Bugün ne yapsak?

Haber olan ‘flört’ün çirkinleşmesi ve bunun ifşa boyutuna gelmesidir.
Ece Ronay yeni dönem şarkıcılarından biri. Aslında yaptığı şarkıları tutturmayı başaran da bir isim.
Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay’a aylar önce yeni dönemin tabiriyle ‘DM’ den yürümüş.
Sonrasında da genç ismin klibinde oynadı. Biz sanıyoruz ki arada arkadaşlık, abi-kardeşlik var.
Öyle değilmiş.
Daha doğrusu, Mehmet Ali Erbil açısından öyle değilmiş. Açık açık ‘sarkıntılık’ yapmış Ece Ronay’a. Peki bunları nereden biliyoruz.
Fransız gelsin dükkan açsın
Hepimizden bir anı barındırır Beyoğlu... Sevgilimizle caddelerinde yürüdüğümüz, kitap kafelerinde oturup flört ettiğimiz, sokak lezzetlerini tatmak için sıra beklediğimiz, akşam konserlere gittiğimiz özel bir yer orası. 3 yıldır Beyoğlu’nu yöneten Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile belediye binasında buluşup İstiklal turu yaptık.
◊ Beyoğlu ideolojiyle mi yönetiliyor?
- Beyoğlu’nda ideoloji olmaz. Bunu tartışmak bile o ilçeye ve halkına haksızlıktır. Dünyanın her kıtasından insan var burada. Beyoğlu’nda farklı inançlar, farklı kültürler, farklı yaşamlar hep var olmuş. Bugün özgürlüklerin en geniş manada yaşandığı yer Beyoğlu. İnsanlar başka semtlerde yapamadıklarını Beyoğlu’nda rahatça yapabiliyor.
◊ Neden eski ve yeni Beyoğlu diye ayrım var?
- Eski Beyoğlu’nda olup da bugün olmayan hiçbir şey yok. Beyoğlu daha da modernleşti. Kültürel bir defile alanı burası. Şu an caddeye çıkıp “Where are you from?” (Nerelisin?) diye soralım. Çok kültürlülüğü o zaman anlarız.
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Telefonunuza indirdiğiniz uygulamalar sayesinde özel spor hocanıza sahip olmak elinizde. Haydi indirin bir tane uygulama ve sağlıklı hayata adım atın.
Bugün Hayvanları Koruma Günü. Sokak hayvanlarına mama alın, evdeki dostunuzla vakit geçirin.
Müzikli komedi oyunu “Tarla Kuşuydu Juliet” yarın Trump Sahne’de. Bugünden biletinizi alırsanız iyi olur.
İstanbul’da bulunan Rus, Kore ve Hint restoranlarına gitmediyseniz bugün sevdiğiniz biriyle plan yapın.
Aynen şu ifadeleri kullandı ünlü isim:
“Influencer’ların hepsi çöp, para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiçbir şey olmaz onlardan.”
Şimdi gel de ‘kısmen’ katılma Bayülgen’e...
Sosyal medyada adını duyuran arkadaşlarımız arasında işini hakkıyla yapan, içerik üreten, her gün üzerine koyarak ilerleyen isimler var. Ama onlar dışında maalesef yarısından fazlası gerçekten de ‘havadan’ para kazanıyor bu isimlerin.
Tiktok dünyasına da değindi ünlü şovmen.
‘Gerizekalı onlar’ dedi. Bir dönemin popüler uygulaması olan ‘Vine’ fenomenlerine benzetti Tiktok’çuları. Şimdi var mı ‘Vine’, yok.
Uçtu gitti.
Bolca vakit ve kabarık bir cüzdan ister.
Diyelim İstanbul’un meşhur dönercilerinden birine gitmek istediniz. Bu durumda rotanız Beykoz, Etiler ya da Fatih civarındaki dönercilerden biri olur genelde.
Hafta içi bir arkadaşım Etiler’deki Dönerci Serkan Usta’ya gitti.
Yemekler güzel, ortam temiz, garsonlar işini biliyor, müşteri kalitesi çok iyi.
Ama ben size işin ‘zor’ olan kısımlarını anlatayım.
Arabanızla Etiler’e ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ama trafik felaket!
Dönercinin önüne gelip tam ‘ohh’ çekecekken kapınızı vale açıyor.
Bu modanın öncüleri, Gülşen, Hande Yener ve Hadise. Bu isimler artık sahneye iddialı kıyafetlerle çıkıyor.
Belki kendilerince ‘Bakın ben pandemi dönemini çok verimli geçirdim, herkes kendine gelsin’ tarzında bir meydan okuma.
Yaptıkları iş hem kulağa hem göze hitap etmesi gereken bir iş olduğu için, çok da güzel bir meydan okuma bu.
Modacı Raşit Bağzıbağlı bu isimlerle ilgili yorum yaptı:
“Hepsinin giydiği iç çamaşırına benziyor. Jennifer Lopez ve Rihanna’nın giydiklerinde kostüm havası var bizimkilerde yok. Kaliteyi aşağıya çekiyorlar. Belki de bütçeleri yetmediği için böyle giyiniyorlar” dedi.
Aralıksız dizi gösterimlerinden oluşan “Arkası Şimdi!” bugünden itibaren Pera Müzesi’nde ücretsiz izlenebilir. Gösterim programında bugün “Lütfen Anla Beni” adlı yapım var.
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Oktoberfest İstanbul başladı. Bomontiada The Populist’te DJ performansı, Bomontiada’nın avlusunda ise Emir Ersoy Project sahne alacak.
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Formula 1 İstanbul yarışları için geri sayım başladı. Bu sene seyircilerin de olacağı yarışları izlemek için son biletleri kapın.
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Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent Turkcell Vadi’de konserlere başladı. Üzerinde çok çalışılan bu konserin biletleri çabuk tükleniyor. Biletix’ten bakabilirsiniz.
İBB Kent Orkestrası, bu akşam saat 19.15’te Caddebostan Sahili’nde açık hava konseri verecek. Konser halka açık ve ücretsiz.
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Craft Tiyatro’nun yeni oyunu “Kalp”, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. Kapı açılış saati 20.00.
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Fişekhane Deniz Konserleri dev bir ismi ağırlıyor. Erol Evgin, 1 Ekim günü İstanbullulara nostaljiyi yaşatacak. Biletleri şimdiden alın.
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İstanbul’da yeni bir İtalyan açıldı. Terrazza Italia, Zorlu Center Eataly içerisinde misafirlerini ağırlıyor. İtalyan mutfağı sevenler buraya bayılacak.
Diğeri Avrupa’nın en pahalı restoranları arasında hatırı sayılır bir noktada.
Nusret’in son açtığı Londra şubesi ilk günden yoğun bir taleple karşılaştı.
Hafta sonu Londra Nusret’e futbolcu menajeri diye bilinen Muzzi Özcan gitmiş.
Yemekler yendikten ve hesap ödendikten sonra da fiyatlara isyan etti ünlü menajer.
“Hayatımda ödediğim en gereksiz hesap. Milli gururumuz dedik 3 tane hamburgere 3.600 TL ödedik” paylaşımı yaptı.
◊ Yahu Londra’da yemek yiyorsun...
◊ Sterlin olarak hesap ödüyorsun...
Oktoberfest İstanbul bugün başlıyor. Bomontiada’da gerçekleşecek festivalin ev sahibi mekanı, The Populist. 1 hafta boyunca açık havada müzik keyfi için Bomonti’ye uğrayın.
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Mehmet Âkif Ersoy’un hayatını konu alan “Âkif” filmi vizyona girdi. Sinemaseverler listelerine alabilir.
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Zeynep Bastık’ın Reynmen ile beraber söylediği “Yalan” adlı şarkı tüm dijital platformlarda. Dinleyip biraz keyiflenebilirsiniz.
Bugün itibarıyla, www.pantenealtinkelebekodulleri.com sitesine girerek 40 kategoride oy kullanabilirsiniz.
Kategorilerde aday çokluğu dikkatinizi çekebilir, şaşırmayın.
Son 1-1,5 sene içinde eser üreten herkesi aday listesine koymaya çalıştık.
8 Ekim’e kadar sürecek ilk tur oylamadan sonra ikinci ve son oylamaya geçilecek. Aday sayısı da her kategoride 10’a düşecek.
Heyecan ikinci turda daha da artacak.
Türkiye’nin en güvenilir isimlerinden oluşan bir ‘Pantene Altın Kelebek jürisi’ olacak. İkinci tur oylamanın sonunda o isimler devreye girecek ve kategoriler için oy kullanacak.
İlk tur oylamada jürinin hiçbir dahli yok. İkinci turda ise halk oylamasının ağırlığı yüzde 70, jürinin yüzde 30 olacak.
3-3 berabere bitti maç.
E konser Adana’da olunca, Adana’da bulunan ‘Demirspor’ taraftarının da gazıyla, söylenmeyecek sözler söyledi Ortaç.
Beşiktaş hakkında konuşan, konuşurken ‘küfür’ eden ve o ettiği küfrü el hareketleriyle destekleyen bir Serdar Ortaç vardı sahnede.
Zaten dakikalar sonra kurtlar sofrasına yem oldu ünlü şarkıcı.
Yanlış yaptı Serdar Ortaç.
Kendisi de ‘terbiyesizlik yaptım, affedin’ tarzında açıklamalarına devam ediyor günlerdir.
Beşiktaş Kulübü resmi bir açıklamayla “S.O. hakkında yasal işlemleri başlatıyoruz” dedi. İsmini bile kullanmayarak mesaj vermek istedi ünlü isme siyah beyazlı kulüp.
Biz arada sıkışan ‘Y’ kuşağı sakinlerinin ‘ah fırsat olsaydı da İbrahim Tatlıses’i canlı dinleseydim’ dileği gerçekleşti.
Tatlıses, Kuruçeşme Arena’da 12 yılın ardından sahneye çıktı.
Oradaydım. Öncesini, sonrasını yaşadım.
Şunu fark ettim...
Tatlıses’in, ceketinin rüzgarı bile yetermiş binlerce insanı oraya toplamaya...
Konserin başlama saati 21.00’di.
Özetle şunu diyor: “Ben Adriana ile var olmadım, onunla ilgili haberlerimin silinmesini istiyorum.”
Metin Bey, Metin Bey...
◊ Türk erkekleri için örnektiniz siz...
◊ ‘Demek ki olabilirmiş be’ dedirtmiştiniz...
◊ Güven yüklemesi yapmıştınız hemcinslerinize...
Şimdi neden bu utanç?
@dokakultur Instagram hesabını takibe alın. Doka Kültür ve Yaşam Akademisi beklentileri göz önünde bulundurup eğitim programları oluşturuyor. Uzman eğitmenlerle sizleri buluşturuyor.
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Ayşe Çetinkaya Beauty kadınların takip ettiği güzellik uzmanlarının başında geliyor. Güzellik ve bakım işlerine meraklıysanız güzellik koçu Çetinkaya’yı sıkı takibe alın.
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Beyoğlu Asmalı Mescit’te ‘Kevok Ocakbaşı’ müdavim mekanıdır. İyi et ve kaliteli sohbet için ‘Kevok’u listenize ekleyin.
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Türk kahvesi, günümüzde büyük bir keyifle ve pratik bir şekilde yapılıyor. Bunda teknolojinin payı büyük. Kahve tutkunları ‘Arzum Okka Minio Pro’yu denemeliler.
Adı “Asla Binemedim.”
Alt başlığında ise şu yazıyor...
“Asla binemediğimiz taksiler...”
◊ El kaldırdığımız ama durmayan...
◊ Karşıya geçeceğim dediğimiz fakat almayan...
Yeni normale adapte olmaya çalışanlar için “Yeni Normalde Değer Yaratmak” konulu bir liderlik konferansı var. Online eğitim için biletler Biletix’te.
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Fonksiyonel tıbbın en önemli sözcülerinden olan Dr. Mark Hyman 30 Eylül’de Sakıp Sabancı Müzesi “The Seed”de olacak. Biletix’ten biletinizi alabilirsiniz.
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Kültür sanat etkinlikleriyle dolu bir kış geçireceğiz. Her ay için bir etkinlik planı yapın kendinize.
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Özlediğimiz tüm sanatçılar Jolly Joker sahnesine geliyor. Eylül ve ekim ayı programları çok dolu. Hemen bilet alabilirsiniz.
Ne ağır bir cümle dimi?
Haklısınız.
Ama tam olarak bunu konuşmamız, konuşurken de ‘hakkaniyetli’ olmamız gerekiyor.
Bülent Ersoy ve Mustafa Keser’in televizyon programının ilk konuğu Yıldız Tilbe’ydi.
Bu üç isim bir araya geldiğinde, şarkıları, Yıldız Tilbe’nin ilginç dans figürlerini falan konuşmamız gerekirdi.
Ama ibre çok başka bir yere döndü. Bülent Ersoy’a... Programda zor konuştu Diva.
Dili dönmüyordu.
İki kelimeyi bir araya getiremedi.
◊ “Bu işin izahı mümkün değil” falan deyip şaşırıyoruz ya hani.
◊ İtalyan erkekleri nereye kayboldu, neden bizim erkeklerimize hayran bu İtalyanlar diyoruz ya hep...
Tüm bunların nedeni İtalya’da yayınlanan Türk dizileri ve bizim o dizileri yurtdışına pazarlama yeteneğimiz.
Her şey “Kiraz Mevsimi” ve “Dolunay” dizilerinin İtalya’da yayınlanmasıyla başlamış.
Diziler çok tutunca İtalyan kanalı olan ‘Kanal 5’ “Erkenci Kuş”u satın alıp Can Yaman hayranlığını körüklemiş.
Son olarak da “Sen Çal Kapımı” dizisini satın alan kanal, Kerem Bürsin’in de bir hayran kitlesi olmasını sağlamış.
Bugün ne yapsak?
Burcu Binici ve Cem Kılıç’ın rol aldığı tiyatro oyunu “Şaşkın Aşıklar” bu akşam 20.30’da Trump Sahne’de oynanacak.
Kahve kokusunu mu özlediniz? Yeni kahveleri tatmak mı istiyorsunuz? İstanbul Coffee Festival yarın başlıyor. Mutlaka ziyaret edin.
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Sanatseverlerin en büyük tutkularından biri olan Contemporary İstanbul dönemi geldi çattı. Biletler kapış kapış satılıyor. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek misafir kabul edilecek sergiyi gezin.
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Kapadokya’nın eşsiz coğrafyasını en iyi anlatan otellerden olan ‘Argos in Cappadocia’ akustik konserlerine başlıyor. Ekim ayı ortası için planınızı yapın.
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Maceraseverlerin vazgeçemediği festivallerden biridir ‘Big Boyz Festival’. Hazırsanız eğer bu hafta sonu kendinizi ayarlayın ve festivale katılın.
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Saksafon sanatçısı Burak Küçük, Trio ekibiyle Zorlu PSM’nin caz kulübü ‘touche’de performans sergileyecek.
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Edirne Açıkhava Konserleri sadece Edirnelileri değil, İstanbulluları da ağırlıyor. Bugünün sahnesi Zeynep Bastık’a ait.
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İstanbul’da bir hobi arayanlar varsa ‘heykel’ sanatını öneriyorum. Biletix’ten bilet alıp ‘Anka Workshop’un derslerine katılın.