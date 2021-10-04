Bugün ne yapsak?

Pandemi sonrası bir moda başladı.





Bu modanın öncüleri, Gülşen, Hande Yener ve Hadise. Bu isimler artık sahneye iddialı kıyafetlerle çıkıyor.

Belki kendilerince ‘Bakın ben pandemi dönemini çok verimli geçirdim, herkes kendine gelsin’ tarzında bir meydan okuma.

Yaptıkları iş hem kulağa hem göze hitap etmesi gereken bir iş olduğu için, çok da güzel bir meydan okuma bu.

Modacı Raşit Bağzıbağlı bu isimlerle ilgili yorum yaptı:

“Hepsinin giydiği iç çamaşırına benziyor. Jennifer Lopez ve Rihanna’nın giydiklerinde kostüm havası var bizimkilerde yok. Kaliteyi aşağıya çekiyorlar. Belki de bütçeleri yetmediği için böyle giyiniyorlar” dedi.

