Bugün ne yapsak?

Ne demişti Gülşen...

“Şöyle iyi, böyle iyi diyorsunuz, sonrasında bir AMA koyup içinizdeki kini döküyorsunuz.”

Hiç bunlar söylenmemiş gibi Işın Karaca ne yaptı?

“Gülşen aslan gibi şarkıcı, efsane bir söz yazarı AMA ben de kız çocuğu annesiyim, bu ülkeye göre hareket etmeli” dedi.

Zaten bir süredir ufak ufak sataşıyordu Işın Karaca, Gülşen’e...

Her tartışmanın altındaki yorumlarda mutlaka vardı.

Bu son açıklamayla ünlü isimlerin de tepkisini çekti...

Işın Karaca hızlıca şunu fark etmeli...

