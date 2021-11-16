Bugün ne yapsak?

Opera sanatçısı Hakan Aysev, bir röportajında “Öğrencimle gurur duyuyorum. Çok iyi bir tenordur aslında ve Türk operasının büyük bir kaybıdır” demişti Tan Taşçı için.

Nadide bir sesi var Tan’ın.

Bunun kanıtını bu sene Harbiye Açıkhava’da gördük. Pazar akşamı, Tan’ın 16’ncı ve son konserine gittim.

Önemli bir gündü. O gün sahneye çıkarak Tarkan’ın 15 konserlik Harbiye rekorunu kırdı Tan.

Aylar süren konser maratonu yormuş Tan’ı, çok hastaydı.

Sağlıkçılar kapıda bekliyor, Tan’ı sahneye hazırlamak için çaba harcıyorlardı. Konserin ilk bölümünde belliydi o rahatsızlık.

Fakat ikinci bölüm bambaşka bir Tan çıktı sahneye. Hiç belli etmedi hastalığını. Çok saygılıydı seyircisine.

2.5 saatlik konserin her dakikasında büyük bir minnetle baktı onu izlemeye gelenlere. Kolay iş değil, arka arkaya verilen konserlerde Harbiye gibi büyük bir alanı herkes dolduramaz.

Sanırım bu işin büyüsü, Tan’ın sahnede, kendi yazdığı şarkılar dışında başka bir şarkı söylememesi. Aslında buna gerek duymama ‘keyfi’.