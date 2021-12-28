Bugün ne yapsak?

1987 yılında Londra’da Türklerin bulunduğu bir gazinoda sahneye çıkıyor Bergen. Orada şu cümleler çıkıyor ağzından; “Ben Fidayda da Ankaralım’ı bile söylesem nafile... Herkes eli yanağında, gözleri yaşlı beni dinliyor, insanları bir türlü eğlendiremiyorum.”

Hayatının özeti bu işte Bergen’in... O yüzden ‘acıların kadını’ dendi ona. Aslına bakarsanız kimsenin de ondan eğlenceli şarkı beklentisi yoktu. Onu dinlemeye gden herkes, girdikleri kapıdan harabe bir halde çıkacağını biliyordu ve bunu göze alıyordu.

Yaşadığı talihsizlikler ve hayatını alan o erkek müsveddesi hiçbir zaman peşini bırakmadı Bergen’in...

Farah Zeynep Abdullah’ın Bergen’i canlandırdığı filmin tanıtımını seyrettim.



O kısa tanıtımda çok güzel detaylara yer vermişler.

Mesela kezzap yüzünden bir gözü yanan Bergen’in göz bandını simlemesine...

Yine kezzap yüzünden omuzları büyük yaralarla kaplı olan sanatçının o yaraları çok şık bir kollukla kapatmasına.

