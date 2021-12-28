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Haberler>Yazarlar>Orkun Ün>Bugün ne yapsak?
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Orkun Ün

Orkun Ün

Yazarın tüm yazıları

Bugün ne yapsak?

28 Aralık 2021

Hindi seviyorsanız ve sonrasında bana kalmadı demek istemiyorsanız bugün ‘hindi siparişi’ günü.

Şimdi barınak ziyaretinin tam zamanı. İlçenizdeki barınaklara gidip kontrol edin ve can dostlarımıza orada yalnız olmadıklarını hissettirin.

Anne-bebek eğitim portalı olan ‘Beybida.com’ hafta sonu bir festival düzenledi. Kaçırmış olanlar ‘beybida.com’a girerek anne-bebek eğitimi hakkında faydalı bilgiler edinebilir.

Kış terapisi ile mevsime yenilenerek, tazelenerek ve vücudunuza iyi bakarak girebilirsiniz... ‘Six Senses Spa Kaplankaya’ özel programlar hazırladı. Planlarınıza dahil edin.

Alice Müzikali geri dönüyor arkadaşlar! Biletleri şimdiden satışa çıktı. Biliyorsunuz erken tükeniyor bu oyunun biletleri o yüzden erken davranmak en doğrusu.

Yılbaşı için Kurabiye Evi yapmak ister msiniz? Bugün 15.00’te EKS Mutfak Akademisi’nde workshop var. Biletleri biletix’te.

Sabahattin Ali’nin ölümsüz eseri Kürk Mantolu Madonna bu akşam sahnede olacak. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’ndeki oyun saat 20.00’de başlıyor.

The Matrix Resurrections” vizyona girdi. Bugün kalabalık olmayan bir saatte izleyebilirsiniz.

 

 

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Yılın son polemiği mi?

Orkun Ün

Orkun Ün

28 Aralık 2021
Herkes eteğindeki taşları döksün...

Çünkü yılın son haftasında başlayan polemikler kalıcı olmaya adaydır.

Mesela İrem Derici, geçen gün şu sözlerle birini hedef aldı:

“Adamın parasıyla konser yap, kendi reklamını yaptır, hit olmayan şarkını yılın hit’i diye gazla... İkrah” dedi...

Birini” hedef aldı dedim ama o isim iddiaya göre Tuğba Yurt.

“Tam da o isim Tuğba mı? İrem kimi hedef aldı?” tartışmaları alevlendiği sırada bir haber okudum...

Şuydu başlığı:

Tuğba Yurt şarkılarıyla yine gündemde. İrem Derici, Tuğba’yı kıskandı mı?

Ama işte kızcağız tam da bu yüzden “ikrah” yani “tiksindim” diyor.

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

27 Aralık 2021
2022 Astroşifa Ajandası çıktı. Aygül Aydın ve Ender Saraç’ın yazdığı ajanda tüm sorularınıza yıl boyu cevap verecek.

“Tatil” (The Holiday) adlı 2006 yapımı filmi yeni yıl haftasında seyredin. Başrollerini Kate Winslet ve Cameron Diaz’ın paylaştığı film tekrar izleyince bile keyif verenlerden.

Timur Selçuk şarkılarının, bale sanatçısı olan kızı Mercan Selçuk koreografisiyle yorumlandığı modern eser “Babamın Şarkıları” bu akşam Caddebostan Kültür Merkezi’nde. Bu gösteriyi seyredin derim.

Çağdaş Türk tasarımcılarının eserleri, lezzet, sanat ve eğlencenin bir arada bulunduğu “Designers iconic Look Festivali” Fişekhane’de başladı. Hafta boyu sürecek festivale katılın.

Okuyucuya gizemli bir yolculuğa çıkartan, Ayça Warner’ın yazdığı “Sakın Günlüğümü Okuma” raflarda yerini aldı. Keyifli kitabı bugün satın alabilirsiniz.

İstanbul’un tarihini keşfedin. Bugünün adresi “Şerefiye Sarnıcı” olsun. Hatta böyle mekanlar için düzenlenen turlara da katılabilirsiniz.

Dönem “Christmas Market” dönemi. Ücretsiz olanlardan birine gidip, yeni yıl alışverişi yapın.

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Göz bandını simleyen kadın

Orkun Ün

Orkun Ün

25 Aralık 2021
1987 yılında Londra’da Türklerin bulunduğu bir gazinoda sahneye çıkıyor Bergen. Orada şu cümleler çıkıyor ağzından; “Ben Fidayda da Ankaralım’ı bile söylesem nafile... Herkes eli yanağında, gözleri yaşlı beni dinliyor, insanları bir türlü eğlendiremiyorum.”

Hayatının özeti bu işte Bergen’in... O yüzden ‘acıların kadını’ dendi ona. Aslına bakarsanız kimsenin de ondan eğlenceli şarkı beklentisi yoktu. Onu dinlemeye gden herkes, girdikleri kapıdan harabe bir halde çıkacağını biliyordu ve bunu göze alıyordu.
Yaşadığı talihsizlikler ve hayatını alan o erkek müsveddesi hiçbir zaman peşini bırakmadı Bergen’in...
Farah Zeynep Abdullah’ın Bergen’i canlandırdığı filmin tanıtımını seyrettim.

O kısa tanıtımda çok güzel detaylara yer vermişler.
Mesela kezzap yüzünden bir gözü yanan Bergen’in göz bandını simlemesine...
Yine kezzap yüzünden omuzları büyük yaralarla kaplı olan sanatçının o yaraları çok şık bir kollukla kapatmasına.

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Aldatmanın saati ve kılıfı

Orkun Ün

Orkun Ün

24 Aralık 2021
Yıllar önce yapılan bir araştırmayı tekrar karşımıza çıkardılar. Araştırmasızlıktan olsa gerek, bayağı da ilgi gördü haber.

Kimin araştırması orası meçhul ama o araştırmaya göre aldatmanın kılıfı, saati ve günü varmış.
Kılıf...
◊ “İş arkadaşımla bir şeyler içeceğim” sözü.
Saati ve günü...
◊ Cuma 18.45’miş.
Gel de merak etme, nasıl yaptılar acaba bu araştırmayı?
Sokağa çıkıp şunları mı sordular...

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Bülent Ersoy belgesele “tamam” dedi

Orkun Ün

Orkun Ün

23 Aralık 2021
Bülent Ersoy, hayatının belgesel yapılması teklifini kabul etmiş.

Daha önce bu belgesel için kendisine teklif edilen 2.5 milyon doları beğenmemiş ve “Daha fazla istiyorum” demişti.
Almış daha fazlasını.
4-5 milyon dolar arası bir ücret alacağı konuşuluyor...
Doğrusu, yani net rakam yakında çıkar ortaya.
Ama belgeseli çekecek platformun çok önemli bir detaya dikkat etmesi gerekiyor.
O da “Bülent Ersoy müdahalesini mümkün olduğunca azaltmak.”
Kendi hayatıyla ilgili filme karışmak tabii ki hakkıdır Ersoy’un ama sanki biraz abartacak gibi geliyor bana.

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Pazara giriş kişi başı 190 TL

Orkun Ün

Orkun Ün

22 Aralık 2021
Dün, Kelebek’teki “Bugün Ne Yapsak” köşemde ‘Galataport Christmas Market’i önermiş ve bir ziyaret edin demiştim. Ama duyduğum şeyler eğer gidecekseniz cebiniz dolu olsun derim...

Çünkü Galataport’taki Christmas Market’e giriş fiyatı kişi başı 190 TL...

Dünyanın hiçbir ülkesinde açık hava Christmas Market’lerine giriş ücretli olmaz, olmamalı.

Siz zaten içeride alışveriş yapacaksınız, yemek yiyip bir şeyler içeceksiniz...

Yiyecek içecek fiyatları normalin çok altında olsa hadi yine tamam diyeceğim ama değil.

Mesela bir hamburger 80, bir sosisli sandviç 60 TL.

Kabaca hesap yaparsak 4 kişilik bir aile Christmas Market’e giderse giriş için 760 TL ödeyecek. İçeride yediği içtiği derken oldunuz mu 1500 TL’lik...

Ben ne anladım böyle işten...

Ben ne anladım böyle ‘yeni yıl ruhundan’...

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

21 Aralık 2021
Bütçe kontrolü yaparak bir telefon sahibi olmak isterseniz bugün ‘Samsung Galaxy Z Flip 3’ü inceleyin. Eskinin alışkanlıklarını şimdinin teknolojisiyle birleştirmişler.


Yeni yıl hediyesi konusunda kafası karışık olanlar... Koku en güzel hediyelerden biridir. ‘Fiolas’ın hediye paketlerini sevdiklerinize hediye edin.
¡ ¡ ¡
Haluk Bilginer tarafından Türkçe’ye kazandırılan tiyatro oyunu ‘Pencere’yi seyredin. Zorlu PSM’deki oyunun biletleri satışta.
¡ ¡ ¡
Jolly Joker Vadistanbul’da ‘İlyas Yalçıntaş’ var. Halen yer varken bilet alıp akşam İlyas’ı dinlemeye gidebilirsiniz.
¡ ¡ ¡

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Geri dönüyorlar

Orkun Ün

Orkun Ün

21 Aralık 2021
Önce Mahsun Kırmızıgül, “16 yıl sonra müziğe dönüyorum” dedi.


Sonra Emrah bir ‘tanıtım’ paylaştı ve “ben de geliyorum” mesajı verdi.
Kendine bir logo da tasarlatmış Emrah. O logodan anlıyoruz ki, yeni döneme ayak uyduracak, müzik tarzında hafif değişiklikler yapacak.
Bir dönemin bayrak taşıyıcı müzisyenleriydi iki isim de...
Bu kadar aradan sonra neler yapacaklar, kendi adıma meraktayım.
Emrah bundan seneler önce Mahsun Kırmızıgül’ün sinemaya girişiyle alakalı konuşmuş “Daha sinema işini öğrenemedi, ben 26 yıldır sinemanın içindeyim” demişti.
Sonrasında da ara ara gündeme gelen ufak tefek atışmaları oldu.

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

20 Aralık 2021
Türkiye’yi 3’üncü nesil kahve ile tanıştıran isimlerden olan kahve gurusu Sam Çeviköz “Coffe HQ” adında yeni bir marka kurdu. Dükkanı gördüğünüz yerde içeriye dalın ve kahvelerin tadına bakın.

İstanbul’un önde gelen kültür sanat merkezlerinden Akaretler; yeni yıla bağımsız sanatçılar ile giriyor. Yeni sanat etkinliği ONE AKARETLER bugün kapılarını açtı.
***
Walt Disney’den Alan Turing’e, Steve Jobs’tan Florance Nightingale’e birbirinden başarılı ve parlak zekâlı düşünürün çocuklukları ve gerçek hikâyelerinin anlatıldığı Çocuk Yenilikçiler kitabını alın.


***
GülbeNatural markasını bugün bir inceleyin. Hatta sevdiklerinize tamamen doğal ürünlerden oluşan yeni yıl hediye seti satın alın ve unutmayın, yapılan her alışveriş ‘Çocuklar Gülsün Diye’ derneğine bir destek demek.

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Canlı müziğe profesyonel dokunuş

Orkun Ün

Orkun Ün

18 Aralık 2021
Cümüşsuyu’ndaki CVK Park Bosphorus Hotel’in terası gecesiyle de gündüzüyle de ‘muazzamdır’. İstanbul’a en hakim noktaların başında gelir.

Hatta o büyük terasta ‘İzaka’ adında çok da iyi bir restoran vardır. Daha ne cevherler varmış o terasta yeni öğrendim.

Canlı müziğin köklü markalarından olan Jolly Joker, konsept değiştirerek Jolly Joker Private adında bir mekan açmış otelin terasına.

Farklı diyorum çünkü mekan müziğin yanına yemek eklemiş.

Mekanı şık masalarla donatmış, özel localar yapmış.

Son dönemde çok konuştuğumuz ‘gazino’ konseptine geçmiş.

◊ Eğer canlı müzik küllerinden doğacaksa, eğer gazino günlerini özleyenlerin derdine deva olacaksa bir mekan, bunu sanırım bu ‘private’ Jolly Joker başaracak.

Çünkü...

◊ O arayıp bulamadığımız yüksek tavana sahipler.

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Moda’nın sorunu

Orkun Ün

Orkun Ün

17 Aralık 2021
Üzgünüm ama bu konuda düşündüklerimi söylemem lazım.


Bana kalkıp, “Üç beş kişinin yaptığı terbiyesizlik bölgeyi etkilemez”, “Burada böyle şeyler olmaz bu tamamen tesadüf”, “O insanlar buranın insanı değil” demeyin...
İstanbul’un o güzel semti Moda’ya çok uzun zamandır mesafeliyim ben.
Kabuk değiştiren yerler ‘kendilerini bulana’ kadar güvensizdir, her türlü can sıkıcı olaya, huzursuzluğa açıktır oraların kapıları.
Kontrolü zordur öyle yerlerin.
Bakınız Moda...
Semtte ruhsatlı 470 mekan var.

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‘Ben de buradayım’ dedi

Orkun Ün

Orkun Ün

16 Aralık 2021
Son günlerde Melis Sezen’i ve dekoltesini konuşuyorduk.


Derin ve Deren Talu’nun iddialı kıyafetlerini tartışıyorduk ama Defne Samyeli yıktı geçti ortalığı. Sahne kıyafetiyle yine konuşturmayı başardı kendinden. “Pisti açın, ben de buradayım” dedi.
Samyeli’nin katıldığı özel bir gecede giydiği kıyafet bugünlerde herkesin dilinde.
O elbiseyi taşımak da bambaşka bir olay.
Yapıyor ve seviyor bu işi Samyeli.
Haliyle görselliği sesinin önüne geçiyor.
Şimdi bambaşka bir konuyu açıyor bu yazı: Ses mi, görsellik mi?

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Ne güzel hayat

Orkun Ün

Orkun Ün

15 Aralık 2021
Hani zaman zaman bazı meslekler konuşulur sonra ‘keşke bu işi ben yapsamdım’cılar çıkar ya ortaya...

Öyle bir meslek var işte gündemde.
Meslek adı:
Kim Kardashian’ın piyanistliği.



Maaşı:
Bilinmiyor.

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

14 Aralık 2021
İstanbul’un en yeni mekanlarından olan ‘Nobu’ şehirde ilk yılbaşı partisine hazırlanıyor. ‘Omakese’ adı verilen özel bir menü, yemeklere eşlik edecek bir DJ partisi Nobu’nun misafirlerini bekliyor. Rezervasyonu bugünden yaptırın.

İstanbul’un açık hava sosyalleşme mekanı olan ‘Dekk’ aralık ayına özel programlar hazırlamış. İster buz pistinde keyifli vakit geçirin, ister DJ performanslarını dinleyin, isterseniz de mekanda bulunan atıştırmalıkların tadına bakın. Tercih sizin.

Çocukları için en iyisini yapmaya çalışırken kendilerini bir çatışma içinde bulan bir ailenin komedisini anlatan ‘Fanatik’ bu akşam 20.30’da Trump Sahne’de olacak.

İstanbul Gönüllüleri ‘Kadın Emeği’ projesini hayata geçirdi. Beşiktaş Kadın Emeği Pazarı’nı bugün ziyaret edin.

21’incisi düzenlenen Antalya Piyano Festivali başladı. Bugün, Türk müziğini klasik Batı müziğiyle harmanlayan Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner ikilisini dinleyebilirsiniz.

Havalar soğudu. İçinizi ısıtacak bir geziye ne dersiniz? Yakınınızdaki bir barınağa gidin ve oradaki hayvanların heyecanını gözlerinizle görün.

Sapanca sezonu açıldı. Yağmur eşliğinde orman yürüyüşü için en ideal yerlerden biridir Sapanca. Otel alternatifi çok fazla. Eğer uzaktan çalışıyorsanız yola koyulun derim.

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Siz çok tehlikelisiniz

Orkun Ün

Orkun Ün

14 Aralık 2021
◊ “Bir bildiği vardır Berfin’in” diyorlar.

Seviyor kızcağız, karışmayın” diyorlar.

Adam pişman, ikinci şansı hak eder” diyorlar.

Berfin Özek yüzüne kezzap atıp hayatını altüst eden kişiyle evlendi geçen gün.

Hatırlayın yaşanan bu can sıkıcı olay sonrası ‘bazı’ sosyal medya primcileri kendilerini ortaya atıp “Berfin’in yanındayız, bu zulme sessiz kalmayacağız” mesajları paylaşmıştı.

Zamanla hem Berfin unutuldu hem de ona verilen destek azaldı.

Neden biliyor musunuz?

Çünkü o primciler, başka popüler olaylara yöneldiler, o olaylar için geçtiler klavye başına.

Onlar için önemli olan gündeme gelmek, gündem olan konular hakkında yorum yapıp takipçi kazanmak olduğu için hızlıca terk ettiler Berfin’i.

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

13 Aralık 2021
Bonna Porselen yeni koleksiyonu Prints’i tanıttı. Arka plandaki fikir şahane. WWF Türkiye ile işbirliği yapan marka, türü tehlikede olan canlıların yaşamına destek oluyor. Haydi siz de bugün bir iyilik yapın.

Divan pastaneleri, otelleri ve Divan restoranları yeni yıl konseptine geçti. “Senin Zamanın Senin Yılın” temasıyla müşterilere farklı bir deneyim yaşatıyorlar. Lezzetlerde zamanda yolculuk, mekanlarda yeni yıl coşkusunu hissetmek için bir Divan Pastanesi’ne uğrayın.

En sağlıklı atıştırmalıkları üretmek için yola çıkan Çise Ulus aile bahçesinde yetişen mandalinaları ‘jeotermal’ teknolojisiyle kuruttu ve ortaya 12 ay yenebilen mandalinalar çıktı. Kurutulmuş mandalina siparişi verin bugün. Çok memnun kalacaksınız.

Çocukların en sevdiği karakterlerin başında gelir “Niloya”. İşte bu eğlenceli oyun bugün Kayseri’de olacak. “Niloya Sürpriz Yumurta Müzikali” için bilet alın.

İş Sanat Masal Tiyatrosu’na gidebilirsiniz. Eğer planı bu akşama yapacaksanız sahnede “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” oyunu olacak.

Zerrin Tekindor’un tek kişilik oyunu “Toz” çok sevildi. Tekindor, Zorlu’daki performansı sonrası bugün de Uniq Box’ta.

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Siz dert etmeyin ben hepimiz adına utandım

Orkun Ün

Orkun Ün

11 Aralık 2021
Kötülük adına, vicdansızlık üzerine kurulu bir senaryo yazılsa ancak böyle olur dedim izlerken.


Katliamı nasıl meşrulaştırmaya çalışıyorlar dedim.
Sonra birkaç vicdan sahibi arkadaşıma sordum. Boğazları düğümlendi, konuşamadı hiçbiri. Özetle ben izlerken insanlık adına utandım.
Gülşah Saraçoğlu ve İpek Tanrıyar, “2. Sayfa” programına katıldı.
Programda tüyleri diken diken eden açıklamalar yaptılar.
Bu korku filmi senaryosunu size özetleyeyim ben:
◊ “İnanın hiçbir materyal sizi o soğukta kürkten sıcak tutmuyor.”

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Meslektaşını öven kaç kişi kaldı?

Orkun Ün

Orkun Ün

10 Aralık 2021
Meslektaşını, kendisinden daha başarılı ya da henüz daha az başarılı birini alkışlamak herkesin harcı değil.

Kaliteli ödül törenlerini bu yüzden çok önemserim ben. Oraya gelip saatlerce oturup, sahneye çıkanları, ödül alanları alkışlamak kendi başına alkışı hak eden bir durumdur.
Neyse konumuz ödül törenleri değil. Konumuz İrem Derici’nin sözleri...
“Türkiye’de sahnede şıklık yarışı başladıysa bu Gülşen sayesindedir. O bizim kraliçemizdir. Onu gördükçe bizler de özen gösteriyoruz” dedi.
◊ İki isim de şarkı söylüyor...
◊ İki isim de aynı işten para kazanıyor...
◊ Üstelik kulvarları da aynı...
Bu övgü dolu sözlerin söylenmesini üstteki bu maddeler zorlaştırıyor aslında.

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

9 Aralık 2021
Instagram’da anne-bebek sayfaları çok ilgi çekiyor. Aralarında iyi olanı bulmak zor. Benim size önerim, en yeni ve en iyi olanlarından biri.@hazal.turkmenn’in hesabını takibe alırsanız, çocuklara sevimli tabaklar hazırlayıp onlara yemek yemeyi sevdirmeyi öğretebilirsiniz.

Kendinize zaman ayırıp değerli bir kitap okumak istiyorsanız, Uzm. Dr. Ece Balkuv’un “Beyniniz Hayatınızı Nasıl Şekillendirir” kitabını alabilirsiniz.
***
Jolly Joker Private sahnesine bu akşam Ayta Sözeri konuk oluyor. Jolly Joker’in bu yeni mekanı yemekli. Planınızı ona göre yapın.
***
Bomontiada’da bulunan The Populist aralık ayına özel programlar hazırladı. Eğer güzel yemek ve iyi müzik istiyorsanız Bomontiada bu ay tercihiniz olsun.
***
Caz severler, beş müzisyenden oluşan Spin adlı grubu yakın takipte. Spin bu akşam 21:00’de Zorlu PSM içindeki Touche’de sahne alacak.

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