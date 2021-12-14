Bugün ne yapsak?

◊ “Seviyor kızcağız, karışmayın” diyorlar.
◊ “Adam pişman, ikinci şansı hak eder” diyorlar.
Berfin Özek yüzüne kezzap atıp hayatını altüst eden kişiyle evlendi geçen gün.
Hatırlayın yaşanan bu can sıkıcı olay sonrası ‘bazı’ sosyal medya primcileri kendilerini ortaya atıp “Berfin’in yanındayız, bu zulme sessiz kalmayacağız” mesajları paylaşmıştı.
Zamanla hem Berfin unutuldu hem de ona verilen destek azaldı.
Neden biliyor musunuz?
Çünkü o primciler, başka popüler olaylara yöneldiler, o olaylar için geçtiler klavye başına.
Onlar için önemli olan gündeme gelmek, gündem olan konular hakkında yorum yapıp takipçi kazanmak olduğu için hızlıca terk ettiler Berfin’i.
Divan pastaneleri, otelleri ve Divan restoranları yeni yıl konseptine geçti. “Senin Zamanın Senin Yılın” temasıyla müşterilere farklı bir deneyim yaşatıyorlar. Lezzetlerde zamanda yolculuk, mekanlarda yeni yıl coşkusunu hissetmek için bir Divan Pastanesi’ne uğrayın.
En sağlıklı atıştırmalıkları üretmek için yola çıkan Çise Ulus aile bahçesinde yetişen mandalinaları ‘jeotermal’ teknolojisiyle kuruttu ve ortaya 12 ay yenebilen mandalinalar çıktı. Kurutulmuş mandalina siparişi verin bugün. Çok memnun kalacaksınız.
Çocukların en sevdiği karakterlerin başında gelir “Niloya”. İşte bu eğlenceli oyun bugün Kayseri’de olacak. “Niloya Sürpriz Yumurta Müzikali” için bilet alın.
İş Sanat Masal Tiyatrosu’na gidebilirsiniz. Eğer planı bu akşama yapacaksanız sahnede “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” oyunu olacak.
Zerrin Tekindor’un tek kişilik oyunu “Toz” çok sevildi. Tekindor, Zorlu’daki performansı sonrası bugün de Uniq Box’ta.
Katliamı nasıl meşrulaştırmaya çalışıyorlar dedim.
Sonra birkaç vicdan sahibi arkadaşıma sordum. Boğazları düğümlendi, konuşamadı hiçbiri. Özetle ben izlerken insanlık adına utandım.
Gülşah Saraçoğlu ve İpek Tanrıyar, “2. Sayfa” programına katıldı.
Programda tüyleri diken diken eden açıklamalar yaptılar.
Bu korku filmi senaryosunu size özetleyeyim ben:
◊ “İnanın hiçbir materyal sizi o soğukta kürkten sıcak tutmuyor.”
Kaliteli ödül törenlerini bu yüzden çok önemserim ben. Oraya gelip saatlerce oturup, sahneye çıkanları, ödül alanları alkışlamak kendi başına alkışı hak eden bir durumdur.
Neyse konumuz ödül törenleri değil. Konumuz İrem Derici’nin sözleri...
“Türkiye’de sahnede şıklık yarışı başladıysa bu Gülşen sayesindedir. O bizim kraliçemizdir. Onu gördükçe bizler de özen gösteriyoruz” dedi.
◊ İki isim de şarkı söylüyor...
◊ İki isim de aynı işten para kazanıyor...
◊ Üstelik kulvarları da aynı...
Bu övgü dolu sözlerin söylenmesini üstteki bu maddeler zorlaştırıyor aslında.
Kendinize zaman ayırıp değerli bir kitap okumak istiyorsanız, Uzm. Dr. Ece Balkuv’un “Beyniniz Hayatınızı Nasıl Şekillendirir” kitabını alabilirsiniz.
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Jolly Joker Private sahnesine bu akşam Ayta Sözeri konuk oluyor. Jolly Joker’in bu yeni mekanı yemekli. Planınızı ona göre yapın.
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Bomontiada’da bulunan The Populist aralık ayına özel programlar hazırladı. Eğer güzel yemek ve iyi müzik istiyorsanız Bomontiada bu ay tercihiniz olsun.
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Caz severler, beş müzisyenden oluşan Spin adlı grubu yakın takipte. Spin bu akşam 21:00’de Zorlu PSM içindeki Touche’de sahne alacak.
Bu, bir tespit ve yakın geçmişe ışık tutma yazısıdır.
Altın Kelebek’te İbrahim Tatlıses’e ‘yaşam boyu onur ödülü’ verilmesi tartışması birkaç gündür devam ediyor.
Pek bilgi sahibi olmadığını anladığım kişilere şunu hatırlatmak isterim...
◊ Sene 2012... İbrahim Tatlıses, Kral TV Müzik Ödülleri’nde ‘yaşam boyu onur ödülü’nün sahibi oluyor. Ödülü Orhan Gencebay veriyor.
Uğradığı silahlı saldırı sonrası ilk kez sahneye ayak basan Tatlıses, orada elindeki bastonu yere fırlatıyor. Salonda bir alkış tufanı kopuyor. Tüm müzik dünyası o gece orada Tatlıses’i ayakta alkışlıyor. Aralarında şimdi yapılan Altın Kelebek ödül törenini eleştirenler de var.
◊ Sene 2018... Tatlıses bu kez 55’inci Altın Portakal Film Festivali’nde ‘yaşam boyu onur ödülü’ alıyor. Üstelik Ömer Vargı, Ferzan Özpetek, Cem Yılmaz gibi isimlerle birlikte. 3-5 gündür Altın Kelebek’i eleştirenler nedense Altın Portakal sonrasında hiç ses etmemişti...
O dönem konuşmayan zat-ı muhteremler neden şimdi saldırıyorlar, anlamakta güçlük çekiyoruz doğrusu.
O isimler, neden günlerdir anlamsız bir linç kampanyası yürütüyor, çok ama çok ilginç buluyorum açıkçası.
Ödül alan da ödül veren de kalakaldı o büyülü sahnede.
Her çıkanın gözleri doldu.
Geceye konuşamamaları damga vurdu. Yılların televizyoncusu Müge Anlı ağladı,
“Sadakatsiz” dizisinin o soğukkanlı ‘Derin’i Melis Sezen titredi. Daha önce o sahneye defalarca çıkan Hadise derin bir ‘ohhh’ sonrası konuşabildi.
◊ Kim olursanız olun...
◊ Ne kadar fazla sahne deneyiminiz olursa olsun...
◊ Yüzlerce kişinin gözlerine bakıp konuşmaya alışık bile olsanız...
1 sene boyunca kimleri dinledik, hangi şarkıyla gülüp hangisiyle hüzünlendik bakma vaktidir. Spotify’ın listesinden Türkiye’nin müzik zevkini de şak diye anlıyoruz.
◊ Türkiye’de pop müziği geride bırakan bir rap tutkusu var.
◊ Hiç değişmeyecek bir Sezen Aksu bağlılığı var.
◊ Rap müziğin agresif hali sakin halinden daha fazla tercih ediliyor mesela.
◊ Sessiz sedasız, gizli gizli yükselmekte olan bir Zeynep Bastık atağı var.
◊ Giderek yükselen bir Edis sevgisi görülüyor.
Pusuya yatıp bekledim.
Bakalım kimler girecek topa dedim.
Hürriyet Hafta Sonu eklerinde gastronomi yazıları yazan Ebru Erke ve Habertürk yazarı Kübra Par dahil oldu olaya.
Ebru; “Baklava yorumlanacaksa yorumlansın ama bunun yorum bir lezzet olduğu belirtilsin” diyor.
Yorumlansın demesinin sebebi ise baklavayı geniş kitlelere ulaştırmak.
Kübra Par, “Modaya kurban etmeyin baklavayı, anam babam usulü olarak kalsın baklava” diyor.
Hatta bunu derken, son zamanlarda moda olan, çikolatalı, sütlü, soğuk mu soğuk baklavalar yapıp satanlara da sözü getirmiş.
Halk eserlerini kendi tarzında seslendiren Ahmet Aslan, bu akşam solo konseriyle Trump Sahne’de. 20.30’da başlayacak konser için planınızı yapabilirsiniz.
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İstanbul yeni bir konser mekanı kazandı. ‘Dorock XL Venue’ müzik tutkunlarını ağırlamaya başladı. Bu akşam sahnede Pentagram, yarın ise Cem Adrian olacak.
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Yaz için bugünden rezervasyon yaparsanız bütçenize iyilik yaparsınız. Bodrum’daki Mivara Luxury Resort sezon bitmesine rağmen dünyanın önemli ödüllerinden birini aldı. Otel artık ‘Mükemmellik Mührü’ ödülünün sahibi.
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Eyüp Sabri Tuncer, Türkiye Alzheimer Derneği ile bir çalışma yaptı ve ‘Hatıraları Tazeler’ projesini hayata geçirdi. Hatıralar kolonyalarından satın alıp katkıda bulunun.
◊ Ne zaman ayrılacaksınız?
◊ Geçen ayrılmıştınız?
◊ Ne ara barıştınız?
Geçen gün bu soruları ti’ye aldı Demet ile Oğuzhan.
Sabırla soruları dinleyip, kendi tarzlarında eğlendiler cevapları verirken.
Bazı ilişkilerin sonunu göremezsin (iyi anlamda), işte bu çiftin öyle bir ilişkisi var. Yolları uzun ama nereye bağlanır bilinmiyor, öyle uzun yani.
Arada toplumun nabzını yoklayacak ve kendi toprağının insanlarını düşündüğünü göstereceksin.
Bakınız Burcu Biricik.
Bakınız Elçin Sangu.
İki ünlü isim İstanbul’u esir alan fırtına sırasında sosyal medyalarını çok faydalı bir mevzu için kullandı. Kuryeler ile ilgili paylaşım yaparak “Böyle havalarda dışarıdan sipariş vermeyelim” mesajı verdiler.
“Ne var yani bir mesaj paylaştılar da ne oldu” demeyin.
İşe yarıyor.
Evde tiyatronun mucidi Metin Zakoğlu’nu, oyunlarından birini seçerek evinize davet edebilirsiniz.
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Genç sanatçıların eserlerine yer verecek olan “Humano Sergisi” Etiler’deki “Loft Art”ta kapılarını açtı. 2 Ocak’a kadar sergiyi gezebilirsiniz.
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Fener-Balat Kültür Turu biletleri satılıyor. Bir arkadaşınıza hediye edip keyifli bir gün geçirebilirsiniz.
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Gibi kalıpları sık sık sosyal medyada duyuyoruz. Bu kelimeleri kullanan demek istiyor ki...
◊ Aşka düştüm...
◊ Fena halde aşığım...
◊ Herkesin aşkı var bi’ benim yok...
Bu konu gündeme gelmeye devam edecek çünkü astrologlara göre 20 Aralık “Love kıtlığı”nın başlangıcı olacakmış.
Diyorlar ki...
◊ Herkes elindekine sahip çıksın...
İlişkiniz var mı? sorusuna “İlişkim olursa haberiniz olur. Ayrıca kriterim falan yok artık. Yaşım 36” cevabını verdi.
◊ “Yani bu zamana kadar kriter aradım da ne oldu?” demek istiyor.
◊ Kriterlerime uyan herkes bir şekilde canımı sıktı diyor.
36’lıklar bunalımda...
36’lıklar kara kara düşünüyor şu an...
‘Biz de mi çıtayı düşürelim de kriter aramayalım’ diye tartışılıyor eminim.
Hakkındaki iddialar çok can sıkıcıydı ünlü ismin.
“Katıldığı bir doğum günü yemeğinde masada oturan birini bıçakladığı söyleniyordu.”
Açıkladı olanı biteni.
Olay hiç de anlatıldığı gibi değilmiş. Ortada bıçak, yaralama, darp falan yokmuş.
Ortada iftira varmış. Bu kadar kolay olmamalı ama maalesef kolay birine iftira atmak. Üstelik o isim ünlüyse daha da kolay.
◊ At iftirayı, gel gündeme
Türk mutfağı eğitimleri başlıyor. Aralarından en kapsamlı kursu seçip kayıt olabilirsiniz. 3-5 ay içinde mutfakta harikalar yaratmak elinizde.
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Niloya ve arkadaşı Tospik’in ‘Sürpriz Yumurta Müzikali’ cumartesi günü saat 12.00 ve 14.00’te çocuk seyircilerini bekliyor. Fakat bugünden bilet almanız gerekebilir.
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SPA kış aylarında girerken ayrı bir önem taşır. Gündelik yaşamın yorgunluklarından arınmak için Address İstanbul Hotel içindeki The SPA’yı deneyin. Yeni açılan yer kampanyalarla dolu.
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Kartalkaya’yı gastronomi ve eğlence anlamında doyurmak için yola çıkan Palazzo Lounge açıldı. Bu yeni buluşma noktasına yolunuz düşerse çok keyif alacaksınız.
Tıpkı Squid Game gibi o da Kore yapımı. 24 saatlik izlenme sayısı, Squid Game’i geride bırakmış. Yok daha iyi diziymiş de, yok ortalığı yıkıp geçecekmiş falan da...
İyi bir Kore dizisinden sonra yayına giren bir başka Kore dizisi her zaman izlenir.
Çünkü insanlar bir önceki heyecanı ararlar. Bu yüzden şans verirler. Fakat günün sonunda hayal kırıklığı garantidir.
Tıpkı uzun bir ilişkiden sonra yaşanan ilk ilişkinin dikiş tutmaması gibi.
Son zamanlarda dizi ‘alt metinleri’ seyircileri çok etkiliyor. Yani yapımcı, yönetmen, senarist tarafından açıkça belirtilmeden kavranan olayları seviyoruz biz. Bu son Kore dizisinde de var alt metinler ama Squid Game kadar düşündürücü değil.
Özetle...
Çok kişiyi ikiye bölecek bir yazıdır;
◊ Bu kadar da değişim normal mi?
◊ Değişirsem Zeynep gibi mi değişmeliyim?
Sorularını tartışmaya açacak bir yazıdır. Pazartesi akşamı ‘Ayaklı Gazete Ödül Töreni’ yapıldı.
Gecenin sunucularından biri oyuncu Zeynep Koçak’tı. ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ programından tanırsınız onu.
Tanırsınız dediğime bakmayın, tanıdığımız halinden eser yok. Gerçekten yok. Mesela kilo almış Zeynep. Çok da yakışmış ama kilo dışındaki değişim tam anlamıyla estetik mucizesi.
Bugün ne yapsak?
İstanbul’un en yeni mekanlarından olan ‘Nobu’ şehirde ilk yılbaşı partisine hazırlanıyor. ‘Omakese’ adı verilen özel bir menü, yemeklere eşlik edecek bir DJ partisi Nobu’nun misafirlerini bekliyor. Rezervasyonu bugünden yaptırın.
İstanbul’un açık hava sosyalleşme mekanı olan ‘Dekk’ aralık ayına özel programlar hazırlamış. İster buz pistinde keyifli vakit geçirin, ister DJ performanslarını dinleyin, isterseniz de mekanda bulunan atıştırmalıkların tadına bakın. Tercih sizin.
Çocukları için en iyisini yapmaya çalışırken kendilerini bir çatışma içinde bulan bir ailenin komedisini anlatan ‘Fanatik’ bu akşam 20.30’da Trump Sahne’de olacak.
İstanbul Gönüllüleri ‘Kadın Emeği’ projesini hayata geçirdi. Beşiktaş Kadın Emeği Pazarı’nı bugün ziyaret edin.
21’incisi düzenlenen Antalya Piyano Festivali başladı. Bugün, Türk müziğini klasik Batı müziğiyle harmanlayan Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner ikilisini dinleyebilirsiniz.
Havalar soğudu. İçinizi ısıtacak bir geziye ne dersiniz? Yakınınızdaki bir barınağa gidin ve oradaki hayvanların heyecanını gözlerinizle görün.
Sapanca sezonu açıldı. Yağmur eşliğinde orman yürüyüşü için en ideal yerlerden biridir Sapanca. Otel alternatifi çok fazla. Eğer uzaktan çalışıyorsanız yola koyulun derim.