Bülent Ersoy belgesele “tamam” dedi

Kimin araştırması orası meçhul ama o araştırmaya göre aldatmanın kılıfı, saati ve günü varmış.
Kılıf...
◊ “İş arkadaşımla bir şeyler içeceğim” sözü.
Saati ve günü...
◊ Cuma 18.45’miş.
Gel de merak etme, nasıl yaptılar acaba bu araştırmayı?
Sokağa çıkıp şunları mı sordular...
Çünkü Galataport’taki Christmas Market’e giriş fiyatı kişi başı 190 TL...
Dünyanın hiçbir ülkesinde açık hava Christmas Market’lerine giriş ücretli olmaz, olmamalı.
Siz zaten içeride alışveriş yapacaksınız, yemek yiyip bir şeyler içeceksiniz...
Yiyecek içecek fiyatları normalin çok altında olsa hadi yine tamam diyeceğim ama değil.
Mesela bir hamburger 80, bir sosisli sandviç 60 TL.
Kabaca hesap yaparsak 4 kişilik bir aile Christmas Market’e giderse giriş için 760 TL ödeyecek. İçeride yediği içtiği derken oldunuz mu 1500 TL’lik...
Ben ne anladım böyle işten...
Ben ne anladım böyle ‘yeni yıl ruhundan’...
Yeni yıl hediyesi konusunda kafası karışık olanlar... Koku en güzel hediyelerden biridir. ‘Fiolas’ın hediye paketlerini sevdiklerinize hediye edin.
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Haluk Bilginer tarafından Türkçe’ye kazandırılan tiyatro oyunu ‘Pencere’yi seyredin. Zorlu PSM’deki oyunun biletleri satışta.
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Jolly Joker Vadistanbul’da ‘İlyas Yalçıntaş’ var. Halen yer varken bilet alıp akşam İlyas’ı dinlemeye gidebilirsiniz.
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Sonra Emrah bir ‘tanıtım’ paylaştı ve “ben de geliyorum” mesajı verdi.
Kendine bir logo da tasarlatmış Emrah. O logodan anlıyoruz ki, yeni döneme ayak uyduracak, müzik tarzında hafif değişiklikler yapacak.
Bir dönemin bayrak taşıyıcı müzisyenleriydi iki isim de...
Bu kadar aradan sonra neler yapacaklar, kendi adıma meraktayım.
Emrah bundan seneler önce Mahsun Kırmızıgül’ün sinemaya girişiyle alakalı konuşmuş “Daha sinema işini öğrenemedi, ben 26 yıldır sinemanın içindeyim” demişti.
Sonrasında da ara ara gündeme gelen ufak tefek atışmaları oldu.
İstanbul’un önde gelen kültür sanat merkezlerinden Akaretler; yeni yıla bağımsız sanatçılar ile giriyor. Yeni sanat etkinliği ONE AKARETLER bugün kapılarını açtı.
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Walt Disney’den Alan Turing’e, Steve Jobs’tan Florance Nightingale’e birbirinden başarılı ve parlak zekâlı düşünürün çocuklukları ve gerçek hikâyelerinin anlatıldığı Çocuk Yenilikçiler kitabını alın.
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GülbeNatural markasını bugün bir inceleyin. Hatta sevdiklerinize tamamen doğal ürünlerden oluşan yeni yıl hediye seti satın alın ve unutmayın, yapılan her alışveriş ‘Çocuklar Gülsün Diye’ derneğine bir destek demek.
Hatta o büyük terasta ‘İzaka’ adında çok da iyi bir restoran vardır. Daha ne cevherler varmış o terasta yeni öğrendim.
Canlı müziğin köklü markalarından olan Jolly Joker, konsept değiştirerek Jolly Joker Private adında bir mekan açmış otelin terasına.
Farklı diyorum çünkü mekan müziğin yanına yemek eklemiş.
Mekanı şık masalarla donatmış, özel localar yapmış.
Son dönemde çok konuştuğumuz ‘gazino’ konseptine geçmiş.
◊ Eğer canlı müzik küllerinden doğacaksa, eğer gazino günlerini özleyenlerin derdine deva olacaksa bir mekan, bunu sanırım bu ‘private’ Jolly Joker başaracak.
Çünkü...
◊ O arayıp bulamadığımız yüksek tavana sahipler.
Bana kalkıp, “Üç beş kişinin yaptığı terbiyesizlik bölgeyi etkilemez”, “Burada böyle şeyler olmaz bu tamamen tesadüf”, “O insanlar buranın insanı değil” demeyin...
İstanbul’un o güzel semti Moda’ya çok uzun zamandır mesafeliyim ben.
Kabuk değiştiren yerler ‘kendilerini bulana’ kadar güvensizdir, her türlü can sıkıcı olaya, huzursuzluğa açıktır oraların kapıları.
Kontrolü zordur öyle yerlerin.
Bakınız Moda...
Semtte ruhsatlı 470 mekan var.
Derin ve Deren Talu’nun iddialı kıyafetlerini tartışıyorduk ama Defne Samyeli yıktı geçti ortalığı. Sahne kıyafetiyle yine konuşturmayı başardı kendinden. “Pisti açın, ben de buradayım” dedi.
Samyeli’nin katıldığı özel bir gecede giydiği kıyafet bugünlerde herkesin dilinde.
O elbiseyi taşımak da bambaşka bir olay.
Yapıyor ve seviyor bu işi Samyeli.
Haliyle görselliği sesinin önüne geçiyor.
Şimdi bambaşka bir konuyu açıyor bu yazı: Ses mi, görsellik mi?
Öyle bir meslek var işte gündemde.
Meslek adı:
Kim Kardashian’ın piyanistliği.
Maaşı:
Bilinmiyor.
İstanbul’un açık hava sosyalleşme mekanı olan ‘Dekk’ aralık ayına özel programlar hazırlamış. İster buz pistinde keyifli vakit geçirin, ister DJ performanslarını dinleyin, isterseniz de mekanda bulunan atıştırmalıkların tadına bakın. Tercih sizin.
Çocukları için en iyisini yapmaya çalışırken kendilerini bir çatışma içinde bulan bir ailenin komedisini anlatan ‘Fanatik’ bu akşam 20.30’da Trump Sahne’de olacak.
İstanbul Gönüllüleri ‘Kadın Emeği’ projesini hayata geçirdi. Beşiktaş Kadın Emeği Pazarı’nı bugün ziyaret edin.
21’incisi düzenlenen Antalya Piyano Festivali başladı. Bugün, Türk müziğini klasik Batı müziğiyle harmanlayan Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner ikilisini dinleyebilirsiniz.
Havalar soğudu. İçinizi ısıtacak bir geziye ne dersiniz? Yakınınızdaki bir barınağa gidin ve oradaki hayvanların heyecanını gözlerinizle görün.
Sapanca sezonu açıldı. Yağmur eşliğinde orman yürüyüşü için en ideal yerlerden biridir Sapanca. Otel alternatifi çok fazla. Eğer uzaktan çalışıyorsanız yola koyulun derim.
◊ “Seviyor kızcağız, karışmayın” diyorlar.
◊ “Adam pişman, ikinci şansı hak eder” diyorlar.
Berfin Özek yüzüne kezzap atıp hayatını altüst eden kişiyle evlendi geçen gün.
Hatırlayın yaşanan bu can sıkıcı olay sonrası ‘bazı’ sosyal medya primcileri kendilerini ortaya atıp “Berfin’in yanındayız, bu zulme sessiz kalmayacağız” mesajları paylaşmıştı.
Zamanla hem Berfin unutuldu hem de ona verilen destek azaldı.
Neden biliyor musunuz?
Çünkü o primciler, başka popüler olaylara yöneldiler, o olaylar için geçtiler klavye başına.
Onlar için önemli olan gündeme gelmek, gündem olan konular hakkında yorum yapıp takipçi kazanmak olduğu için hızlıca terk ettiler Berfin’i.
Divan pastaneleri, otelleri ve Divan restoranları yeni yıl konseptine geçti. “Senin Zamanın Senin Yılın” temasıyla müşterilere farklı bir deneyim yaşatıyorlar. Lezzetlerde zamanda yolculuk, mekanlarda yeni yıl coşkusunu hissetmek için bir Divan Pastanesi’ne uğrayın.
En sağlıklı atıştırmalıkları üretmek için yola çıkan Çise Ulus aile bahçesinde yetişen mandalinaları ‘jeotermal’ teknolojisiyle kuruttu ve ortaya 12 ay yenebilen mandalinalar çıktı. Kurutulmuş mandalina siparişi verin bugün. Çok memnun kalacaksınız.
Çocukların en sevdiği karakterlerin başında gelir “Niloya”. İşte bu eğlenceli oyun bugün Kayseri’de olacak. “Niloya Sürpriz Yumurta Müzikali” için bilet alın.
İş Sanat Masal Tiyatrosu’na gidebilirsiniz. Eğer planı bu akşama yapacaksanız sahnede “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” oyunu olacak.
Zerrin Tekindor’un tek kişilik oyunu “Toz” çok sevildi. Tekindor, Zorlu’daki performansı sonrası bugün de Uniq Box’ta.
Katliamı nasıl meşrulaştırmaya çalışıyorlar dedim.
Sonra birkaç vicdan sahibi arkadaşıma sordum. Boğazları düğümlendi, konuşamadı hiçbiri. Özetle ben izlerken insanlık adına utandım.
Gülşah Saraçoğlu ve İpek Tanrıyar, “2. Sayfa” programına katıldı.
Programda tüyleri diken diken eden açıklamalar yaptılar.
Bu korku filmi senaryosunu size özetleyeyim ben:
◊ “İnanın hiçbir materyal sizi o soğukta kürkten sıcak tutmuyor.”
Kaliteli ödül törenlerini bu yüzden çok önemserim ben. Oraya gelip saatlerce oturup, sahneye çıkanları, ödül alanları alkışlamak kendi başına alkışı hak eden bir durumdur.
Neyse konumuz ödül törenleri değil. Konumuz İrem Derici’nin sözleri...
“Türkiye’de sahnede şıklık yarışı başladıysa bu Gülşen sayesindedir. O bizim kraliçemizdir. Onu gördükçe bizler de özen gösteriyoruz” dedi.
◊ İki isim de şarkı söylüyor...
◊ İki isim de aynı işten para kazanıyor...
◊ Üstelik kulvarları da aynı...
Bu övgü dolu sözlerin söylenmesini üstteki bu maddeler zorlaştırıyor aslında.
Kendinize zaman ayırıp değerli bir kitap okumak istiyorsanız, Uzm. Dr. Ece Balkuv’un “Beyniniz Hayatınızı Nasıl Şekillendirir” kitabını alabilirsiniz.
***
Jolly Joker Private sahnesine bu akşam Ayta Sözeri konuk oluyor. Jolly Joker’in bu yeni mekanı yemekli. Planınızı ona göre yapın.
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Bomontiada’da bulunan The Populist aralık ayına özel programlar hazırladı. Eğer güzel yemek ve iyi müzik istiyorsanız Bomontiada bu ay tercihiniz olsun.
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Caz severler, beş müzisyenden oluşan Spin adlı grubu yakın takipte. Spin bu akşam 21:00’de Zorlu PSM içindeki Touche’de sahne alacak.
Bu, bir tespit ve yakın geçmişe ışık tutma yazısıdır.
Altın Kelebek’te İbrahim Tatlıses’e ‘yaşam boyu onur ödülü’ verilmesi tartışması birkaç gündür devam ediyor.
Pek bilgi sahibi olmadığını anladığım kişilere şunu hatırlatmak isterim...
◊ Sene 2012... İbrahim Tatlıses, Kral TV Müzik Ödülleri’nde ‘yaşam boyu onur ödülü’nün sahibi oluyor. Ödülü Orhan Gencebay veriyor.
Uğradığı silahlı saldırı sonrası ilk kez sahneye ayak basan Tatlıses, orada elindeki bastonu yere fırlatıyor. Salonda bir alkış tufanı kopuyor. Tüm müzik dünyası o gece orada Tatlıses’i ayakta alkışlıyor. Aralarında şimdi yapılan Altın Kelebek ödül törenini eleştirenler de var.
◊ Sene 2018... Tatlıses bu kez 55’inci Altın Portakal Film Festivali’nde ‘yaşam boyu onur ödülü’ alıyor. Üstelik Ömer Vargı, Ferzan Özpetek, Cem Yılmaz gibi isimlerle birlikte. 3-5 gündür Altın Kelebek’i eleştirenler nedense Altın Portakal sonrasında hiç ses etmemişti...
O dönem konuşmayan zat-ı muhteremler neden şimdi saldırıyorlar, anlamakta güçlük çekiyoruz doğrusu.
O isimler, neden günlerdir anlamsız bir linç kampanyası yürütüyor, çok ama çok ilginç buluyorum açıkçası.
Ödül alan da ödül veren de kalakaldı o büyülü sahnede.
Her çıkanın gözleri doldu.
Geceye konuşamamaları damga vurdu. Yılların televizyoncusu Müge Anlı ağladı,
“Sadakatsiz” dizisinin o soğukkanlı ‘Derin’i Melis Sezen titredi. Daha önce o sahneye defalarca çıkan Hadise derin bir ‘ohhh’ sonrası konuşabildi.
◊ Kim olursanız olun...
◊ Ne kadar fazla sahne deneyiminiz olursa olsun...
◊ Yüzlerce kişinin gözlerine bakıp konuşmaya alışık bile olsanız...
1 sene boyunca kimleri dinledik, hangi şarkıyla gülüp hangisiyle hüzünlendik bakma vaktidir. Spotify’ın listesinden Türkiye’nin müzik zevkini de şak diye anlıyoruz.
◊ Türkiye’de pop müziği geride bırakan bir rap tutkusu var.
◊ Hiç değişmeyecek bir Sezen Aksu bağlılığı var.
◊ Rap müziğin agresif hali sakin halinden daha fazla tercih ediliyor mesela.
◊ Sessiz sedasız, gizli gizli yükselmekte olan bir Zeynep Bastık atağı var.
◊ Giderek yükselen bir Edis sevgisi görülüyor.
Pusuya yatıp bekledim.
Bakalım kimler girecek topa dedim.
Hürriyet Hafta Sonu eklerinde gastronomi yazıları yazan Ebru Erke ve Habertürk yazarı Kübra Par dahil oldu olaya.
Ebru; “Baklava yorumlanacaksa yorumlansın ama bunun yorum bir lezzet olduğu belirtilsin” diyor.
Yorumlansın demesinin sebebi ise baklavayı geniş kitlelere ulaştırmak.
Kübra Par, “Modaya kurban etmeyin baklavayı, anam babam usulü olarak kalsın baklava” diyor.
Hatta bunu derken, son zamanlarda moda olan, çikolatalı, sütlü, soğuk mu soğuk baklavalar yapıp satanlara da sözü getirmiş.
Bülent Ersoy belgesele “tamam” dedi
Bülent Ersoy, hayatının belgesel yapılması teklifini kabul etmiş.
Daha önce bu belgesel için kendisine teklif edilen 2.5 milyon doları beğenmemiş ve “Daha fazla istiyorum” demişti.
Almış daha fazlasını.
4-5 milyon dolar arası bir ücret alacağı konuşuluyor...
Doğrusu, yani net rakam yakında çıkar ortaya.
Ama belgeseli çekecek platformun çok önemli bir detaya dikkat etmesi gerekiyor.
O da “Bülent Ersoy müdahalesini mümkün olduğunca azaltmak.”
Kendi hayatıyla ilgili filme karışmak tabii ki hakkıdır Ersoy’un ama sanki biraz abartacak gibi geliyor bana.
Magazinciler “Gençliğinizi Erkan Koçak Köstendil oynayabilir mi” diye sordu Ersoy’a.
“O yaşlı, gençliğimi oynayamaz” cevabını aldılar.
Buyurun işte, dakika 1 gol 1.
Cast’a da karışıyor yani. Günümüz teknolojisinde birini gençleştirmek, yaşlandırmak dert mi Allah aşkına?
Senaryoyu yazacak kişi iyice dinlesin Bülent Ersoy’u, tüm notları alsın, hatta günlerce üzerinde tartışsınlar.
Sonra da film yayınlanana kadar Bülent Hanım’ı fazla karıştırmasınlar işe.
Yoksa o belgesel yıllar boyu tamamlanamaz.
Eğer Demet arkadaşınsa...
Lerzan Mutlu, Demet Akalın hakkında “Sabah 5’te dedikodu için uyanır, beni onunla bununla düşman eder, ortalığı karıştırır” gibi sözler söyledi. O kadar şaşırmıyorum ki.
Sen Demet Akalın’la arkadaşsan...
◊ Onun ani iniş çıkışlarını göze alacaksın.
◊ Dedikodu isteği mi dersin sohbet merakı mı dersin, bunu kabulleneceksin.
◊ Yarın öbür gün küsme ihtimali çok yüksektir, bu duruma önceden hazırlıklı olacaksın.
◊ Küsüp küsüp tekrar can ciğer olma ihtimalini de hiç hafife almayacaksın.
◊ Büyük konuşmayacaksın özetle.
Çünkü bu filmi çok gördük biz...
Arkasından atıp tutuyorlar, 3 gün sonra sarmaş dolaş poz veriyorlar.
Henüz aksini görmedim ben.
Ben alıştım Deniz Seki’ye
◊ Fotoğrafa bakınca “Bu kim” diye sormak serbest.
◊ Birkaç saniye sonra “Aa Deniz Seki’ymiş” demek de serbest.
◊ “N’olmuş ki Deniz’e” diye sağa sola bakmak bile mübah.
Evet fotoğraf photoshop’lu.
Dudaklar, çene, yanaklar...
Var bir şeyler.
Ama, Deniz Seki’ye alışalım artık.
Seviyor kendiyle oynamayı. İyi de yapıyor.
Ben ne photoshop’ladığı boy fotoğraflarından ne de bu tarz kendini değiştirdiği yakın plan fotoğraflarından rahatsızlık duyuyorum.
Ben bile çektirdiğim fotoğraflardaki kusurları kapatmak istiyorum. Öyle göz önünde olan bir isim bunu yapınca neden garipseniyor anlamıyorum.
Garsonundan şefine hepsini ‘bir arkadaş’ yakmış
Kurdaki değişiklikler restoran ve kafelere nasıl yansıdı? Daha doğrusu yansıdı mı diye 2 gündür dışarı çıkıyorum.
En son yazacağımı en baştan yazayım; menülerdeki fiyatlarda değişiklik falan yok!
Bunu işletme sahiplerine sorduğunuzda hepsi aynı cevabı veriyor:
◊ 2 yıldır doğru düzgün iş yapamıyoruz.
◊ Daha yeni belimizi doğrultuyoruz.
◊ Zaten fiyatlarımız uygun, daha yüksek olması lazım.
Haklılar kendilerince.
Benim bu konudaki tespitim başka...
Son 2 gündür, mekanda çalışanından gelen müşterisine kadar herkes “kolunda serum varmış” gibi geziyor.
Kime sorsanız geçen pazar, pazartesi ya döviz ya da altın almış. Ani düşüşten sonra hepsi ‘şok’.
Hepsi şaşkın.
Hepsi kafalarından çıkan “Bu nasıl oldu şimdi” balonuyla dolaşıyor.
Ve tesadüfe bakın ki hepsini ‘bir arkadaş’ yakmış.
◊ “Bir arkadaşa uydum.”
◊ “Bir arkadaş ‘al’ dedi.”
◊ “Bir arkadaş gaza getirdi.”
Mesela gittiğim bir balıkçıda 1 kilo altın alan şef garsonla konuştum.
Hayalleri büyükmüş ama o hayaller birkaç saat içinde küçüldükçe küçülmüş.
E ama uymayacaksın işte başkalarına.
Neyse, demem o ki, siz birkaç gün daha gittiğiniz mekanda iyi bir servis, güleryüz, hoş sohbet beklemeyin. Kendilerine gelmeleri zaman alacak.
İşletmecileri bir de beyazperdede görün
Acayip adında bir kısa film seyrettim. Pernod Ricard Türkiye, yeme içme sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getirip öyle neşeli bir filme imza atmış ki...
Tabii bunda yönetmen Tolga Karaçelik’in de payı büyük.
Kara komedi tarzındaki filmin tüm oyuncuları mekan işletmecileri. Ufak bir iğnelemeyle başlıyor film.
Sektörde, kendi aralarındaki samimiyetsizliği anlatıyor ilk sahneler. Sonrası çok kaliteli bir eğlence.
Kostüm partisine davetli olan bir grup işletmecinin ufak bir yanlış anlaşılma yüzünden karakolluk olma hikayesi...
Yönettikleri mekanlarla sektörde söz sahibi olan Ercan Gümüşkaya ve İsmail Hakkı Alper gibi isimlerin performansları hayret ettiriyor. Kafaya koysalar oyunculuğun da altından kalkarlar.
Kısa süre sonra bir dijital platformda yayınlanacak olan kısa filmi not edin bir kenara ve yayına girer girmez seyredin.
İşletmecilere bir de böyle not verin.