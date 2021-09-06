Bugün ne yapsak?

◊ Roma’ya gidiyor, karşısında binler...
◊ Napoli’ye gidiyor, etrafında imza almak isteyen hayranlar...
◊ Milano desen, sokaklarında yürüyemiyor...
Michele Morrone...
◊ Roma’da pek fazla umursanmıyor...
◊ Napoli’de “amaan zaten bizim çocuk” deniyor...
◊
Ama olan bitenden o kadar habersizler ki, emniyet çıkışında kendilerine sorulan sorulara,
◊ Bir şey yok ki öylesine geldik...
◊ Belge istediler gösterdik...
◊ Yasa dışı bir şey yok, aynen devam...
Gibi açıklamalar yaptılar.
Oysa işin aslı hiç öyle değil.
Yıllardır vergi ödemeden büyük paralar kazandı bu isimler...
◊ Kendi plakanıza işlem yapıldığı iddiası doğru mu?
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi havalimanında çalışan taksilerin ruhsatını askıya aldı. Benim kendi taksim de havalimanında çalışıyor. Diğer araçların durumunu bilmiyorum, incelemesi devam ediyor ama ben Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü’nden hızlı bir inceleme rica ettim. Sonuç geldi. İddialar asılsız kendi adıma kayıtlı olan takside her şey usulüne uygundur.
◊ İstanbul’da bir taksi sorunu var. Durmuyorlar, gideceğimiz yeri beğenmiyorlar, bize karşı öfkeliler...
- Yok yok yok... Bakın ‘duyumlarımıza göre’ İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetkilileri bazı gruplara taksi plakası verme vaadinde bulunmuş. Bu yüzden çabalıyorlar. Oysa İstanbul’da taksi sayısının artışına gerek yok.
Eylül çok anlamlıdır.
Ne aralık karşılar onun hissettirdiklerini, ne ocak.
O yüzden bu ayın tadını çıkarmak gerek.
Eylülün ilk haftasında...
* Yaz ayının bir muhasebesini yaparak geçirin günleri. Elbet hatalar olmuştur. Çizin üstünü, önünüze bakın.
* İlk haftanın şarkısı “Gripin-Belki Çok da Şey Yapmamak Lazım” olsun.
Şarkının sözlerinde, “vuralım hayatın gelişine belki biraz da dans etmek lazım” diyor.
Ne iyi diyor. Haydi!
“Seç kendine göre bi dert, aşk-meşk” mottosuyla yola çıktılar. Metehan Temel ve Uğur Çıraklı’nın Bul Bi Dert adlı grubunu müzik listelerinize ekleyin.
***
Kapadokya’ya bir tatil planlayabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde Argos in Cappadocia’da “Argos Akustik Geceleri” konserleri başlayacak.
***
Bodrum’un Haremtan Koyu’nda Isola Manzara Gardens açıldı. İtalyan mutfağı tutkunlarına duyurulur!
***
*Nerede sağa sola küfür eden var...
*Nerede suratsız gençler var...
* Nerede kaliteden yoksun garip tipler var...
İşte onların olduğu yerde mutlaka güzel, ünlü, genç kızlar var.
Neden?
Şimdi işinde gücünde olan, eğlenmesini, oturmasını, kalkmasını bilen gençler üzgün.
Birbirlerine şunu soruyorlar, “Bizim suçumuz ne?”
Boğaz’ın yeni mekanlarından olan Mavra Arnavutköy “her yemek mevsiminde güzel” mottosuyla misafirlerini ağırlamaya başladı.
Kurduğu ‘watchwithlove’ markası tüm sosyetenin dilinde. Hasan Keydal adlı girişimci bulunması zor saatleri bile müşterileri için temin etmeyi başarıyor. Takibe alın derim.
‘Çok Da Fifi’ adlı stand-up gösterisi bugün Zorlu PSM Açıkhava’da olacak. Saat 20.00’deki etkinliğe bilet alabilirsiniz.
Sinema ve tiyatro dolu günler yaşatıyor Küçükçiftlik Park. Bugün tiyatro günü. ‘Westend Batının Sonu’ oyunu için gişelerden de bilet alabilirsiniz.
28. İstanbul Caz Festivali başladı. Genç cazcıların da yer alacağı festival 24 Eylül’e kadar devam edecek.
‘Cupcake’ yapmayı öğrenmek için eğitim alabilirsiniz. Sabah saatlerinde başlayacak workshop ‘USLA’ da. Biletleri Biletix’te.
Haliç’e gidip kürek kulüplerinden birini ziyaret edin. Belki yeni bir hobi edinip kürek dersleri alırsınız.
O yüzden İstanbulluların bu dertten kurtulana kadar bir cep rehberine ihtiyacı var.
İşte taksilerden korunmanın rehberi...
◊ i-taksi:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan sistem bir türlü sınıf atlayamadı. Olsun. Yine de indirin telefonunuza ‘i-taksi’yi ve zor durumlarda kullanın.
◊ Bitaksi:
Yıllardır hizmet veriyor ‘Bitaksi’ ve kendini her geçen gün yeniliyor. Benim önerim, gideceğiniz konumu taksiyi çağırmadan girin ve taksinizin gelmesini bekleyin.
◊ Uber:
Bu işin uzmanı Uber. Gideceğiniz yeri seçiyorsunuz ve size atanan şoförün bilgilerini görerek aracınızı bekliyorsunuz. VİP araçlarla hizmet vermiyor ama sarı taksiler ‘
Bileklik tutkunu erkekler; Altınbaş yeni erkek bileklik koleksiyonunu müşterilerine sundu. Kollarınızı şenlendirmenin vakti geldi. Haydi alışverişe!
İş çıkışlarında Zorlu PSM’nin amfisinde arkadaşlarınızla buluşun. Saat 20:00’de After Work Party başlayacak.
Küçükçiftlik Park Bahçe Sineması’nda akşamın filmi “Rocketman”. Şöyle serin serin film izlemeyelim mi?
Galatasaray Stadyum Müzesi ve Stat Turu yapabilirsiniz. Biletix’ten biletinizi alıp yakın futbol tarihimizi keşfedin.
Alaçatı Hayal Kahvesi’nde sahne bugün Cem Belevi’nin. 21:00’deki konseri tatildekiler kaçırmasın.
Bitişlerin ve yeni başlangıçların ayı eylül geliyor. Karar almak, kendinizi yenilemek için bir plan yapın.
Sürekli kendinden bahseden, olumsuz konuşan, siz konuşurken başka şeylerle ilgilenen ve nezaketten nasibini almayan insanlardan ‘uzak durun’ bugün!
Rotring, kurşun kalem dünyasına konfor getirdi. Kırılmayan uç, eli yormayan kalem gövdesi ve farklı renklerle satışa çıkan ‘Rotring’leri deneyin.
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Lokman Dağ, Ümraniye-Şerifali’de Dönerci Kadir Usta’yı açtı. Döner yeme konusunda kendinize güveniyorsanız Kadir Usta’ya muhakkak uğrayın.
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Elektrikli otomobil deyince akla gelen E-Garaj, 30 Ağustos’a özel sessiz konvoy oluşturuyor. 100 elektrikli araçla yapılacak konvoy, saat 11:00’de Maltepe sahilden başlayacak.
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Saat 18:00’de Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda “Kurtuluşa Adanmış Türküler” etkinliği var. Yakın tarihimizi merak edenler gidebilir.
◊ Televizyon programlarında konuştu yetmedi, arkadaş ortamında dedikodusunu yaptı durmadı.
Şimdi sıra sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlar yapmaya geldi.
Defne Samyeli’nin yıllar önce televizyonda yaptığı bir dansın görüntülerini paylaştı Akgül.
Güya küçümsedi, toplum önüne atıp ezmeye çalıştı.
“Dünyanın hangi ülkesinde ‘fetiş’ program yapan kadın saygı görür” dedi. İyi bir eğitim alamamış diyerek de aşağıladı.
Yeter mi, yetmez tabii.
E doğal olarak aklıma hemen Şef Mehmet Yalçınkaya geldi.
Eğer Mehmet Şef hayatımıza girmeseydi, mutfağı sesiz sakin bir yer olarak bilecektik.
Kaliteli bir restoranda masamıza gelen yemek ne süreçlerden geçiyor, içeride ne fırtınalar kopuyor hiç farkında olmayacaktık.
Önümüze beğenmediğimiz bir yemek geldiğinde “bu nasıl yemek yahu, olmamış bu” demeye evet ama mutfakta bağıran şefe hayır öyle mi?
Yok ki böyle bir dünya.
Ayhan Sicimoğlu, Türkiye’nin en yetenekli isimlerinden biri.
“Yeni imajıyla büyük beğeni aldı” başlığının altını son zamanlarda en iyi dolduran, en çok hakkını veren fotoğraf budur.
Özgür Ozan...
◊ Saçlarını uzatmış...
◊ Samuray topuzu yapmış...
◊ Bağrını açmış...
◊ Bir de uzun mu uzun bir kolye ile tamamlamış stilini...
Bir değişim yapılacaksa böyle yapılmalı.
Yaşın falan hiç önemi yok.
Festival şehri İstanbul özüne dönüyor. ‘İstanbul Cocktail Festivali’ için geri sayım başladı. Planlarınızı şimdiden yapın.
***
Kafanızı bilgisayardan kaldırmıyorsanız, yanlış yapıyorsunuz. Evden çalışanlar iş yüklerini biraz azaltarak kendilerine mutlaka vakit ayırmalı.
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Türk Lezzet Müzesi’ni ziyaret etmelisiniz. 42 Maslak’ta yer alan müze vakti olmayan ama Türk lezzetlerini yerinde tatmak isteyenler için çok uygun bir yer.
***
Cenk Yüksel’in yeni kitabı ‘Nefes-Ses-Hareket ve Kutsal Dönüşüm’ listelerde tırmanışa geçti. Hafta sonu okuyabilirsiniz.
◊ Amerikan küpeleri takmaz...
◊ Amerikan müziklerinin hayranı olmaz...
◊ Tarih bilinci olan genç kendini bilir...
◊ Erkekler kaşlarıyla oynamaz, aldırmaz kaşlarını...
Bu bildiriler Cüneyt Arkın’a ait.
Verdiği röportajda bu cümleleri kurdu usta oyuncu.
O bu sözleri söyledikten sonra “gündeme gelme çalışması” söylentileri dolaştı etrafta. Lütfen, Cüneyt Arkın’ı Coşkun Sabah’laştırmayalım, Özdemir Erdoğan’laştırmayalım. Yapmaz öyle şeyler Cüneyt Abi.
Açın YouTube’u ve ‘kundalini yoga’ yazın. Sabah yoganızı yapıp güne enerjik bir şekilde devam edeceksiniz.
‘Amelie Lens’ bu pazar İstanbul’da olacak. Dünyanın önde gelen kadın tekno müzik efsanelerinden olan ‘Amelie’yi dinlemek için son şanslarınız.
Küçükçiftlik Park’ta bugün bahçe tiyatrosu var. Sahnede Günay Karacaoğlu ve Şevket Çoruh olacak ve ‘Bir Baba Hamlet’ oyununu oynayacaklar.
Sokak kafelerini özlediyseniz Cihangir’e gidin bugün. Her cadde gençlerin akın ettiği kafelerle dolu.
ENKA Sanat bugün itibarıyla açık hava etkinliklerine başladı. Konser ve tiyatroların olacağı etkinliklerden birine bilet alın.
Tatil için en uygun haftaya girdik. Sakinlik seviyorsanız, hafif esen rüzgar tam aradığım şey diyorsanız hemen tatil planı yapın.
‘Scrabble’ olur ‘Monopoly’ olur ‘tavla’ olur. Siz seçin ve arkadaşlarınızla keyifli bir rekabete girin.
Maximum Uniq sahnesi bugün Emre Aydın’ı konuk ediyor. Konserin biletleri ‘Biletix’te.
Bir vale ile müşteri birbirine girdi. Kavganın sonunda valenin bıçakladığı kişi hayatını kaybetti. Sezon başı çok uyardık.
◊ Bu sene çok daha dikkatli olmalıyız dedik.
◊ Valelere denetim gelsin, güvenlik görevlileri sıkı kontrolden geçsin, mekanlara beli silahlı müşteriler alınmasın dedik...
Olmadı, dinletemedik. Şimdi her ay bir ölüm haberi geliyor Alaçatı’dan.
Daha geçtiğimiz ay bir vale hayatını kaybetti. Üstelik mekana alınmayan bir kişinin silahından çıkan kurşunlar yüzünden.
Onun görüntüsünü çekemedi kimse, çünkü olayı gören herkes can havliyle sağa sola kaçışıyordu.
Diyorlar ki...
- Çökmüş kız...
- Geçen yaz böyle miydi...
- Hemen bir botoks şart...
- Ekrandan hiç böyle gözükmüyor, falan...
E ama normali bu değil midir?
Yazdığı sözler herkesin kaleminden çıkmaz kabul ediyoruz.
AMA!
Yıldız Tilbe’nin aşı düşmanlığını ve toplumu yanlış yönlendirmelerini ‘uflaya, puflaya’ takip ediyoruz.
Aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu kararına tepki gösterdi ünlü sanatçı.
“PCR da olmayacağım aşı da olmayacağım, çalışmam yasaklanacak mı” diye de sordu. Cevabı çok basit:
EVET, yasaklanacak.
Eğer Yıldız Tilbe bu ısrarında devam ederse...
Bugün ne yapsak?
Pazartesi akşamları kafa dağıtmak önemlidir. E o zaman haydi Zorlu PSM’de 20.00’de başlayacak ‘Afterwork Party’ye katılın.
Sonbahar yorgunluğuna kapılmayın. Güne egzersizle başlayın. Her gün yarım saat ayırmanız yeterli.
Le Meridien Bodrum içinde bulunan Vitalica Wellness’ta yoga kampı var. Eylülün son haftasındaki kamp için şimdiden yer ayırtmanız gerekebilir.
Bodrum Caz Festivali kapsamında Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars müzik şöleni yaşatacak. Bu hafta planınız yoksa çarşamba günü Bodrum Radisson Collection içindeki etkinliği kaçırmayın.
Swissotel Sultan Park’ta açık hava sineması açıldı. Saat 21.00’de ‘Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2’ filmi var.
‘Gertrude Bell: Osmanlı’da İngiliz Ajanı’ online bir konferans ile bu bilgilendirici sohbeti kaçırmayın. Biletler Biletix’te.
Rafet El Roman yeni albüm çıkardı. Üstelik ‘tekli’ falan değil. Bu hafta ‘El Roman’ albümünü dinleyin.