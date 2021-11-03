Bugün ne yapsak?

Bu kaçıncı kez eleştirilişi Esra Dermancıoğlu’nun, onun ise kaçıncı kez bu eleştirilere ‘zeka’ ile cevap verişi.



Şimdi yine, yeniden “Biraz kilo ver abla”, “Sana yakışmıyor Esra Hanım” diyorlar.

O da kendi üslubuyla “Ben böyle kalsam olmaz mı? Bebek gibiyim, zayıflamayacağım” dedi.

Ne istersiniz insanların zayıflığından, ne alıp vermediğiniz var insanların kilolarıyla?

Ne yaşadınız da bu kadınların kilolarıyla dalga geçiyorsunuz?

Nasıl mutsuzsunuz da kilosuna bakarak gülüyorsunuz bu kadınların?

Her şey uzun süredir görmediğimiz bir insana ilk karşılaşmada “sen çok kilo almışsın” demekle başlıyor.

