Burası özgürlükler semti burada ideoloji falan olmaz

Telefonunuza indirdiğiniz uygulamalar sayesinde özel spor hocanıza sahip olmak elinizde. Haydi indirin bir tane uygulama ve sağlıklı hayata adım atın.
Bugün Hayvanları Koruma Günü. Sokak hayvanlarına mama alın, evdeki dostunuzla vakit geçirin.
Müzikli komedi oyunu “Tarla Kuşuydu Juliet” yarın Trump Sahne’de. Bugünden biletinizi alırsanız iyi olur.
İstanbul’da bulunan Rus, Kore ve Hint restoranlarına gitmediyseniz bugün sevdiğiniz biriyle plan yapın.
Aynen şu ifadeleri kullandı ünlü isim:
“Influencer’ların hepsi çöp, para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiçbir şey olmaz onlardan.”
Şimdi gel de ‘kısmen’ katılma Bayülgen’e...
Sosyal medyada adını duyuran arkadaşlarımız arasında işini hakkıyla yapan, içerik üreten, her gün üzerine koyarak ilerleyen isimler var. Ama onlar dışında maalesef yarısından fazlası gerçekten de ‘havadan’ para kazanıyor bu isimlerin.
Tiktok dünyasına da değindi ünlü şovmen.
‘Gerizekalı onlar’ dedi. Bir dönemin popüler uygulaması olan ‘Vine’ fenomenlerine benzetti Tiktok’çuları. Şimdi var mı ‘Vine’, yok.
Uçtu gitti.
Bolca vakit ve kabarık bir cüzdan ister.
Diyelim İstanbul’un meşhur dönercilerinden birine gitmek istediniz. Bu durumda rotanız Beykoz, Etiler ya da Fatih civarındaki dönercilerden biri olur genelde.
Hafta içi bir arkadaşım Etiler’deki Dönerci Serkan Usta’ya gitti.
Yemekler güzel, ortam temiz, garsonlar işini biliyor, müşteri kalitesi çok iyi.
Ama ben size işin ‘zor’ olan kısımlarını anlatayım.
Arabanızla Etiler’e ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ama trafik felaket!
Dönercinin önüne gelip tam ‘ohh’ çekecekken kapınızı vale açıyor.
Bu modanın öncüleri, Gülşen, Hande Yener ve Hadise. Bu isimler artık sahneye iddialı kıyafetlerle çıkıyor.
Belki kendilerince ‘Bakın ben pandemi dönemini çok verimli geçirdim, herkes kendine gelsin’ tarzında bir meydan okuma.
Yaptıkları iş hem kulağa hem göze hitap etmesi gereken bir iş olduğu için, çok da güzel bir meydan okuma bu.
Modacı Raşit Bağzıbağlı bu isimlerle ilgili yorum yaptı:
“Hepsinin giydiği iç çamaşırına benziyor. Jennifer Lopez ve Rihanna’nın giydiklerinde kostüm havası var bizimkilerde yok. Kaliteyi aşağıya çekiyorlar. Belki de bütçeleri yetmediği için böyle giyiniyorlar” dedi.
Aralıksız dizi gösterimlerinden oluşan “Arkası Şimdi!” bugünden itibaren Pera Müzesi’nde ücretsiz izlenebilir. Gösterim programında bugün “Lütfen Anla Beni” adlı yapım var.
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Oktoberfest İstanbul başladı. Bomontiada The Populist’te DJ performansı, Bomontiada’nın avlusunda ise Emir Ersoy Project sahne alacak.
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Formula 1 İstanbul yarışları için geri sayım başladı. Bu sene seyircilerin de olacağı yarışları izlemek için son biletleri kapın.
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Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent Turkcell Vadi’de konserlere başladı. Üzerinde çok çalışılan bu konserin biletleri çabuk tükleniyor. Biletix’ten bakabilirsiniz.
İBB Kent Orkestrası, bu akşam saat 19.15’te Caddebostan Sahili’nde açık hava konseri verecek. Konser halka açık ve ücretsiz.
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Craft Tiyatro’nun yeni oyunu “Kalp”, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. Kapı açılış saati 20.00.
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Fişekhane Deniz Konserleri dev bir ismi ağırlıyor. Erol Evgin, 1 Ekim günü İstanbullulara nostaljiyi yaşatacak. Biletleri şimdiden alın.
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İstanbul’da yeni bir İtalyan açıldı. Terrazza Italia, Zorlu Center Eataly içerisinde misafirlerini ağırlıyor. İtalyan mutfağı sevenler buraya bayılacak.
Diğeri Avrupa’nın en pahalı restoranları arasında hatırı sayılır bir noktada.
Nusret’in son açtığı Londra şubesi ilk günden yoğun bir taleple karşılaştı.
Hafta sonu Londra Nusret’e futbolcu menajeri diye bilinen Muzzi Özcan gitmiş.
Yemekler yendikten ve hesap ödendikten sonra da fiyatlara isyan etti ünlü menajer.
“Hayatımda ödediğim en gereksiz hesap. Milli gururumuz dedik 3 tane hamburgere 3.600 TL ödedik” paylaşımı yaptı.
◊ Yahu Londra’da yemek yiyorsun...
◊ Sterlin olarak hesap ödüyorsun...
Oktoberfest İstanbul bugün başlıyor. Bomontiada’da gerçekleşecek festivalin ev sahibi mekanı, The Populist. 1 hafta boyunca açık havada müzik keyfi için Bomonti’ye uğrayın.
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Mehmet Âkif Ersoy’un hayatını konu alan “Âkif” filmi vizyona girdi. Sinemaseverler listelerine alabilir.
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Zeynep Bastık’ın Reynmen ile beraber söylediği “Yalan” adlı şarkı tüm dijital platformlarda. Dinleyip biraz keyiflenebilirsiniz.
Bugün itibarıyla, www.pantenealtinkelebekodulleri.com sitesine girerek 40 kategoride oy kullanabilirsiniz.
Kategorilerde aday çokluğu dikkatinizi çekebilir, şaşırmayın.
Son 1-1,5 sene içinde eser üreten herkesi aday listesine koymaya çalıştık.
8 Ekim’e kadar sürecek ilk tur oylamadan sonra ikinci ve son oylamaya geçilecek. Aday sayısı da her kategoride 10’a düşecek.
Heyecan ikinci turda daha da artacak.
Türkiye’nin en güvenilir isimlerinden oluşan bir ‘Pantene Altın Kelebek jürisi’ olacak. İkinci tur oylamanın sonunda o isimler devreye girecek ve kategoriler için oy kullanacak.
İlk tur oylamada jürinin hiçbir dahli yok. İkinci turda ise halk oylamasının ağırlığı yüzde 70, jürinin yüzde 30 olacak.
3-3 berabere bitti maç.
E konser Adana’da olunca, Adana’da bulunan ‘Demirspor’ taraftarının da gazıyla, söylenmeyecek sözler söyledi Ortaç.
Beşiktaş hakkında konuşan, konuşurken ‘küfür’ eden ve o ettiği küfrü el hareketleriyle destekleyen bir Serdar Ortaç vardı sahnede.
Zaten dakikalar sonra kurtlar sofrasına yem oldu ünlü şarkıcı.
Yanlış yaptı Serdar Ortaç.
Kendisi de ‘terbiyesizlik yaptım, affedin’ tarzında açıklamalarına devam ediyor günlerdir.
Beşiktaş Kulübü resmi bir açıklamayla “S.O. hakkında yasal işlemleri başlatıyoruz” dedi. İsmini bile kullanmayarak mesaj vermek istedi ünlü isme siyah beyazlı kulüp.
Biz arada sıkışan ‘Y’ kuşağı sakinlerinin ‘ah fırsat olsaydı da İbrahim Tatlıses’i canlı dinleseydim’ dileği gerçekleşti.
Tatlıses, Kuruçeşme Arena’da 12 yılın ardından sahneye çıktı.
Oradaydım. Öncesini, sonrasını yaşadım.
Şunu fark ettim...
Tatlıses’in, ceketinin rüzgarı bile yetermiş binlerce insanı oraya toplamaya...
Konserin başlama saati 21.00’di.
@dokakultur Instagram hesabını takibe alın. Doka Kültür ve Yaşam Akademisi beklentileri göz önünde bulundurup eğitim programları oluşturuyor. Uzman eğitmenlerle sizleri buluşturuyor.
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Ayşe Çetinkaya Beauty kadınların takip ettiği güzellik uzmanlarının başında geliyor. Güzellik ve bakım işlerine meraklıysanız güzellik koçu Çetinkaya’yı sıkı takibe alın.
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Beyoğlu Asmalı Mescit’te ‘Kevok Ocakbaşı’ müdavim mekanıdır. İyi et ve kaliteli sohbet için ‘Kevok’u listenize ekleyin.
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Türk kahvesi, günümüzde büyük bir keyifle ve pratik bir şekilde yapılıyor. Bunda teknolojinin payı büyük. Kahve tutkunları ‘Arzum Okka Minio Pro’yu denemeliler.
Özetle şunu diyor: “Ben Adriana ile var olmadım, onunla ilgili haberlerimin silinmesini istiyorum.”
Metin Bey, Metin Bey...
◊ Türk erkekleri için örnektiniz siz...
◊ ‘Demek ki olabilirmiş be’ dedirtmiştiniz...
◊ Güven yüklemesi yapmıştınız hemcinslerinize...
Şimdi neden bu utanç?
Adı “Asla Binemedim.”
Alt başlığında ise şu yazıyor...
“Asla binemediğimiz taksiler...”
◊ El kaldırdığımız ama durmayan...
◊ Karşıya geçeceğim dediğimiz fakat almayan...
Yeni normale adapte olmaya çalışanlar için “Yeni Normalde Değer Yaratmak” konulu bir liderlik konferansı var. Online eğitim için biletler Biletix’te.
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Fonksiyonel tıbbın en önemli sözcülerinden olan Dr. Mark Hyman 30 Eylül’de Sakıp Sabancı Müzesi “The Seed”de olacak. Biletix’ten biletinizi alabilirsiniz.
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Kültür sanat etkinlikleriyle dolu bir kış geçireceğiz. Her ay için bir etkinlik planı yapın kendinize.
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Özlediğimiz tüm sanatçılar Jolly Joker sahnesine geliyor. Eylül ve ekim ayı programları çok dolu. Hemen bilet alabilirsiniz.
Ne ağır bir cümle dimi?
Haklısınız.
Ama tam olarak bunu konuşmamız, konuşurken de ‘hakkaniyetli’ olmamız gerekiyor.
Bülent Ersoy ve Mustafa Keser’in televizyon programının ilk konuğu Yıldız Tilbe’ydi.
Bu üç isim bir araya geldiğinde, şarkıları, Yıldız Tilbe’nin ilginç dans figürlerini falan konuşmamız gerekirdi.
Ama ibre çok başka bir yere döndü. Bülent Ersoy’a... Programda zor konuştu Diva.
Dili dönmüyordu.
İki kelimeyi bir araya getiremedi.
◊ “Bu işin izahı mümkün değil” falan deyip şaşırıyoruz ya hani.
◊ İtalyan erkekleri nereye kayboldu, neden bizim erkeklerimize hayran bu İtalyanlar diyoruz ya hep...
Tüm bunların nedeni İtalya’da yayınlanan Türk dizileri ve bizim o dizileri yurtdışına pazarlama yeteneğimiz.
Her şey “Kiraz Mevsimi” ve “Dolunay” dizilerinin İtalya’da yayınlanmasıyla başlamış.
Diziler çok tutunca İtalyan kanalı olan ‘Kanal 5’ “Erkenci Kuş”u satın alıp Can Yaman hayranlığını körüklemiş.
Son olarak da “Sen Çal Kapımı” dizisini satın alan kanal, Kerem Bürsin’in de bir hayran kitlesi olmasını sağlamış.
Son olay Şafak Pekdemir isimli oyuncu ve yanındaki erkek arkadaşıyla alakalı. Ama ben mevzuyu isimlerden çıkarıp başka bir boyuta taşımak istiyorum.
Bakın bunu son zamanlarda çok görüyoruz. Bir erkek yanındaki kadın ya da kadınlara hava atmak için külhanbeyi moduna geçiyor.
Esnafa sataşıyor, vatandaşa “ne bakıyorsun” diyor, gazetecilere “çekmesene kardeşim” diyerek efeleniyor.
Şafak Hanım ve yanındaki erkek arkadaşı da perşembe gecesi benzer bir terör estirme olayının baş kahramanları oldular.
İsmi bilinmeyen ‘sözde’ beyefendi, kendilerini görüntüleyen magazincilere, alkolün de verdiği ‘yetkiye’ dayanarak saldırdı.
Bu şahıs ve benzeri hareketi yapan arkadaşlar! Ezberlemeniz gereken, odanızın duvarına asmanız gereken manifesto çok net...
1- Mekan çıkışı “getir bakayım benim aracı delikanlı” demek size bir şey katmaz.
Sakıp Sabancı Müzesi’nin terasında Müzede Suare film etkinlikleri var. Bugün 2008 yapımı Reha Erdem filmi “Hayat Var” seyirciyle buluşacak.
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Yarın ‘Dünya Temizlik Günü’. Sabah yürüyüşünüzü dışarıda yapın ve etraftaki çöpleri temizleyin. İnanın huzur dolacak içiniz.
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İstanbul İllüzyon Müzesi giriş ücretlerinde kampanya var. Ayrıca içerisi çok heyecanlı ve ilginç. Keyifli vakit geçirmek için mutlaka uğrayın.
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Zorlu Center’ın açık havaya özel hazırladığı ‘Zorlu’da Bir Başka Gece’ konserleri başlıyor. Bu akşam 19.30’da Fatih Erkoç & Trio ve Tuluğ Tırpan Pow Trio konseri var.
Burası özgürlükler semti burada ideoloji falan olmaz
Son zamanlarda “Ah nerede o eski Beyoğlu!”, “Arap doldu Taksim”, “Eskiden Vakko vardı, kaçtı gitti, acaba geri gelecek mi?” diyenler çoğaldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’la buluşup Beyoğlu’nu gezdim ve merak edilenleri sordum...
Fransız gelsin dükkan açsın
Hepimizden bir anı barındırır Beyoğlu... Sevgilimizle caddelerinde yürüdüğümüz, kitap kafelerinde oturup flört ettiğimiz, sokak lezzetlerini tatmak için sıra beklediğimiz, akşam konserlere gittiğimiz özel bir yer orası. 3 yıldır Beyoğlu’nu yöneten Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile belediye binasında buluşup İstiklal turu yaptık.
◊ Beyoğlu ideolojiyle mi yönetiliyor?
- Beyoğlu’nda ideoloji olmaz. Bunu tartışmak bile o ilçeye ve halkına haksızlıktır. Dünyanın her kıtasından insan var burada. Beyoğlu’nda farklı inançlar, farklı kültürler, farklı yaşamlar hep var olmuş. Bugün özgürlüklerin en geniş manada yaşandığı yer Beyoğlu. İnsanlar başka semtlerde yapamadıklarını Beyoğlu’nda rahatça yapabiliyor.
◊ Neden eski ve yeni Beyoğlu diye ayrım var?
- Eski Beyoğlu’nda olup da bugün olmayan hiçbir şey yok. Beyoğlu daha da modernleşti. Kültürel bir defile alanı burası. Şu an caddeye çıkıp “Where are you from?” (Nerelisin?) diye soralım. Çok kültürlülüğü o zaman anlarız.
◊ Çok fazla Araplara yönelmedi mi peki Beyoğlu?
- Bazı ülkeler “Türkiye’ye gitmeyin” çağrısı yaptı. Büyükelçilikler vatandaşlarına “Can güvenliğinizi sağlamayız” dedi. Bir anda milyonlarca turisti ağırlayan Beyoğlu sessizleşti, o ülkelerin vatandaşları gelmemeye başladı. Bugün hangi ülke serbest bıraktıysa, İstiklal Caddesi’nde göreceğiniz vatandaşlar o ülkelerdendir. Yoksa kapımız herkese açık. Fransız gelsin, İtalyan gelsin, Alman gelsin istediği dükkanı açsın.
Vakko geliyor!
◊ Vakko ve Beyoğlu adları çok yakışıyor birbirine. Açılacak mı tekrar Vakko?
- Vakko geliyor. Kesin geliyor. Ben eşe dosta bazen soruyorum “Bana Beyoğlu ile bütünleşen üç marka söyleyin” diye. Üç kere “Vakko” diyorlar. Dayanamadım ve Cem Hakko ile görüştüm. Kendilerine iki-üç yer teklif ettik. Biri eski dükkanlarının olduğu yer. Dedim ki paraya kıyın, eski dükkanın oralarda açın ki insanlar sizi orada görsün.
◊ Ne zaman ve nereye açılacak Vakko?
- Bana kalsa önümüzdeki hafta açsınlar. Ama adamlar ticaret yapıyor. O yüzden uygun zamanı bekliyorlar. Bir dükkan açacakları kesin ama üç dükkan birden de açılabilir. Kesin diye bahsettiğim yer Galataport. Ama Vakko, İstiklal’in kalbinde olmalı.
◊ Neden gitti Vakko?
- Eleştirildiğimiz noktadan değil onların gidişleri. İstiklâl Caddesi trafiğe kapanınca dediler ki “Bizim müşterimiz araba müşterisi” diyerek kapayıp gittiler.
Kalem âşığı, tarih tutkunu ve Tarkovski sever
Cezayir Restoran’da ilk molamızı verip yemek yedik. Masada konumuz Ali Haydar Yıldız’ın ‘vazgeçemedikleri’ydi. İyi bir sinema severmiş Başkan. Tarkovski filmlerini tekrar tekrar seyredermiş. Ayrıca günde bir tarih kitabı bitirir ve yanında 15-20 kalemle gezermiş.
◊ Kalem tutkunuz varmış...
- Evet, var. Kimseye kalemimi vermem. Hayatımda bir kez lise yıllarında birine kalemimi ödünç verdim. O da şu an eşim. Kalemimizi değil, kalbimizi vermişiz.
◊ Peki daha önceki aşklarınız?
- Ben hiç bekar olmadım. İlk ve son aşkım eşimdir. Aşka inanan biriyim. Çok şanslıyım o anlamda. Üniversite yıllarımda çok güzel kızlar yok muydu etrafta? Vardı. Ama hiç ilgilenmedim.
Nusret’le gastronomi festivali
◊ Dönelim ikinci aşkınıza. Beyoğlu’na. Neler yapacaksınız burası için?
- Eşi benzeri olmayan bir gastronomi festivali geliyor. Konsoloslarla toplantı yapıyorum. Kendi bakanlıklarını devreye sokup, en iyi şeflerini Taksim’e getirecekler.
◊ Tarih var mı?
- Nusret’le konuştuk. Sağ olsun “Ben bu işte olmak istiyorum” dedi. Mevsimini beklememizi söyledi. Yaza doğru yapacağız. Şöyle düşünün, Taksim Meydanı’nda Putin’i, Rus mutfağını tanıtırken görebilirsiniz.
Lale Plak kapanınca çok üzüldüm
“65 yıllık Lale Plak kapandı. Arkadaşlarıma ‘Bir araştırın neden gidiyorlar, biz mi bir şey yaptık’ dedim. Sonra öğrendik ki kendi aralarında anlaşmazlık çıkmış. ‘Eyyy Beyoğlu Belediye Başkanı bak kaçırdın adamları’ diye yazmak kolay ama işin aslı öyle değil ki. Keşke elimizden bir şey gelse.”
Başkan’ın ağzından rakamlarla Beyoğlu
◊ Beyoğlu’nun şu anda 2 milyon günlük ziyaretçisi var.
◊ Saat 17:00’den sonra Beyoğlu’nda yürüyemiyorsun.
◊ Galataport ve Tersane İstanbul projeleri 15 bin Beyoğlu sakinine istihdam sağlayacak.
◊ Burada hayat 20:00’de başlıyor. Farkındayız ve buna göre hareket ediyoruz.
Ferhan Şensoy’un evinde beni görenler şaşırdı
Beyoğlu Belediye Başkanı’nı bulmuşken Cihangir’e inmeden olmazdı. Gittik, Kaktüs kafeye oturduk.
◊ Cihangir’den korkuyor musunuz?
- Hayır, neden korkayım? Ben çok sık geçerim buradan. Gelirim, kahvemi, çayımı içerim. Geçen biri diyor ki, “Başkanım burası Cihangir, başka yere benzemez.” Bunlara gülüyorum. Böyle bir ayrıma gerek yok. Biz Cihangir’in değerinin farkındayız.
◊ En son ne zaman geldiniz Cihangir’e?
- Ferhan Şensoy’u kaybettikten sonra evine taziyeye gittim. Garip baktılar bana, şaşırdılar. “Yahu bu adamın burada ne işi var” dediler kesin. Niye gitmeyeyim ki? Tiyatro oyununa çok gitmiştim.