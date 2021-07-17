Bugün ne yapsak?

Gündeme gelmek için klavye kıranlar hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı.
O talihsiz tepkiler yeni bir akım başlattı.
O akımın adı:
“Sana ne ne giyeceğimden!”
Bu sezon besbelli bu akımın önüne geçilemeyecek.
Artık sahne öncesi yapılan “İlk hangi şarkıyla çıkacak” tartışmalarının yerini “Acaba sahnede ne giyecek” tartışmaları alacak.
Ve “Esas unsur aldığın mal değil, komşundur (yani yanında hangi ünlü isimlerin olduğu)” diye eklemiş.
Evet, bazı mekanlarda lahmacun fiyatı zaten yıllardır belli. İsteyen gider istemeyen gitmez, katılıyorum. Ancak her sezon üç-beş mekan daha ortaya çıkıyor ve onlar da kafalarına göre fiyatlandırıyorlar lahmacunu.
Ben buna karşıyım. Çünkü onlar böyle yaptıkça, biz normal vatandaşların hareket alanı azalıyor.
10-20 liraya lahmacun yiyecek yer bulamıyorsun.
Hadi lahmacunu geçelim...
Ama su da mı Hıncal Abi? 8 litre suya 960 TL yazılır mı? Ben suya 960 TL verdikten sonra...
‘Two Tenors’ iki tenörün müzikal düellosu için biletinizi aldınız mı? Müzikal bu akşam 20.00’de Trump Sahne’de...
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Soner Arıca bu akşam Hayal Kahvesi Kocaeli’de sahneye çıkacak. Biletler, ‘Biletix’te...
İstanbul’da ise Kenan Doğulu yılın ilk konserini veriyor. Maximum Uniq Açıkhava’daki konser 21.00’de başlıyor...
“Heidi Live Show” adlı çocuk müzikali Bornova Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Çocuklarınız için değerlendirebilirsiniz.
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Manisa... Her yerde konserler var. Biri mutlaka size göredir.
Yeşilliğe ayak basabiliyorsanız şanslınız. Bugün çıkarın ayakkabınızı ve kötü enerjinizi toprağa bırakın.
Sakıp Sabancı Müzesi bugün kapılarını çocuklu ailelere açıyor.
“Müzede Şekil Avı” adlı atölyede aileler ve çocukları keyifli vakit geçirecek.
Küçükçiftlik Bahçe konserleri başladı. Bu akşam sahnede Yok Öyle Kararlı Şeyler, Can Oflaz ve Bağzıları olacak.
Starbucks bağımlılık yaratacak bir ürün çıkardı. Dondurmalı kahveyi ilk gördüğünüz yerde deneyin.
Adı Aygün Aydın...
Hakkında alınan koruma kararına uymadığı için 3 gün zorlama hapsi cezasına çarptırıldı Aydın.
Hiç eleştirmeyin bu kararı. Sonuna kadar doğru çünkü...
Aynı tacizleri...
Aynı rahatsızlıkları...
Aynı utanmazlıkları...
Bir erkek yapsa sokakta yürüyemeyecek hale gelirdi.
Ne güzel hayat değil mi?
Açık hava toplantısı...
Açık hava konseri...
Bunların hepsini biliriz.
Peki ya açık hava diskosunu?
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Eğer açık hava diskosu görmek ve deneyimlemek istiyorsanız, bir akşam Kadıköy Caferağa ya da Beyoğlu Cihangir’e gitmeniz lazım.
Hafta içi o civarlarda dolaşırken beklemediğim bir manzara gördüm.
Meğer Cennet Koyu’nun bir arka kapısı varmış...
‘Arka kapısı’ diyorum çünkü koyun tadını çıkaran ve para ödemeyen yüzlerce kişiyle karşılaştım.
Sağlı sollu park eden arabalar kilometrelerce uzamıştı.
Adım atacak yer yoktu.
Arabasına park yeri bulan, kendisini denizin hemen kenarındaki yeşil alana atmış ve çadırını kurmuştu.
Eleştirmiyorum, bu güzellikten faydalanmak herkesin hakkı.
Piknik yapmayı özlediyseniz tam havası değil mi? Şöyle hafif esen bir yer bulup arkadaşlarınızla pikniğe gidin bugün.
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Deniz ve güzel yemek sonrası DJ Suat Ateşdağlı’yı dinlemek isterseniz Yalıkavak’ın en yenisi ‘Helia Yalıkavak’ı listenize alın.
İBB Kültür Merkezleri’nde oyun gösterimleri başladı. Hafta sonu için kendinize en yakın kültür merkezini seçin.
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The Marmara Bodrum, yaz sezonunu başlattı. ‘The Good Fellas’ geceleri için yerinizi şimdiden ayırtın.
Lezzetin yanına eğlenceyi arayanlar için güzel haber. Türkbükü’nde ‘Kuum Hotel&Beach’ içindeki Galia Sea Food ile son dönemin en merak edilen mekanı.
Eyüpsultan Belediyesi, ‘El Emeği Ürünleri Festivali’ düzenliyor. Ev kadınlarının ürettikleri ürünler 3 gün boyunca festival alanında olacak.
KüçükÇiftlik Park, kapılarını bugün açıyor. İlk sahne Duman’ın.
Caz festivali heyecanı da başladı. 28. İstanbul Caz Festivali, biletleri bugün ‘passo.com.tr’de satışa çıkıyor. Acele etmezseniz geç kalabilirsiniz.
Korku filmi sevenler sinema salonlarına... ‘Korku Seansı: 3’ sinemalarda.
Mekanlar açılınca İncili Gastronomi Rehberi’nin değeri çok daha iyi anlaşıldı. Mekan seçiminiz için rehber olan kitabı yanınızdan ayırmayın.
Önümüze bakarken geride bıraktıklarımız vardır.
◊ Hamburger fiyatlarını gördük. Tamam dedik. Herhalde talep var.
◊ Bazı balık restoranlarında neredeyse ‘euro’ üzerinden hesap gelmeye başladı. Ama ona da eyvallah dedik. Heralde denizlerimizde bu yıl balık yok.
Ama su bu su!
Bildiğimiz su!
Hem de 0.33’lük.
Tanesine 40 TL yazmışlar.
◊ Hiç utanmamışlar.
Çok susadığımız günün herhangi bir anında bir bardak buz gibi kefire şans tanıyın. Sevmeyenler böyle böyle bu mucize içeceğe alışacak.
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Bugünden yarını düşünmeyin. Günün tadını çıkarın, zihninizi dinlendirin. Bunu haftada 3-4 gün yapın.
Kişisel gelişim kitabınıza her gün 15 dakika ayırın ve yaşam enerjiniz artırın.
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Kuruçeşme Caddesi’nde yeni açılan kafelere gidin bugün. Çalan müzikle beraber kaldırımlara kadar uzuyor kalabalık.
Harbiye Açık Hava Konserleri bu cuma Yıldız Tilbe ile başlıyor. Biletleri şimdiden alın.
Tam öğle saatleri...
Hava nasıl sıcak...
Biraz serinlemek isteyen gölge ve klimalı kafelere akın etmiş.
Masaya oturulunca herkesin ilk cümlesi...
◊ Sıcağa bak
◊ Böyle bir şey olabilir mi
Lerzan Mutlu, İrem Derici’yi aramış ama telefon açılmamış.
Mesaj atmış “müziği kıs” diye. Cevap alamamış.
Kapısını tıklatmış, açan olmamış.
Site güvenliğine falan da haber vermiş Lerzan Hanım ama nafile.
Gece yarısı müzik sesi, hele ki apartman dairesinde çevreye rahatsızlık verir, haklı Lerzan Mutlu ama beni nedense bir gülme alıyor bu olayı konuşurken.
Acaba diyorum;
Kafalar iyice karıştı.
O yüzden 1 Temmuz sonrasına ben ‘en yeni normal’ diyorum.
Şu son 8-10 ay içinde tüm dünya olarak;
◊ Normalleşmeyi denedik. Olmadı.
◊ Yeni normale geçtik. I-ııı tutmadı.
◊ Şimdi ‘en yeni’sine geçiyoruz.
Umarım devamı gelmez de kaldırırız ‘normal’in önüne gelen tüm ekleri.
Sabah yogası için televizyon karşısına değil, parka gidin.
***
Jolly Joker Alaçatı temmuz programını açıklamış. Konserler birkaç gün içinde başlıyor, yerinizi ayırtın.
Zorlu PSM açık hava amfisinde ‘Büyük Ev Ablukada’ konseri var. Üstelik akustik performans. Kaçırmayın.
Sinemalar nihayet açıldı. Vizyon filmlerine bakılıp özlem giderilsin!
***
Milliyet Sanat’ın temmuz sayısı çıktı. Bugün alıp hafta sonu okumayı ihmal etmeyin.
Fulya Soybaş, Hürriyet YouTube kanalında “Hürriyet Bizimle” adıyla keyifli sohbetlere imza atıyor. Bugün mutlaka seyredin.
“Saat 24.00’te müziği kapatacağız ama kulaklıklarımızı takıp eğlenmeye devam edeceğiz” diyorlar.
Meydan okuyorlar anlayacağınız. “Müziğimizi kısamazsınız” diyorlar.
“Biz bir şekilde yolunu buluruz” diyorlar.
Ama şunu anlamıyorlar:
◊ Bu karar sizin, benim, hepimizin sağlığı için alındı.
◊ Bu karar eylül ayından sonrasını rahat geçirmek için uygulanıyor.
Yaz bitiminde artık rahat edelim diye, ‘aman sabahlar olmasın’lı geceleri bir süre daha erteleyeceğiz. Bu kadar basit.
Peki IF yetkilileri;
1 Temmuz Perşembe (yarın) Bodrum’daysanız yemek ve eğlenceyi de özlediyseniz, adresiniz ‘Helia Yalıkavak’ olsun. Bodrum’un en mekanı, ‘Nixie Hotel’ içinde kapılarını açtı.
Fişekhane, kültür, sanat ve eğlence merkezi haline geldi. Üstelik tarihi yapıya hiç dokunmamışlar. Öğlen kahveniz için listeye alın.
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Datça sakinlik isteyenlerin kaçış noktasıdır. Bölgede açılan ‘Mayan Coctail&Food’ ise Datça’nın havasını Meksika esintileriyle süslemeye başlamış bile.
Bugün ne yapsak?
Bugün ‘Dünya emoji günü’, sevdiklerimize anlamsız emojiler gönderelim. Çok masumca bir hareket.
Side’deki ‘Paloma Finesse’ dünyaca ünlü şefleri ağırlıyor. Chef’s Kitchen’ı bugün ünlü restoran 7 Mehmet’in şefi Mehmet Akdağ yönetecek.
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İstanbul’da ‘Çocuk Tiyatro Festivali’ sürüyor. Bugün Sultanbeyli Gölet Parkı ve Zeytinburnu Çırpıcı Parkı’nda çocuk tiyatroları sahnelenecek.
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Çocuğunuz için mobil eğitim uygulaması ‘Da Vinci Kids’i akıllı cihazınıza indirin.
Yarın ‘Trakya Müzik Konserleri’ başlıyor. Erikli Plajı’nda ilk sahne Rubato ile Yeni Türkü’nün...
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‘Museum of Illusions İstanbul’ Beyoğlu’na yolu düşenlerin uğraması gereken bir yer. Çok eğlenecek, çok fotoğraf çekeceksiniz.
Doğada hayatta kalma ve güvenli hareket etme becerileri kazandıran ‘Aile Doğa Kampı’ yarın akşama kadar devam ediyor. Biletler, ‘biletix’te.
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Onlar son dönemin yıldız müzik grubu... Sakiler, bu akşam Antalya Riff’te sahneye çıkacak.
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Yazmak istiyor ama karar veremiyor musunuz? Tam sizlik bir online oyun var. ‘Bugün Ne
Yazsam’ oyunu için biletleri ‘biletix’ten alabilirsiniz.