Mutfak Sanatları Akademisi ve Altınmarka işbirliğiyle çikolata uzmanlığı eğitimleri başlıyor. Çikolata uzmanı şeflerin yetiştirileceği bu programın detaylarını ‘oi@msa.com.tr’ den öğrenebilirsiniz.
Geleneksel İslam Sanatı’nın en güzel örneklerini içinde barındıran ‘Konuşan Yazılar’ sergisi kapılarını açtı. İslam Eserleri Koleksiyonu’ndan 145 eser Yıldız Holding Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerini bekliyor.
***
Yaza hazırlık telaşı başladı. Eğer yağlarınızdan şikayetçiyseniz, “biraz incelmem lazım” diyorsanız İstanbul’un dört bir yerinde şubesi olan ‘Imperial Turkey’i ziyaret edin. Sahibi Özlem Posbaşoğlu ‘buz ile zayıflama’ konusunda çıtayı çok yükseltmiş.
Çocuklarınız için etkinlik arıyorsanız Metropol İstanbul içinde yer alan kapalı eğlence merkezi ‘Hupalupa’yı ziyaret edin.
***
Cağaloğlu’nda ‘Oryantal 1741’ adında bir ocakbaşı var. Mekanın ustası İrfan Bey’in meziyetlerini görmek için bu akşam belki orucunuzu orada açarsınız.
***
Galataport’ta İstanbul’un eski geleneklerini günümüze taşıyan bir etkinlik başladı. Ramazan ayı boyunca devam edecek olan ‘Nostalji İstanbul’ akşamlarını kaçırmayın.
***
Ezginin Günlüğü bu akşam 21:15’te Trump Sahne’de olacak. Salı akşamı için güzel bir seçenek olabilir.
Bugün ne yapsak?
Mutfak Sanatları Akademisi ve Altınmarka işbirliğiyle çikolata uzmanlığı eğitimleri başlıyor. Çikolata uzmanı şeflerin yetiştirileceği bu programın detaylarını ‘oi@msa.com.tr’ den öğrenebilirsiniz.
Geleneksel İslam Sanatı’nın en güzel örneklerini içinde barındıran ‘Konuşan Yazılar’ sergisi kapılarını açtı. İslam Eserleri Koleksiyonu’ndan 145 eser Yıldız Holding Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerini bekliyor.
***
Yaza hazırlık telaşı başladı. Eğer yağlarınızdan şikayetçiyseniz, “biraz incelmem lazım” diyorsanız İstanbul’un dört bir yerinde şubesi olan ‘Imperial Turkey’i ziyaret edin. Sahibi Özlem Posbaşoğlu ‘buz ile zayıflama’ konusunda çıtayı çok yükseltmiş.
Çocuklarınız için etkinlik arıyorsanız Metropol İstanbul içinde yer alan kapalı eğlence merkezi ‘Hupalupa’yı ziyaret edin.
***
Cağaloğlu’nda ‘Oryantal 1741’ adında bir ocakbaşı var. Mekanın ustası İrfan Bey’in meziyetlerini görmek için bu akşam belki orucunuzu orada açarsınız.
***
Galataport’ta İstanbul’un eski geleneklerini günümüze taşıyan bir etkinlik başladı. Ramazan ayı boyunca devam edecek olan ‘Nostalji İstanbul’ akşamlarını kaçırmayın.
***
Ezginin Günlüğü bu akşam 21:15’te Trump Sahne’de olacak. Salı akşamı için güzel bir seçenek olabilir.