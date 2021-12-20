Bugün ne yapsak?

Bonna Porselen yeni koleksiyonu Prints’i tanıttı. Arka plandaki fikir şahane. WWF Türkiye ile işbirliği yapan marka, türü tehlikede olan canlıların yaşamına destek oluyor. Haydi siz de bugün bir iyilik yapın.

Divan pastaneleri, otelleri ve Divan restoranları yeni yıl konseptine geçti. “Senin Zamanın Senin Yılın” temasıyla müşterilere farklı bir deneyim yaşatıyorlar. Lezzetlerde zamanda yolculuk, mekanlarda yeni yıl coşkusunu hissetmek için bir Divan Pastanesi’ne uğrayın.

En sağlıklı atıştırmalıkları üretmek için yola çıkan Çise Ulus aile bahçesinde yetişen mandalinaları ‘jeotermal’ teknolojisiyle kuruttu ve ortaya 12 ay yenebilen mandalinalar çıktı. Kurutulmuş mandalina siparişi verin bugün. Çok memnun kalacaksınız.

Çocukların en sevdiği karakterlerin başında gelir “Niloya”. İşte bu eğlenceli oyun bugün Kayseri’de olacak. “Niloya Sürpriz Yumurta Müzikali” için bilet alın.

İş Sanat Masal Tiyatrosu’na gidebilirsiniz. Eğer planı bu akşama yapacaksanız sahnede “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” oyunu olacak.

Zerrin Tekindor’un tek kişilik oyunu “Toz” çok sevildi. Tekindor, Zorlu’daki performansı sonrası bugün de Uniq Box’ta.