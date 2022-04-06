Yıldız Holding bünyesindeki markaların sanat eserine dönüştüğü sergi şu sıralar şehrin en çok ziyaret edilen sergisi durumunda. Artweeks@Akaretler etkinliğinde yer alan sergi 29 Nisan’a kadar devam ediyor.
Gazeteci Hüseyin Yıldırım ‘Anlaşılır Tuhaflık’ isimli ilk romanını İthaki Yayınları’ndan çıkardı. Yıldırım, romanında ait olamamanın, kimliksizliğin, kimsesizliğin peşine düşmüş. Başucu kitabı yapabilirsiniz.
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Havalar artık yavaş yavaş güzelleşiyor. Kışın ayrı bir güzeldi ama baharı bambaşka güzel. İstanbul’un yakın cenneti Şile’yi ziyaret listenize alın ve bugünden bir plan yapın.
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İftarda lezzetli, bütçeyi de çok sarsmayacak alternatifler için; Nişantaşı Cabbar, Ataşehir Sahan ve Develi Restoranlarını deneyebilirsiniz. Bu sene beklenen zammı yapmayan ender restoranlar bunlar.
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NFT modasına uyan bir sergi açıldı. Kiss FM ilk NFT koleksiyonunu tanıttı. Sanatçılar tarafından yorumlanan eserleri 42 Maslak ‘Kiss Art Galeri’de ziyaret edebilirsiniz.
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İstanbul Sinema Müzesi’ni ziyaret edin. Türk sinemasının tarihini size geziyle anlatacak müzenin biletleri ‘mobilet.com’da.
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W İstanbul’da kaçırılmayacak bir eğlence var. ‘Tex-Mex Cafe Cubano’ gecesinde hem Meksika mutfağı hem Meksika müzikleriyle dolu bir akşam geçirebilirsiniz.
Bugün ne yapsak?
Yıldız Holding bünyesindeki markaların sanat eserine dönüştüğü sergi şu sıralar şehrin en çok ziyaret edilen sergisi durumunda. Artweeks@Akaretler etkinliğinde yer alan sergi 29 Nisan’a kadar devam ediyor.
Gazeteci Hüseyin Yıldırım ‘Anlaşılır Tuhaflık’ isimli ilk romanını İthaki Yayınları’ndan çıkardı. Yıldırım, romanında ait olamamanın, kimliksizliğin, kimsesizliğin peşine düşmüş. Başucu kitabı yapabilirsiniz.
***
Havalar artık yavaş yavaş güzelleşiyor. Kışın ayrı bir güzeldi ama baharı bambaşka güzel. İstanbul’un yakın cenneti Şile’yi ziyaret listenize alın ve bugünden bir plan yapın.
***
İftarda lezzetli, bütçeyi de çok sarsmayacak alternatifler için; Nişantaşı Cabbar, Ataşehir Sahan ve Develi Restoranlarını deneyebilirsiniz. Bu sene beklenen zammı yapmayan ender restoranlar bunlar.
***
NFT modasına uyan bir sergi açıldı. Kiss FM ilk NFT koleksiyonunu tanıttı. Sanatçılar tarafından yorumlanan eserleri 42 Maslak ‘Kiss Art Galeri’de ziyaret edebilirsiniz.
***
İstanbul Sinema Müzesi’ni ziyaret edin. Türk sinemasının tarihini size geziyle anlatacak müzenin biletleri ‘mobilet.com’da.
***
W İstanbul’da kaçırılmayacak bir eğlence var. ‘Tex-Mex Cafe Cubano’ gecesinde hem Meksika mutfağı hem Meksika müzikleriyle dolu bir akşam geçirebilirsiniz.