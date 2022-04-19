Bugün İzlemediğiniz filmleri, okumadığınız kitapları, dinlemediğiniz müzikleri dinleyeceğiniz bir gün olsun.
Peter Shaffer tarafından kaleme alınan Mozart ve Salieri’nin hikâyelerini konu alan “Amadeus” oyunu bugün Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak. Bilet fiyatları 125 TL’den başlıyor.
¡¡¡
İznik’teki Askania Otel tam bir gizli cennet. Reklam yapmadan, sessiz sessiz müşteri ağırlayan oteli keşfederseniz hiç pişman olmayacaksınız...
¡¡¡
Çok sık sorulan sorulardan biridir, ‘nerede iyi bir SPA merkezi var?’ Son günlerde farkını gösteren yer, Six Senses Kocataş Mansions’ın SPA merkezi. Eğer isterseniz siz ve arkadaşlarınıza özel bir hamam eğlencesi de düzenleyebiliyorsunuz.
¡¡¡
Okumayanlar için bir öneri... Stefan Zweig’in kaleminden çıkan “Bir Kadının Yaşamından Yirmi Dört Saat” kitabını alıp bu hafta içinde bitirin.
¡¡¡
Uzlaşmak üzere bir araya gelen ebeveynlerin komedisini sahneye taşıyan “Vahşet Tanrısı” bu akşam DasDas Sahne’de olacak. Binnur Kaya, Dolunay Soysert ve Güven Kıraç başrollerde.
¡¡¡
Monica Belluci, Türkiye’ye geliyor. Tek kişilik oyunu “Mektuplar & Anılar” bu perşembe ve cuma akşamı Zorlu’da sahnelenecek.
Biletleri bugünden alın, zira ilgi çok büyük.
¡¡¡
2 gün sürecek olan 12 saatlik bir eğitim başlıyor bugün.
Mutfak Sanatları Akademisi’nin ‘Taş Fırından’ Workshop’u ile ekşi maya yapımını, un çeşitlerini ve pizza, pide yapımını öğrenebilirsiniz.
Bugün ne yapsak?
Bugün İzlemediğiniz filmleri, okumadığınız kitapları, dinlemediğiniz müzikleri dinleyeceğiniz bir gün olsun.
Peter Shaffer tarafından kaleme alınan Mozart ve Salieri’nin hikâyelerini konu alan “Amadeus” oyunu bugün Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak. Bilet fiyatları 125 TL’den başlıyor.
¡¡¡
İznik’teki Askania Otel tam bir gizli cennet. Reklam yapmadan, sessiz sessiz müşteri ağırlayan oteli keşfederseniz hiç pişman olmayacaksınız...
¡¡¡
Çok sık sorulan sorulardan biridir, ‘nerede iyi bir SPA merkezi var?’ Son günlerde farkını gösteren yer, Six Senses Kocataş Mansions’ın SPA merkezi. Eğer isterseniz siz ve arkadaşlarınıza özel bir hamam eğlencesi de düzenleyebiliyorsunuz.
¡¡¡
Okumayanlar için bir öneri... Stefan Zweig’in kaleminden çıkan “Bir Kadının Yaşamından Yirmi Dört Saat” kitabını alıp bu hafta içinde bitirin.
¡¡¡
Uzlaşmak üzere bir araya gelen ebeveynlerin komedisini sahneye taşıyan “Vahşet Tanrısı” bu akşam DasDas Sahne’de olacak. Binnur Kaya, Dolunay Soysert ve Güven Kıraç başrollerde.
¡¡¡
Monica Belluci, Türkiye’ye geliyor. Tek kişilik oyunu “Mektuplar & Anılar” bu perşembe ve cuma akşamı Zorlu’da sahnelenecek.
Biletleri bugünden alın, zira ilgi çok büyük.
¡¡¡
2 gün sürecek olan 12 saatlik bir eğitim başlıyor bugün.
Mutfak Sanatları Akademisi’nin ‘Taş Fırından’ Workshop’u ile ekşi maya yapımını, un çeşitlerini ve pizza, pide yapımını öğrenebilirsiniz.