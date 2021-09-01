Bugün ne yapsak?

Bileklik tutkunu erkekler; Altınbaş yeni erkek bileklik koleksiyonunu müşterilerine sundu. Kollarınızı şenlendirmenin vakti geldi. Haydi alışverişe!
İş çıkışlarında Zorlu PSM’nin amfisinde arkadaşlarınızla buluşun. Saat 20:00’de After Work Party başlayacak.
Küçükçiftlik Park Bahçe Sineması’nda akşamın filmi “Rocketman”. Şöyle serin serin film izlemeyelim mi?
Galatasaray Stadyum Müzesi ve Stat Turu yapabilirsiniz. Biletix’ten biletinizi alıp yakın futbol tarihimizi keşfedin.
Alaçatı Hayal Kahvesi’nde sahne bugün Cem Belevi’nin. 21:00’deki konseri tatildekiler kaçırmasın.
Bitişlerin ve yeni başlangıçların ayı eylül geliyor. Karar almak, kendinizi yenilemek için bir plan yapın.
Sürekli kendinden bahseden, olumsuz konuşan, siz konuşurken başka şeylerle ilgilenen ve nezaketten nasibini almayan insanlardan ‘uzak durun’ bugün!
O yüzden İstanbulluların bu dertten kurtulana kadar bir cep rehberine ihtiyacı var.
İşte taksilerden korunmanın rehberi...
◊ i-taksi:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan sistem bir türlü sınıf atlayamadı. Olsun. Yine de indirin telefonunuza ‘i-taksi’yi ve zor durumlarda kullanın.
◊ Bitaksi:
Yıllardır hizmet veriyor ‘Bitaksi’ ve kendini her geçen gün yeniliyor. Benim önerim, gideceğiniz konumu taksiyi çağırmadan girin ve taksinizin gelmesini bekleyin.
◊ Uber:
Bu işin uzmanı Uber. Gideceğiniz yeri seçiyorsunuz ve size atanan şoförün bilgilerini görerek aracınızı bekliyorsunuz. VİP araçlarla hizmet vermiyor ama sarı taksiler ‘
Rotring, kurşun kalem dünyasına konfor getirdi. Kırılmayan uç, eli yormayan kalem gövdesi ve farklı renklerle satışa çıkan ‘Rotring’leri deneyin.
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Lokman Dağ, Ümraniye-Şerifali’de Dönerci Kadir Usta’yı açtı. Döner yeme konusunda kendinize güveniyorsanız Kadir Usta’ya muhakkak uğrayın.
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Elektrikli otomobil deyince akla gelen E-Garaj, 30 Ağustos’a özel sessiz konvoy oluşturuyor. 100 elektrikli araçla yapılacak konvoy, saat 11:00’de Maltepe sahilden başlayacak.
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Saat 18:00’de Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda “Kurtuluşa Adanmış Türküler” etkinliği var. Yakın tarihimizi merak edenler gidebilir.
◊ Televizyon programlarında konuştu yetmedi, arkadaş ortamında dedikodusunu yaptı durmadı.
Şimdi sıra sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlar yapmaya geldi.
Defne Samyeli’nin yıllar önce televizyonda yaptığı bir dansın görüntülerini paylaştı Akgül.
Güya küçümsedi, toplum önüne atıp ezmeye çalıştı.
“Dünyanın hangi ülkesinde ‘fetiş’ program yapan kadın saygı görür” dedi. İyi bir eğitim alamamış diyerek de aşağıladı.
Yeter mi, yetmez tabii.
E doğal olarak aklıma hemen Şef Mehmet Yalçınkaya geldi.
Eğer Mehmet Şef hayatımıza girmeseydi, mutfağı sesiz sakin bir yer olarak bilecektik.
Kaliteli bir restoranda masamıza gelen yemek ne süreçlerden geçiyor, içeride ne fırtınalar kopuyor hiç farkında olmayacaktık.
Önümüze beğenmediğimiz bir yemek geldiğinde “bu nasıl yemek yahu, olmamış bu” demeye evet ama mutfakta bağıran şefe hayır öyle mi?
Yok ki böyle bir dünya.
Ayhan Sicimoğlu, Türkiye’nin en yetenekli isimlerinden biri.
“Yeni imajıyla büyük beğeni aldı” başlığının altını son zamanlarda en iyi dolduran, en çok hakkını veren fotoğraf budur.
Özgür Ozan...
◊ Saçlarını uzatmış...
◊ Samuray topuzu yapmış...
◊ Bağrını açmış...
◊ Bir de uzun mu uzun bir kolye ile tamamlamış stilini...
Bir değişim yapılacaksa böyle yapılmalı.
Yaşın falan hiç önemi yok.
◊ Amerikan küpeleri takmaz...
◊ Amerikan müziklerinin hayranı olmaz...
◊ Tarih bilinci olan genç kendini bilir...
◊ Erkekler kaşlarıyla oynamaz, aldırmaz kaşlarını...
Bu bildiriler Cüneyt Arkın’a ait.
Verdiği röportajda bu cümleleri kurdu usta oyuncu.
O bu sözleri söyledikten sonra “gündeme gelme çalışması” söylentileri dolaştı etrafta. Lütfen, Cüneyt Arkın’ı Coşkun Sabah’laştırmayalım, Özdemir Erdoğan’laştırmayalım. Yapmaz öyle şeyler Cüneyt Abi.
Festival şehri İstanbul özüne dönüyor. ‘İstanbul Cocktail Festivali’ için geri sayım başladı. Planlarınızı şimdiden yapın.
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Kafanızı bilgisayardan kaldırmıyorsanız, yanlış yapıyorsunuz. Evden çalışanlar iş yüklerini biraz azaltarak kendilerine mutlaka vakit ayırmalı.
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Türk Lezzet Müzesi’ni ziyaret etmelisiniz. 42 Maslak’ta yer alan müze vakti olmayan ama Türk lezzetlerini yerinde tatmak isteyenler için çok uygun bir yer.
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Cenk Yüksel’in yeni kitabı ‘Nefes-Ses-Hareket ve Kutsal Dönüşüm’ listelerde tırmanışa geçti. Hafta sonu okuyabilirsiniz.
Açın YouTube’u ve ‘kundalini yoga’ yazın. Sabah yoganızı yapıp güne enerjik bir şekilde devam edeceksiniz.
‘Amelie Lens’ bu pazar İstanbul’da olacak. Dünyanın önde gelen kadın tekno müzik efsanelerinden olan ‘Amelie’yi dinlemek için son şanslarınız.
Küçükçiftlik Park’ta bugün bahçe tiyatrosu var. Sahnede Günay Karacaoğlu ve Şevket Çoruh olacak ve ‘Bir Baba Hamlet’ oyununu oynayacaklar.
Sokak kafelerini özlediyseniz Cihangir’e gidin bugün. Her cadde gençlerin akın ettiği kafelerle dolu.
ENKA Sanat bugün itibarıyla açık hava etkinliklerine başladı. Konser ve tiyatroların olacağı etkinliklerden birine bilet alın.
Tatil için en uygun haftaya girdik. Sakinlik seviyorsanız, hafif esen rüzgar tam aradığım şey diyorsanız hemen tatil planı yapın.
‘Scrabble’ olur ‘Monopoly’ olur ‘tavla’ olur. Siz seçin ve arkadaşlarınızla keyifli bir rekabete girin.
Maximum Uniq sahnesi bugün Emre Aydın’ı konuk ediyor. Konserin biletleri ‘Biletix’te.
Bir vale ile müşteri birbirine girdi. Kavganın sonunda valenin bıçakladığı kişi hayatını kaybetti. Sezon başı çok uyardık.
◊ Bu sene çok daha dikkatli olmalıyız dedik.
◊ Valelere denetim gelsin, güvenlik görevlileri sıkı kontrolden geçsin, mekanlara beli silahlı müşteriler alınmasın dedik...
Olmadı, dinletemedik. Şimdi her ay bir ölüm haberi geliyor Alaçatı’dan.
Daha geçtiğimiz ay bir vale hayatını kaybetti. Üstelik mekana alınmayan bir kişinin silahından çıkan kurşunlar yüzünden.
Onun görüntüsünü çekemedi kimse, çünkü olayı gören herkes can havliyle sağa sola kaçışıyordu.
Diyorlar ki...
- Çökmüş kız...
- Geçen yaz böyle miydi...
- Hemen bir botoks şart...
- Ekrandan hiç böyle gözükmüyor, falan...
E ama normali bu değil midir?
Yazdığı sözler herkesin kaleminden çıkmaz kabul ediyoruz.
AMA!
Yıldız Tilbe’nin aşı düşmanlığını ve toplumu yanlış yönlendirmelerini ‘uflaya, puflaya’ takip ediyoruz.
Aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu kararına tepki gösterdi ünlü sanatçı.
“PCR da olmayacağım aşı da olmayacağım, çalışmam yasaklanacak mı” diye de sordu. Cevabı çok basit:
EVET, yasaklanacak.
Eğer Yıldız Tilbe bu ısrarında devam ederse...
“Kibariye sen n’apıyorsun, kendine gel” dedik.
“Eşiniz Ali Küçükbalçık sizi aldatıyor, görüntüleri görmediniz mi?” diye sorduk.
Ali Küçükbalçık’ın geçmiş vukuatlarına bakınca şaşırtmamıştı bizi olan biten.
Ama Kibariye’nin tavrı çok ilginçti...
Şimdi ortaya çıktı ki, o fotoğraftaki çift Fransa’da yaşayan yani olayla uzaktan yakından alakası olmayan bir çiftmiş. Yani bu kez masummuş Ali Bey. E iyi de, üzerinden 2 ay geçti yahu.
Çıkıp neden yalanlamadınız?
Siz Kibariye Hanım...
Aşureler yapılıyor, mis kokular etrafta dolaşıyor. Siz de aşure yapıp komşularınıza dağıtmaya başlayabilirsiniz.
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Devrim Erbil, “İstanbul’dan Bodrum”a sergisiyle yarından itibaren Bodrum-Hebilkoyu’nda sanatseverlerle buluşacak.
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Dr. Ayça Kaya’nın sağlıklı yaşam önerilerini, Türkiye’nin ünlü şeflerinin modern tariflerini, gastronomi yazarlarının deneyimlerini paylaşacağı haftalık yemek gazetesi ‘Hürriyet Lezzetli Hayat’ bu cumartesi çıkıyor.
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İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi’nde konser haftası başladı. Bugün saat 14.00’te ‘Quartist’ AVM önünde performans sergileyecek.
Baştan beri reklam ilişkisi diye söz edilen aşk ‘güya’ bitmiş.
Dedikoduların nedeni, Can Yaman’ın Diletta’nın doğum gününe katılmaması. İşte başlığın cevabı burada gizli!
Sevgilinizin doğum gününe gitmezseniz, ‘ayrıldı’ söylentilerinin çıkmasına neden olursunuz.
Can ile Diletta ayrı mı? Yoksa tam gaz devam mı?
Bilmiyorum.
Ama soruyorum...
Ağustos ayının sonlarına doğru 5. Bozcaada Caz Festivali başlayacak. Birbirinden ünlü isimlerin sahne alacağı festivale gidip yazın son tatilini yapın.
Kuruçeşme Açıkhava Konserleri başladı. Yıldızlar geçidinde bu akşam sahne Evgeny Grinko’nun. Biletler mobilet.com’da.
12 mutfak aletinin yaptığı işi tek başına yapan dijital mutfak Thermomix, her mutfakta bulunması gereken teknoloji.
49. İstanbul Müzik Festivali bugün başlıyor. Açık hava mekanlarda düzenlenecek konserin açılışını Tekfen Filarmoni Orkestrası yapacak. Adres Harbiye Açıkhava Tiyatrosu.
Vestel PSM Radyo’nun başarılı programcısı Okan Aydın, bugün DJ setinin başına geçiyor. Saat 20.00’deki performans, Zorlu PSM Amfi’de.
Büyük Çin Seddi sanal gezisi için Biletix’ten bilet alın ve bilgisayar başında Çin tarihini öğrenin.
Pizza vardır evet ama İtalyan pizzası diye bir gerçek de vardır. Üstelik yapmayı öğrenmek istiyorsanız bugün şanslı gününüz. EKS Mutfak Akademisi’nde İtalyan pizzası workshop’u var.
2011 senesinde Avrupa turnesinin ilk konseri için Belgrad’da sahneye çıkmıştı Amy Winehouse.
O konser Avrupa’nın dört bir yanından gelen Winehouse hayranları için kabusa döndü.
Sahnede duramıyordu ünlü şarkıcı.
Garip hareketler yaparak bir ağlıyor bir gülüyordu.
Şarkılarını okuyamıyordu.
Irmak Arıcı’nın Sakarya’daki konser görüntülerini izlerken 2011 senesine, Belgrad’a gitti aklım.
Sahnede resmen ‘durdu’ Irmak Arıcı.
-Metin Zakoğlu ile ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ oyunu bu akşam 21.00’de Selamiçeşme Özgürlük Parkı Tepe Sahne’de...
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-Katlanabilir telefon dönemi başladı. Samsung’un yenisi Galaxy Z Flip 3’ü deneme fırsatını kaçırmayın. Stil severlere duyurulur.
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-‘Finesse Chef’s Kitchen’ seçkin şefleri ağırlamaya devam ediyor. 21 Ağustos’a kadar mutfağı başarılı şef Doğa Çitçi yönetecek. Side’deki ‘Paloma Finesse’yi keşfetmek için güzel bir bahane.
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Özetle şunları diyor;
“Kötü kalplerinize merhamet, kirlenmiş zihinlerinize rahmet diliyorum. Bekçilik yapmayın, icraat yapın. Yanar döner olmayın, dik duranlara saygılı olun.”
Bu ‘manifesto’ya göre biz, kötü kalpli, kirlenmiş zihinli ve yanar döner olduk.
Peki...
Canın sağ olsun Irmak ama, tüküren sensin, kötü kalpli olan biz öyle mi?
Trafikte terör estiren sensin, kirlenmiş zihin bizler öyle mi?
Kameralar önünde başka, özel hayatında bambaşka bir Irmak olan sensin, yanar döner olan bizler öyle mi?
Bugün ne yapsak?
Balık mevsimi geldi çattı. Denizden ilk çıkan palamut oldu. En yakın balık pazarına gidelim.
Boğaz’ın yeni mekanlarından olan Mavra Arnavutköy “her yemek mevsiminde güzel” mottosuyla misafirlerini ağırlamaya başladı.
Kurduğu ‘watchwithlove’ markası tüm sosyetenin dilinde. Hasan Keydal adlı girişimci bulunması zor saatleri bile müşterileri için temin etmeyi başarıyor. Takibe alın derim.
‘Çok Da Fifi’ adlı stand-up gösterisi bugün Zorlu PSM Açıkhava’da olacak. Saat 20.00’deki etkinliğe bilet alabilirsiniz.
Sinema ve tiyatro dolu günler yaşatıyor Küçükçiftlik Park. Bugün tiyatro günü. ‘Westend Batının Sonu’ oyunu için gişelerden de bilet alabilirsiniz.
28. İstanbul Caz Festivali başladı. Genç cazcıların da yer alacağı festival 24 Eylül’e kadar devam edecek.
‘Cupcake’ yapmayı öğrenmek için eğitim alabilirsiniz. Sabah saatlerinde başlayacak workshop ‘USLA’ da. Biletleri Biletix’te.
Haliç’e gidip kürek kulüplerinden birini ziyaret edin. Belki yeni bir hobi edinip kürek dersleri alırsınız.