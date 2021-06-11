Bugün ne yapsak?

Büyük laflar etme...
Bu iki yapılmaması gerekeni yapan bir isim var:
Hazer Amani.
Bir röportajda eski eşi Sıla’yı sordular Hazer’e...
O da, “Sıla ile fotoğraflarımı silmedim çünkü yaşanmışlıklar var” dedi. Üstelik daha yeni, yani 2-3 gün önce söyledi bu sözleri. Ben de dün instagram hesabını biraz kurcaladım Amani’nin. Ne yapmış biliyor musunuz?
Silmiş fotoğrafları.
E hani yaşanmışlıklar vardı? Hani fotoğraflar silinmezdi?
İstanbul Modern’de ‘yağlıboya tekniği atölyesi’ var bugün. Çevrimiçi etkinliğe katılın.
Zamanın ötesinde sanat eserlerini seviyorsanız ajandanıza 15 Haziran’ı not edin. Çağdaş sanatçı Lara Kamhi ‘Dijital Sanat Festivali’nin başlangıç sergisinde sanatseverlerle buluşacak.
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Fiyatını bilmiyorum ama Epson’un bu yeni projeksiyonu harikalar yaratıyor. Bir araştırın, bütçenize uygunsa Euro 2020’yi dev ekran izleyin.
Cuma akşamı milli maç keyfi Zorlu PSM’deki Vestel Amfi’de yaşanacak. Şimdiden yer ayırtmak lazım.
Bugünün detoks çayı tarifi: ‘Papatya, gül, zencefil ve tarçın’. İstediğiniz kadar içebilirsiniz. Ödem atmanızı sağlayacak.
Bugün online bir ödül töreni var. ‘Sosyal medya ödül töreni’ Marketing Türkiye internet sitesinde canlı yayınlanacak.
Eğer kripto para ile ilgileniyorsanız geç olmadan kendinize bir ‘soğuk cüzdan’ alın. Detaylar internette var.
Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesi ‘Amadeus’ oyunu için biletleri aldınız mı? Yok satıyor yok. Kaçırmayın derim.
Saat 21.00’de TRT 2’yi açarsanız pişman olmazsınız. Kömür (The Charcoal) adlı film gösterilecek
◊ Bu Erkan Petekkaya hayatını düzene soktu.
◊ Adamın son dizisindeki performansı da iyi.
◊ Sesi de güzelmiş fena türkü söylemiyor.
◊ Aile hayatı desen o da iyi gidiyor.
◊ Tam çok üstüne gittik diyordum ki...
Yine yaptı yapacağını.
TV8’de bir ödül gecesi düzenlendi.
Bebek, Kireçburnu ya da Salacak sahile gidip 45 dakika yürüyün. Sonrasında yeni açılan kahvecilerde keyif yapmak serbest.
Melisa, çarkıfelek otu, tarçın, karabiber ve kakule. Buyurun size özel bir ‘detoks çayı’ tarifi.
Zorlu PSM açık havada stand-up gösterisi var. ‘Tuz Biber’ adlı gösteri için saat 18.00’de PSM’de olun.
Alaçatı’da 5’inci senesinde olan ‘Limon Köyiçi’ bu sezona damga vuracak gibi. Alaçatı ziyaretçileri programlarına eklesinler.
Folie Restaurant&Sea alışılmış ‘beach’ konseptini değiştirmek için sezona başladı. Bodrum Mett Hotel içindeki mekanda sabahtan günbatımına kadar vakit geçirebiliyorsunuz.
Hocapaşa Mevlevileri’nin
Sokak lezzeti sevenlerden misiniz? O halde Beşiktaş’taki ‘Strassen Gang’dan sipariş verin.
24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı. Ankaralılar ‘Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde seçkin filmleri seyredebilir.
Bugün evcil dostunuza bir sürpriz yapın. Ona ufak oyuncaklar alın ve mutluluğunu seyredin.
Evinizde tart yaptınız mı? Eğer yapmadıysanız ‘USLA’da ‘Eğlenceli Lezzetler’ eğitimi var. Tart yapmayı öğretecekler.
Adalara gitmenin tam havası. Burgazada ya da Heybeliada’da bir gece kalmak için plan yapsanıza.
BÜMED Akademi ‘İyi Olma Hali Bilgeliği’ eğitimi veriyor. Zoom üzerinden gerçekleşecek eğitim için biletler ‘mobilet.com’da.
Zorlu PSM’nin açık hava amfisinde ücretsiz bir konser var bugün. Kürşad Deniz Quartet feat. Sibel Köse konserini izlemeye gidebilirsiniz.
Bugün ‘Dünya Çevre Günü’. Evimizi yeşilliklerle süsleyelim mi?
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Kanton mutfağı restoranı Hakkasan, Bodrum’a geliyor. 15 Haziran’daki açılış öncesi rezervasyonlar şimdiden alınmaya başladı...
Tatile gideceksiniz ama çocuğunuzu düşünüyorsunuz. Çözüm Caresse Bodrum’dan geldi. Le Petit 100 markası ile artık otelde çocuklar için kafe, mağaza, oyun alanı ve bahçe gibi alternatifler var...
Sokağa çıkma yasağı başladı ama eğlence sürdü.
Gecenin sonunda polisler geldi ve ceza kesip ekibi dağıttı.
Peki gecenin manşeti ne oldu?
İrem Derici’nin “cezamız neyse öderiz abi” sözleri...
Peki gecenin eleştirileri nasıl oldu?
◊ Size yazıklar olsun!
Müzisyenlerin zor günler geçirdiğinin geç de olsa farkına varan, Candan Erçetin’in başkanı olduğu MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği), MÜYORBİR (Müzik Yorumcuları Meslek Birliği) ve MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) müzisyenler için büyük bir destek kampanyası başlattı!
Büyük bir üzüntüyle, şaşkınlıkla ve “Pes artık!” diyerek tam olarak şunu yazıyorum: Müzisyenlerin üyesi olduğu hiçbir birlik kılını kıpırdatmıyor, olanı biteni görmezden gelmeye devam ediyorlar...
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın müzisyenler için başlattığı kampanyaya meslek birlikleri dahil olmadı mı diyeceksiniz?
Oldular. Toplantılara katıldılar.
Bakanlığa üye listelerini verdiler.
Fikirlerini söylediler.
AMA...
Bugün yürüyüş sonrası kahvaltıyı dışarıda yapabiliriz. Mekan tercihi size kalmış. Uzun zamandan sonra çok iyi gelecektir.
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Salt Online YouTube kanalında ‘Anlatı Düğümleme’ atölyesi var. Olaylar ve odak noktası arasındaki etkileşimi anlatacaklar.
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Hazır Atiye’nin üçüncü sezonu yaklaşmışken son sezonu tekrar izleyebilirsiniz bugün.
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Haziran geometrik formdaki çantaların satışa çıkma ayı oldu. Tasarımcı Mine İnce’nin ‘Geomi’ koleksiyonuna göz atın.
Enginar ve avokado bu hafta sofranızdan eksik olmasın.
Hem sağlıklı hem doyurucu yemekler yapabilirsiniz.
“Bench Cinema” (Sinema Tezgahı) adlı film bu akşam TRT 2’de olacak. Ailece geçin ekran karşısına.
Hem heyecan verici hem de çocuk haklarına dikkat çeken bir kitap arıyorsanız, Mehmet Erkan’ın “Kaju Adası Kardeşliği” raflardaki yerini aldı.
Yaklaşık 35 eserin yer aldığı karma sergi 15. Contemporary İstanbul bugün Galeri Diani’de başlıyor.
‘MUBI’ uygulamasında Nuri Bilge Ceylan seçkileri var. Bir akşamınızı ayırabilirsiniz.
Eskişehirspor önemli bir kampanya başlattı.
Ama kim karıştırdı derseniz bilmiyorum.
Ortalık daha da karışacak.
Ama kimler dahil olacak derseniz inanın hiçbir fikrim yok.
Olaylar nasıl son bulacak, intikam alınacak mı diye sorarsanız...
En sürprizli dizinin son sezonunu bekler gibi bekliyorum.
Olay şu...
Demet Akalın ile Alişan’ın televizyon programı yeni sezonda olmayacak, yerine Seda Sayan olacakmış.
Televizyonculuk dünyasında
Rahatına düşkün olanlar
@spongeseat instagram hesabına bir göz atsınlar.
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Evde forma girmek isteyenler için ‘Fitify Apps’ çıktı. İndirin ve talimatları uygulayın yeter...
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Düğün sezonu için Kelebek Mobilya evlilik paketleri yapmış. İnternet sitelerine göz atarsanız pahalı mobilya algınız değişebilir...
Bir otel, “E burası da ev gibiymiş” dedirtebilir mi?
Dedirtiyormuş.
Her hafta otel yazdığımı göremezseniz.
Göremeyeceksiniz de...
Ne kıymeti kalır ki bu köşeyi her yazıda bir otelle süslesem...
Ama işler değişti.
Bu pandemi var ya...
İyice ayarlarımızı bozdu.
Hande Doğandemir, Demet Özdemir, Saba Tümer, Aslı Bekiroğu gibi ünlü isimler muhtemelen ‘amaaaan’ diyerek havlu attılar.
Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Mine Tugay tayfası ise kalenin son koruyucuları.
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Birini kilo almış-kilo vermiş diye eleştirmem.
Akıllı saati aratmayan özellikleriyle öne çıkan “HONOR Band 6” piyasaya çıktı. Daha düşük bütçeli ama kullanışlı akıllı bileklik isteyenlere önerimdir.
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Euro 2020 için son günler. Milli forma siparişi vermek için halen geç değil. Takımımızı formalarla destekleyelim.
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Adidas’ın “Creators Club” programında özel hediyeler var. Beckham imzalı tişört ya da Şampiyonlar Ligi’nde oynanmış maç topu. Bugün çekiliş için son gün. Katılın.
“Gülinler ile Bir Masada Oturduk” bu akşam mini bir konserle evlerimize konuk olacak. Zorlu PSM YouTube kanalındaki konser saat 20.00’de.
Bilkent Center’da açık havada alışveriş etkinliği için bugün son gün. Ankaralılar kaçırmasın.
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Yaz boyunca Club Marvy hem tatil yaptıracak hem de sanata doyuracak. “Yeşilmişik” karma sergisi bugün Atelier Marvy’de açılıyor.
Akşam saat 17.00’de Türkiye’nin ‘mantar’ uzmanı Jilber Barutçiyan, Öğretmen Akademisi’nin YouTube kanalına konuk olacak. Mantar dünyası çok ilginç. Kaçırmayın.
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Açık hava konserleri başlıyor. Antalya, Konya, Diyarbakır, Bodrum... Sevdiğiniz sanatçının biletini bugünden alın.
Zorlu PSM’de bugün tiyatro günü. Sahnede ‘Eylül’ adlı oyun olacak.
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Bugün ne yapsak?
Beklenen gün geldi. Bugün maç günü. Akşam milli takımımızı İtalya karşısında destekleyelim.
Pandemi ile başlayan Podcast fırtınası devam ediyor. Dijital platformlardaki Podcast arşivi çok arttı. Bir göz atmak isteyebilirsiniz.
Normal sütü bir kenara bırakıp badem ya da Hindistan cevizi sütü kullanın. Üstelik süt ile yapılan her yemeğe çok iyi uyum sağlıyor.
Ankara’da Çiçek Festivali başladı. Bugün ikinci günü. Kentpark AVM’nin açık otoparkındaki festivale gidin.
Aydınlılar bugün çok eğlenecek. ‘Miracle Beach Club’da Heijan & Muti, Uzi gibi rap’çiler konser verecek. Başlangıç saati 18.00.
Öğlen boş vaktiniz varsa Kahve Dünyası’nın çikolata atölyesine 1 saatinizi ayırın. Biletler Biletix’te.
Enginarı süslemek sizin elinizde. Üzerine deniz ürünleri koyup yemeyi deneyebilirsiniz mesela.
Babalar Günü hediyenizi seçtiniz mi? Hayatınızda değer verdiğiniz birine de hediye alıp onu mutlu edebilirsiniz.