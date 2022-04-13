Kafam dolu, odaklanamıyorum, aklımdan bir türlü atamadığım şeyler var diyorsanız güne yogayla başlayın. Kendinize odaklanıp, olur olmadık şeylere üzülmeyi bırakın bugün.
Meşhur atlıkarıncası ile çocukların en keyif aldığı yerlerden biri olan Carousel’de sömestir şenliği var. Hafta sonuna kadar sürecek etkiliğe çocuğunuzla katılın.
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Psikiyatrist Bahar Tezcan’ın “Terapi Odasında İyileşen İlişkiler” kitabı insan ilişkilerini anlatan hatta ders çıkartabileceğimiz bir kitap.
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Haldun Dormen’in süpervizörlüğünde sahnelenen “Seninle Evlenir miyim?” oyunu bugün 21:00’de Trump Sahne’de.
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Maximum Uniq etkinliklerini sıkı takibe alabilirsiniz. Mesela bugün iki oyun birden var. Onlardan biri Tahsin Hasoğlu’nun stand-up gösterisi.
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İstanbul Devlet Tiyatrosu, Jules Verne’in klasikleşen eseri 80 Günde Devr-i Alem’i AKM Tiyatro Salonu’nda sahneliyor. Sürükleyici oyunu kaçırmayın.
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Deniz Tortum ile Kathryn Hamilton’un birlikte yönettikleri ‘Our Ark’ İstanbul Film Festivali kapsamında gösterimde. Prömiyeri bugün Nişantaşı City’s sinemasında...
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Kafanız kulaklık konusunda karışıksa iki önerim var. Biri Samsung’un Galaxy Buds Pro’su diğeri Buds 2 adlı modeli. Hem rakiplerine göre bütçe dostu.
Bugün ne yapsak?
Kafam dolu, odaklanamıyorum, aklımdan bir türlü atamadığım şeyler var diyorsanız güne yogayla başlayın. Kendinize odaklanıp, olur olmadık şeylere üzülmeyi bırakın bugün.
Meşhur atlıkarıncası ile çocukların en keyif aldığı yerlerden biri olan Carousel’de sömestir şenliği var. Hafta sonuna kadar sürecek etkiliğe çocuğunuzla katılın.
***
Psikiyatrist Bahar Tezcan’ın “Terapi Odasında İyileşen İlişkiler” kitabı insan ilişkilerini anlatan hatta ders çıkartabileceğimiz bir kitap.
***
Haldun Dormen’in süpervizörlüğünde sahnelenen “Seninle Evlenir miyim?” oyunu bugün 21:00’de Trump Sahne’de.
***
Maximum Uniq etkinliklerini sıkı takibe alabilirsiniz. Mesela bugün iki oyun birden var. Onlardan biri Tahsin Hasoğlu’nun stand-up gösterisi.
***
İstanbul Devlet Tiyatrosu, Jules Verne’in klasikleşen eseri 80 Günde Devr-i Alem’i AKM Tiyatro Salonu’nda sahneliyor. Sürükleyici oyunu kaçırmayın.
***
Deniz Tortum ile Kathryn Hamilton’un birlikte yönettikleri ‘Our Ark’ İstanbul Film Festivali kapsamında gösterimde. Prömiyeri bugün Nişantaşı City’s sinemasında...
***
Kafanız kulaklık konusunda karışıksa iki önerim var. Biri Samsung’un Galaxy Buds Pro’su diğeri Buds 2 adlı modeli. Hem rakiplerine göre bütçe dostu.