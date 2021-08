Bugün ne yapsak?

Acun Ilıcalı’yla röportaj yapmak için sözleşmiştik ama günü kararlaştırmamıştık. Her gün tetikte bekledim. Durup durup telefona baktım. Çünkü Ilıcalı her an “Hadi” diyebilirdi. Öyle de oldu. Geçen hafta telefonuma bir mesaj geldi. Aynen şöyle yazıyordu: “Gece Çeşme’ye gidiyorum, orada buluşabiliriz.” Hemen hazırlandım ve gecenin bir yarısı Ilıcalı’nın yeni uçağıyla İzmir’e uçtuk. Son dönemde özel hayatında çok mutlu Acun Ilıcalı. Yüzü gülüyor. Bu da haliyle iş hayatına yansıyor. E biz de hem özel hayatını hem iş hayatını konuştuk.

◊ Şu an bulunduğumuz Alaçatı’daki bu evin sizin için ayrı bir anlamı var sanırım...

- Bu evde yeni bir düzenleme yaptım. Kullanılmayan alanlara üç yeni misafir odası yaptırdım. 11 odalı oldu artık. Hayatta en mutlu olduğum şey dostlarımın evimde olması. Rahmetli anne ve babamla yaşadığım günlerde de misafirlerimiz günlerce evimizde ağırlanırdı. Herhalde oradan içimde kaldı.



◊ Kalabalığı seviyorsunuz. Peki eski bayramlarınız nasıl geçerdi? Kalabalık yemek masaları kurulur muydu?

- Çocukluğumda bütün aile fertlerini gördüğüm çok özel günlerdi bayramlar. Bizim bayramımız şimdiki gibi “İlk gün nereye kaçalım” değildi. İlk iki gün herkes buluşur, yemek yer, sonraki günlerde bir yere gidilecekse gidilirdi. Şimdilerde o ilk iki günü kaybettik.



◊ El öpüp harçlık alır mıydınız?