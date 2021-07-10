Bugün ne yapsak?

Ben güvenli tatil yapayım ama hayatın da içinde olayım diyenler... Gündoğan’daki Mare Deluxe Residence tam size göre. Özel odalar, ev konforu ve sessiz bir koy...

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Kuruçeşme Caddesi’nde yeni açılan kafelere gidin bugün. Çalan müzikle beraber kaldırımlara kadar uzuyor kalabalık.







Harbiye Açık Hava Konserleri bu cuma Yıldız Tilbe ile başlıyor. Biletleri şimdiden alın.

