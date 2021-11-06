“Burç duası”nı uzmanına sordum

Bu iş büyürse hiçbir polemiğe benzemez.
Ortalık karışır.
Çünkü Hande Yener’in kimlere gönderme yaptığı aslında açık. Kendisi gibi iddialı giyinen Hadise’ye, sahnede göz kamaştıran Gülşen’e ve adının sık sık yan yana geldiği Demet Akalın’a...
E şimdi kim sahnede şarkılarını vokallerine söyletiyor?
Şöyle de bir gerçek var, bu isimlerin hepsi sektöre yıllarını vermiş isimler. Vokallerine söyletselerdi, ağızlarını oynatsalardı, “ver müziği yüksek, benim sesim kısık kalsın” deselerdi bu kadar yol alamazlardı.
O yüzden Hande Yener’in, Hülya Avşar’dan polemik dersi alması gerekiyor.
Şimdi Linet konuşuluyor:
“İsrail’i Eurovision’da temsil edecek.”
Yapmayın!
Eurovision bizin kırmızı çizgimizdir.
Sanatçılarımızın başka ülke adına yarışmaması lazım.
Çünkü o sahneye çıkmak milli formayı giymek gibidir.
Silivri’de Danamandıra Tabiat Parkı var. Fırsat yaratıp günübirlik gidebilirsiniz.
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Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası bu akşam Zorlu PSM’de “Büyük Resme Bakmak” adlı bir konser verecek.
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MSA Mutfak kasım ayı programından kendinize bir gün seçin ve workshop’lara katılın. Bu ay ekmek ve hamur işlerinin tüm inceliklerini öğretecekler.
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Kapadokya mevsimi başladı. Sevdiğiniz bir otele yer ayırtıp hafta içi kaçamağı yapın. Mesela Argos in Cappadocia Hotel’de sanatsal aktiviteler var.
İyi kokteyl deyince akla gelen yerlerden biridir ‘Kült’. Ortaköy Feriye’de misafirlerini ağırlamaya başladı. Manzara da lezzetler de çok iyi.
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İstanbul Sanat ve Antika Fuarı bugün özel gösterim, yarın ise herkes için açılıyor. Adres Lütfi Kırdar Kongre Merkezi.
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Haftanın bir gününü tiyatroya ayırın. ‘DasDas’ farklı oyunları izlemek isteyenler için haftalık tiyatro programlarını sık sık yeniliyor. Programlarına göz atın.
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Feriköy’ün o meşhur organik pazarı Akasya AVM’ye geliyor. Artık AVM’nin en alt katında haftanın bir günü organik pazar kurulacak.
Şimdi yine, yeniden “Biraz kilo ver abla”, “Sana yakışmıyor Esra Hanım” diyorlar.
O da kendi üslubuyla “Ben böyle kalsam olmaz mı? Bebek gibiyim, zayıflamayacağım” dedi.
Ne istersiniz insanların zayıflığından, ne alıp vermediğiniz var insanların kilolarıyla?
Ne yaşadınız da bu kadınların kilolarıyla dalga geçiyorsunuz?
Nasıl mutsuzsunuz da kilosuna bakarak gülüyorsunuz bu kadınların?
Her şey uzun süredir görmediğimiz bir insana ilk karşılaşmada “sen çok kilo almışsın” demekle başlıyor.
◊ Gerçek hayatta çizdiğin profil sahnedekiyle örtüşmeyebilir.
◊ Gerçek hayatta yaparsan eleştirileceğin bir hareket, sahnede alkışlanabilir.
Adı üstünde şov dünyası bu gerçek hayatla kıyaslanması abesle iştigaldir.
Edis ile Zeynep Bastık geçen ay, sahne ve gerçek hayat ayrımını yapamayanlar tarafından çok sert eleştirilere maruz kaldı.
◊ Sen evlisin Zeynep...
◊ Kendine gel Zeynep...
◊ Ayıp değil mi Zeynep...
◊ Kuryeci madem Tarkan’ı gördü neden bir ‘öz çekim’ yapmadı?
◊ Kurye adrese giderken Tarkan’a gittiğini bilmiyor muydu?
◊ O nasıl bir rezidans ki kurye güvenlikten geçmeden, resepsiyona geldiği daireyi söylemeden pat diye Tarkan’ın dairesine çıktı?
E Gonca haklı
Gonca Vuslateri film setinden dönerken çektirdiği bu kareyi paylaştı. Uyurken çekilen fotoğrafta Türk bayrağı detayı dikkat çekiyor.
Öğrencilerden biri “Hadise ile popülerliğiniz arttı. Ne hissediyorsunuz?” diye sorunca, o güler yüzlü, o sempatik, o anlayışlı Kaan Yıldırım gitti bambaşka bir Kaan geldi.
Soruya cevap vermeden sahneyi terk etti genç oyuncu.
Şimdi sorular şu:
◊ Ne yani yaşadığı ilişkiden utanıyor mu...
◊ Yoksa Hadise ile popülerliğinin arttığına inanmıyor mu...
Ya da...
Programın Oğuz Altay isimli yorumcusu, Fenerbahçe taraftarlarına, tüm camiaya canlı yayında “hırsız” dedi.
Öyle kin ve nefret doluydu ki o sözü söylerken.
İzlemeden anlaşılmaz.
Haklı olarak karşısındaki yorumcular çileden çıktı.
Önce masadaki bardaklar fırlatıldı, sonra klasik görüntüler yaşandı.
“Yavuz hırsız ev sahibini bastırır” ya, Oğuz Altay da ayağa kalkıp karşısındaki yorumcunun üzerine yürüdü.
Tepki alınca, olaylar büyüyünce de bir ‘özür patlattı’. “Programın getirdiği adrenalinden dolayı o sözleri kullandım, moderatörümüz Ertem Şener’den ve Fenerbahçe camiasından özür diliyorum” dedi.
Karavan tutkunları bugünden 5-7 Kasım için plan yapsın. ‘4x4 Dünyası Off-road Karavan Kampı’ Kilyos Doğada Yaşam Okulu’nda karavan severleri bir araya getirecek.
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Le Meridien Bodrum Beach Resort’te bulunan Vitalica Wellness’ta yarın ‘Biohacking&Bootcamp’ başlıyor. Gücünüzü kullanmayı öğrenmek ve sağlıklı yaşamak için bu kampa katılın.
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The Ritz-Carlton İstanbul, şehrin en yaratıcı partisine hazırlanıyor. ‘Alice in Carltonland’ temalı kostüm partisi, bu akşam 22.00’de başlayacak.
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Üsküdar Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı’nı bugünden kutluyor. Rafet El Roman ve İlyas Yalçıntaş konseri saat 19.00’da Harem Meydanı’nda.
Korel’e bir zamanlar oynadığı “Binbir Gece” dizisi üzerinden yüklendi ve “Sen içinde yer aldığın dizinin hikayesini ne çabuk unuttun. Bu saçma diziler zamanında izlendi. Şimdi o kadın oyuncu çıkmış ahkam kesiyor” dedi.
İyi ama Bergüzar Korel’in oynadığı o dizi gerçek hayatta çok kez karşımıza çıkan olaylarla örülüydü.
Kimse “Böyle şeyler yaşanmıyor” diyemez.
Yaşandı, yaşanıyor ve maalesef yaşanacak.
“Squid Game”e gelince...
Tamamen kurgu.
Haftaya burç yorumlarınızı okuyarak ve sizi neler beklediğini görerek devam edin. Herkesin güvendiği bir burç yorumcusu ya da astrolog muhakkak vardır.
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Bu akşam 20.30 için plan yapın. “Tomris” adlı tiyatro oyunu Trump Sahne’de olacak.
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TRT 2 sinema kuşağında bugün “Fırtınadan Sonra” (After the Storm) olacak. Hafta içi için biraz geç saatte, 22.00’de ama fırsat bulursanız kaçırmayın.
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Milli Saraylar’a bağlı Ihlamur Kasrı’nda çay içmeye gidin. İstanbul’un tarihi ve yeşil yerlerinden olan Ihlamur Kasrı çok keyif veriyor.
Üstüne “bir süredir aşk yok hayatımda” demiş. “Aşkı bulamıyorum ama arıyorum” demiş.
Hatta “Aşk dediğin şey kavuşamamaktır” falan gibi beylik laflar etmiş. Ya gel de gülme...
Evet evet aşk kavuşamamaktır tamam, hadi öyle olsun senin için ama...
Kimse niye sormamış “E İrem Derici?” diye? Niye ısrar etmemişler “Siz bu kadınla birlikte değil miydiniz” diye?
İleride bu röportajını ‘keşke yapmasaydım’ diye hatırlayacaktır Cem Belevi...
Çünkü yaşattığı travma sonrası bir özür dilemesi ya da yaşadığı güzel günlere ithafen bir selam çakması gerekirdi İrem’e...
Sanatçı selam vermek zorunda mıdır?
Perşembe akşamı Sarıyer’deki Balıkçı Kahraman’da baş başa yemek yediler.
Zorunlu bir yemeğe gittiğim mekanda sohbet eder gibi gözüküp telefona indirdiğim ‘Exxen’ uygulamasından Fenerbahçe’nin Antwerp maçını da izliyordum.
Moraller bozuldu, alacığımız maçı verdik derken, Samyeli ve Bilgili’yi gördüm...
İki isim gayet samimi bir şekilde sohbet ediyordu.
Şimdi sormaya hakkınız var...
◊ “Arkadaşça görüşemezler mi?” diye.
Halen aşıya destek kampanyalarına devam ediyor.
İyi de yapıyor. Katıldığı bir programda kendisini eleştirenlere çok güzel cevap verdi ünlü isim...
Aynı firmanın ürettiği bir cinsel güç artırıcı hapın adını vererek, “Bu şirket eğer bir yere çip koyacak olsa o ilacın içine koyar, aşıya değil” dedi.
E çok doğru... Sonra da, “Biz birbirimizin buzdolabından hap alan insanlarız, şimdi bu insanlar kalkmışlar aşının içinde ne var diye soruyorlar” dedi.
E bu da çok doğru.
Haklı yahu adam.
25’inci İstanbul Tiyatro Festivali yarın başlıyor. Festival kapsamında toplam 24 program var. Birine mutlaka gitmeye çalışın.
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Yapı Kredi bomontiada World Akustik’te birbirinden ünlü isimler sahneye çıkmaya devam ediyor. Sevilen grup ‘Yüzyüzeyken Konuşuruz’ bomontiada Avlu’da bugün konser verecek.
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Doğanın ve kadının sömürülüşüne karşı bireysel bir mücadeleyi simgeleyen “Bir Gün” temalı Leman Okyay sergisi cumartesi günü açılıyor.
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Tütsü ile birlikte satılan biblolar son dönemde çok moda. İnternetten bir tane sipariş verip evinizin havasını değiştirin.
Bu artık çok net.
Bunlar da oyuncu mu...
Siz bir de eskilere bakın...
Bu cümleleri derhal unutmamız lazım. Eğer unutmazsak bizim onlara göstermediğimiz değeri başkaları göstermeye hazır.
Örneğin Latin Amerika.
Bizim genç oyuncuları bizden çok seviyor Latin Amerikalılar...
Özetle Tarkan çok sağlam dönüyor.
Bugün gözünüze mutlaka çarpacaktır... Trendyol ile uzun soluklu bir anlaşmaya imza attı Megastar. Önce reklam filmlerinde oynayacak, hemen ardından farkındalık projelerinin yüzü olacak.
Peki merak edilen şu:
Ne kadara imza attı Tarkan?
Hemen söyleyeyim...
Tarkan Trendyol’dan tam 15 milyon TL alacak.
Moralimiz bozulur, düzenimiz altüst olur falan.
Ama herkesin mi aynı anda olur?
Coşkun Sabah, Özdemir Erdoğan, Selçuk Ural, Mustafa Keser, Bülent Ersoy ve şimdi de Hakkı Bulut...
Yıllar sonra Tarkan’ın Sezen Aksu’ya, Sezen’in Yıldız Tilbe’ye, Yıldız’ın Hadise’ye, Aleyna Tilki’nin Edis’e salladığını düşünün.
Aynı şey...
Hakkı Bulut çıkmış “Arabeskin babası benim, Orhan Gencebay ve Ferdi Tayfur benden daha aşağıdalar. Bana çok darbe vurdular” diyor.
Mümkün değil.
“Burç duası”nı uzmanına sordum
Özge Özpirinçci çocuğunu dünyaya getirmek için gün sayıyor. Bir yandan da burç, astroloji, yıldız haritası, güneşin doğum anındaki pozisyonu gibi işlere kafa yoruyor.
Öyle böyle takmamış kafayı ‘burç’ konusuna. Kızının Akrep burcu olmasını istemiyor.
Ben anlamadım bunu, hatta “olur mu öyle saçma şey” diye düşünürken, bir bilene sordum.
Kelebek’in astroloji yazarı Aygül Aydın’ı aradım...
Meğer haklıymış Özge.
İnsanlar 1-2 günün hesabını yapıp “az daha kalayım hastanede, yeter ki Akrep burcu doğmasın çocuğum” falan diyormuş.
Anlamlandıramadığım için üzerine basa basa ‘neden’ diye sordum Aygül Aydın’a;
“Akrep kadını önce hayatı yorar sonra da bir güzel kendini yorar, tutkusu çok fazladır. Yani üzülür Akrep kadını, üzüldüklerini de teker teker içine atar” dedi.
Nasıl almasın ana yüreği bunları ciddiye.
Özge “Çocuğumun kafası rahat olsun, dertli tasalı biri olmasın” diye düşünüyor.
Peki dedim, “1 gün yahu 1 gün! 24 saat bile bu kişisel özellikleri değiştirir mi?
Cevabı hemen verdi Aygül:
“Güneş ve yıldızların o an gökyüzündeki hangi pozisyonlarıyla doğuyorsak, ömür boyu o etkileri yaşıyoruz.”
Özge’nin çocuğu eğer 22 Kasım’da doğarsa yani Yay burcu olursa işler tamamen değişiyor, çünkü Yay burcu neşesiyle, umursamazlığıyla, düşündüğünü eyleme geçirmesi ve kendine büyük problemler yaratmamasıyla ünlü.
Ben ikna oldum...
Çocuğu yapacak kişiyi bulmak dertken, erkek-kız olacak heyecanı ayrı bir sorunken şimdi de burcunu tutturmak için dakikaları hesap etme işi girdi devreye iyi mi...
Öpüşene “kanka” desteği
Derin Talu’yu son zamanlarda çok konuşuyoruz. Bazen kıyafetiyle, bazen yanındaki saçma sapan arkadaşlarıyla (gece mekan çıkışı kendince kabadayılık yapan) bazen de sevgilileriyle...
Hafta içi bir mekanda 2 arkadaşıyla otururken gördük Talu’yu. Onlardan biri belli ki erkek arkadaşıydı. Diğeri ise ‘kanka’sı.
Ve haberler şöyle çıktı:
“Derin Talu fena yakalandı, erkek arkadaşıyla öpüşürken flaşlar patladı...”
Hiç öyle fena yakalanma falan yok, gayet normal bir kareydi benim gördüğüm.
Ben çok başka noktaya, ‘masanın altında olanlara’ takıldım.
Talu, erkek arkadaşını öperken bir eliyle kız arkadaşının elini tutuyor.
Kankasının başı önde, gülüyor ama güldüğünü çaktırmamaya çalışıyor.
Derin Talu arkadaşının elini tutarak...
◊ “Bak gördün mü ben sana öperim demiştim”, “Çok heyecanlıyım, bana destek ol”, “Bu da bana dayanamadı, hemen öptü nihahaha”, “Hep yanımda ol kanka, desteğine ihtiyacım var” diyor olabilir.
Kulağa küpe olsun
◊ Burçin Terzioğlu durur durur iki laf söyler ve mesajı alması gereken kişilere ulaştırır.
◊ Bekler, izler iki hareket yapar, biz “helal” nidaları atarız.
◊ Susması gerektiği yerde susmasını da bilir Burçin gibiler...
◊ Ama susarken de “anlayana kardeşim” mesajını salar ortalığa.
Son yaptığı açıklamada; “Bir kadın boşanmış olsa da, kırmızı ruj sürse de, mini etek giyse de, hatta bir adama gülse de, tacize, tecavüze izin vermiş ya da bunu hak etmiş olmuyor” dedi.
Ne kadar doğru söyledi.
Halen bunu tartışmamız saçma aslında. Ama anlamak için biraz daha yolumuz var.
O yüzden Terzioğlu gibi isimlerin ara ara hatırlatmasında da fayda var.
Ağzına sağlık...
Ve Tan Tarkan’ı yakalıyor...
Tan Taşçı, Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde müthiş bir başarıya imza attı. Bugüne kadar 10 konser verdi ve hepsini doldurdu.
Daha fazlası olsa, onların da biletleri karaborsa olur derken konser sayısının 15’e çıktığı haberini aldım dün.
Yani bu demek oluyor ki, eğer bir mani çıkmaz ve konserler gerekleşirse Tan, Yıldız Tilbe’nin Harbiye konser sayısını geride bırakacak ve rekoru elinde tutan Tarkan’la kafa kafaya gelecek.
Rekor elden gidiyor Tarkan...
Acele etmen lazım Tarkan.
Reklam anlaşmaları falan iyi hoş ama Harbiye de prestijdir be Tarkan.
Güzel haberler en yeniler
◊ Four Seaons Bosphorus’un içinde bulunan ‘Aqua’ restoran kış hazırlıklarını tamamladı ve canlı müziklere başladı. Metin Özülkü, Jale, Zuhal Olcay, Emre Altuğ gibi isimler haftanın belirli günleri Boğaz kenarında şarkılarını söyleyecek.
◊ Kuruçeşme hattı çok hareketlendi. “Ena Kuruçeşme” kapılarını yeni açan mekanlardan ama şimdiden canlı müzikleri ve yemekleriyle dilden dile konuşuluyor.
◊ Nişantaşı’nın en yenisi ise Alaçatı’dan bildiğimiz ‘inno’. Eğer tercihiniz İtalyan lezzetleri ve DJ partileriyse ‘inno Nişantaşı’ rehberinizde bulunsun.