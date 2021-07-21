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Haberler>Yazarlar>Orkun Ün>Bugün ne yapsak?
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Orkun Ün

Orkun Ün

Yazarın tüm yazıları

Bugün ne yapsak?

21 Temmuz 2021

Harbiye Açıkhava sahnesinin bugün konuğu Gökhan Türkmen. Bayram coşkusunu konser ile yaşayın.

Bodrum’da gündüz partileri başlıyor. ‘Folie Restaurant & Sea’nin geniş alanında gündüzden başlayıp akşama kadar sürecek partiler için yerinizi ayırtın.
***
Gündoğan’daki Mivara Luxury Resort müzikli geceler başladı. Yarın sahnede genç isim Pınar Arpınar olacak. Rezervasyon şart.
***
Topkapı Sarayı tarifinden esinlenen Karaköy Güllüoğlu ‘yaz baklavası’ yaptı. Denemediyseniz bayram sofranızda yerini acilen almalı.
Bugün ne yapsak

‘Biohackers’ 2’nci sezonuyla Netflix’te. Eğer gerilim seviyorsanız, dizi izlerken yerinde duramayanlardansanız, kaçırmayın derim.
***
Hande Yener bugün Yalova Mawish Beach & Disco’da. Saat 16.00’da başlayacak konser bugün için güzel bir alternatif.
***
Trt 2’de bayram sineması kuşağı var. 21.30’da ‘Süper Kahraman’ filmini izleyin.
Bugün ne yapsak

İstanbul’da olanlar çok şanslı. Sokaklar bomboş. Haydi bugün Balat ve Beyoğlu’nun ara sokaklarını gezin.
***
İhtiyacı olanları unutmama günüdür bayramlar. Gizli kalsın ama siz yardımınızı yapın.
***
Tekrar tekrar okunacak kitaplardan olan John Fowles tarafından yazılan ‘Koleksiyoncu’ baş ucu kitabınız olsun.

Bugün ne yapsak

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Şeyma nafaka almayı bıraktı

Orkun Ün

Orkun Ün

20 Temmuz 2021
Acun Ilıcalı’yla röportaj yapmak için sözleşmiştik ama günü kararlaştırmamıştık. Her gün tetikte bekledim. Durup durup telefona baktım. Çünkü Ilıcalı her an “Hadi” diyebilirdi. Öyle de oldu. Geçen hafta telefonuma bir mesaj geldi. Aynen şöyle yazıyordu: “Gece Çeşme’ye gidiyorum, orada buluşabiliriz.” Hemen hazırlandım ve gecenin bir yarısı Ilıcalı’nın yeni uçağıyla İzmir’e uçtuk. Son dönemde özel hayatında çok mutlu Acun Ilıcalı. Yüzü gülüyor. Bu da haliyle iş hayatına yansıyor. E biz de hem özel hayatını hem iş hayatını konuştuk.

◊ Şu an bulunduğumuz Alaçatı’daki bu evin sizin için ayrı bir anlamı var sanırım...
- Bu evde yeni bir düzenleme yaptım. Kullanılmayan alanlara üç yeni misafir odası yaptırdım. 11 odalı oldu artık. Hayatta en mutlu olduğum şey dostlarımın evimde olması. Rahmetli anne ve babamla yaşadığım günlerde de misafirlerimiz günlerce evimizde ağırlanırdı. Herhalde oradan içimde kaldı.

◊ Kalabalığı seviyorsunuz. Peki eski bayramlarınız nasıl geçerdi? Kalabalık yemek masaları kurulur muydu?
- Çocukluğumda bütün aile fertlerini gördüğüm çok özel günlerdi bayramlar. Bizim bayramımız şimdiki gibi “İlk gün nereye kaçalım” değildi. İlk iki gün herkes buluşur, yemek yer, sonraki günlerde bir yere gidilecekse gidilirdi. Şimdilerde o ilk iki günü kaybettik.

◊ El öpüp harçlık alır mıydınız?

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

20 Temmuz 2021
Gidemiyorsanız arayın! Bugün büyüklerinizi ve sevdiklerinizle bayramlaşmayı unutmayın.

Küs olduğunuz biri varsa bayramını kutlayın. İlk adımı siz atıp barışın.
***
Bodrum’da olanlar Türkbükü’nde yeni açılan ‘Galia Sea Food’a giderlerse çok farklı bir deneyim yaşayacaklar. Mekan hem tasarımı hem de yemek ve müzikleriyle bir adım önde.


Alaçatı Jolly Joker’de bayramın ilk günü Yeni Türkü-Cem Adrian ve Emir Can İğrek sahnede olacak.
***

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

19 Temmuz 2021
İstanbul-Balat’ın tarihi Agora 1890’ı Bodrum’a taşındı. Rum mezeleri ve Ege otlarıyla hazırlanan yemekleriyle nam salmış mekana uğrayın.

Türkiye’nin ilk açık hava heykel parkı bugün açılıyor. Loft Art Sculptville adı verilen park Bodrum Loft’ta.
***
Evgeny Grinko yaz turnesi kapsamında bugün Marmaris Amfi Tiyatro’da olacak. Rus müzisyenin konserine gidebilirsiniz.


Apple Music, “Yaz Notaları” listesini güncelledi. Tatil hiç bitmesin diyenlerdenseniz, başa sarıp sarıp dinleyin.
***

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İyi konserin kuralları vardır

Orkun Ün

Orkun Ün

18 Temmuz 2021
Bir konsere “iyiydi” demek için...

◊ İyi bir sahne şovunun olması...
◊ Sanatçının sesiyle sahnesini ‘ağlatması’...
◊ Kendi tarzı dışındaki şarkılardan birkaç tane ‘patlatması’...
◊ “Ne bitmek tükenmek bilmez enerjisi varmış” diye fısıltılara neden olması...
◊ Dinlemeye gelenlerin heyecanını saniyesinde anlaması...
◊ İlk konseriymiş gibi heyecanla o sahnede yerini alması...
Gibi ufak ama önemli detaylar gerekir.

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

17 Temmuz 2021
Bugün ‘Dünya emoji günü’, sevdiklerimize anlamsız emojiler gönderelim. Çok masumca bir hareket.

 Side’deki ‘Paloma Finesse’ dünyaca ünlü şefleri ağırlıyor. Chef’s Kitchen’ı bugün ünlü restoran 7 Mehmet’in şefi Mehmet Akdağ yönetecek.
**
İstanbul’da ‘Çocuk Tiyatro Festivali’ sürüyor. Bugün Sultanbeyli Gölet Parkı ve Zeytinburnu Çırpıcı Parkı’nda çocuk tiyatroları sahnelenecek.
***
Çocuğunuz için mobil eğitim uygulaması ‘Da Vinci Kids’i akıllı cihazınıza indirin.


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Eleştiri, yeni akım başlattı: Sana ne!

Orkun Ün

Orkun Ün

17 Temmuz 2021
Gülşen’in giydiği sahne kıyafetini eleştirenler, çok sert kayaya çarptı.


Gündeme gelmek için klavye kıranlar hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı.
O talihsiz tepkiler yeni bir akım başlattı.
O akımın adı:
“Sana ne ne giyeceğimden!”
Bu sezon besbelli bu akımın önüne geçilemeyecek.
Artık sahne öncesi yapılan “İlk hangi şarkıyla çıkacak” tartışmalarının yerini “Acaba sahnede ne giyecek” tartışmaları alacak.

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Esas olan ‘kazıklanıyoruz’ Hıncal Abi

Orkun Ün

Orkun Ün

15 Temmuz 2021
Hıncal Uluç dünkü yazısında Çeşme ve Bodrum’un fiyatlarını ifşa eden gazetecilere sitem etmiş. “Başka konulara bakın bunlar normal. Lahmacun 70 lira da olur, 170 lira da, 1700 lira da” demiş.


Ve “Esas unsur aldığın mal değil, komşundur (yani yanında hangi ünlü isimlerin olduğu)” diye eklemiş.
Evet, bazı mekanlarda lahmacun fiyatı zaten yıllardır belli. İsteyen gider istemeyen gitmez, katılıyorum. Ancak her sezon üç-beş mekan daha ortaya çıkıyor ve onlar da kafalarına göre fiyatlandırıyorlar lahmacunu.
Ben buna karşıyım. Çünkü onlar böyle yaptıkça, biz normal vatandaşların hareket alanı azalıyor.
10-20 liraya lahmacun yiyecek yer bulamıyorsun.
Hadi lahmacunu geçelim...
Ama su da mı Hıncal Abi? 8 litre suya 960 TL yazılır mı? Ben suya 960 TL verdikten sonra...

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

14 Temmuz 2021
Halen dışarı çıkmak konusunda eskiye dönemediyseniz JoJo Live’ın canlı konser sahnesinde konuklar; Grup Gündoğarken ve Kalben...

‘Two Tenors’ iki tenörün müzikal düellosu için biletinizi aldınız mı? Müzikal bu akşam 20.00’de Trump Sahne’de...
***
Soner Arıca bu akşam Hayal Kahvesi Kocaeli’de sahneye çıkacak. Biletler, ‘Biletix’te...



İstanbul’da ise Kenan Doğulu yılın ilk konserini veriyor. Maximum Uniq Açıkhava’daki konser 21.00’de başlıyor...

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

13 Temmuz 2021
Cunda’yı ihmal etmeyin. Hafta sonu planlarınız arasında mutlaka bulunsun. Kalacak yer arıyorsanız da Cunda Despot Evi’ni listenize ekleyin.

“Heidi Live Show” adlı çocuk müzikali Bornova Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Çocuklarınız için değerlendirebilirsiniz.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Manisa... Her yerde konserler var. Biri mutlaka size göredir.

Yeşilliğe ayak basabiliyorsanız şanslınız. Bugün çıkarın ayakkabınızı ve kötü enerjinizi toprağa bırakın.

Sakıp Sabancı Müzesi bugün kapılarını çocuklu ailelere açıyor.
“Müzede Şekil Avı” adlı atölyede aileler ve çocukları keyifli vakit geçirecek.

Küçükçiftlik Bahçe konserleri başladı. Bu akşam sahnede Yok Öyle Kararlı Şeyler, Can Oflaz ve Bağzıları olacak.

Starbucks bağımlılık yaratacak bir ürün çıkardı. Dondurmalı kahveyi ilk gördüğünüz yerde deneyin.

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Bu ceza örnek olsun

Orkun Ün

Orkun Ün

13 Temmuz 2021
Hakan Sabancı’nın başında bir bela var.

Adı Aygün Aydın...

Hakkında alınan koruma kararına uymadığı için 3 gün zorlama hapsi cezasına çarptırıldı Aydın.

Hiç eleştirmeyin bu kararı. Sonuna kadar doğru çünkü...

Aynı tacizleri...

Aynı rahatsızlıkları...

Aynı utanmazlıkları...

Bir erkek yapsa sokakta yürüyemeyecek hale gelirdi.

Ne güzel hayat değil mi?

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Açık hava diskoları

Orkun Ün

Orkun Ün

11 Temmuz 2021
Açık hava sineması...


Açık hava toplantısı...
Açık hava konseri...
Bunların hepsini biliriz.
Peki ya açık hava diskosunu?
***
Eğer açık hava diskosu görmek ve deneyimlemek istiyorsanız, bir akşam Kadıköy Caferağa ya da Beyoğlu Cihangir’e gitmeniz lazım.

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‘Cennet’in arka kapısı

Orkun Ün

Orkun Ün

10 Temmuz 2021
Bodrum’un en güzel yerlerinden biridir Cennet Koyu. Lüks teknelerin demir attığı, lüks otellerin bulunduğu, deniziyle, doğasıyla kendini ayırır diğer koylardan.

Hafta içi o civarlarda dolaşırken beklemediğim bir manzara gördüm.
Meğer Cennet Koyu’nun bir arka kapısı varmış...
‘Arka kapısı’ diyorum çünkü koyun tadını çıkaran ve para ödemeyen yüzlerce kişiyle karşılaştım.
Sağlı sollu park eden arabalar kilometrelerce uzamıştı.
Adım atacak yer yoktu.
Arabasına park yeri bulan, kendisini denizin hemen kenarındaki yeşil alana atmış ve çadırını kurmuştu.
Eleştirmiyorum, bu güzellikten faydalanmak herkesin hakkı.

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

10 Temmuz 2021
İyi yemek ve sakin bir plaj arayanlar, Bodrum Ortakent’te ‘Sal Restaurant & Beach’i deneyin derim. Bodrumlu iş insanı Süleyman Uysal misafirlerini rahat ettirmeyi iyi biliyor.

Piknik yapmayı özlediyseniz tam havası değil mi? Şöyle hafif esen bir yer bulup arkadaşlarınızla pikniğe gidin bugün.
***
Deniz ve güzel yemek sonrası DJ Suat Ateşdağlı’yı dinlemek isterseniz Yalıkavak’ın en yenisi ‘Helia Yalıkavak’ı listenize alın.


İBB Kültür Merkezleri’nde oyun gösterimleri başladı. Hafta sonu için kendinize en yakın kültür merkezini seçin.
***

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

9 Temmuz 2021
Bodrum’da olanlar gündüz beach, akşam da Türk mutfağı için Gündoğan’daki ‘Danış Restoran’ı deneyin. Yemekler çok başarılı.

The Marmara Bodrum, yaz sezonunu başlattı. ‘The Good Fellas’ geceleri için yerinizi şimdiden ayırtın.

Lezzetin yanına eğlenceyi arayanlar için güzel haber. Türkbükü’nde ‘Kuum Hotel&Beach’ içindeki Galia Sea Food ile son dönemin en merak edilen mekanı.

Eyüpsultan Belediyesi, ‘El Emeği Ürünleri Festivali’ düzenliyor. Ev kadınlarının ürettikleri ürünler 3 gün boyunca festival alanında olacak.

KüçükÇiftlik Park, kapılarını bugün açıyor. İlk sahne Duman’ın.

Caz festivali heyecanı da başladı. 28. İstanbul Caz Festivali, biletleri bugün ‘passo.com.tr’de satışa çıkıyor. Acele etmezseniz geç kalabilirsiniz.

Korku filmi sevenler sinema salonlarına... ‘Korku Seansı: 3’ sinemalarda.

Mekanlar açılınca İncili Gastronomi Rehberi’nin değeri çok daha iyi anlaşıldı. Mekan seçiminiz için rehber olan kitabı yanınızdan ayırmayın.

Önümüze bakarken geride bıraktıklarımız vardır.

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8 litre su 960 TL

Orkun Ün

Orkun Ün

8 Temmuz 2021
Lahmacun fiyatlarını kabullendik. Dedik ki serbest piyasa...

◊ Hamburger fiyatlarını gördük. Tamam dedik. Herhalde talep var.

◊ Bazı balık restoranlarında neredeyse ‘euro’ üzerinden hesap gelmeye başladı. Ama ona da eyvallah dedik. Heralde denizlerimizde bu yıl balık yok.

Ama su bu su!

Bildiğimiz su!

Hem de 0.33’lük.

Tanesine 40 TL yazmışlar.

◊ Hiç utanmamışlar.

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

7 Temmuz 2021
Hem sahnedeki isim hem de mekan güzel. Bu cumartesi Selen Servi’yi dinlemek için şimdiden rezervasyon yaptırın. Servi, 39 Kalamış Marina Restoran’da sahnede olacak.


Çok susadığımız günün herhangi bir anında bir bardak buz gibi kefire şans tanıyın. Sevmeyenler böyle böyle bu mucize içeceğe alışacak.
***
Bugünden yarını düşünmeyin. Günün tadını çıkarın, zihninizi dinlendirin. Bunu haftada 3-4 gün yapın.



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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

6 Temmuz 2021
Ben güvenli tatil yapayım ama hayatın da içinde olayım diyenler... Gündoğan’daki Mare Deluxe Residence tam size göre. Özel odalar, ev konforu ve sessiz bir koy...

Kişisel gelişim kitabınıza her gün 15 dakika ayırın ve yaşam enerjiniz artırın.
***
Kuruçeşme Caddesi’nde yeni açılan kafelere gidin bugün. Çalan müzikle beraber kaldırımlara kadar uzuyor kalabalık.



Harbiye Açık Hava Konserleri bu cuma Yıldız Tilbe ile başlıyor. Biletleri şimdiden alın.

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Koca semte zarar veriyorlar

Orkun Ün

Orkun Ün

6 Temmuz 2021
Geçen cuma günüydü.


Tam öğle saatleri...
Hava nasıl sıcak...
Biraz serinlemek isteyen gölge ve klimalı kafelere akın etmiş.
Masaya oturulunca herkesin ilk cümlesi...
◊ Sıcağa bak
◊ Böyle bir şey olabilir mi

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Komşu kavgası... En sevdiğim!

Orkun Ün

Orkun Ün

4 Temmuz 2021
İrem Derici tatile gitti. Giderken de ‘imzasını atıp’ komşusu Lerzan Mutlu’yu çileden çıkarmış. İstanbul’daki son gecesinde sabaha kadar yüksek ses müzik dinleyince Mutlu haklı olarak rahatsız olmuş.


Lerzan Mutlu, İrem Derici’yi aramış ama telefon açılmamış.
Mesaj atmış “müziği kıs” diye. Cevap alamamış.
Kapısını tıklatmış, açan olmamış.
Site güvenliğine falan da haber vermiş Lerzan Hanım ama nafile.
Gece yarısı müzik sesi, hele ki apartman dairesinde çevreye rahatsızlık verir, haklı Lerzan Mutlu ama beni nedense bir gülme alıyor bu olayı konuşurken.
Acaba diyorum;

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