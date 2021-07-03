MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Orkun Ün>Bugün ne yapsak?
GeriOrkun Ün Bugün ne yapsak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Orkun Ün

Orkun Ün

Yazarın tüm yazıları

Bugün ne yapsak?

3 Temmuz 2021

Yasaksız ilk hafta sonuna hoş geldiniz. Akşam yemek için dışarı çıkın bugün.

Sabah yogası için televizyon karşısına değil, parka gidin.
***
Jolly Joker Alaçatı temmuz programını açıklamış. Konserler birkaç gün içinde başlıyor, yerinizi ayırtın.

Bugün ne yapsak

Zorlu PSM açık hava amfisinde ‘Büyük Ev Ablukada’ konseri var. Üstelik akustik performans. Kaçırmayın.
***
Mall of İstanbul MOİ Sahne’de bu akşam Cem Adrian olacak. Cem hayranları için biletler Biletix’te.
***
Ankara’da çocuklar için müthiş bir gün. Yenimahalle Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda ‘Minyonlar Müzikali’ sahneleniyor.

Bugün ne yapsak

Biraz hafif hafta sonu geçirmek istiyorum diyenler... Alaçatı Hayal Kahvesi’nde bu akşam Yaşar, yarın akşam ise Derya Bedavacı çıkacak.
***
Simge hayranları farklı bir Simge izleyecekler bu akşam. Güzel şarkıcı Antalya’da senfoni orkestrasıyla hayranlarıyla buluşuyor.
***
Uzay filmi tutkunları çok şanslı. Dijital platformda “Nightflyers”ı seyredin. Bir grup bilim insanının gizemli yolculuğunu konu alan film çok başarılı.

Bugün ne yapsak

X

En yeni normal

Orkun Ün

Orkun Ün

3 Temmuz 2021
Artık terimler iyice birbirine girdi, farkındayım.

Kafalar iyice karıştı.
O yüzden 1 Temmuz sonrasına ben ‘en yeni normal’ diyorum.
Şu son 8-10 ay içinde tüm dünya olarak;
◊ Normalleşmeyi denedik. Olmadı.
◊ Yeni normale geçtik. I-ııı tutmadı.
◊ Şimdi ‘en yeni’sine geçiyoruz.
Umarım devamı gelmez de kaldırırız ‘normal’in önüne gelen tüm ekleri.

Yazının Devamını Oku

Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

2 Temmuz 2021
New York’tan dünyaya yayılan ünlü Nobu Restoran, İstanbul’da kapılarını açtı. İstanbul manzarası ile lezzetin buluştuğu restoranı favorilerinize ekleyin.

Sinemalar nihayet açıldı. Vizyon filmlerine bakılıp özlem giderilsin!
***
Milliyet Sanat’ın temmuz sayısı çıktı. Bugün alıp hafta sonu okumayı ihmal etmeyin.



Fulya Soybaş, Hürriyet YouTube kanalında “Hürriyet Bizimle” adıyla keyifli sohbetlere imza atıyor. Bugün mutlaka seyredin.

Yazının Devamını Oku

Kime meydan okuyorsunuz?

Orkun Ün

Orkun Ün

1 Temmuz 2021
Konser mekanı IF Performance Hall, müziğin saat 24.00’te bitmesine kendince tepki gösterdi ve ‘madem öyle, o zaman böyle’ sloganıyla bir çağrı yaptı.

“Saat 24.00’te müziği kapatacağız ama kulaklıklarımızı takıp eğlenmeye devam edeceğiz” diyorlar.

Meydan okuyorlar anlayacağınız. “Müziğimizi kısamazsınız” diyorlar.

“Biz bir şekilde yolunu buluruz” diyorlar.

Ama şunu anlamıyorlar:

◊ Bu karar sizin, benim, hepimizin sağlığı için alındı.

◊ Bu karar eylül ayından sonrasını rahat geçirmek için uygulanıyor.

Yaz bitiminde artık rahat edelim diye, ‘aman sabahlar olmasın’lı geceleri bir süre daha erteleyeceğiz. Bu kadar basit.

Peki IF yetkilileri;

Yazının Devamını Oku

Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

30 Haziran 2021
Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak ‘Merdümgiriz’ semineri ile bu akşam 19.30’da Trump Sahne’de olacak.

1 Temmuz Perşembe (yarın) Bodrum’daysanız yemek ve eğlenceyi de özlediyseniz, adresiniz ‘Helia Yalıkavak’ olsun. Bodrum’un en mekanı, ‘Nixie Hotel’ içinde kapılarını açtı.



Fişekhane, kültür, sanat ve eğlence merkezi haline geldi. Üstelik tarihi yapıya hiç dokunmamışlar. Öğlen kahveniz için listeye alın.
***
Datça sakinlik isteyenlerin kaçış noktasıdır. Bölgede açılan ‘Mayan Coctail&Food’ ise Datça’nın havasını Meksika esintileriyle süslemeye başlamış bile.

Yazının Devamını Oku

Bu fiyatları normalleştiremezsiniz

Orkun Ün

Orkun Ün

29 Haziran 2021
Dün Hürriyet’te Fulya Soybaş’ın “Türkiye Bunu Konuşuyor” köşesinde okudum. Bodrum ve Çeşme’deki işletmeciler yüksek fiyatlar için “Biz abartmıyoruz, şartlar bunu gerektiriyor” demişler.

Haberi okurken “Hadi oradan” dedim.

İşletmecilere bir noktaya kadar hak veriyorum.

Bu arz ve talep dengesini bölgedeki manavın, pazarların, marketlerin karşılayamadığını kabul ediyorum.

Ama arkadaşlar...

4 liralık bir salatalık, nasıl bir zorlu süreçten geçiyor olabilir ki Bodrum ve Çeşme’ye gelince 60 lira oluyor?

Ya da...

125 TL’ye satılan bir kola nasıl bir yol izliyor ki yüzde bilmem kaç bin zam görüyor?

◊ 55 TL’ye satılan küçük su mesela...

Yazının Devamını Oku

Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

29 Haziran 2021
Haftanın şarkısı Sefo&Reynmen’den “Bonita” olsun. Gel de oynama bu şarkıda.

Haftanın bir ya da iki günü kalsiyumu yüksek beslenmeyi seçin. Mesela bugün güne yulaf ile başlayın.

Şu özel olan ve herkesin bilmediği esnaf lokantalarına uzun zamandır gitmiyorsanız bugün uğrayın.

Türkiye’nin en büyük turizm-etkinlik fuarı başladı. Gastroshow’ları seyretmek ve workshop’lara katılmak için bugün İstanbul Fuar Merkezi’ne gidebilirsiniz.

Sabah kahve içmeye yürüyerek gidin. Bu sırada günlük yürüyüşünüzü de yapmış olacaksınız.

Sherlock Holmes merak uyandıracak yeni maceralarını öncelikle sesli kitaplar aracılığıyla kitapseverlere sunacak. ‘Storytel’de yayınlanacak yeni maceraları takip edin.

Kedi tüyüne alerjisi olanlar için ‘aktif alerjenleri’ azaltan bir mama geliştirildi. ‘Purina Pro Plan, Live Clear’ı evcil dostunuz için bir deneyin.

Siz iç mekan tasarımı yaparken kumaş tercih eder misiniz? Saat 19.00’daki workshop’a katılırsanız fikriniz değişebilir. ‘İç mekan tasarımında kumaşlar’ etkinliği için biletler Biletix’te.

Evde çok çalıştık, şimdi sıra kendimize yazlık bir çalışma ortamı seçmeye geldi. Serin kafeler, ferah restoranlar bu işe çok uygun.

Yazının Devamını Oku

Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

28 Haziran 2021
Mutfak Sanatları Akademisi 9-14 yaş aralığındaki gençler için 10 günlük bir yaz okulu başlatıyor. Okul sonrasında minikler usta şeflere dönüşecek...

Kafka’nın unutulmaz eseri ‘Dönüşüm’ bugün online sahnelenecek. Akşam 21.00’e kadar izleyebilirsiniz. Biletler, biletix’te...


***
‘İncili Gastronomi Rehberi’ artık aktif olarak kullanılabilir. Mekanlar açıldı, saatler de uzuyor. Kitaptan Türkiye’nin en iyi restoran ve kafelerini seçip deneyimleyin...
***
Hadi bugün İstanbul Kongre Merkezi’ne gidelim. Avrupa’nın en büyük gastronomi fuarı kapılarını açıyor...

***

Yazının Devamını Oku

Nihayet “Bergen” için karar verildi

Orkun Ün

Orkun Ün

27 Haziran 2021
Milli mesele haline geldi “Bergen” filmi...


Film çekilecek mi?
Yoksa engel mi olacaklar?
Başrolde Serenay Sarıkaya mı oynayacak?
Yoksa Fahriye Evcen mi?
Ya da “Bergen rolü ilk bana geldi” diyen Tuğba Özay’da mı kalacak top derken, nihayet karar verildi.
Ve Bergen rolünü Demet Evgar kaptı.

Yazının Devamını Oku

Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

26 Haziran 2021
Kedinizi, köpeğinizi yani evcil dostunuzu alıp Kemerburgaz’a gidin bugün. Pet Festivali bugün ve yarın devam ediyor.

Mahşer-i Cümbüş bu akşam saat 19.00’da Trump Sahne’de olacak. Tiyatroseverler için keyifli bir cumartesi etkinliği olabilir.



Moon Life dergisinde Yılmaz Parlak röportajları var. Ünlü isimlerle ilginç röportajlar yapan ismi takibe alın.
***
Oteller konserlere başladı. Dalaman’da olanlar bugün Hilton Dalaman’da Göksel’i dinleyebilecekler.

Yazının Devamını Oku

Evlilik yolunda ayrılık!

Orkun Ün

Orkun Ün

26 Haziran 2021
Şeyma Subaşı ‘bebeğini düşürmedi, yalan’ söylüyor, dediler...

‘Hamileliğini erken açıkladı, biraz daha beklemesi lazımdı’ dediler...
‘Amaaan canım Şeyma’nın ne stresi olur ki çocuk düşürecek kadar’ dediler...
Üstelik bu sözleri söyleyenlerin çoğu kadınlar! Bir kadın çocuğunu kaybediyor ama hemcinsleri bu duruma rahatça ‘yalan’ diyebiliyor.
Onlar zerre üzülmüyor bu duruma, seviniyorlar hatta.
Şeyma şimdilik sessiz tüm bu olan bitenlere. Sessizliğinin yanına bir de yalnızlık eklemiş. Yüzüğü atmış ve tek başına İbiza’ya tatile gitmiş.
Şimdi magazin dünyasında koca bir ‘acaba mı’ sorusu var.
Acaba büyük aşk bitti mi?

Yazının Devamını Oku

Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

25 Haziran 2021
Haftanın 2 ya da 3 günü kahvenizi dışarıda için. Biliyorum, üşengeçlik sardı dört bir yanımızı ama yapabiliriz!

Cuma neydi? Yeni şarkıların dijital platformlarda çıkma günüydü. Haydi yeni müzikleri dinleyelim.



Kemerburgaz Kent Ormanı bugün Pet Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Üstelik can dostunuzla beraber Ceylan Ertem konserini de dinleyebileceksiniz.
***
“Smother” 6 bölümlük bir aile draması. Küçük bir kasabada geçen hikaye zaman zaman geriyor. Bu akşam 21.00’de BBC First ekranında olacak.

Yazının Devamını Oku

Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

24 Haziran 2021
Evden çıkmadan dolabınıza bir göz atın ve bugün renkli kıyafetler tercih edin. Tüm gözler üzerinizde olacaktır...

Yalıkavak’taki eski marinanın ‘Ali Baba’ adlı restoranı geri döndü. Çok para vermeden kaliteli deniz ürünleri arayanlar gidebilir...
***
İstanbul’da bir ‘Lacivert Restoran’ gerçeği var. Balık sevenlerin favori adresi artık Bodrum’da. Bu hafta sonu deneyin...



Plajda olayım ama lüksümden ödün vermeyeyim diyenlerdenseniz, adres yine Bodrum. Yeni açılan ‘Dozo Beach’ lükste sınırları zorluyor...

Yazının Devamını Oku

Sanatçılar haklı ama...

Orkun Ün

Orkun Ün

24 Haziran 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan son kabine toplantısının ardından “Temmuz ayı itibarıyla müzik yasağını 24.00’e çekiyoruz” diye bir açıklama yaptı.


Bu açıklama sonrası bazı sanatçılar sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.
Sanatçılar haklı mı?
Evet, haklılar.
AMA...
Ortada büyük bir yanlış anlaşılma var.
Gelin bu yanlış anlaşılmaları ve kafalardaki soru işaretlerini giderelim...

Yazının Devamını Oku

Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

23 Haziran 2021
Hadi açık hava partisine gidelim bugün. Saat 19.00’da Zorlu Amfi’de ‘Afterwork Party’ var...

Tek başına kalan bir baba, kızını nasıl büyütür? Gülerken duygulanacaksınız. Dijital platformda yayınlanan “Bir Eksik” filmini seyredin...

Şamanizmle lgili merak ettikleriniz online bir etkinlikte anlatılıyor. 20.30’daki programın anlatıcısı tarihçi Dr. Cengiz Göncü...

Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor. Konser listesine bakıp biletleri şimdiden alabilirsiniz...

Diyarbakır’ın geleneksel lezzetlerini sevenler için ‘Fırın-ci’ İstanbul Fişekhane’de açıldı. Boş bir zaman yaratıp deneyin...

Türk Dil Kurumu’nun internet sitesini sık sık ziyaret edin. Yanlış kullandığımız kelimelerin doğrusunu hafızamıza kazımamıza büyük yardımı oluyor...

Ege ve Akdeniz’e akın var. Ama İstanbullular şanslı çünkü Adalar boşaldı. Üstelik hafta içi Adaların tadı bir başka. Bugün ya da yarın günübirlik gidilmez mi?

Kedi ve köpek sahiplendiren sosyal medya hesaplarını takip edin. Bir cana yuva olursunuz belki...

İçin ödem atın!

Yazının Devamını Oku

Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

22 Haziran 2021
Saat 18:30’da Zorlu PSM açık hava amfisinde stand-up gösterisi var. Hadi hep birlikte gülelim.

Akbank Sanat, “Niyetler Sergisi”ni başlattı. Sergi kapsamında kurulan çevrimiçi platformda canlı yayınlar ve serginin oluşturulma aşamaları da gösteriliyor.

Amazon’un “You Are Wanted”ı, sizi hop oturtup hop kaldıracak bir dizi. Vakit ayırırsanız favori dizilerinizden olacak.

Açık havada spor etkinlikleri başladı. Eğitmen eşliğinde gerçekleştirilecek “Pilates Alive”a katılabilirsiniz. Biletleri Mobilet.com’da.

Pasta yapmak zor iş evet ama öğrenmek elinizde. Bugün 17:00’de USLA’da en trend pastaların yapımı öğretilecek. Biletler Biletix’te.

Her ay için kendinize bir müzik listesi yapın. Listeye şarkı seçmesi de dinlemesi de çok keyifli oluyor.

Emir Can İğrek, “Nalan” şarkısını Arapça seslendirmiş. Türkçesi zaten çok iyiydi, yeni versiyonuna da şans verin derim.

Bugün dostlarla akşam kahvesi sohbeti için bir yer seçin. Özledik kalabalık masaları.

Yazının Devamını Oku

Thodex vurgununa dönmesin

Orkun Ün

Orkun Ün

22 Haziran 2021
Kilo aldı, kilo verdi diye en çok konuşulan isimlerin başında geliyor Deniz Seki.

Fotoğraf paylaşıyor, “Yakaladıkkkkk photoshop var” deniyor.

E paylaşmıyor, “Al işte kilolarıyla başı dertte” deniyor.

Yahu ben gördüm Deniz’i...

İyi mi kötü kötü mü tartışılır ama gerçekten çok kilo vermiş ve incelmiş.

Neyse...

Hafta sonu buzdolabının önünden bir fotoğraf paylaşıp “Photoshop yok ama buz terapisi var” yazdı ünlü şarkıcı.

Gülben Ergen, İrem Derici, Demet Akalın gibi isimler de o fotoğrafa ‘seri’ yorum yaptılar.

Yazının Devamını Oku

Resmen kendini kovdurdu

Orkun Ün

Orkun Ün

20 Haziran 2021
Başarılı bir oyunculuk kariyeri nasıl büyük yara alır? Merak ediyorsanız Erkan Petekkaya’ya bakın.

◊ Oyunculuğundan çok sosyal medyasından savurduğu hakaretlerle nasıl gündeme gelir biri? İlginizi çekiyorsa, Petekkaya’yı takip edin.
◊ Bir kişi etrafındakileri nasıl kısa sürede mutsuz eder?
Düşünüyor ama işin içinden çıkamıyorsanız, Erkan Bey’i inceleyin.
“Kırmızı Oda” dizisinde iyi işler yapıyordu Erkan Petekkaya. Ama diziye veda etti. Şaşırdık mı? Hayır.
Çok iyi biliyorum ki eğer Petekkaya o son skandalına imza atmasaydı, yeni sezonda da “Kırmızı Oda” kadrosunda olmaya devam edecekti.
Ama sosyal medya hesabından sağa sola hakaretler yağdırınca dizide ipi çekildi.
Peki tüm bu olan biten sonrasında kim kazandı, kim kaybetti?

Yazının Devamını Oku

Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

19 Haziran 2021
Güne enerji dolu başlıyoruz. Bunun için başrolü fıstık ezmesine ayırın. Doğal olanlarını seçmeye özen gösterin.

İstanbul ve Ankara’nın yakın yerlerine turlar düzenlenmeye başladı. İnternetten araştırıp görmediğiniz bir yer için bilet alın.
***
Mask Beach’e bugün giderseniz, 90’lar ve 2000’ler partisiyle karşılaşacaksınız. DJ setinin başında Hakan Küfündür var.
***
“Sevdiğini Öldürmek Bizde Aile Geleneği”, bir aşk, rekabet ve cinayet hikayesi. Ece Gamze Atıcı imzalı kitabı keyifle okuyacaksınız.


Yazının Devamını Oku

Eyyyyyyy tarhana... Bir kasesi 85 lira!

Orkun Ün

Orkun Ün

19 Haziran 2021
Döneri konuşuldu, tamam dedik...Lahmacun yüksek fiyatlara satıldı, eyvallah dedik...

Şezlong için öyle ücretler istendi ki, peki öyle olsun dedik.
Ama bu sefer hassas noktamızı yakaladılar.
Kırmızı çizgilerimizi aştılar.
Bodrum’da bir restoranda tarhana çorbası 70 TL, başka bir restoranda ise 85 TL’ydi.
Evet evet bir tas çorba...
Vay be tarhana...
◊ Hiç aklıma gelmezdi senin döner fiyatıyla yarışacağını.

Yazının Devamını Oku
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları