊ Koca sahneyi doldur...
◊ Bir yandan şarkı söyle...
Zor iş, ama çalışırsan, e yetenek de varsa oluyor işte.
Simge’ye tatlı da bir eleştirim var...
Neden halen bir arabesk albüm yapmıyorsun?
Seni uzaktan dinleyenler de, sahnene gelenler de bunu bekliyorlar çok açık.
Sen arabesk şarkıları fazla iyi okuyorsun çok belli.
Ses var, yetenek var, repertuvar var, talep var?
E ne duruyorsun?
Arabesk albüm yapsana...
Herkes bu esprinin altından kalkamaz
Melis Sezen’in magazin tarihine geçen sözünü artık hepimiz biliyoruz; “Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an...”
Bu sözü sık sık kullananları göreceksiniz önümüzdeki süreçte.
Hakkını veren de olacak, espri yapayım derken yere çakılan da.
Mesela komedyen Doğu Demirkol.
GQ ödül töreninde sahneye çıkıp bu sözleri kullanmak istedi.
Ödülü alacağı sırada, “Bunu tutuyorum virgül çünkü elimde şu an” dedi.
Güldürmedi...
Bakmayın siz yanındakilerin iki tebessüm ettiğine, onlar sırf ayıp olmasın diye. Sonuçta gerçekten güldürmedi.
Nokta...
Arkadaşlık ne değildir biliyor musunuz?
4 kişiydi Hepsi grubu.
Aslında bir döneme damga vurmuşlardı. Çok iyi şarkılar çıkarıyorlar, kliplerini izletmeyi başarıyorlar, sahne şovlarıyla alkış alıyorlardı.
Günün sonunda her yükselen grubun başına gelen şey onlara da oldu. Dağıldılar.
Eren Bakıcı, Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül...
Bu ekipten Gülçin Ergül sektörde halen iyi işler yapıyor, Cemre Kemer ise bir şekilde sosyal medyanın gündeminde. Gülçin’in başına gelen o talihsiz olay ve sonrasında eski arkadaşı Cemre Kemer’in tavrı gösterdi ki onlar zaten hiç arkadaş olmamışlar.
Üşenmedim ve Cemre Kemer’in son 24 saatte 30 Instagram paylaşımını saydım.
Hepsinde gülüyor, hepsinde eğleniyor hatta ürün reklamı yapıyor.
Takipçilerinden birinin tepkisine şu cevabı vermiş Cemre; “siz yakınızı kaybettiğinizde ona sosyal medyadan mı destek oluyorsunuz? Emoji mi atıyorsunuz?”
Cemre’nin hayatı kimseyi ilgilendirmez AMA hiç değilse geçmişin hatırına öyle neşeli paylaşımlar da yapmaz insan.
Sen aramışsındır tabii ki Gülçin’i, üzgün olduğunu söylemişsindir elbet ama bu paylaşımlardan sonra buna ne Gülçin inanır ne de bizler.Bazı olaylardan sonra kısa süreli sessizlik iyidir.Sen evinde gül eğlen ama insanların gözüne sokma. Bir arada geçen günleriniz hatırına yalandan da olsa yasını tut.
Salih Bademci bunu hak etmişti
GQ ödül töreninde en iyi oyuncu ödülünü Salih Bademci aldı. Özellikle son dönemdeki performansları ve Kulüp dizisindeki rolüyle alkışı hak ediyor Bademci. Ona ödülünü Kulüp dizisinin yönetmeni Zeynep Günay Tan verdi.
Can alıcı cümleleri söyledi ödülü verirken başarılı yönetmen. “Bir yönetmen için mesleğine aşık olmasına sebep olan bir oyuncusun ve çok iyi bir yol arkadaşın” dedi.
Bu sözleri duyan Salih Bademci gözyaşlarına hakim olamadı. Öyle yalandan falan değildi gözyaşları... Samimiyeti işledi içimize. İyi yönetmen ve iyi oyuncu eşleşmesi ortalığı sarsacak işlere sebep oluyor.
Zeynep ile Salih bu eşleşmenin son dönemdeki en güzel örneklerinden.
Şimdi bizlerin değer bilmesi gerekiyor, ona hak ettiği alkışı vermemiz, yaptığı işleri çok sıkı takip etmemiz gerekiyor.
Çünkü o ve onun gibi oyuncular bunu fazlasıyla hak ediyor.
Ne alaka
◊ Nesrin Cavadzade’nin kuaför çıkışı gazetecilerden demir parmaklıklardan atlayarak kaçmaya çalışması?
◊ Kainat güzeli seçilen Hintli Harnaaz Sandhu’yu sahnede miyavlatmaları...
◊ Serenay Sarıkaya’nın paylaştığı bir fotoğraf sonrası ‘ayakların kaç numara?’ sorularına maruz kalması...
◊ Şef Danilo Zanna’yı sürekli biriyle yakıştırma çabaları...
İster istemez şunu sorduruyor bana...
NE ALAKA...
Çağatay’ı eleştireyim derken...
Avatar Atakan Çağatay Ulusoy’un bir fotoğrafını paylaştı. O fotoğrafı görenler, Ulusoy’u İbrahim Büyükak’a benzetti. Biz işin eğlence kısmına takılıyoruz ama aslında ortada hakaret var.
Çağatay’a...
“Çok çirkin olmuşsun”, “Kilo almışsın”, “O saçlar ne öyle”, “Suratın niye o kadar şiş” falan diyorlar.
Bunu derken de örnek olarak İbrahim Büyükak’ı gösteriyorlar. E ama bu nereden bakarsanız bakın ayıp. İbrahim Büyükak bu benzetme sonrası bir açıklama yaptı “o benim üç sene önceki fotoğrafım şu an çok daha zayıfım” dedi.
Bu naif sözleri yerine...
◊ Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz?
◊ Ben kendimi böyle de seviyorum.
◊ Evet, hafif kiloluyum kime ne?
Deseydi de haklı olurdu.