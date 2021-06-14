Bugün ne yapsak?

Sonra çekildim bir kenara, seyrettim bütün olup biteni. Baktım kimde ben ne kadarım, kim bende ne kadar kalmış diye.



Yolu aşktan geçen, arkadaş ihanetiyle karşılaşan, kısaca hayatının bir döneminde de olsa haksızlığa uğrayan herkes, Özdemir Asaf’a ait olduğu iddia edilen bu sözü işitmiştir.

İddia edilen diyorum, çünkü tıpkı Cemal Süreyya, Can Yücel gibi Özdemir Asaf’a ait olduğu söylenen ama onun olmayan çok şiir var piyasada.

Zaten bu konuyu da anlamış değilim. Bazı sözler çok içimize siniyor ama kısa süre sonra usta şairlerimize ait olmadığını öğreniyoruz.

Aramızda gizli Cemal’ler, Can’lar, Özdemir’ler var...

Yemin edebilirim ama asla kanıtlayamam.

Neyse konumuza dönelim...

