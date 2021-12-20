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Orkun Ün

Orkun Ün

Yazarın tüm yazıları

Bugün ne yapsak?

20 Aralık 2021

Türkiye’yi 3’üncü nesil kahve ile tanıştıran isimlerden olan kahve gurusu Sam Çeviköz “Coffe HQ” adında yeni bir marka kurdu. Dükkanı gördüğünüz yerde içeriye dalın ve kahvelerin tadına bakın.

İstanbul’un önde gelen kültür sanat merkezlerinden Akaretler; yeni yıla bağımsız sanatçılar ile giriyor. Yeni sanat etkinliği ONE AKARETLER bugün kapılarını açtı.
***
Walt Disney’den Alan Turing’e, Steve Jobs’tan Florance Nightingale’e birbirinden başarılı ve parlak zekâlı düşünürün çocuklukları ve gerçek hikâyelerinin anlatıldığı Çocuk Yenilikçiler kitabını alın.
Bugün ne yapsak

***
GülbeNatural markasını bugün bir inceleyin. Hatta sevdiklerinize tamamen doğal ürünlerden oluşan yeni yıl hediye seti satın alın ve unutmayın, yapılan her alışveriş ‘Çocuklar Gülsün Diye’ derneğine bir destek demek.
***
Akmerkez’de düzenlenen İstanbul’un mis kokulu festivali Floralfest’in bugün son günü... Yeni yılı çiçeklerle karşılamak için bugün Floralfest alanına uğrayın.
***
Borusan Quartet’in Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda saat 20.00’de konseri var. Bu eşsiz deneyimi kaçırmayın.
***
“7 Kocalı Hürmüz” oyunu Ankara Cüneyt Gökçer Sahnesi’ne geliyor. Saat 20.00’de başlayacak oyunun biletleri Biletix’te.
***
Haftanın ilk gününü iç ısıtacak bir filmle bitirin. TRT 2, saat 22.00’de “Kasaba” adlı filmi yayınlayacak.

 

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Canlı müziğe profesyonel dokunuş

Orkun Ün

Orkun Ün

18 Aralık 2021
Cümüşsuyu’ndaki CVK Park Bosphorus Hotel’in terası gecesiyle de gündüzüyle de ‘muazzamdır’. İstanbul’a en hakim noktaların başında gelir.

Hatta o büyük terasta ‘İzaka’ adında çok da iyi bir restoran vardır. Daha ne cevherler varmış o terasta yeni öğrendim.

Canlı müziğin köklü markalarından olan Jolly Joker, konsept değiştirerek Jolly Joker Private adında bir mekan açmış otelin terasına.

Farklı diyorum çünkü mekan müziğin yanına yemek eklemiş.

Mekanı şık masalarla donatmış, özel localar yapmış.

Son dönemde çok konuştuğumuz ‘gazino’ konseptine geçmiş.

◊ Eğer canlı müzik küllerinden doğacaksa, eğer gazino günlerini özleyenlerin derdine deva olacaksa bir mekan, bunu sanırım bu ‘private’ Jolly Joker başaracak.

Çünkü...

◊ O arayıp bulamadığımız yüksek tavana sahipler.

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Moda’nın sorunu

Orkun Ün

Orkun Ün

17 Aralık 2021
Üzgünüm ama bu konuda düşündüklerimi söylemem lazım.


Bana kalkıp, “Üç beş kişinin yaptığı terbiyesizlik bölgeyi etkilemez”, “Burada böyle şeyler olmaz bu tamamen tesadüf”, “O insanlar buranın insanı değil” demeyin...
İstanbul’un o güzel semti Moda’ya çok uzun zamandır mesafeliyim ben.
Kabuk değiştiren yerler ‘kendilerini bulana’ kadar güvensizdir, her türlü can sıkıcı olaya, huzursuzluğa açıktır oraların kapıları.
Kontrolü zordur öyle yerlerin.
Bakınız Moda...
Semtte ruhsatlı 470 mekan var.

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‘Ben de buradayım’ dedi

Orkun Ün

Orkun Ün

16 Aralık 2021
Son günlerde Melis Sezen’i ve dekoltesini konuşuyorduk.


Derin ve Deren Talu’nun iddialı kıyafetlerini tartışıyorduk ama Defne Samyeli yıktı geçti ortalığı. Sahne kıyafetiyle yine konuşturmayı başardı kendinden. “Pisti açın, ben de buradayım” dedi.
Samyeli’nin katıldığı özel bir gecede giydiği kıyafet bugünlerde herkesin dilinde.
O elbiseyi taşımak da bambaşka bir olay.
Yapıyor ve seviyor bu işi Samyeli.
Haliyle görselliği sesinin önüne geçiyor.
Şimdi bambaşka bir konuyu açıyor bu yazı: Ses mi, görsellik mi?

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Ne güzel hayat

Orkun Ün

Orkun Ün

15 Aralık 2021
Hani zaman zaman bazı meslekler konuşulur sonra ‘keşke bu işi ben yapsamdım’cılar çıkar ya ortaya...

Öyle bir meslek var işte gündemde.
Meslek adı:
Kim Kardashian’ın piyanistliği.



Maaşı:
Bilinmiyor.

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

14 Aralık 2021
İstanbul’un en yeni mekanlarından olan ‘Nobu’ şehirde ilk yılbaşı partisine hazırlanıyor. ‘Omakese’ adı verilen özel bir menü, yemeklere eşlik edecek bir DJ partisi Nobu’nun misafirlerini bekliyor. Rezervasyonu bugünden yaptırın.

İstanbul’un açık hava sosyalleşme mekanı olan ‘Dekk’ aralık ayına özel programlar hazırlamış. İster buz pistinde keyifli vakit geçirin, ister DJ performanslarını dinleyin, isterseniz de mekanda bulunan atıştırmalıkların tadına bakın. Tercih sizin.

Çocukları için en iyisini yapmaya çalışırken kendilerini bir çatışma içinde bulan bir ailenin komedisini anlatan ‘Fanatik’ bu akşam 20.30’da Trump Sahne’de olacak.

İstanbul Gönüllüleri ‘Kadın Emeği’ projesini hayata geçirdi. Beşiktaş Kadın Emeği Pazarı’nı bugün ziyaret edin.

21’incisi düzenlenen Antalya Piyano Festivali başladı. Bugün, Türk müziğini klasik Batı müziğiyle harmanlayan Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner ikilisini dinleyebilirsiniz.

Havalar soğudu. İçinizi ısıtacak bir geziye ne dersiniz? Yakınınızdaki bir barınağa gidin ve oradaki hayvanların heyecanını gözlerinizle görün.

Sapanca sezonu açıldı. Yağmur eşliğinde orman yürüyüşü için en ideal yerlerden biridir Sapanca. Otel alternatifi çok fazla. Eğer uzaktan çalışıyorsanız yola koyulun derim.

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Siz çok tehlikelisiniz

Orkun Ün

Orkun Ün

14 Aralık 2021
◊ “Bir bildiği vardır Berfin’in” diyorlar.

Seviyor kızcağız, karışmayın” diyorlar.

Adam pişman, ikinci şansı hak eder” diyorlar.

Berfin Özek yüzüne kezzap atıp hayatını altüst eden kişiyle evlendi geçen gün.

Hatırlayın yaşanan bu can sıkıcı olay sonrası ‘bazı’ sosyal medya primcileri kendilerini ortaya atıp “Berfin’in yanındayız, bu zulme sessiz kalmayacağız” mesajları paylaşmıştı.

Zamanla hem Berfin unutuldu hem de ona verilen destek azaldı.

Neden biliyor musunuz?

Çünkü o primciler, başka popüler olaylara yöneldiler, o olaylar için geçtiler klavye başına.

Onlar için önemli olan gündeme gelmek, gündem olan konular hakkında yorum yapıp takipçi kazanmak olduğu için hızlıca terk ettiler Berfin’i.

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

13 Aralık 2021
Bonna Porselen yeni koleksiyonu Prints’i tanıttı. Arka plandaki fikir şahane. WWF Türkiye ile işbirliği yapan marka, türü tehlikede olan canlıların yaşamına destek oluyor. Haydi siz de bugün bir iyilik yapın.

Divan pastaneleri, otelleri ve Divan restoranları yeni yıl konseptine geçti. “Senin Zamanın Senin Yılın” temasıyla müşterilere farklı bir deneyim yaşatıyorlar. Lezzetlerde zamanda yolculuk, mekanlarda yeni yıl coşkusunu hissetmek için bir Divan Pastanesi’ne uğrayın.

En sağlıklı atıştırmalıkları üretmek için yola çıkan Çise Ulus aile bahçesinde yetişen mandalinaları ‘jeotermal’ teknolojisiyle kuruttu ve ortaya 12 ay yenebilen mandalinalar çıktı. Kurutulmuş mandalina siparişi verin bugün. Çok memnun kalacaksınız.

Çocukların en sevdiği karakterlerin başında gelir “Niloya”. İşte bu eğlenceli oyun bugün Kayseri’de olacak. “Niloya Sürpriz Yumurta Müzikali” için bilet alın.

İş Sanat Masal Tiyatrosu’na gidebilirsiniz. Eğer planı bu akşama yapacaksanız sahnede “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” oyunu olacak.

Zerrin Tekindor’un tek kişilik oyunu “Toz” çok sevildi. Tekindor, Zorlu’daki performansı sonrası bugün de Uniq Box’ta.

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Siz dert etmeyin ben hepimiz adına utandım

Orkun Ün

Orkun Ün

11 Aralık 2021
Kötülük adına, vicdansızlık üzerine kurulu bir senaryo yazılsa ancak böyle olur dedim izlerken.


Katliamı nasıl meşrulaştırmaya çalışıyorlar dedim.
Sonra birkaç vicdan sahibi arkadaşıma sordum. Boğazları düğümlendi, konuşamadı hiçbiri. Özetle ben izlerken insanlık adına utandım.
Gülşah Saraçoğlu ve İpek Tanrıyar, “2. Sayfa” programına katıldı.
Programda tüyleri diken diken eden açıklamalar yaptılar.
Bu korku filmi senaryosunu size özetleyeyim ben:
◊ “İnanın hiçbir materyal sizi o soğukta kürkten sıcak tutmuyor.”

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Meslektaşını öven kaç kişi kaldı?

Orkun Ün

Orkun Ün

10 Aralık 2021
Meslektaşını, kendisinden daha başarılı ya da henüz daha az başarılı birini alkışlamak herkesin harcı değil.

Kaliteli ödül törenlerini bu yüzden çok önemserim ben. Oraya gelip saatlerce oturup, sahneye çıkanları, ödül alanları alkışlamak kendi başına alkışı hak eden bir durumdur.
Neyse konumuz ödül törenleri değil. Konumuz İrem Derici’nin sözleri...
“Türkiye’de sahnede şıklık yarışı başladıysa bu Gülşen sayesindedir. O bizim kraliçemizdir. Onu gördükçe bizler de özen gösteriyoruz” dedi.
◊ İki isim de şarkı söylüyor...
◊ İki isim de aynı işten para kazanıyor...
◊ Üstelik kulvarları da aynı...
Bu övgü dolu sözlerin söylenmesini üstteki bu maddeler zorlaştırıyor aslında.

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

9 Aralık 2021
Instagram’da anne-bebek sayfaları çok ilgi çekiyor. Aralarında iyi olanı bulmak zor. Benim size önerim, en yeni ve en iyi olanlarından biri.@hazal.turkmenn’in hesabını takibe alırsanız, çocuklara sevimli tabaklar hazırlayıp onlara yemek yemeyi sevdirmeyi öğretebilirsiniz.

Kendinize zaman ayırıp değerli bir kitap okumak istiyorsanız, Uzm. Dr. Ece Balkuv’un “Beyniniz Hayatınızı Nasıl Şekillendirir” kitabını alabilirsiniz.
***
Jolly Joker Private sahnesine bu akşam Ayta Sözeri konuk oluyor. Jolly Joker’in bu yeni mekanı yemekli. Planınızı ona göre yapın.
***
Bomontiada’da bulunan The Populist aralık ayına özel programlar hazırladı. Eğer güzel yemek ve iyi müzik istiyorsanız Bomontiada bu ay tercihiniz olsun.
***
Caz severler, beş müzisyenden oluşan Spin adlı grubu yakın takipte. Spin bu akşam 21:00’de Zorlu PSM içindeki Touche’de sahne alacak.

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Neden şimdi?

Orkun Ün

Orkun Ün

9 Aralık 2021
En sonda yazacağımı ilk başta yazıyorum: Bu bir ‘İbrahim Tatlıses’i savunma’ yazısı değildir. Asla değildir!

Bu, bir tespit ve yakın geçmişe ışık tutma yazısıdır.

Altın Kelebek’te İbrahim Tatlıses’e ‘yaşam boyu onur ödülü’ verilmesi tartışması birkaç gündür devam ediyor.

Pek bilgi sahibi olmadığını anladığım kişilere şunu hatırlatmak isterim...

◊ Sene 2012... İbrahim Tatlıses, Kral TV Müzik Ödülleri’nde ‘yaşam boyu onur ödülü’nün sahibi oluyor. Ödülü Orhan Gencebay veriyor.

Uğradığı silahlı saldırı sonrası ilk kez sahneye ayak basan Tatlıses, orada elindeki bastonu yere fırlatıyor. Salonda bir alkış tufanı kopuyor. Tüm müzik dünyası o gece orada Tatlıses’i ayakta alkışlıyor. Aralarında şimdi yapılan Altın Kelebek ödül törenini eleştirenler de var.

◊ Sene 2018... Tatlıses bu kez 55’inci Altın Portakal Film Festivali’nde ‘yaşam boyu onur ödülü’ alıyor. Üstelik Ömer Vargı, Ferzan Özpetek, Cem Yılmaz gibi isimlerle birlikte. 3-5 gündür Altın Kelebek’i eleştirenler nedense Altın Portakal sonrasında hiç ses etmemişti...

O dönem konuşmayan zat-ı muhteremler neden şimdi saldırıyorlar, anlamakta güçlük çekiyoruz doğrusu.

O isimler, neden günlerdir anlamsız bir linç kampanyası yürütüyor, çok ama çok ilginç buluyorum açıkçası.

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İşte heyecan tam olarak böyle bir şeydir

Orkun Ün

Orkun Ün

8 Aralık 2021
İster meslekte 30 yılı geride bırakmış olsun, ister mesleğe yeni başlamış... Altın Kelebek’te sahneye çıkan herkesin ortak bir noktası vardı: Heyecan.

Ödül alan da ödül veren de kalakaldı o büyülü sahnede.
Her çıkanın gözleri doldu.
Geceye konuşamamaları damga vurdu. Yılların televizyoncusu Müge Anlı ağladı,
“Sadakatsiz” dizisinin o soğukkanlı ‘Derin’i Melis Sezen titredi. Daha önce o sahneye defalarca çıkan Hadise derin bir ‘ohhh’ sonrası konuşabildi.
◊ Kim olursanız olun...
◊ Ne kadar fazla sahne deneyiminiz olursa olsun...
◊ Yüzlerce kişinin gözlerine bakıp konuşmaya alışık bile olsanız...

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Türkiye’nin müzik zevki

Orkun Ün

Orkun Ün

4 Aralık 2021
Spotify yıllık özetlerimizi sunduysa sene bitiyor demektir. Oturup kendi muhasebemizi yapma zamanımız geldi demektir.


1 sene boyunca kimleri dinledik, hangi şarkıyla gülüp hangisiyle hüzünlendik bakma vaktidir. Spotify’ın listesinden Türkiye’nin müzik zevkini de şak diye anlıyoruz.
◊ Türkiye’de pop müziği geride bırakan bir rap tutkusu var.
◊ Hiç değişmeyecek bir Sezen Aksu bağlılığı var.
◊ Rap müziğin agresif hali sakin halinden daha fazla tercih ediliyor mesela.
◊ Sessiz sedasız, gizli gizli yükselmekte olan bir Zeynep Bastık atağı var.
◊ Giderek yükselen bir Edis sevgisi görülüyor.

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Baklava konusunda fikrim net!

Orkun Ün

Orkun Ün

3 Aralık 2021
Hürriyet Yazarı Vedat Milor yine ortalığı karıştırmayı başardı. Soğanlı soğansız menemen bilmecesiyle zihinlerimizi hayli meşgul ettikten sonra şimdi de “Baklava modernize edilmeli mi?” diye sordu.

Pusuya yatıp bekledim.
Bakalım kimler girecek topa dedim.
Hürriyet Hafta Sonu eklerinde gastronomi yazıları yazan Ebru Erke ve Habertürk yazarı Kübra Par dahil oldu olaya.
Ebru; “Baklava yorumlanacaksa yorumlansın ama bunun yorum bir lezzet olduğu belirtilsin” diyor.
Yorumlansın demesinin sebebi ise baklavayı geniş kitlelere ulaştırmak.
Kübra Par, “Modaya kurban etmeyin baklavayı, anam babam usulü olarak kalsın baklava” diyor.
Hatta bunu derken, son zamanlarda moda olan, çikolatalı, sütlü, soğuk mu soğuk baklavalar yapıp satanlara da sözü getirmiş.

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

2 Aralık 2021
Debbie Macomber yürekleri ısıtacak bir kış romanı yazdı. “Yeni Yıl Yeni Hayat” raflardaki yerini aldı. Yeni yıl döneminin filmleri de kitapları da bir başka.

Halk eserlerini kendi tarzında seslendiren Ahmet Aslan, bu akşam solo konseriyle Trump Sahne’de. 20.30’da başlayacak konser için planınızı yapabilirsiniz.
***
İstanbul yeni bir konser mekanı kazandı. ‘Dorock XL Venue’ müzik tutkunlarını ağırlamaya başladı. Bu akşam sahnede Pentagram, yarın ise Cem Adrian olacak.
***
Yaz için bugünden rezervasyon yaparsanız bütçenize iyilik yaparsınız. Bodrum’daki Mivara Luxury Resort sezon bitmesine rağmen dünyanın önemli ödüllerinden birini aldı. Otel artık ‘Mükemmellik Mührü’ ödülünün sahibi.
***
Eyüp Sabri Tuncer, Türkiye Alzheimer Derneği ile bir çalışma yaptı ve ‘Hatıraları Tazeler’ projesini hayata geçirdi. Hatıralar kolonyalarından satın alıp katkıda bulunun.

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Demet ile Oğuzhan ve kem gözler

Orkun Ün

Orkun Ün

2 Aralık 2021
Magazin muhabiri arkadaşlar Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’u ne zaman görseler, ‘ayrılık’ konusunu soruyorlar.


◊ Ne zaman ayrılacaksınız?
◊ Geçen ayrılmıştınız?
◊ Ne ara barıştınız?
Geçen gün bu soruları ti’ye aldı Demet ile Oğuzhan.
Sabırla soruları dinleyip, kendi tarzlarında eğlendiler cevapları verirken.
Bazı ilişkilerin sonunu göremezsin (iyi anlamda), işte bu çiftin öyle bir ilişkisi var. Yolları uzun ama nereye bağlanır bilinmiyor, öyle uzun yani.

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Ünlülerin sorumlulukları

Orkun Ün

Orkun Ün

1 Aralık 2021
Sadece yediğini içtiğini paylaşmayacaksın. Uçaktan ‘story’ atıp, havalimanından valizinle post atmayacaksın.


Arada toplumun nabzını yoklayacak ve kendi toprağının insanlarını düşündüğünü göstereceksin.
Bakınız Burcu Biricik.
Bakınız Elçin Sangu.
İki ünlü isim İstanbul’u esir alan fırtına sırasında sosyal medyalarını çok faydalı bir mevzu için kullandı. Kuryeler ile ilgili paylaşım yaparak “Böyle havalarda dışarıdan sipariş vermeyelim” mesajı verdiler.
“Ne var yani bir mesaj paylaştılar da ne oldu” demeyin.
İşe yarıyor.

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

30 Kasım 2021
Kayak sporu deyince Erzurum Palandöken’in yeri başkadır. Bölgenin en iyi otellerinden olan Polat Palandöken tamamen yenilendi! Sezona iddialı giriyorlar.

Evde tiyatronun mucidi Metin Zakoğlu’nu, oyunlarından birini seçerek evinize davet edebilirsiniz.
***
Genç sanatçıların eserlerine yer verecek olan “Humano Sergisi” Etiler’deki “Loft Art”ta kapılarını açtı. 2 Ocak’a kadar sergiyi gezebilirsiniz.

***
Fener-Balat Kültür Turu biletleri satılıyor. Bir arkadaşınıza hediye edip keyifli bir gün geçirebilirsiniz.
***

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Love kıtlığı? Pardon...

Orkun Ün

Orkun Ün

30 Kasım 2021
Love’landım.Love’landık.Love’lananLove’la beni.

Gibi kalıpları sık sık sosyal medyada duyuyoruz. Bu kelimeleri kullanan demek istiyor ki...
◊ Aşka düştüm...
◊ Fena halde aşığım...
◊ Herkesin aşkı var bi’ benim yok...
Bu konu gündeme gelmeye devam edecek çünkü astrologlara göre 20 Aralık “Love kıtlığı”nın başlangıcı olacakmış.
Diyorlar ki...
◊ Herkes elindekine sahip çıksın...

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