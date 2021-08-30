Bugün ne yapsak?

Bağıran şefin yemeği yenmez” diye bir açıklama yaptı Ayhan Sicimoğlu, Kelebek’te okudum dün.



E doğal olarak aklıma hemen Şef Mehmet Yalçınkaya geldi.

Eğer Mehmet Şef hayatımıza girmeseydi, mutfağı sesiz sakin bir yer olarak bilecektik.

Kaliteli bir restoranda masamıza gelen yemek ne süreçlerden geçiyor, içeride ne fırtınalar kopuyor hiç farkında olmayacaktık.

Önümüze beğenmediğimiz bir yemek geldiğinde “bu nasıl yemek yahu, olmamış bu” demeye evet ama mutfakta bağıran şefe hayır öyle mi?

Yok ki böyle bir dünya.

Ayhan Sicimoğlu, Türkiye’nin en yetenekli isimlerinden biri.

