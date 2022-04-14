İftar için doğru adreslerden biri Ümraniye’deki “Dönerci Kadir Usta”. Odun ateşinde yaptıkları döneri denemeniz lazım.
Yasemin Sakallıoğlu yeteneğini tiyatro sahnesinde göstermeye devam ediyor. “Doğru Koca Nasıl Seçilir” oyunu bu pazar Maximum Uniq sahnesinde. Bileti bugünden alın.
Çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi’nin “Dijital Analoglar” başlıklı video gösterimi 15-22 Nisan tarihleri arasında Akbank Sanat Beyoğlu’nda olacak. Kaçırmayın.
Gaming Forum kapılarını açtı. Forum İstanbul’daki oyun dünyasının kapısından bugün girin.
Burcu Kıratlı’nın başrol oynadığı romantik komedi “Her Aşk Biraz Komiktir’ bu akşam 20.30’da Trump Sahne’de.
Saat 22.00’de TRT 2’deki filmi kaçırmayın. Akşamın filmi, “Bunuel Kaplumbağaların Labirentinde.”
İncili Gastronomi Rehberi’nin yenisi çıktı. Nerede ne yenir gibi sorularla boğuşmak istemiyorsanız rehberi yanınızdan ayırmayın.
Çocuklar için tadından yenmeyecek bir etkinlik var bugün. “Niloya ve Arkadaşları” saat 14.30’da İstanbul Torium Alışveriş Merkezi’nde olacak.
Bugün ne yapsak?
İftar için doğru adreslerden biri Ümraniye’deki “Dönerci Kadir Usta”. Odun ateşinde yaptıkları döneri denemeniz lazım.
Yasemin Sakallıoğlu yeteneğini tiyatro sahnesinde göstermeye devam ediyor. “Doğru Koca Nasıl Seçilir” oyunu bu pazar Maximum Uniq sahnesinde. Bileti bugünden alın.
Çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi’nin “Dijital Analoglar” başlıklı video gösterimi 15-22 Nisan tarihleri arasında Akbank Sanat Beyoğlu’nda olacak. Kaçırmayın.
Gaming Forum kapılarını açtı. Forum İstanbul’daki oyun dünyasının kapısından bugün girin.
Burcu Kıratlı’nın başrol oynadığı romantik komedi “Her Aşk Biraz Komiktir’ bu akşam 20.30’da Trump Sahne’de.
Saat 22.00’de TRT 2’deki filmi kaçırmayın. Akşamın filmi, “Bunuel Kaplumbağaların Labirentinde.”
İncili Gastronomi Rehberi’nin yenisi çıktı. Nerede ne yenir gibi sorularla boğuşmak istemiyorsanız rehberi yanınızdan ayırmayın.
Çocuklar için tadından yenmeyecek bir etkinlik var bugün. “Niloya ve Arkadaşları” saat 14.30’da İstanbul Torium Alışveriş Merkezi’nde olacak.