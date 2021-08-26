Bugün ne yapsak?

Çok üzüldüm. Canım çok sıkıldı. Görüntüyü izlediyseniz siz de ‘yazık’ demişsinizdir. Ama maalesef böyle bir ‘gençlik’ var ve sayıları hiç de az değil. Şöhreti kaldıramıyorlar, duygularını yönetmiyorlar.

2011 senesinde Avrupa turnesinin ilk konseri için Belgrad’da sahneye çıkmıştı Amy Winehouse.

O konser Avrupa’nın dört bir yanından gelen Winehouse hayranları için kabusa döndü.

Sahnede duramıyordu ünlü şarkıcı.

Garip hareketler yaparak bir ağlıyor bir gülüyordu.

Şarkılarını okuyamıyordu.

Irmak Arıcı’nın Sakarya’daki konser görüntülerini izlerken 2011 senesine, Belgrad’a gitti aklım.

Sahnede resmen ‘durdu’ Irmak Arıcı.