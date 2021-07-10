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Haberler>Yazarlar>Orkun Ün>Bugün ne yapsak?
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Orkun Ün

Orkun Ün

Yazarın tüm yazıları

Bugün ne yapsak?

10 Temmuz 2021

İyi yemek ve sakin bir plaj arayanlar, Bodrum Ortakent’te ‘Sal Restaurant & Beach’i deneyin derim. Bodrumlu iş insanı Süleyman Uysal misafirlerini rahat ettirmeyi iyi biliyor.

Piknik yapmayı özlediyseniz tam havası değil mi? Şöyle hafif esen bir yer bulup arkadaşlarınızla pikniğe gidin bugün.
***
Deniz ve güzel yemek sonrası DJ Suat Ateşdağlı’yı dinlemek isterseniz Yalıkavak’ın en yenisi ‘Helia Yalıkavak’ı listenize alın.
Bugün ne yapsak

İBB Kültür Merkezleri’nde oyun gösterimleri başladı. Hafta sonu için kendinize en yakın kültür merkezini seçin.
***
Bu akşam İstanbul’da ‘Sattas’ sahneye çıkacak. ‘Akasya Tamirane’deki konser için kapılar 19.30’da açılıyor.
***
Yoga bana göre değil diyorsanız güne cimnastik ile başlayın. O ufak tefek sırt ve bel ağrılarınız uçup gidecek.

Bugün ne yapsak

Evde olanlar TRT 2 film kuşağını kaçırmasınlar. 21.30’da “Ölüm Yolunda” (Dead Man Walking) ekranda olacak.
***
Bir ev daveti verip arkadaşlarınızı toplayın.
Hatta belki ilk kez yapacağınızı bir
yemeği yapıp
kendinize not verdirirsiniz...

Bugün ne yapsak

X

‘Cennet’in arka kapısı

Orkun Ün

Orkun Ün

10 Temmuz 2021
Bodrum’un en güzel yerlerinden biridir Cennet Koyu. Lüks teknelerin demir attığı, lüks otellerin bulunduğu, deniziyle, doğasıyla kendini ayırır diğer koylardan.

Hafta içi o civarlarda dolaşırken beklemediğim bir manzara gördüm.
Meğer Cennet Koyu’nun bir arka kapısı varmış...
‘Arka kapısı’ diyorum çünkü koyun tadını çıkaran ve para ödemeyen yüzlerce kişiyle karşılaştım.
Sağlı sollu park eden arabalar kilometrelerce uzamıştı.
Adım atacak yer yoktu.
Arabasına park yeri bulan, kendisini denizin hemen kenarındaki yeşil alana atmış ve çadırını kurmuştu.
Eleştirmiyorum, bu güzellikten faydalanmak herkesin hakkı.

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

9 Temmuz 2021
Bodrum’da olanlar gündüz beach, akşam da Türk mutfağı için Gündoğan’daki ‘Danış Restoran’ı deneyin. Yemekler çok başarılı.

The Marmara Bodrum, yaz sezonunu başlattı. ‘The Good Fellas’ geceleri için yerinizi şimdiden ayırtın.

Lezzetin yanına eğlenceyi arayanlar için güzel haber. Türkbükü’nde ‘Kuum Hotel&Beach’ içindeki Galia Sea Food ile son dönemin en merak edilen mekanı.

Eyüpsultan Belediyesi, ‘El Emeği Ürünleri Festivali’ düzenliyor. Ev kadınlarının ürettikleri ürünler 3 gün boyunca festival alanında olacak.

KüçükÇiftlik Park, kapılarını bugün açıyor. İlk sahne Duman’ın.

Caz festivali heyecanı da başladı. 28. İstanbul Caz Festivali, biletleri bugün ‘passo.com.tr’de satışa çıkıyor. Acele etmezseniz geç kalabilirsiniz.

Korku filmi sevenler sinema salonlarına... ‘Korku Seansı: 3’ sinemalarda.

Mekanlar açılınca İncili Gastronomi Rehberi’nin değeri çok daha iyi anlaşıldı. Mekan seçiminiz için rehber olan kitabı yanınızdan ayırmayın.

Önümüze bakarken geride bıraktıklarımız vardır.

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8 litre su 960 TL

Orkun Ün

Orkun Ün

8 Temmuz 2021
Lahmacun fiyatlarını kabullendik. Dedik ki serbest piyasa...

◊ Hamburger fiyatlarını gördük. Tamam dedik. Herhalde talep var.

◊ Bazı balık restoranlarında neredeyse ‘euro’ üzerinden hesap gelmeye başladı. Ama ona da eyvallah dedik. Heralde denizlerimizde bu yıl balık yok.

Ama su bu su!

Bildiğimiz su!

Hem de 0.33’lük.

Tanesine 40 TL yazmışlar.

◊ Hiç utanmamışlar.

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

7 Temmuz 2021
Hem sahnedeki isim hem de mekan güzel. Bu cumartesi Selen Servi’yi dinlemek için şimdiden rezervasyon yaptırın. Servi, 39 Kalamış Marina Restoran’da sahnede olacak.


Çok susadığımız günün herhangi bir anında bir bardak buz gibi kefire şans tanıyın. Sevmeyenler böyle böyle bu mucize içeceğe alışacak.
***
Bugünden yarını düşünmeyin. Günün tadını çıkarın, zihninizi dinlendirin. Bunu haftada 3-4 gün yapın.



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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

6 Temmuz 2021
Ben güvenli tatil yapayım ama hayatın da içinde olayım diyenler... Gündoğan’daki Mare Deluxe Residence tam size göre. Özel odalar, ev konforu ve sessiz bir koy...

Kişisel gelişim kitabınıza her gün 15 dakika ayırın ve yaşam enerjiniz artırın.
***
Kuruçeşme Caddesi’nde yeni açılan kafelere gidin bugün. Çalan müzikle beraber kaldırımlara kadar uzuyor kalabalık.



Harbiye Açık Hava Konserleri bu cuma Yıldız Tilbe ile başlıyor. Biletleri şimdiden alın.

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Koca semte zarar veriyorlar

Orkun Ün

Orkun Ün

6 Temmuz 2021
Geçen cuma günüydü.


Tam öğle saatleri...
Hava nasıl sıcak...
Biraz serinlemek isteyen gölge ve klimalı kafelere akın etmiş.
Masaya oturulunca herkesin ilk cümlesi...
◊ Sıcağa bak
◊ Böyle bir şey olabilir mi

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Komşu kavgası... En sevdiğim!

Orkun Ün

Orkun Ün

4 Temmuz 2021
İrem Derici tatile gitti. Giderken de ‘imzasını atıp’ komşusu Lerzan Mutlu’yu çileden çıkarmış. İstanbul’daki son gecesinde sabaha kadar yüksek ses müzik dinleyince Mutlu haklı olarak rahatsız olmuş.


Lerzan Mutlu, İrem Derici’yi aramış ama telefon açılmamış.
Mesaj atmış “müziği kıs” diye. Cevap alamamış.
Kapısını tıklatmış, açan olmamış.
Site güvenliğine falan da haber vermiş Lerzan Hanım ama nafile.
Gece yarısı müzik sesi, hele ki apartman dairesinde çevreye rahatsızlık verir, haklı Lerzan Mutlu ama beni nedense bir gülme alıyor bu olayı konuşurken.
Acaba diyorum;

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En yeni normal

Orkun Ün

Orkun Ün

3 Temmuz 2021
Artık terimler iyice birbirine girdi, farkındayım.

Kafalar iyice karıştı.
O yüzden 1 Temmuz sonrasına ben ‘en yeni normal’ diyorum.
Şu son 8-10 ay içinde tüm dünya olarak;
◊ Normalleşmeyi denedik. Olmadı.
◊ Yeni normale geçtik. I-ııı tutmadı.
◊ Şimdi ‘en yeni’sine geçiyoruz.
Umarım devamı gelmez de kaldırırız ‘normal’in önüne gelen tüm ekleri.

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

3 Temmuz 2021
Yasaksız ilk hafta sonuna hoş geldiniz. Akşam yemek için dışarı çıkın bugün.

Sabah yogası için televizyon karşısına değil, parka gidin.
***
Jolly Joker Alaçatı temmuz programını açıklamış. Konserler birkaç gün içinde başlıyor, yerinizi ayırtın.



Zorlu PSM açık hava amfisinde ‘Büyük Ev Ablukada’ konseri var. Üstelik akustik performans. Kaçırmayın.

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

2 Temmuz 2021
New York’tan dünyaya yayılan ünlü Nobu Restoran, İstanbul’da kapılarını açtı. İstanbul manzarası ile lezzetin buluştuğu restoranı favorilerinize ekleyin.

Sinemalar nihayet açıldı. Vizyon filmlerine bakılıp özlem giderilsin!
***
Milliyet Sanat’ın temmuz sayısı çıktı. Bugün alıp hafta sonu okumayı ihmal etmeyin.



Fulya Soybaş, Hürriyet YouTube kanalında “Hürriyet Bizimle” adıyla keyifli sohbetlere imza atıyor. Bugün mutlaka seyredin.

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Kime meydan okuyorsunuz?

Orkun Ün

Orkun Ün

1 Temmuz 2021
Konser mekanı IF Performance Hall, müziğin saat 24.00’te bitmesine kendince tepki gösterdi ve ‘madem öyle, o zaman böyle’ sloganıyla bir çağrı yaptı.

“Saat 24.00’te müziği kapatacağız ama kulaklıklarımızı takıp eğlenmeye devam edeceğiz” diyorlar.

Meydan okuyorlar anlayacağınız. “Müziğimizi kısamazsınız” diyorlar.

“Biz bir şekilde yolunu buluruz” diyorlar.

Ama şunu anlamıyorlar:

◊ Bu karar sizin, benim, hepimizin sağlığı için alındı.

◊ Bu karar eylül ayından sonrasını rahat geçirmek için uygulanıyor.

Yaz bitiminde artık rahat edelim diye, ‘aman sabahlar olmasın’lı geceleri bir süre daha erteleyeceğiz. Bu kadar basit.

Peki IF yetkilileri;

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

30 Haziran 2021
Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak ‘Merdümgiriz’ semineri ile bu akşam 19.30’da Trump Sahne’de olacak.

1 Temmuz Perşembe (yarın) Bodrum’daysanız yemek ve eğlenceyi de özlediyseniz, adresiniz ‘Helia Yalıkavak’ olsun. Bodrum’un en mekanı, ‘Nixie Hotel’ içinde kapılarını açtı.



Fişekhane, kültür, sanat ve eğlence merkezi haline geldi. Üstelik tarihi yapıya hiç dokunmamışlar. Öğlen kahveniz için listeye alın.
***
Datça sakinlik isteyenlerin kaçış noktasıdır. Bölgede açılan ‘Mayan Coctail&Food’ ise Datça’nın havasını Meksika esintileriyle süslemeye başlamış bile.

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Bu fiyatları normalleştiremezsiniz

Orkun Ün

Orkun Ün

29 Haziran 2021
Dün Hürriyet’te Fulya Soybaş’ın “Türkiye Bunu Konuşuyor” köşesinde okudum. Bodrum ve Çeşme’deki işletmeciler yüksek fiyatlar için “Biz abartmıyoruz, şartlar bunu gerektiriyor” demişler.

Haberi okurken “Hadi oradan” dedim.

İşletmecilere bir noktaya kadar hak veriyorum.

Bu arz ve talep dengesini bölgedeki manavın, pazarların, marketlerin karşılayamadığını kabul ediyorum.

Ama arkadaşlar...

4 liralık bir salatalık, nasıl bir zorlu süreçten geçiyor olabilir ki Bodrum ve Çeşme’ye gelince 60 lira oluyor?

Ya da...

125 TL’ye satılan bir kola nasıl bir yol izliyor ki yüzde bilmem kaç bin zam görüyor?

◊ 55 TL’ye satılan küçük su mesela...

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

29 Haziran 2021
Haftanın şarkısı Sefo&Reynmen’den “Bonita” olsun. Gel de oynama bu şarkıda.

Haftanın bir ya da iki günü kalsiyumu yüksek beslenmeyi seçin. Mesela bugün güne yulaf ile başlayın.

Şu özel olan ve herkesin bilmediği esnaf lokantalarına uzun zamandır gitmiyorsanız bugün uğrayın.

Türkiye’nin en büyük turizm-etkinlik fuarı başladı. Gastroshow’ları seyretmek ve workshop’lara katılmak için bugün İstanbul Fuar Merkezi’ne gidebilirsiniz.

Sabah kahve içmeye yürüyerek gidin. Bu sırada günlük yürüyüşünüzü de yapmış olacaksınız.

Sherlock Holmes merak uyandıracak yeni maceralarını öncelikle sesli kitaplar aracılığıyla kitapseverlere sunacak. ‘Storytel’de yayınlanacak yeni maceraları takip edin.

Kedi tüyüne alerjisi olanlar için ‘aktif alerjenleri’ azaltan bir mama geliştirildi. ‘Purina Pro Plan, Live Clear’ı evcil dostunuz için bir deneyin.

Siz iç mekan tasarımı yaparken kumaş tercih eder misiniz? Saat 19.00’daki workshop’a katılırsanız fikriniz değişebilir. ‘İç mekan tasarımında kumaşlar’ etkinliği için biletler Biletix’te.

Evde çok çalıştık, şimdi sıra kendimize yazlık bir çalışma ortamı seçmeye geldi. Serin kafeler, ferah restoranlar bu işe çok uygun.

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

28 Haziran 2021
Mutfak Sanatları Akademisi 9-14 yaş aralığındaki gençler için 10 günlük bir yaz okulu başlatıyor. Okul sonrasında minikler usta şeflere dönüşecek...

Kafka’nın unutulmaz eseri ‘Dönüşüm’ bugün online sahnelenecek. Akşam 21.00’e kadar izleyebilirsiniz. Biletler, biletix’te...


***
‘İncili Gastronomi Rehberi’ artık aktif olarak kullanılabilir. Mekanlar açıldı, saatler de uzuyor. Kitaptan Türkiye’nin en iyi restoran ve kafelerini seçip deneyimleyin...
***
Hadi bugün İstanbul Kongre Merkezi’ne gidelim. Avrupa’nın en büyük gastronomi fuarı kapılarını açıyor...

***

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Nihayet “Bergen” için karar verildi

Orkun Ün

Orkun Ün

27 Haziran 2021
Milli mesele haline geldi “Bergen” filmi...


Film çekilecek mi?
Yoksa engel mi olacaklar?
Başrolde Serenay Sarıkaya mı oynayacak?
Yoksa Fahriye Evcen mi?
Ya da “Bergen rolü ilk bana geldi” diyen Tuğba Özay’da mı kalacak top derken, nihayet karar verildi.
Ve Bergen rolünü Demet Evgar kaptı.

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

26 Haziran 2021
Kedinizi, köpeğinizi yani evcil dostunuzu alıp Kemerburgaz’a gidin bugün. Pet Festivali bugün ve yarın devam ediyor.

Mahşer-i Cümbüş bu akşam saat 19.00’da Trump Sahne’de olacak. Tiyatroseverler için keyifli bir cumartesi etkinliği olabilir.



Moon Life dergisinde Yılmaz Parlak röportajları var. Ünlü isimlerle ilginç röportajlar yapan ismi takibe alın.
***
Oteller konserlere başladı. Dalaman’da olanlar bugün Hilton Dalaman’da Göksel’i dinleyebilecekler.

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Evlilik yolunda ayrılık!

Orkun Ün

Orkun Ün

26 Haziran 2021
Şeyma Subaşı ‘bebeğini düşürmedi, yalan’ söylüyor, dediler...

‘Hamileliğini erken açıkladı, biraz daha beklemesi lazımdı’ dediler...
‘Amaaan canım Şeyma’nın ne stresi olur ki çocuk düşürecek kadar’ dediler...
Üstelik bu sözleri söyleyenlerin çoğu kadınlar! Bir kadın çocuğunu kaybediyor ama hemcinsleri bu duruma rahatça ‘yalan’ diyebiliyor.
Onlar zerre üzülmüyor bu duruma, seviniyorlar hatta.
Şeyma şimdilik sessiz tüm bu olan bitenlere. Sessizliğinin yanına bir de yalnızlık eklemiş. Yüzüğü atmış ve tek başına İbiza’ya tatile gitmiş.
Şimdi magazin dünyasında koca bir ‘acaba mı’ sorusu var.
Acaba büyük aşk bitti mi?

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

25 Haziran 2021
Haftanın 2 ya da 3 günü kahvenizi dışarıda için. Biliyorum, üşengeçlik sardı dört bir yanımızı ama yapabiliriz!

Cuma neydi? Yeni şarkıların dijital platformlarda çıkma günüydü. Haydi yeni müzikleri dinleyelim.



Kemerburgaz Kent Ormanı bugün Pet Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Üstelik can dostunuzla beraber Ceylan Ertem konserini de dinleyebileceksiniz.
***
“Smother” 6 bölümlük bir aile draması. Küçük bir kasabada geçen hikaye zaman zaman geriyor. Bu akşam 21.00’de BBC First ekranında olacak.

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