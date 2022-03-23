Kanal D Dijital yepyeni bir diziye imza attı. İki adamın yırtma hikayesini anlatan, Konteynır Brothers ‘Hurdalık’ yayında. Mutlaka seyredin. Çok keyif alacaksınız.
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Jolly Joker eğlence dünyasına yepyeni bir mekan daha kattı. 3 bin kişi kapasiteli Jolly Joker Arena, Ataşehir’de kapılarını açtı. Konser takvimine bakıp bu devasa mekana uğrayın.
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Henkel ve Yaratıcı Çocuklar Derneği işbirliği ile ‘Keşif Dünyası’ projesi hayata geçti. Öğrenciler ücretsiz online atölyelerden yararlanıp, bilimin sınırlarını zorlamaya davet ediliyor.
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Ali Poyrazoğlu’nun ‘Şıngır Şıngır Beyoğlu’ oyunu bugün saat 21.00’de Maximum Uniq Hall’de... Biletler 54 liradan başlıyor.
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Cevahir Sahne’de ise ‘Tarla Kuşuydu Juliet’ oyunu var. 20.30’da başlayacak oyunun biletleri Biletix’te satışta.
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Mado’nun kış dondurmaları ile yazı beklemenize gerek yok. Baharatlı, narlı ya da elmalı-cevizli dondurmaları deneyin.
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Ankaralılar bugün ‘Bilkent Müzik Günleri’ne gidebilirler. Ay boyunca her çarşamba farklı bir konserin olduğu Bilkent Konser Salonu’ndaki etkinlikler 20.00’de başlıyor.
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Evelyn Tribole ve Elyse Resch’in çığır açan beslenme anlayışını anlattıkları ‘Sezgisel Yeme’ kitabı Epsilon’dan çıktı.
Bugün ne yapsak?
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Kanal D Dijital yepyeni bir diziye imza attı. İki adamın yırtma hikayesini anlatan, Konteynır Brothers ‘Hurdalık’ yayında. Mutlaka seyredin. Çok keyif alacaksınız.
***
Jolly Joker eğlence dünyasına yepyeni bir mekan daha kattı. 3 bin kişi kapasiteli Jolly Joker Arena, Ataşehir’de kapılarını açtı. Konser takvimine bakıp bu devasa mekana uğrayın.
***
Henkel ve Yaratıcı Çocuklar Derneği işbirliği ile ‘Keşif Dünyası’ projesi hayata geçti. Öğrenciler ücretsiz online atölyelerden yararlanıp, bilimin sınırlarını zorlamaya davet ediliyor.
***
Ali Poyrazoğlu’nun ‘Şıngır Şıngır Beyoğlu’ oyunu bugün saat 21.00’de Maximum Uniq Hall’de... Biletler 54 liradan başlıyor.
***
Cevahir Sahne’de ise ‘Tarla Kuşuydu Juliet’ oyunu var. 20.30’da başlayacak oyunun biletleri Biletix’te satışta.
***
Mado’nun kış dondurmaları ile yazı beklemenize gerek yok. Baharatlı, narlı ya da elmalı-cevizli dondurmaları deneyin.
***
Ankaralılar bugün ‘Bilkent Müzik Günleri’ne gidebilirler. Ay boyunca her çarşamba farklı bir konserin olduğu Bilkent Konser Salonu’ndaki etkinlikler 20.00’de başlıyor.
***
Evelyn Tribole ve Elyse Resch’in çığır açan beslenme anlayışını anlattıkları ‘Sezgisel Yeme’ kitabı Epsilon’dan çıktı.