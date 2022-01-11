Bugün ne yapsak?

◊ Çıkan onca dedikodunun hemen ardından neden konserine gidiyor?
◊ Haydi gidiyor, neden acayip keyifli şekilde dans ederken sayısız video paylaşıyor?
◊ Haydi onu da paylaşıyor, neden en önden ve özel bir yerden Uzi’yi izliyor?
Bunların hepsi kafalarda soru işareti bırakıyor.
Fakat daha mühim bir olay yaşandığı iddia ediliyor o konserde...
O iddiaya göre Uzi, şarkı arasında uyuşturucuya özendirecek cümleler kurdu.
“Bizimkiler hazır, sizin de yanınızda var mı” gibi sözler...
Onu dinlemeye gelenlerden biri bu sözleri ihbar edince, konser alanına narkotik polisi geldi...
◊ Cağaloğlu Hamamı’nın içindeki restorana gittin mi?
◊ Lokanta 1741’i mutlaka denemelisin.
◊ Yahu git hamama gir, sonra çıkıp restoranı dene.
Sonradan öğrendim ki eskiden tanıdığım Osman Yitgin, Lokal adlı barlarını, Aliye adlı meyhanesini kapatmış ve Cağaloğlu Hamamı’nın içine Lokanta 1741 adında bir mekan açmış.
Hamam içinde restoran fikri ilginç. ‘Ne alaka’ diye sorduğumda çok uzun bir cevap aldım.
Özetle şöyle gelişmiş durumlar:
Cem Yılmaz’ın son gösterisini de yayına girdiği gün seyrettim.
Esprilerin arasında bir nokta dikkatimi çekti...
“Bir dakika, ben bu sözleri hatırlıyorum” dedim.
Sosyal medyada zamanında viral olan aslan videosu vardı.
İddiaya göre o aslan, “Allah” diye kükrüyordu. Bir çoğumuz ‘Allah diyen aslan görenleri şaşkına çevirdi’ başlığını görüp tıklamışızdır.
İşte Cem Yılmaz son gösterisinde o olaydan bahsediyor ve “Allah diyen aslan için mucize diyorlar, yahu aslan yeteri kadar şaşırtıcı değil mi zaten” diye seyircisine soruyor.
Aynı espriyi 2 buçuk yıl önce Harbiye’de Doğu Demirkol’un yaptığı geldi aklıma.
Hatta öğrendim ki Doğu bu espriyi zaten 4-5 senedir sık sık yapıyormuş.
Aleyna ile Uzi’nin 2 haftadır birlikte olduğu söyleniyor. Üzülenler, canı sıkılanlar oldu bu haberi okuyunca, farkındayım.
Ama üzülmeyin...
Hani bazı ilişkilerin ömrünü ilk bakışta tahmin edersiniz ya...
Bu ilişki de öyle işte.
Eğer doğruysa...
◊ Ömrü uzun değil...
◊
Felsefe seminerleri düzenleniyor. Hiç öyle sıkıcı falan da değiller. Birine mutlaka katılın.
Güne bir şarkı bırakmak istiyorsanız, 1971’e uzanın ve Ayla Algan’ın “Aşk Hikayesi” şarkısını çalıp çalıp durun bugün.
Sosyal medya gündemini takip etmek istiyorsanız, bu Instagram hesaplarını takibe alın: 2.sayfaofficial, tazemagazin, vovturkmagazin, ayakligazeteofficial.
Maksimum Uniq, ocak ayı etkinlik takvimini yayınladı. Bu akşam Fatih Erkoç & İstanbul Superband sahnede olacak. Daha fazlası için takvime göz atın.
“Tapas yemek için Barselona’ya gitmem lazım” demeyin, Euro’yu falan kafanıza takmayın. Tapas’ı evinizde de yapabilirsiniz. Hadi lezzetli atıştırmalıklar için internetten derslere başlayın.
“Göbeklitepe Muhafızı” kitabının yazarı Yonca Eldener’in yeni kitabı “İstanbul’un Hayaletleri” keyifle okunacak bir kitap olmuş.
Saat 22:00’de TRT 2’de film saatidir. Bugünün filmi “Journeyman”. Yine ailece izlenebilecek bir film.
Cazseverler Zorlu PSM içindeki
Çünkü şu anda ünlüler camiası koronavirüsle boğuşuyor. O gecelere katılanların bu virüsü yayma işindeki paylarını atlamayalım.
Daha geçen akşam usta isim Erdal Özyağcılar bir video ile koronaya yakalandığını duyurdu.
Hande Erçel, Kerem Bürsin çifti, ünlü oyuncu Ebru Şahin’in erkek arkadaşı basketbolcu Cedi Osman da şu anda korona ile mücadele ediyor.
Çok seyredilen dizilerin çekimlerine ara verilme sebebi de koronavirüs. “Yargı” dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz ve erkek arkadaşı Yiğit Kirazcı’nın testleri pozitif çıkınca çekimlere ara verildi.
“Kardeşlerim” dizisinin oyuncuları Yiğit Koçak ve Onur Seyit Yaran da virüse yakalandı. “Üç Kuruş” dizisinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu, “Erkek Severse” dizisinden Alperen Duymaz da testi pozitif çıkıp kendini karantinaya alan isimler arasında.
Her gün, her saat yeni bir isim korona olduğunu açıklıyor. Mesela oyuncu Başak Parlak, Hazar Motan ve Tolga Sarıtaş da şu anda karantinada.
Bir de sahneye çıkan, konser takvimleri yoğun olan isimler var virüse yakalanan.
Onlar sessiz sedasız virüsü atlatmayı bekliyorlar.
3 gün içinde bu işlerden anlayan, hatta olaya belki de şahit olan bazı kişilerden mesajlar aldım.
Can sıkıcı ama anlatılanların hepsi tek bir noktaya çıkıyordu:
◊ Deha ile Gülşah bir mekanda çok samimi şekilde görüntülenmişler ve nasıl olduysa o görüntü yok olmuş...
Aslında ‘yok olmanın’ nasıl gerçekleştiğini de biliyoruz.
O görüntüyü çeken kişi, Deha ile Gülşah’ın ricalarını kırmamış ve ‘ücreti’ karşılığında silmiş çektiği kareleri.
Benzer bir durumu geçtiğimiz aylarda da gördük.
Bir restoranda yakalanan iki ünlü isim, onları görüntüleyen ‘genç magazincilere’ para ödeyerek videonun silinmesini sağlamıştı.
Astroloji eklerini takibe alın. Bu dönem önemli. Sizi neler bekliyor, hangi hatalara düşmemek gerekiyor önden bir göz atın.
Ocakbaşı kültürüne ilgi tam gaz devam ediyor. Bu kültürü kendilerine has tarzıyla müşteriyle buluşturan yerler de var. Mesela Nişantaşı Cabbar. Halen gitmediyseniz rezervasyon şart.
Yıldız Tilbe bugün Jolly Joker Kartal İstMarina’da sahneye çıkacak. Biletler Biletix’te.
Temizlik zamanı. Hem enerji emenlerden, hem size yük olanlardan, hem uf puf dediklerinizden uzaklaşın, çıkarın onları hayatınızdan.
Şener Şen, “Zengin Mutfağı” oyunu ile yeniden seyirci karşısında. Bu oyuna vakit ayırın.
Çiçek giren ev güzelleşiyor. Bugün çiçek alışverişi yapıp onları evinizin en güzel köşelerine koyun.
Bugün İstiklal Caddesi’ndeki Sinema Müzesi’ni gezin. Şunu söyleyebilirim; dört dörtlük bir yer yapmışlar.
Notre Dame’ın Kamburu
Kazlıçeşme Sanat yeni bir oluşum mu?
- Biz uzun zamandır bunun için çalışıyoruz. Eski belediye binamız artık bir kültür sanat alanı. Burayı bir kültür alanı yapmak için çalışırken mozaikler bulduk. Arkeologlara onları inceletirken karşımıza lahitler çıktı bu sefer. Lahitin içinde de bizleri şaşkına çeviren bir şeyle karşılaştık.
Neydi o şaşkına çeviren sizleri?
- İlk Zeytinburnulu hemşehrilerimizi bulduk, daha ne olsun. Kısa süre sonra Kazlıçeşme Sanat bir yaşam alanı haline gelecek. Kafesi, restoranı, kütüphanesi ve müzesiyle Türkiye’nin her yerinden ziyaretçi akınına uğrayacak burası
Bir de Fişekhane’niz var sizin...
- Fişekhane Zeytinburnu için bir değerdir. Böyle bir değerin semtimize kazandırılması önemliydi. Kısa süre sonra Fişekhane ile Kazlıçeşme Sanat alanının bütünleştiğini göreceksiniz. Konserler olsun, festivaller düzenlensin, yeme içme alanlarının sayısı artsın. Bundan memnuniyet duyarız. Kimsenin eğlencesine de asla karışmayız.
ARAPÇA TABELA YASAK
Attığı goller, oynadığı futbol falan değil gündemde olan...
Düzenli olarak gece hayatındaki dedikoduları gündeme geliyor.
Çok yakından biliyorum, Sosa’yı kendine ‘influencer’ diyenler avuçlarına almış ve o parti senin bu parti benim gezdiriyor.
İşin en ilginç yanı, tüm bunlara rağmen Sosa halen Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün oyuncusu.
Ya Fenerbahçe bırakacaktı Sosa’yı bu dönemde ya eşi...
Eşi bırakmış. Futbolcuyu terk edip ülkesine dönmüş. Bir kariyer biterken aynen bunlar olur... Çember yavaş yavaş daralır. Sosa’nın çemberi daralıyor. Biz Sosa’nın adını herkesle duyduk ama eşiyle mutlu bir pozunu göremedik.
Yeni ünlü olmuş isimlerle partilerde yakınlaştığını seyrettik ama eşiyle bir partide eğlenirken seyredemedik.
Son günlerde
Neyse...
Bunca mekan arasında bir tanesi dikkatimi çekti. Duyarlı hareketiyle aklımın bir ucuna not ettim onları.
Çünkü o mekan para kazanma hırsına kaptırmamış kendini, müşteri sağlığını ön plana çekmiş.
Fotoğrafta gördüğünüz bu ilan, geçen akşam çıktı karşıma.
Kuruçeşme’deki Korto İstanbul, müşterilerine açık açık bir uyarı yaptı.
“PCR testi yaptırıp gelmezseniz kapıda testinizi biz yapacağız. 10 dakikada sonuçlanacak hızlı testi beklerken sizlere sıcak şarap ikram edeceğiz” dediler.
İşte budur!
Bunun nedeni ise son zamanlarda Covid falan umursamadan ortalıkta dolaşan tipler.
◊ Kafede arkadaş sohbetindeyiz... Hemen yan sandalyede sana bakan bir çift göz. Gerekli samimiyeti kurarsa sonrasında zaten kucağında... Sohbete onun çene altını severek devam ederiz.
◊ Gece müzik dinlemeye gittik. Tam çıkıp taksi bekleyecekken, yerde patilerini çenesinin altına sıkıştırıp soğuktan titreyen bir köpek. Diz çöküp başlarız başını okşamaya.
◊ Gidenler bilir, Bebek Otel’in terasında oturur, bir de çerez söylerseniz, hemen o çerezin asıl müdavimleri gelir masaya. Güvercinler... Kovma şansın sıfıra yakındır, zaten kovmak da istemezsin. Onlarla beraber izlersin İstanbul’u.
YANİ...
◊ Evet Avrupa’da sokaklarda bu kadar kedi köpek göremezsin...
◊ Amerika’nın parklarında sahipsiz köpekler, kaldırımlarında da kediler yoktur...
AMA...
◊
Çünkü yılın son haftasında başlayan polemikler kalıcı olmaya adaydır.
Mesela İrem Derici, geçen gün şu sözlerle birini hedef aldı:
“Adamın parasıyla konser yap, kendi reklamını yaptır, hit olmayan şarkını yılın hit’i diye gazla... İkrah” dedi...
“Birini” hedef aldı dedim ama o isim iddiaya göre Tuğba Yurt.
“Tam da o isim Tuğba mı? İrem kimi hedef aldı?” tartışmaları alevlendiği sırada bir haber okudum...
Şuydu başlığı:
“Tuğba Yurt şarkılarıyla yine gündemde. İrem Derici, Tuğba’yı kıskandı mı?”
Ama işte kızcağız tam da bu yüzden “ikrah” yani “tiksindim” diyor.
Şimdi barınak ziyaretinin tam zamanı. İlçenizdeki barınaklara gidip kontrol edin ve can dostlarımıza orada yalnız olmadıklarını hissettirin.
Anne-bebek eğitim portalı olan ‘Beybida.com’ hafta sonu bir festival düzenledi. Kaçırmış olanlar ‘beybida.com’a girerek anne-bebek eğitimi hakkında faydalı bilgiler edinebilir.
Kış terapisi ile mevsime yenilenerek, tazelenerek ve vücudunuza iyi bakarak girebilirsiniz... ‘Six Senses Spa Kaplankaya’ özel programlar hazırladı. Planlarınıza dahil edin.
Alice Müzikali geri dönüyor arkadaşlar! Biletleri şimdiden satışa çıktı. Biliyorsunuz erken tükeniyor bu oyunun biletleri o yüzden erken davranmak en doğrusu.
Yılbaşı için Kurabiye Evi yapmak ister msiniz? Bugün 15.00’te EKS Mutfak Akademisi’nde workshop var. Biletleri biletix’te.
Sabahattin Ali’nin ölümsüz eseri Kürk Mantolu Madonna bu akşam sahnede olacak. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’ndeki oyun saat 20.00’de başlıyor.
“The Matrix Resurrections” vizyona girdi. Bugün kalabalık olmayan bir saatte izleyebilirsiniz.
“Tatil” (The Holiday) adlı 2006 yapımı filmi yeni yıl haftasında seyredin. Başrollerini Kate Winslet ve Cameron Diaz’ın paylaştığı film tekrar izleyince bile keyif verenlerden.
Timur Selçuk şarkılarının, bale sanatçısı olan kızı Mercan Selçuk koreografisiyle yorumlandığı modern eser “Babamın Şarkıları” bu akşam Caddebostan Kültür Merkezi’nde. Bu gösteriyi seyredin derim.
Çağdaş Türk tasarımcılarının eserleri, lezzet, sanat ve eğlencenin bir arada bulunduğu “Designers iconic Look Festivali” Fişekhane’de başladı. Hafta boyu sürecek festivale katılın.
Okuyucuya gizemli bir yolculuğa çıkartan, Ayça Warner’ın yazdığı “Sakın Günlüğümü Okuma” raflarda yerini aldı. Keyifli kitabı bugün satın alabilirsiniz.
İstanbul’un tarihini keşfedin. Bugünün adresi “Şerefiye Sarnıcı” olsun. Hatta böyle mekanlar için düzenlenen turlara da katılabilirsiniz.
Dönem “Christmas Market” dönemi. Ücretsiz olanlardan birine gidip, yeni yıl alışverişi yapın.
Hayatının özeti bu işte Bergen’in... O yüzden ‘acıların kadını’ dendi ona. Aslına bakarsanız kimsenin de ondan eğlenceli şarkı beklentisi yoktu. Onu dinlemeye gden herkes, girdikleri kapıdan harabe bir halde çıkacağını biliyordu ve bunu göze alıyordu.
Yaşadığı talihsizlikler ve hayatını alan o erkek müsveddesi hiçbir zaman peşini bırakmadı Bergen’in...
Farah Zeynep Abdullah’ın Bergen’i canlandırdığı filmin tanıtımını seyrettim.
O kısa tanıtımda çok güzel detaylara yer vermişler.
Mesela kezzap yüzünden bir gözü yanan Bergen’in göz bandını simlemesine...
Yine kezzap yüzünden omuzları büyük yaralarla kaplı olan sanatçının o yaraları çok şık bir kollukla kapatmasına.
Kimin araştırması orası meçhul ama o araştırmaya göre aldatmanın kılıfı, saati ve günü varmış.
Kılıf...
◊ “İş arkadaşımla bir şeyler içeceğim” sözü.
Saati ve günü...
◊ Cuma 18.45’miş.
Gel de merak etme, nasıl yaptılar acaba bu araştırmayı?
Sokağa çıkıp şunları mı sordular...
Daha önce bu belgesel için kendisine teklif edilen 2.5 milyon doları beğenmemiş ve “Daha fazla istiyorum” demişti.
Almış daha fazlasını.
4-5 milyon dolar arası bir ücret alacağı konuşuluyor...
Doğrusu, yani net rakam yakında çıkar ortaya.
Ama belgeseli çekecek platformun çok önemli bir detaya dikkat etmesi gerekiyor.
O da “Bülent Ersoy müdahalesini mümkün olduğunca azaltmak.”
Kendi hayatıyla ilgili filme karışmak tabii ki hakkıdır Ersoy’un ama sanki biraz abartacak gibi geliyor bana.
Çünkü Galataport’taki Christmas Market’e giriş fiyatı kişi başı 190 TL...
Dünyanın hiçbir ülkesinde açık hava Christmas Market’lerine giriş ücretli olmaz, olmamalı.
Siz zaten içeride alışveriş yapacaksınız, yemek yiyip bir şeyler içeceksiniz...
Yiyecek içecek fiyatları normalin çok altında olsa hadi yine tamam diyeceğim ama değil.
Mesela bir hamburger 80, bir sosisli sandviç 60 TL.
Kabaca hesap yaparsak 4 kişilik bir aile Christmas Market’e giderse giriş için 760 TL ödeyecek. İçeride yediği içtiği derken oldunuz mu 1500 TL’lik...
Ben ne anladım böyle işten...
Ben ne anladım böyle ‘yeni yıl ruhundan’...
Bugün ne yapsak
Dans edin, yoga yapın, kahkaha atın, biraz spor ile ter atın. Daha geç değil yeni yıl alışkanlıklarına bunları mutlaka ekleyin.
Kahve Dünyası her ay mevsim lezzetleriyle hazırladığı bir dondurmayı ayın dondurması seçiyor. Ocak ayının önerisi “kestaneli dondurma.” Bir deneyin derim.
Künefe sevenler not alın. Beyzade Künefe bu işe sınıf atlatmış. Deneyince hak vereceksiniz.
Keşif tutkunuysanız, ‘Glamping’ yani konforlu bir kamp tatili seviyorsanız müjde! İğneada’ya, Sapanca’ya bugünden plan yapabilirsiniz.
Finlandiya eski Cumhurbaşkanı Mannerheim’in ‘Batıdan Doğuya Asya’ fotoğraf sergisine gitmek için plan yapın. Sergi bu cumartesi ‘bomontiada’da sanatseverlerle buluşacak.
Eypio, Sefo, Bege ve Ahiyan bu akşam ‘IF performans Beşiktaş’ta sahneye çıkacak. Biletleri Biletix’te.
Kokteyl workshop’unun bu akşamki biletleri tükendi ama yarın ‘pizza’ workshop’una halen bilet bulabilirsiniz. ‘Eataly’nin bu eğitimlerine arkadaşlarınızla birlikte katılın.
TRT 2’de sinema kuşağı öncesi keyifli bir sohbet var. 21.00’de başlayacak ‘Tarih Söyleşileri’ni kaçırmayın.