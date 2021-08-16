Bugün ne yapsak?

Trafikte tartıştığı adama tüküren Irmak Arıcı bir açıklama yaptı. Ama ‘beklenen’ açıklamanın aksine ‘beklenmeyen’ bir açıklama oldu. Eli o açıklamayı yapmaya bile zor gitmiş olacak ki, ufacık puntolarla yazmış açıklamasını.

Özetle şunları diyor;

“Kötü kalplerinize merhamet, kirlenmiş zihinlerinize rahmet diliyorum. Bekçilik yapmayın, icraat yapın. Yanar döner olmayın, dik duranlara saygılı olun.”

Bu ‘manifesto’ya göre biz, kötü kalpli, kirlenmiş zihinli ve yanar döner olduk.

Peki...

Canın sağ olsun Irmak ama, tüküren sensin, kötü kalpli olan biz öyle mi?

Trafikte terör estiren sensin, kirlenmiş zihin bizler öyle mi?

Kameralar önünde başka, özel hayatında bambaşka bir Irmak olan sensin, yanar döner olan bizler öyle mi?

