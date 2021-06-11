Bugün ne yapsak?

İçtenlikle, gururla, mutluluktan havalara uçarak tam olarak şöyle yazmak isterdim:

Müzisyenlerin zor günler geçirdiğinin geç de olsa farkına varan, Candan Erçetin’in başkanı olduğu MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği), MÜYORBİR (Müzik Yorumcuları Meslek Birliği) ve MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) müzisyenler için büyük bir destek kampanyası başlattı!

Büyük bir üzüntüyle, şaşkınlıkla ve “Pes artık!” diyerek tam olarak şunu yazıyorum: Müzisyenlerin üyesi olduğu hiçbir birlik kılını kıpırdatmıyor, olanı biteni görmezden gelmeye devam ediyorlar...

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın müzisyenler için başlattığı kampanyaya meslek birlikleri dahil olmadı mı diyeceksiniz?

Oldular. Toplantılara katıldılar.

Bakanlığa üye listelerini verdiler.

Fikirlerini söylediler.

AMA...

