Bugün ne yapsak?

Bazı konular benim nazarımda tartışmaya kapalıdır. Onlardan biri, kadınların duygusal zekası.

İlişkileriyle magazin gündemini meşgul eden iki çift var son günlerde. Biri Bensu Soral ve eşi Hakan Baş, diğeri de Şef Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek...

İki çift de ayrılığın eşiğinde.

Yakındır bir imzayla yollarını ayırmaları.

Ama günümüzde o ayrılık imzasını atana kadar sosyal medyadan çok yol kat ediyor çiftler. Paylaşımlar yapılıyor, göndermeli fotoğraflar atılıyor, emoji’lerle ‘sen anladın’ falan denmek isteniyor...

Bakın mesela Bensu Soral yaptı benzer bir hareket.

Bir fotoğraf paylaşarak altına şu yazıyı yazdı:

“Sanat olmasaydı, gerçeğin çiğliği dünyayı dayanılmaz hale getirirdi.”

