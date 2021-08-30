MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Orkun Ün>Bugün ne yapsak
GeriOrkun Ün Bugün ne yapsak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Orkun Ün

Orkun Ün

Yazarın tüm yazıları

Bugün ne yapsak

30 Ağustos 2021

Anadolu Ateşi’nde yıllarını geçiren sanat yönetmeni Serhat Turak, artık kendi şovlarıyla sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini anlatan “Kardeşlik Destanı Müzikali”ni takip edin.

Rotring, kurşun kalem dünyasına konfor getirdi. Kırılmayan uç, eli yormayan kalem gövdesi ve farklı renklerle satışa çıkan ‘Rotring’leri deneyin.
***
Lokman Dağ, Ümraniye-Şerifali’de Dönerci Kadir Usta’yı açtı. Döner yeme konusunda kendinize güveniyorsanız Kadir Usta’ya muhakkak uğrayın.
***
Elektrikli otomobil deyince akla gelen E-Garaj, 30 Ağustos’a özel sessiz konvoy oluşturuyor. 100 elektrikli araçla yapılacak konvoy, saat 11:00’de Maltepe sahilden başlayacak.
***
Saat 18:00’de Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda “Kurtuluşa Adanmış Türküler” etkinliği var. Yakın tarihimizi merak edenler gidebilir.
***
Bodrum’da sarı yaz başladı. Akyarlar’da bulunan Radisson Collection Bodrum, sarı yaz için özel kampanyalar yapıyor.
***
Fişekhane Deniz Konserleri başladı. Yenilenen Fişekhane, İstanbullulara keyifli vakit geçirtiyor. Eylül ayı konser programlarına bakın.
***
Açıkhava sinemasını sevenlerdenseniz, Maximum Uniq Açıkhava Sahnesi’ne gidin. Bu akşamın filmi “Supernova”.

X

İbretlik bir kıskançlık hikayesi

Orkun Ün

Orkun Ün

29 Ağustos 2021
Durup durup Defne Samyeli’nin geçmişini irdeliyor sunucu Seda Akgül.


◊ Televizyon programlarında konuştu yetmedi, arkadaş ortamında dedikodusunu yaptı durmadı.
Şimdi sıra sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlar yapmaya geldi.
Defne Samyeli’nin yıllar önce televizyonda yaptığı bir dansın görüntülerini paylaştı Akgül.
Güya küçümsedi, toplum önüne atıp ezmeye çalıştı.
“Dünyanın hangi ülkesinde ‘fetiş’ program yapan kadın saygı görür” dedi. İyi bir eğitim alamamış diyerek de aşağıladı.
Yeter mi, yetmez tabii.

Yazının Devamını Oku

Bağıran şefin yemeği öyle bir yenir ki!

Orkun Ün

Orkun Ün

28 Ağustos 2021
Bağıran şefin yemeği yenmez” diye bir açıklama yaptı Ayhan Sicimoğlu, Kelebek’te okudum dün.


E doğal olarak aklıma hemen Şef Mehmet Yalçınkaya geldi.
Eğer Mehmet Şef hayatımıza girmeseydi, mutfağı sesiz sakin bir yer olarak bilecektik.
Kaliteli bir restoranda masamıza gelen yemek ne süreçlerden geçiyor, içeride ne fırtınalar kopuyor hiç farkında olmayacaktık.
Önümüze beğenmediğimiz bir yemek geldiğinde “bu nasıl yemek yahu, olmamış bu” demeye evet ama mutfakta bağıran şefe hayır öyle mi?
Yok ki böyle bir dünya.
Ayhan Sicimoğlu, Türkiye’nin en yetenekli isimlerinden biri.

Yazının Devamını Oku

Samuray Özgür

Orkun Ün

Orkun Ün

27 Ağustos 2021
Uzun zamandır böyle radikal değişim görmemiştim. “Arka Sokaklar”ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın paylaştığı fotoğrafa o yüzden çok tutuldum.

“Yeni imajıyla büyük beğeni aldı” başlığının altını son zamanlarda en iyi dolduran, en çok hakkını veren fotoğraf budur.

Özgür Ozan...

◊ Saçlarını uzatmış...

Samuray topuzu yapmış...

◊ Bağrını açmış...

◊ Bir de uzun mu uzun bir kolye ile tamamlamış stilini...

Bir değişim yapılacaksa böyle yapılmalı.

Yaşın falan hiç önemi yok.

Yazının Devamını Oku

Cüneyt Usta’yı Coşkun Sabah’laştırmayın

Orkun Ün

Orkun Ün

26 Ağustos 2021
◊ Tarih bilinci olan gençler Amerikan tıraşı yaptırmaz...

◊ Amerikan küpeleri takmaz...
◊ Amerikan müziklerinin hayranı olmaz...
◊ Tarih bilinci olan genç kendini bilir...
◊ Erkekler kaşlarıyla oynamaz, aldırmaz kaşlarını...
Bu bildiriler Cüneyt Arkın’a ait.
Verdiği röportajda bu cümleleri kurdu usta oyuncu.
O bu sözleri söyledikten sonra “gündeme gelme çalışması” söylentileri dolaştı etrafta. Lütfen, Cüneyt Arkın’ı Coşkun Sabah’laştırmayalım, Özdemir Erdoğan’laştırmayalım. Yapmaz öyle şeyler Cüneyt Abi.

Yazının Devamını Oku

Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

26 Ağustos 2021
Modayla ilgili olanlar Melisa Erol’u takip etsin. ‘Atelier Zest’ adında bir marka yaratan genç modacının tasarımlarını seveceksiniz.

Festival şehri İstanbul özüne dönüyor. ‘İstanbul Cocktail Festivali’ için geri sayım başladı. Planlarınızı şimdiden yapın.
***
Kafanızı bilgisayardan kaldırmıyorsanız, yanlış yapıyorsunuz. Evden çalışanlar iş yüklerini biraz azaltarak kendilerine mutlaka vakit ayırmalı.
***
Türk Lezzet Müzesi’ni ziyaret etmelisiniz. 42 Maslak’ta yer alan müze vakti olmayan ama Türk lezzetlerini yerinde tatmak isteyenler için çok uygun bir yer.
***
Cenk Yüksel’in yeni kitabı ‘Nefes-Ses-Hareket ve Kutsal Dönüşüm’ listelerde tırmanışa geçti. Hafta sonu okuyabilirsiniz.

Yazının Devamını Oku

Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

25 Ağustos 2021
Değişik tarz bir mekan arayanlar için Nişantaşı’nda ‘barspor’ adında bir yer açıldı. Spor konseptleriyle, eğlence dünyasına yeni bir soluk getiren mekana uğrayın.

Açın YouTube’u ve ‘kundalini yoga’ yazın. Sabah yoganızı yapıp güne enerjik bir şekilde devam edeceksiniz.

‘Amelie Lens’ bu pazar İstanbul’da olacak. Dünyanın önde gelen kadın tekno müzik efsanelerinden olan ‘Amelie’yi dinlemek için son şanslarınız.

Küçükçiftlik Park’ta bugün bahçe tiyatrosu var. Sahnede Günay Karacaoğlu ve Şevket Çoruh olacak ve ‘Bir Baba Hamlet’ oyununu oynayacaklar.

Sokak kafelerini özlediyseniz Cihangir’e gidin bugün. Her cadde gençlerin akın ettiği kafelerle dolu.

ENKA Sanat bugün itibarıyla açık hava etkinliklerine başladı. Konser ve tiyatroların olacağı etkinliklerden birine bilet alın.

Tatil için en uygun haftaya girdik. Sakinlik seviyorsanız, hafif esen rüzgar tam aradığım şey diyorsanız hemen tatil planı yapın.

‘Scrabble’ olur ‘Monopoly’ olur ‘tavla’ olur. Siz seçin ve arkadaşlarınızla keyifli bir rekabete girin.

Maximum Uniq sahnesi bugün Emre Aydın’ı konuk ediyor. Konserin biletleri ‘Biletix’te.

Yazının Devamını Oku

Olmaz olsun böyle eğlence

Orkun Ün

Orkun Ün

24 Ağustos 2021
Hafta sonu Alaçatı’daki bir mekanın önünde kavga çıktı.


Bir vale ile müşteri birbirine girdi. Kavganın sonunda valenin bıçakladığı kişi hayatını kaybetti. Sezon başı çok uyardık.
◊ Bu sene çok daha dikkatli olmalıyız dedik.
◊ Valelere denetim gelsin, güvenlik görevlileri sıkı kontrolden geçsin, mekanlara beli silahlı müşteriler alınmasın dedik...
Olmadı, dinletemedik. Şimdi her ay bir ölüm haberi geliyor Alaçatı’dan.
Daha geçtiğimiz ay bir vale hayatını kaybetti. Üstelik mekana alınmayan bir kişinin silahından çıkan kurşunlar yüzünden.
Onun görüntüsünü çekemedi kimse, çünkü olayı gören herkes can havliyle sağa sola kaçışıyordu.

Yazının Devamını Oku

Serenay Sarıkaya ve plaj adabı

Orkun Ün

Orkun Ün

22 Ağustos 2021
Serenay Sarıkaya’nın bu pozuna şaşıracak bir dönemdeyiz.

Diyorlar ki...
- Çökmüş kız...
- Geçen yaz böyle miydi...
- Hemen bir botoks şart...
- Ekrandan hiç böyle gözükmüyor, falan...
E ama normali bu değil midir?

Yazının Devamını Oku

Yıldız Tilbe artık sahneye çıkamayacak

Orkun Ün

Orkun Ün

21 Ağustos 2021
Şarkılarına bayılıyoruz.Enerjisinin hastasıyız.

Yazdığı sözler herkesin kaleminden çıkmaz kabul ediyoruz.
AMA!
Yıldız Tilbe’nin aşı düşmanlığını ve toplumu yanlış yönlendirmelerini ‘uflaya, puflaya’ takip ediyoruz.
Aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu kararına tepki gösterdi ünlü sanatçı.
“PCR da olmayacağım aşı da olmayacağım, çalışmam yasaklanacak mı” diye de sordu. Cevabı çok basit:
EVET, yasaklanacak.
Eğer Yıldız Tilbe bu ısrarında devam ederse...

Yazının Devamını Oku

Reklamın en çirkini

Orkun Ün

Orkun Ün

20 Ağustos 2021
Günlerce eleştirdik.

“Kibariye sen n’apıyorsun, kendine gel” dedik.
“Eşiniz Ali Küçükbalçık sizi aldatıyor, görüntüleri görmediniz mi?” diye sorduk.
Ali Küçükbalçık’ın geçmiş vukuatlarına bakınca şaşırtmamıştı bizi olan biten.
Ama Kibariye’nin tavrı çok ilginçti...
Şimdi ortaya çıktı ki, o fotoğraftaki çift Fransa’da yaşayan yani olayla uzaktan yakından alakası olmayan bir çiftmiş. Yani bu kez masummuş Ali Bey. E iyi de, üzerinden 2 ay geçti yahu.
Çıkıp neden yalanlamadınız?
Siz Kibariye Hanım...

Yazının Devamını Oku

Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

19 Ağustos 2021
Açık hava konserleri sardı ülkenin dört bir yanını. Bugün ya da hafta sonu için planınızı yapın.

Aşureler yapılıyor, mis kokular etrafta dolaşıyor. Siz de aşure yapıp komşularınıza dağıtmaya başlayabilirsiniz.
***
Devrim Erbil, “İstanbul’dan Bodrum”a sergisiyle yarından itibaren Bodrum-Hebilkoyu’nda sanatseverlerle buluşacak.
***
Dr. Ayça Kaya’nın sağlıklı yaşam önerilerini, Türkiye’nin ünlü şeflerinin modern tariflerini, gastronomi yazarlarının deneyimlerini paylaşacağı haftalık yemek gazetesi ‘Hürriyet Lezzetli Hayat’ bu cumartesi çıkıyor.
***
İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi’nde konser haftası başladı. Bugün saat 14.00’te ‘Quartist’ AVM önünde performans sergileyecek.

Yazının Devamını Oku

Sevgilinizin doğum gününe gitmezseniz ne olur

Orkun Ün

Orkun Ün

19 Ağustos 2021
Can Yaman ile İtalyan sevgilisi Diletta Leotta’nın ayrıldığı konuşuluyor.


Baştan beri reklam ilişkisi diye söz edilen aşk ‘güya’ bitmiş.
Dedikoduların nedeni, Can Yaman’ın Diletta’nın doğum gününe katılmaması. İşte başlığın cevabı burada gizli!
Sevgilinizin doğum gününe gitmezseniz, ‘ayrıldı’ söylentilerinin çıkmasına neden olursunuz.
Can ile Diletta ayrı mı? Yoksa tam gaz devam mı?
Bilmiyorum.
Ama soruyorum...

Yazının Devamını Oku

Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

18 Ağustos 2021
Ryan Reynolds’ın başrolünde olduğu “Gerçek Kahraman” filmi vizyona girdi. Vakit geçirmek isteyen bugün sinema salonuna.

Ağustos ayının sonlarına doğru 5. Bozcaada Caz Festivali başlayacak. Birbirinden ünlü isimlerin sahne alacağı festivale gidip yazın son tatilini yapın.

Kuruçeşme Açıkhava Konserleri başladı. Yıldızlar geçidinde bu akşam sahne Evgeny Grinko’nun. Biletler mobilet.com’da.

12 mutfak aletinin yaptığı işi tek başına yapan dijital mutfak Thermomix, her mutfakta bulunması gereken teknoloji.

49. İstanbul Müzik Festivali bugün başlıyor. Açık hava mekanlarda düzenlenecek konserin açılışını Tekfen Filarmoni Orkestrası yapacak. Adres Harbiye Açıkhava Tiyatrosu.

Vestel PSM Radyo’nun başarılı programcısı Okan Aydın, bugün DJ setinin başına geçiyor. Saat 20.00’deki performans, Zorlu PSM Amfi’de.

Büyük Çin Seddi sanal gezisi için Biletix’ten bilet alın ve bilgisayar başında Çin tarihini öğrenin.

Pizza vardır evet ama İtalyan pizzası diye bir gerçek de vardır. Üstelik yapmayı öğrenmek istiyorsanız bugün şanslı gününüz. EKS Mutfak Akademisi’nde İtalyan pizzası workshop’u var.

 

Yazının Devamını Oku

“Yazık” deyip sustum

Orkun Ün

Orkun Ün

17 Ağustos 2021
Çok üzüldüm. Canım çok sıkıldı. Görüntüyü izlediyseniz siz de ‘yazık’ demişsinizdir. Ama maalesef böyle bir ‘gençlik’ var ve sayıları hiç de az değil. Şöhreti kaldıramıyorlar, duygularını yönetmiyorlar.

2011 senesinde Avrupa turnesinin ilk konseri için Belgrad’da sahneye çıkmıştı Amy Winehouse.

O konser Avrupa’nın dört bir yanından gelen Winehouse hayranları için kabusa döndü.

Sahnede duramıyordu ünlü şarkıcı.

Garip hareketler yaparak bir ağlıyor bir gülüyordu.

Şarkılarını okuyamıyordu.

Irmak Arıcı’nın Sakarya’daki konser görüntülerini izlerken 2011 senesine, Belgrad’a gitti aklım.

Sahnede resmen ‘durdu’ Irmak Arıcı.

Yazının Devamını Oku

Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

16 Ağustos 2021
Türkiye Tasarım Vakfı’nın çocuk atölyeleri başlıyor. 4-12 yaş arası çocuklarınızın inovatif becerilerin Finlandiya temelli ‘Arkki’ eğitim programları ile keşfetmesini sağlayın.

-Metin Zakoğlu ile ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ oyunu bu akşam 21.00’de Selamiçeşme Özgürlük Parkı Tepe Sahne’de...

***
-Katlanabilir telefon dönemi başladı. Samsung’un yenisi Galaxy Z Flip 3’ü deneme fırsatını kaçırmayın. Stil severlere duyurulur.
***
-‘Finesse Chef’s Kitchen’ seçkin şefleri ağırlamaya devam ediyor. 21 Ağustos’a kadar mutfağı başarılı şef Doğa Çitçi yönetecek. Side’deki ‘Paloma Finesse’yi keşfetmek için güzel bir bahane.
***

Yazının Devamını Oku

Ahhhh Irmak ahhhh

Orkun Ün

Orkun Ün

15 Ağustos 2021
Trafikte tartıştığı adama tüküren Irmak Arıcı bir açıklama yaptı. Ama ‘beklenen’ açıklamanın aksine ‘beklenmeyen’ bir açıklama oldu. Eli o açıklamayı yapmaya bile zor gitmiş olacak ki, ufacık puntolarla yazmış açıklamasını.

Özetle şunları diyor;
“Kötü kalplerinize merhamet, kirlenmiş zihinlerinize rahmet diliyorum. Bekçilik yapmayın, icraat yapın. Yanar döner olmayın, dik duranlara saygılı olun.”
Bu ‘manifesto’ya göre biz, kötü kalpli, kirlenmiş zihinli ve yanar döner olduk.
Peki...
Canın sağ olsun Irmak ama, tüküren sensin, kötü kalpli olan biz öyle mi?
Trafikte terör estiren sensin, kirlenmiş zihin bizler öyle mi?
Kameralar önünde başka, özel hayatında bambaşka bir Irmak olan sensin, yanar döner olan bizler öyle mi?

Yazının Devamını Oku

Deniz Akkaya ile “Düşman edinme sanatı...”

Orkun Ün

Orkun Ün

14 Ağustos 2021
Bazı sözlerin telafisi olmaz.

Yapılan bazı açıklamaların ‘ama’sı, ‘fakat’ı olmaz.
Bakınız Deniz Akkaya’nın son açıklamaları mesela.
“Şişmanlarla arkadaşlık edemiyorum” dedi Akkaya.
Sonra da bir paylaşım yaptı ve “Cımbızlamayın sözlerimi, videonun tamamını izleyin” dedi.
İzledim elbette.
Benim için önemli olan cümle “Şişmanlarla arkadaşlık edemiyorum” cümlesiydi.
Bunun öncesi, sonrası hiç önemli değil.

Yazının Devamını Oku

Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

13 Ağustos 2021
Bırakın safsataları, bırakın aşı karşıtlarının yalanlarını. Gerçekleri hematoloji uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner “Bilim Bizi Kandırıyor mu?” kitabında anlatmış...

Allen Hulsey, DJ kabininde kanun, saz ve elektro gitarla unutulmaz performanslar sergiliyor. Her cuma ve cumartesi Bodrum Galia’da Allen’ı dinleyin...
***
Turkcell Vadi Açıkhava sahnesinin bugünkü konuğu Melike Şahin. “Tutuşmuş Beraber” şarkısıyla adını duyuran ismi kaçırmayın...


Uluslararası üne sahip Şef Fatih Tutak’ın restoranı TURK Fatih Tutak, Now Bomonti’de misafirlerini ağırlamaya başladı. Sıradanlıktan sıkılanlar mutlaka bugün uğramalı...
***

Yazının Devamını Oku

Edis’in yediği azar

Orkun Ün

Orkun Ün

12 Ağustos 2021
Biri 83 yaşında. Her şeyi görmüş. İkinci, hatta üçüncü tura dönüyor sektörde...


Diğeri genç. 30 yaşında. Şu dönemin ünlülerinin hayat mücadelesi gibi bir dertleri olmadığı için hayat tecrübesi konusunda sıkıntıları var.
Erkan Özerman’ın Edis’i azarladığı ödül törenindeydim.
Tören, katılımcıların kaçmaması için teknede yapıldı. ‘Yook öyle ödül alıp kaçmak’ dediler yani.
Fakat organizasyon ekibi ünlü isimlere torpil yaptı.
Tekne açılmadan, Hande Yener, Edis, Hande Ünsal gibi isimlerin ödülleri dağıtıldı.
Ödülünü ilk alan isimlerden biriydi Edis.

Yazının Devamını Oku
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları